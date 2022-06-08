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Уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot

08.06.2022 10:57

В загрузчике GRUB2 устранено 7 уязвимостей, позволяющих обойти механизм UEFI Secure Boot и добиться запуска неверифицированного кода, например, осуществить внедрение вредоносного ПО, работающего на уровне загрузчика или ядра. Дополнительно отмечается одна уязвимость в прослойке shim, которая также позволяет обойти UEFI Secure Boot. Группа уязвимостей получила кодовое имя Boothole 3, по аналогии с аналогичными проблемами, ранее выявленными в загрузчике.

Для устранения проблем в GRUB2 и shim дистрибутивы смогут использовать механизм SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), поддержка которого реализована для GRUB2, shim и fwupd. SBAT разработан совместно с Microsoft и подразумевает добавление в исполняемые файлы компонентов UEFI дополнительных метаданных, которые включают информацию о производителе, продукте, компоненте и версии. Указанные метаданные заверяются цифровой подписью и могут отдельно включаться в списки разрешённых или запрещённых компонентов для UEFI Secure Boot.

В большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft. Данная прослойка верифицирует GRUB2 собственным сертификатом, что позволяет разработчикам дистрибутивов не заверять каждое обновление ядра и GRUB в Microsoft. Уязвимости в GRUB2 позволяют добиться выполнения своего кода на этапе после успешной верификации shim, но до загрузки операционной системы, вклинившись в цепочку доверия при активном режиме Secure Boot и получив полный контроль за дальнейшим процессом загрузки, в том числе для загрузки другой ОС, модификации компонентов операционной системы и обхода защиты Lockdown.

Для устранения проблем в загрузчике дистрибутивам придётся сформировать новые внутренние цифровые подписи и обновлять инсталляторы, загрузчики, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойку. До внедрения SBAT, обновление списка отозванных сертификатов (dbx, UEFI Revocation List) было обязательным условием полного блокирования уязвимости, так как атакующий, независимо от используемой операционной системы, мог для компрометации UEFI Secure Boot использовать загрузочный носитель со старой уязвимой версией GRUB2, заверенной цифровой подписью.

Вместо отзыва подписи SBAT позволяет блокировать её использование для отдельных номеров версий компонентов без необходимости отзыва ключей для Secure Boot. Блокирование уязвимостей через SBAT не требует использования списка отозванных сертификатов UEFI (dbx), а производится на уровне замены внутреннего ключа для формирования подписей и обновления GRUB2, shim и других поставляемых дистрибутивами загрузочных артефактов. В настоящее время поддержка SBAT уже добавлена в большинство популярных дистрибутивов Linux.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2021-3696, CVE-2021-3695- переполнения буфера в куче при обработке специально оформленных PNG-изображений, которое теоретически можно использовать для организации выполнения кода атакующего и обхода UEFI Secure Boot. Отмечается, что проблема трудно эксплуатируема, так как для создания рабочего эксплоита требуется учёт большого числа факторов и наличия сведений о раскладке памяти.
  • CVE-2021-3697- переполнение через нижнюю границу буфера (buffer underflow) в коде обработки JPEG-изображений. Эксплуатация проблемы требует получения сведений о раскладке памяти и находится примерно на том же уровне сложности, что и проблема с PNG (CVSS 7.5).
  • CVE-2022-28733 - целочисленное переполнение в функции grub_net_recv_ip4_packets(), позволяющее влиять на параметр rsm->total_len через отправку специально оформленного IP-пакета. Проблема отмечена как наиболее опасная из представленных уязвимостей (CVSS 8.1). При успешной эксплуатации уязвимость позволяет записать данные за границу буфера через выделение заведомо меньшего размера памяти.
  • CVE-2022-28734 - однобайтовое переполнение буфера при обработке разделённых HTTP-заголовков. Проблема может привести к повреждению метаданных GRUB2 (запись нулевого байта сразу за концом буфера) при разборе специально оформленных HTTP-запросов.
  • CVE-2022-28735 - проблема в верификаторе shim_lock, позволяющая загрузить файлы, не относящиеся к ядру. Уязвимость может быть использована для загрузки в режиме UEFI Secure Boot незаверенных цифровой подписью модулей ядра или непроверенного кода.
  • CVE-2022-28736 - обращение к уже освобождённой области памяти в функции grub_cmd_chainloader() через повторный запуск команды chainloader, используемой для загрузки операционных систем, не поддерживаемых в GRUB2. Эксплуатация может привести к выполнению кода атакующего, если злоумышленник сможет определить особенности распределения памяти в GRUB2
  • CVE-2022-28737 - переполнение буфера в прослойке shim, возникающее в функции handle_image() при загрузке и выполнении специально оформленных образов EFI.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06
  3. OpenNews: Трудноустранимые уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Дистрибутивы устранили проблемы с обновлением GRUB2
  5. OpenNews: В обновлении GRUB2 выявлена проблема, приводящая к невозможности загрузки
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57316-grub
Ключевые слова: grub, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Никогда такого не было и вот опять
     
     
  • 2.20, _hide_ (ok), 11:57, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не понятно, почему что-то вообще должно выполняться на уровне загрузчика?
    Как можно лечить проблему (загрузка вредоносного кода на уровне ядра системы) и создать новую проблему -- загрузка вредоносного кода на уровне загрузчика (и, кстати, UEFI, при определённых обстоятельствах)
    Кстати, никто не знает, почему запускаемый код называют "неверифицированным", а не вредоносным? Если вирус подписать, то проблема исчезает?
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 12:05, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > называют "неверифицированным", а не вредоносным? Если вирус подписать, то проблема исчезает?

    Цифровая бюрократия. Без бумажки, ой, цифровой подписи - ты букашка...

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро без оной и птицам нельзя за границу, и рыбам плыть запрещено.
     
  • 2.24, alex (??), 12:02, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помню новости про уязвимости, к которой не было бы такого комментария. Где ваша креативность, баянисты?
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:03, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никогда такого не было и вот опять

    Хз что там не было никогда с GRUB, но возможность обойти Secure Boot, это не баг, это фича.

    Я надеюсь что в аду есть приготовили отдельный котёл для тех, кто эту ерунду с Secure Boot затеял.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:04, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    ШОК! Имея физический доступ к компьютеру, можно запустить в нем все, что угодно. Уязвимость получила кодовое имя Boothole 3. Для устранения уязвимости принимайте перед сном одну столовую ложку обычного советского... Читать далее >>
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 11:12, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Найдены фото секретных исходников UEFI! Там видно самого... Читать далее>>
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:23, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы пропатчить KDE2 под FrreBSD, достаточно каждый втирать... Читать далее>>
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:36, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поверите, но все кто использовал Linux умерли... Читать далее>>
     
  • 4.12, InuYasha (??), 11:37, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ползователи в ШОКЕ! Если два раза нажать кнопку "питание" можно удвоить... Смотреть далее >>
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:00, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндовс пользователей разделят на органы ...
    Читать далее>>
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:33, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Имея физический доступ ..., можно ... все, что угодно.

    В цивилизованных странах за это посадить (на счетчик) могут.

     
  • 2.15, Бывалый смузихлёб (?), 11:45, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему Читать далее не нажимаеццо !??
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 12:14, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нужен платный аккаунт.

    Платный аккаунт увеличивает... Читать далее>>

     
     
  • 4.29, Аноним (30), 12:17, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Erlarge your penis!
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:16, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уязвимости в GRUB2, позволяющих обойти ненужно
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:17, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь, пожалуйста, научите уже системных программистов тестировать код:(
     
     
  • 2.31, Rev (?), 12:21, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это невозможно. Для решения систематических ошибок программистов и был разработан новый язык программирования. О нём тут все знают.
     

  • 1.6, beduin747 (ok), 11:18, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это был не баг! Это была фича!
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:20, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора уже закопать этого перегруженного уродца
     
  • 1.9, mos87 (ok), 11:26, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В загрузчике GRUB2 устранено

    UEFI SecureBoot

     
  • 1.13, InuYasha (??), 11:39, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А можно просто загрузить свой ключ и сертификат в UEFI и жить в безSHIMном мире?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:49, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Людишки не могут EFISTUB осилить и грузятся через промежуточный загрузчик, ну о чём ты говоришь...
     

  • 1.14, Diozan (ok), 11:41, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зря пофиксили полезную фичу. Secury Boot не нужен...
     
  • 1.17, Rodegast (ok), 11:50, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не баг,а фича!
     
  • 1.18, Гыгыгы (?), 11:51, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему фанаты любят уточнять что любой Linux, это GNU/Linux, а когда сообщение о уязвимости, то я не вижу ни одного уточнения что это GNU GRUB 2?
     
     
  • 2.19, Аноним (11), 11:55, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А бывает non-GNU GRNUB?
     
  • 2.21, Аноним (5), 11:59, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Почему фанаты <<<

    Это уже не фанаты, а сектанты:), - просто не обращайте внимания!

     
  • 2.23, тоже Аноним (ok), 12:01, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > любой Linux, это GNU/Linux

    Незачет и по матчасти, и по пунктуации.

     
  • 2.28, Аноним (30), 12:14, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что Linux это только ядро.
     
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