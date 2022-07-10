Выпуск Libreboot 20220710, полностью свободного дистрибутива Coreboot

После семи месяцев разработки опубликован выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20220710. Это четвёртый выпуск в составе проекта GNU, преподносимый как первый стабильный релиз (прошлые выпуски отмечались как тестовые, так как требовали дополнительной стабилизации и тестирования). Libreboot развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования. Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков. Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования: Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.

Серверы и рабочие станции: ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16, ASUS KFSN4-DRE.

Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S, Lenovo ThinkPad T500, Lenovo ThinkPad W500, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1,1 и MacBook2,1. Отмечается, что основное внимание при подготовке новой версии уделялось устранению проблем, наблюдаемых в прошлом выпуске. Значительный изменений и поддержки новых плат в версии 20220710 не предложено, но отмечаются отдельные улучшения: Значительно улучшена документация.

Внесены оптимизации производительности, позволившие ускорить загрузку при использовании payload-окружения на базе GNU GRUB.

На ноутбуках с чипсетом GM45/ICH9M в coreboot отключён PECI для обхода ошибки в микрокоде.

Для Macbook2 и Macbook1 сформированы расширенные 16-мегабайтные сборки.

Улучшена сборочная система, в которую включены скрипты для автоматического изменения файлов конфигурации coreboot.

По умолчанию для всех плат отключён вывод через последовательный порт, что решило проблемы с замедлением загрузки.

Реализована предварительная поддержка интеграции с загрузчиком u-boot, которая пока не используется в сборках для плат, но в будущем позволит начать формировать сборки для ARM-платформ.



