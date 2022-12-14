Выпуск Libreboot 20221214, полностью свободного дистрибутива Coreboot

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20221214. Проект развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования. Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков. Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования: Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.

Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet/ X220 / X230, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S/ T420 / T440, Lenovo ThinkPad T500, Lenovo ThinkPad W500, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1 и MacBook2, а также различные устройства Chromebook от компаний ASUS, Samsung, Acer и HP. В новом выпуске: Добавлена поддержка плат ASUS P2B_LS и P3B_F для тестирования с эмулятором PCBox. ROM-образы для данных плат уже успешно инициализируют память и загружают payload в эмуляторе, но пока не способны инициализировать VGA ROM.

Добавлены образы для QEMU (arm64 и x86_64), которые можно использовать для тестирования.

Добавлена поддержка ноутбуков: Lenovo ThinkPad t430, Lenovo ThinkPad x230 / x230edp / x230 tablet, Lenovo ThinkPad t440p, Lenovo ThinkPad w541, Lenovo ThinkPad x220, Lenovo ThinkPad t420.

Возвращены ROM-образы для плат Gigabyte GA-G41M-ES2L, поддерживающие пока только payload-компоненты SeaBIOS. Работа платы ещё не стабилизирована, например, наблюдаются проблемы с видео, инициализацией памяти и медленной загрузкой, в SATA-контроллере на данной стадии разработки можно использовать только эмуляцию ATA (без AHCI).

Добавлена поддержка ARM-устройств, в качестве payload для которых вместо depthcharge используется u-boot из CoreBoot: Samsung Chromebook 2 13", Samsung Chromebook 2 11", HP Chromebook 11 G1 , Samsung Chromebook XE303, HP Chromebook 14 G3 , Acer Chromebook 13 (CB5-311, C810), ASUS Chromebit CS10, ASUS Chromebook Flip C100PA, ASUS Chromebook C201PA, ASUS Chromebook Flip C101, Samsung Chromebook Plus (v1),

Прекращена поддержка плат ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16 и ASUS KFSN4-DRE, так как для них не удалось добиться стабильной инициализации памяти (raminit) и их сопровождение оказалось заброшено.



