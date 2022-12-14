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Выпуск Libreboot 20221214, полностью свободного дистрибутива Coreboot

15.12.2022 10:18

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20221214. Проект развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования:

  • Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.
  • Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet/ X220 / X230, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S/ T420 / T440, Lenovo ThinkPad T500, Lenovo ThinkPad W500, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1 и MacBook2, а также различные устройства Chromebook от компаний ASUS, Samsung, Acer и HP.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка плат ASUS P2B_LS и P3B_F для тестирования с эмулятором PCBox. ROM-образы для данных плат уже успешно инициализируют память и загружают payload в эмуляторе, но пока не способны инициализировать VGA ROM.
  • Добавлены образы для QEMU (arm64 и x86_64), которые можно использовать для тестирования.
  • Добавлена поддержка ноутбуков:
    • Lenovo ThinkPad t430,
    • Lenovo ThinkPad x230 / x230edp / x230 tablet,
    • Lenovo ThinkPad t440p,
    • Lenovo ThinkPad w541,
    • Lenovo ThinkPad x220,
    • Lenovo ThinkPad t420.
  • Возвращены ROM-образы для плат Gigabyte GA-G41M-ES2L, поддерживающие пока только payload-компоненты SeaBIOS. Работа платы ещё не стабилизирована, например, наблюдаются проблемы с видео, инициализацией памяти и медленной загрузкой, в SATA-контроллере на данной стадии разработки можно использовать только эмуляцию ATA (без AHCI).
  • Добавлена поддержка ARM-устройств, в качестве payload для которых вместо depthcharge используется u-boot из CoreBoot:
    • Samsung Chromebook 2 13",
    • Samsung Chromebook 2 11",
    • HP Chromebook 11 G1 ,
    • Samsung Chromebook XE303,
    • HP Chromebook 14 G3 ,
    • Acer Chromebook 13 (CB5-311, C810),
    • ASUS Chromebit CS10,
    • ASUS Chromebook Flip C100PA,
    • ASUS Chromebook C201PA,
    • ASUS Chromebook Flip C101,
    • Samsung Chromebook Plus (v1),
  • Прекращена поддержка плат ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16 и ASUS KFSN4-DRE, так как для них не удалось добиться стабильной инициализации памяти (raminit) и их сопровождение оказалось заброшено.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.18
  3. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Выпуск Libreboot 20220710, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  5. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
  6. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58328-libreboot
Ключевые слова: libreboot, boot, coreboot
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 10:43, 15/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Поддержка для железа, которое не работает. Зачем? Не на всех платах можно откатить из бэкапа, а с программатором не каждый возиться может (и где-то придётся достать донора). Тем более когда это некрожелезо из музея это ещё больше проблема.
     

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