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Выпуск Ventoy 1.0.88, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

13.01.2023 22:30

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.0.88, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа примечательна тем, что обеспечивает возможность загрузки ОС из неизменных ISO, WIM, IMG, VHD и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Например, достаточно просто скопировать на USB Flash с загрузчиком Ventoy интересующий набор iso-образов и Ventoy обеспечит возможность загрузки находящихся внутри операционных систем. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 1000 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов (заявлено о проверке 90% дистрибутивов, представленных на distrowatch.com), более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

В новой версии добавлена поддержка iso-файлов Dell PER, Porteus и Lenovo Product Recovery. Улучшена работа меню, добавлена поддержка дополнительных языков и реализована возможность возвращения в предыдущее меню из вторичного загрузочного меню. В плагине с темой оформления добавлен параметр для определения максимального разрешения экрана. Добавлена поддержка файлов с контрольными суммами .md5, .sha1, .sh256 и .sha512 в формате, используемым в BSD-системах. Добавлены дополнительные опции для режима командной строки Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ventoy/Vent...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58476-ventoy
Ключевые слова: ventoy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:54, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Ох хорошая штука. Автор-гений.
    Благодаря ей я перестал заниматься всякой фигней, когда мне нужно закинуть на флешку какой-нибудь дистр.
     
  • 1.3, Кир (?), 22:59, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огромное спасибо за наводку! Будем пробовать.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:26, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И за напиво.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:02, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настоящим спасением стала для 32 ГБ флэхи пару лет назад.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:02, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    coreboot не поддерживает. Правда coreboot особо не интересует что его кто-то не поддерживает, он всё равно загрузит если надо.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:08, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    А у кого-то есть coreboot, кроме авторов coreboot?
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:38, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мне показалось, или Ventoy теперь не хочет грузить старые образы для MBR ?
     
     
  • 2.9, pic (?), 23:46, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Настройки BIOS/UEFI железа, разметка Ventoy для GPT вместо MBR.
     

  • 1.10, InuYasha (??), 23:48, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не требуя распаковки образа или переформатирования носителя
    > Код проекта написан на языке Си ... GPLv3.

    Как-то всё настолько сказочно что трудно поверить в реальность! Сколько лет они этим занимались??

     
     
  • 2.12, InuYasha (??), 23:52, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, увидел ссылку на deep in. Ok, понятно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:49, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линуксовые образы проверку целостности не проходят если через вентой грузиться
     
  • 1.13, Анончик (?), 00:50, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Перемога от тех кто может купить iodd
     
  • 1.14, Carantin (?), 01:10, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично! Протестю. Автору благоденствие за новость!!!
     
  • 1.15, Neznayka (??), 01:23, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутивы предполагающие установку без подключения к интернету не смогут обнаружить раздел с данными на флешке, проверено на CRUX/OpenBSD.
     
  • 1.16, algri14 (?), 01:26, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ventoy хороша тем, что не калечит флешки форматированием, как это делается при установке образа (вне зависимости от используемой программы)  и она делается загрузочной, что многократно уменьшает ресурс флешки.
    Ventoy просто копирует образ, флешка стареет "естественно" и "умирает" от времени/количества перезаписей.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:32, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Расскажите как форматирование "калечит" флэшки?
     
     
  • 3.25, algri14 (?), 03:54, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно их убивает намного быстрее, чем простая перезапись.
    Флешка конечно не вечна, но у меня нет "умерших" от её естественной старости, хотя ими и не пользуюсь интенсивно.
    А вот от перезаписи образов "сдохли" уже три штуки, они делались загрузочными с помощью — isodumper, rosa-imagewriter, flash-imagewriter, Win32 Disk Imager, Rufus, какой программой — не важно.
    Перезаписывал на них не часто, для сравнения пользовался ими одинаково, первые только под образы (даже реже), вторые под данные (чаще), вторые все "живы".
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 05:05, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня какая-то. Флешке абсолютно всё равно, какой софт на неё что-то пишет.
     

  • 1.18, Аноним (18), 02:06, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в ней с longhorn обстоят дела? Интересует в частности 5112 сборка.
     
  • 1.19, Аноньимъ (ok), 02:30, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный проект, долгих лет жизни аминь.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 04:08, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    миша под такими комментами всё некрасивое трёт
     

  • 1.20, Аноним (42), 02:49, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разочаровал он меня. Специально для него высвободил 500 ГБ HDD, поставил — а при загрузке получите, пожалуйста, консоль GRUB. Куда копать — непонятно.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 03:03, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А руки парализованы?

    insmod xfs
    insmod lvm

    ls
    ls (hd0,1)/
    ls (hd0,1)/boot/

    set root=(hd0,1)
    linux (hd0,1)/boot/vmlinuz-linux root=/dev/sda1 rhgb quiet selinux=0
    initrd (hd0,1)/boot/initramfs-linux.img

    boot

     
     
  • 3.23, Аноним (42), 03:20, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, конечно, именно ради подобного пердолинга я данной утилитой и воспользовался.
    Пердолинг, кстати, предсказуемо ничем не помог, но ещё раз спасибо.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 03:45, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что это либо кривые руки, либо слепые глаза.
    Ventoy - это про записать его на флешку и накинуть на эту же флешку несколько iso-образов других дистрибутивов. И ты специально для него высвободил 500 ГБ HDD? На флешку, Карл!
     
     
  • 5.26, Аноним (42), 03:56, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очевидно, что кривая программа.
    Про флешку на сайте ничего не сказано, сказано про USB drive. Концептуально они для ПК ничем не отличаются.
    HDD был выделен не чисто под Ventoy, а как раз для того, чтобы не искать отдельную флешку, а использовать его как для переноса файлов, так и для загрузочных образов.
     
     
  • 6.29, Аноним (24), 04:02, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты попал в меню Ventoy, назвал его grub, чтобы всем понятнее было, но там пусто? Или ты попал в меню Ventoy, установил дистрибутив, а при перезагрузке попал в grub?


     
     
  • 7.30, Аноним (42), 04:03, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Установил Ventoy, перезагрузил, попал в меню GRUB.
    При установке с абсолютно теми же параметрами на 16 ГБ флешку всё работает нормально.
     
     
  • 8.31, Аноним (24), 04:05, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь USB drive концептуально ничем не отличаются ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.35, Аноним (42), 04:20, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установил с резервированием 400 ГБ в конце диска Всё заработало, но это не совс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Аноним (24), 04:34, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мде, смешались кони, люди, диски У тебя внешний USB-диск, на который ты запис... текст свёрнут, показать
     
  • 4.33, Аноним (21), 04:11, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего не заапдейтил grub при изменении настроек.
     
     
  • 5.34, Аноним (42), 04:17, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он раздел /boot/ найти не может, смысл что-то апдейтить?
     
     
  • 6.37, Аноним (21), 04:24, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я специально добавил команды, чтобы отслеживать где boot:
    ls
    ls (hd0,1)/
    ls (hd0,1)/boot/

    Что там у тебя по каждой?

     
     
  • 7.41, Аноним (42), 04:50, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/HFCktR2.png
     
     
  • 8.43, Аноним (21), 05:12, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ухаха, так и знал, что парализованный на всю голову ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.44, Аноним (42), 05:18, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичный представитель 171 русского форума 187 во всей красе ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.36, Аноним (36), 04:23, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подозреваю, что грузитесь с MBR и наткнулись на ограничение видимости загрузочных разделов с MBR, где видны только первые 127 Гб. В этом случае через настройки Ventoy нужно создать доп. раздел и рассчитать его исходя из 500-128 Гб (можно побольше откусить, что бы раздел непосредтсвенно с Ventoy, он второй по списку после раздела с образами, входил в эти самые первые 127 Гб)
     
     
  • 3.38, Аноним (36), 04:34, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ан нет, ошибся, первые 137 Гб, и это известная проблема legacy bios.
    Здесь у них описано, почему и как:
    https://www.ventoy.net/en/doc_legacy_limit.html
     
     
  • 4.40, Аноним (42), 04:46, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, дело именно в этом.
    Всё же непонятно, что мешает писать загрузочный раздел первым, а не пихать его в конец.
     

  • 1.22, Аноним (22), 03:15, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А помните Bootable CD Wizard?
     

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