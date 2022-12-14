Выпуск Libreboot 20221214, полностью свободного дистрибутива Coreboot

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Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20221214. Проект развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования.
Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.
Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования:
- Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT,
Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.
- Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet,
ThinkPad T60,
Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet/ X220 / X230,
Lenovo ThinkPad R400,
Lenovo ThinkPad T400 / T400S/ T420 / T440,
Lenovo ThinkPad T500,
Lenovo ThinkPad W500,
Lenovo ThinkPad R500,
Apple MacBook1 и MacBook2, а также различные устройства Chromebook от компаний ASUS, Samsung, Acer и HP.
В новом выпуске:
- Добавлена поддержка плат ASUS P2B_LS и P3B_F для тестирования с эмулятором PCBox. ROM-образы для данных плат уже успешно инициализируют память и загружают payload в эмуляторе, но пока не способны инициализировать VGA ROM.
- Добавлены образы для QEMU (arm64 и x86_64), которые можно использовать для тестирования.
- Добавлена поддержка ноутбуков:
- Lenovo ThinkPad t430,
- Lenovo ThinkPad x230 / x230edp / x230 tablet,
- Lenovo ThinkPad t440p,
- Lenovo ThinkPad w541,
- Lenovo ThinkPad x220,
- Lenovo ThinkPad t420.
- Возвращены ROM-образы для плат Gigabyte GA-G41M-ES2L, поддерживающие пока только payload-компоненты SeaBIOS. Работа платы ещё не стабилизирована, например, наблюдаются проблемы с видео, инициализацией памяти и медленной загрузкой, в SATA-контроллере на данной стадии разработки можно использовать только эмуляцию ATA (без AHCI).
- Добавлена поддержка ARM-устройств, в качестве payload для которых вместо depthcharge используется u-boot из CoreBoot:
- Samsung Chromebook 2 13",
- Samsung Chromebook 2 11",
- HP Chromebook 11 G1 ,
- Samsung Chromebook XE303,
- HP Chromebook 14 G3 ,
- Acer Chromebook 13 (CB5-311, C810),
- ASUS Chromebit CS10,
- ASUS Chromebook Flip C100PA,
- ASUS Chromebook C201PA,
- ASUS Chromebook Flip C101,
- Samsung Chromebook Plus (v1),
- Прекращена поддержка плат ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16 и ASUS KFSN4-DRE, так как для них не удалось добиться стабильной инициализации памяти (raminit) и их сопровождение оказалось заброшено.