Выпуск Ventoy 1.0.88, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.0.88, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа примечательна тем, что обеспечивает возможность загрузки ОС из неизменных ISO, WIM, IMG, VHD и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Например, достаточно просто скопировать на USB Flash с загрузчиком Ventoy интересующий набор iso-образов и Ventoy обеспечит возможность загрузки находящихся внутри операционных систем. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 1000 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов (заявлено о проверке 90% дистрибутивов, представленных на distrowatch.com), более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.). Помимо USB-носителей загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим). В новой версии добавлена поддержка iso-файлов Dell PER, Porteus и Lenovo Product Recovery. Улучшена работа меню, добавлена поддержка дополнительных языков и реализована возможность возвращения в предыдущее меню из вторичного загрузочного меню. В плагине с темой оформления добавлен параметр для определения максимального разрешения экрана. Добавлена поддержка файлов с контрольными суммами .md5, .sha1, .sh256 и .sha512 в формате, используемым в BSD-системах. Добавлены дополнительные опции для режима командной строки Windows.