Выпуск Ventoy 1.0.88, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

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|1.2, Аноним (2), 22:54, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Ох хорошая штука. Автор-гений.
Благодаря ей я перестал заниматься всякой фигней, когда мне нужно закинуть на флешку какой-нибудь дистр.
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|1.5, Аноним (5), 23:02, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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coreboot не поддерживает. Правда coreboot особо не интересует что его кто-то не поддерживает, он всё равно загрузит если надо.
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|1.8, Аноним (8), 23:38, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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мне показалось, или Ventoy теперь не хочет грузить старые образы для MBR ?
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|2.9, pic (?), 23:46, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Настройки BIOS/UEFI железа, разметка Ventoy для GPT вместо MBR.
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|1.10, InuYasha (??), 23:48, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> не требуя распаковки образа или переформатирования носителя
> Код проекта написан на языке Си ... GPLv3.
Как-то всё настолько сказочно что трудно поверить в реальность! Сколько лет они этим занимались??
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|1.11, Аноним (11), 23:49, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Линуксовые образы проверку целостности не проходят если через вентой грузиться
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|1.15, Neznayka (??), 01:23, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дистрибутивы предполагающие установку без подключения к интернету не смогут обнаружить раздел с данными на флешке, проверено на CRUX/OpenBSD.
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|1.16, algri14 (?), 01:26, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ventoy хороша тем, что не калечит флешки форматированием, как это делается при установке образа (вне зависимости от используемой программы) и она делается загрузочной, что многократно уменьшает ресурс флешки.
Ventoy просто копирует образ, флешка стареет "естественно" и "умирает" от времени/количества перезаписей.
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|3.25, algri14 (?), 03:54, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно их убивает намного быстрее, чем простая перезапись.
Флешка конечно не вечна, но у меня нет "умерших" от её естественной старости, хотя ими и не пользуюсь интенсивно.
А вот от перезаписи образов "сдохли" уже три штуки, они делались загрузочными с помощью — isodumper, rosa-imagewriter, flash-imagewriter, Win32 Disk Imager, Rufus, какой программой — не важно.
Перезаписывал на них не часто, для сравнения пользовался ими одинаково, первые только под образы (даже реже), вторые под данные (чаще), вторые все "живы".
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|4.42, Аноним (42), 05:05, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фигня какая-то. Флешке абсолютно всё равно, какой софт на неё что-то пишет.
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|1.20, Аноним (42), 02:49, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разочаровал он меня. Специально для него высвободил 500 ГБ HDD, поставил — а при загрузке получите, пожалуйста, консоль GRUB. Куда копать — непонятно.
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|2.21, Аноним (21), 03:03, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А руки парализованы?
insmod xfs
insmod lvm
ls
ls (hd0,1)/
ls (hd0,1)/boot/
set root=(hd0,1)
linux (hd0,1)/boot/vmlinuz-linux root=/dev/sda1 rhgb quiet selinux=0
initrd (hd0,1)/boot/initramfs-linux.img
boot
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|3.23, Аноним (42), 03:20, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, конечно, именно ради подобного пердолинга я данной утилитой и воспользовался.
Пердолинг, кстати, предсказуемо ничем не помог, но ещё раз спасибо.
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|4.24, Аноним (24), 03:45, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что это либо кривые руки, либо слепые глаза.
Ventoy - это про записать его на флешку и накинуть на эту же флешку несколько iso-образов других дистрибутивов. И ты специально для него высвободил 500 ГБ HDD? На флешку, Карл!
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|5.26, Аноним (42), 03:56, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что кривая программа.
Про флешку на сайте ничего не сказано, сказано про USB drive. Концептуально они для ПК ничем не отличаются.
HDD был выделен не чисто под Ventoy, а как раз для того, чтобы не искать отдельную флешку, а использовать его как для переноса файлов, так и для загрузочных образов.
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|6.29, Аноним (24), 04:02, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты попал в меню Ventoy, назвал его grub, чтобы всем понятнее было, но там пусто? Или ты попал в меню Ventoy, установил дистрибутив, а при перезагрузке попал в grub?
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|7.30, Аноним (42), 04:03, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установил Ventoy, перезагрузил, попал в меню GRUB.
При установке с абсолютно теми же параметрами на 16 ГБ флешку всё работает нормально.
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|8.35, Аноним (42), 04:20, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установил с резервированием 400 ГБ в конце диска Всё заработало, но это не совс... текст свёрнут, показать
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|9.39, Аноним (24), 04:34, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мде, смешались кони, люди, диски У тебя внешний USB-диск, на который ты запис... текст свёрнут, показать
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|6.37, Аноним (21), 04:24, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я специально добавил команды, чтобы отслеживать где boot:
ls
ls (hd0,1)/
ls (hd0,1)/boot/
Что там у тебя по каждой?
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|2.36, Аноним (36), 04:23, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю, что грузитесь с MBR и наткнулись на ограничение видимости загрузочных разделов с MBR, где видны только первые 127 Гб. В этом случае через настройки Ventoy нужно создать доп. раздел и рассчитать его исходя из 500-128 Гб (можно побольше откусить, что бы раздел непосредтсвенно с Ventoy, он второй по списку после раздела с образами, входил в эти самые первые 127 Гб)
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|4.40, Аноним (42), 04:46, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, дело именно в этом.
Всё же непонятно, что мешает писать загрузочный раздел первым, а не пихать его в конец.
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