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Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot

16.11.2022 22:12

Раскрыты сведения о двух уязвимостях в загрузчике GRUB2, которые могут привести к выполнению кода при использовании специально оформленных шрифтов и обработке определённых Unicode-последовательностей. Уязвимости могут использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2022-2601 - переполнение буфера в функции grub_font_construct_glyph() при обработке специально оформленных шрифтов в формате pf2, возникающее из-за неверного расчёта параметра max_glyph_size и выделения области памяти, заведомо меньшей, чем необходимо для размещения глифов.
  • CVE-2022-3775 - запись за пределы выделенной области памяти при отрисовке некоторых последовательностей Unicode специально оформленным шрифтом. Проблема присутствует в коде обработки шрифтов и вызвана отсутствием должных проверок соответствия ширины и высоты глифа размеру имеющейся битовой карты. Атакующий может подобрать ввод таким образом, чтобы вызвать запись хвоста данных на пределами выделенного буфера. Отмечается, что несмотря на сложность эксплуатации уязвимости, доведение проблемы до выполнения кода не исключается.

Исправление опубликовано в виде патча. Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Ubuntu, SUSE, RHEL, Fedora, Debian. Для устранения проблем в GRUB2 недостаточно просто обновить пакет, потребуется также сформировать новые внутренние цифровые подписи и обновлять инсталляторы, загрузчики, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойку.

В большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft. Данная прослойка верифицирует GRUB2 собственным сертификатом, что позволяет разработчикам дистрибутивов не заверять каждое обновление ядра и GRUB в Microsoft. Уязвимости в GRUB2 позволяют добиться выполнения своего кода на этапе после успешной верификации shim, но до загрузки операционной системы, вклинившись в цепочку доверия при активном режиме Secure Boot и получив полный контроль за дальнейшим процессом загрузки, в том числе для загрузки другой ОС, модификации компонентов операционной системы и обхода защиты Lockdown.

Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), поддержка которого реализована для GRUB2, shim и fwupd в большинстве популярных дистрибутивов Linux. SBAT разработан совместно с Microsoft и подразумевает добавление в исполняемые файлы компонентов UEFI дополнительных метаданных, которые включают информацию о производителе, продукте, компоненте и версии. Указанные метаданные заверяются цифровой подписью и могут отдельно включаться в списки разрешённых или запрещённых компонентов для UEFI Secure Boot.

SBAT позволяет блокировать использование цифровой подписи для отдельных номеров версий компонентов без необходимости отзыва ключей для Secure Boot. Блокирование уязвимостей через SBAT не требует использования списка отозванных сертификатов UEFI (dbx), а производится на уровне замены внутреннего ключа для формирования подписей и обновления GRUB2, shim и других поставляемых дистрибутивами загрузочных артефактов. До внедрения SBAT, обновление списка отозванных сертификатов (dbx, UEFI Revocation List) было обязательным условием полного блокирования уязвимости, так как атакующий, независимо от используемой операционной системы, мог для компрометации UEFI Secure Boot использовать загрузочный носитель со старой уязвимой версией GRUB2, заверенной цифровой подписью.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06
  4. OpenNews: Трудноустранимые уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Дистрибутивы устранили проблемы с обновлением GRUB2
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58130-grub
Ключевые слова: grub, uefi, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:18, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Если злоумышленник разгуливает по твоей квартире и получил физический доступ к компу, уязвимости груба -- далеко не самая главная проблема.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:01, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У некоторых рабочие ноутбуки с исходниками и работа в коворкинге.
     
     
  • 3.17, Ударник пятилетки (?), 23:08, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >коворкинге

    По-русски пиши, в России живёшь.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:26, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не бaги, а фичи!
     
  • 1.4, Вирт (?), 22:27, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не понял. Если меняешь шрифты и надписи в grub,
    то либо у тебя есть права root или физический доступ к диску.
    В чем уязвимость-то если пользователь с правами root может что-то сделать?
     
     
  • 2.8, пох. (?), 22:40, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно, диск может оказаться шифрованным. А подсунуть другое ведро не дает secure boot.

    И вот, твой ноутбучек взяли погонять на пару минуточек строгие дяденьки в аэропорту - а когда вернули - он уже и не совсем твой. И без всяких лишних следов.

    Ну и других векторов - прослеживается.

    И все, как обычно, из-за альтернативно-одаренных, которым в boot loader понадобились нескучные шрифтики и unicode, которые там нахер никому не нужны кроме таких же как они.

     

  • 1.5, Аноним (3), 22:27, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь это "уязвимость" обойти Secure Boot
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:30, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не успели опомниться от уязвимостей в иконках, как они нам уже шрифты подсовывают.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:35, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да этот shim уже сам по себе дыра конкретная. Я в принципе так и думал. По сути чуваки обходят тот самый механизм secure boot, который и должен нас защищать, просто чтобы не морочится с подписыванием. Ога.
     
     
  • 2.10, пох. (?), 22:45, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёнька Потный уже решил эту твою проблему - нет шима, нет варенья.
    А что-то трогать в ядре пользователю и не положено.

     

  • 1.9, Анонн (?), 22:42, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте проясним что это:
    - уязвимость, которую занесли проклятые АНБшники
    - бажина, которую написали засланные растовики чтобы опозорить сишников
    - специальная закладка, чтобы борцуны могли освободиться от гнета Secure Boot
    - прекрасный пример эталонного кода и того что сишнки не умеют в память
    - всё выше перечисленное
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:52, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак и растаманы не умеют в память от того и пользуются растом.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:59, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем считать ссылки мелом на доске во время с[u]к[/u]рама, если это может посчитать компилятор.
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:04, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, сегодня мы в очередной раз убедились, что не только они
     
  • 2.15, Аноним (13), 23:04, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специальная закладка которую занесли растовики чтобы опозорить Сишников по заказу АНБ
     

  • 1.16, Ударник пятилетки (?), 23:07, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да не нужен же этот груб! Ядра давно научились грузиться прямо из UEFI. Ну а тем, кто сидит на некрожелезе могу только посочувствовать...
     
  • 1.18, Аноним (-), 23:08, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужен grub на UEFI?
    Есть же EFIStub и efibootmgr.
     

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