Уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot

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|2.20, _hide_ (ok), 11:57, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще не понятно, почему что-то вообще должно выполняться на уровне загрузчика?
Как можно лечить проблему (загрузка вредоносного кода на уровне ядра системы) и создать новую проблему -- загрузка вредоносного кода на уровне загрузчика (и, кстати, UEFI, при определённых обстоятельствах)
Кстати, никто не знает, почему запускаемый код называют "неверифицированным", а не вредоносным? Если вирус подписать, то проблема исчезает?
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|3.26, Аноним (-), 12:05, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> называют "неверифицированным", а не вредоносным? Если вирус подписать, то проблема исчезает?
Цифровая бюрократия. Без бумажки, ой, цифровой подписи - ты букашка...
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|4.30, Аноним (30), 12:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро без оной и птицам нельзя за границу, и рыбам плыть запрещено.
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|2.24, alex (??), 12:02, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не помню новости про уязвимости, к которой не было бы такого комментария. Где ваша креативность, баянисты?
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|2.25, Аноним (25), 12:03, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никогда такого не было и вот опять
Хз что там не было никогда с GRUB, но возможность обойти Secure Boot, это не баг, это фича.
Я надеюсь что в аду есть приготовили отдельный котёл для тех, кто эту ерунду с Secure Boot затеял.
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|1.2, Аноним (2), 11:04, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ШОК! Имея физический доступ к компьютеру, можно запустить в нем все, что угодно. Уязвимость получила кодовое имя Boothole 3. Для устранения уязвимости принимайте перед сном одну столовую ложку обычного советского... Читать далее >>
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|2.3, Жироватт (ok), 11:12, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Найдены фото секретных исходников UEFI! Там видно самого... Читать далее>>
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|3.8, Аноним (8), 11:23, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы пропатчить KDE2 под FrreBSD, достаточно каждый втирать... Читать далее>>
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|4.11, Аноним (11), 11:36, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не поверите, но все кто использовал Linux умерли... Читать далее>>
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|4.12, InuYasha (??), 11:37, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ползователи в ШОКЕ! Если два раза нажать кнопку "питание" можно удвоить... Смотреть далее >>
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|2.10, Аноним (10), 11:33, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Имея физический доступ ..., можно ... все, что угодно.
В цивилизованных странах за это посадить (на счетчик) могут.
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|3.27, Аноним (-), 12:14, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что нужен платный аккаунт.
Платный аккаунт увеличивает... Читать далее>>
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|1.5, Аноним (5), 11:17, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь, пожалуйста, научите уже системных программистов тестировать код:(
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|2.31, Rev (?), 12:21, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это невозможно. Для решения систематических ошибок программистов и был разработан новый язык программирования. О нём тут все знают.
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|1.13, InuYasha (??), 11:39, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно просто загрузить свой ключ и сертификат в UEFI и жить в безSHIMном мире?
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|2.16, Аноним (16), 11:49, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Людишки не могут EFISTUB осилить и грузятся через промежуточный загрузчик, ну о чём ты говоришь...
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|1.18, Гыгыгы (?), 11:51, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему фанаты любят уточнять что любой Linux, это GNU/Linux, а когда сообщение о уязвимости, то я не вижу ни одного уточнения что это GNU GRUB 2?
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|2.21, Аноним (5), 11:59, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Почему фанаты <<<
Это уже не фанаты, а сектанты:), - просто не обращайте внимания!
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