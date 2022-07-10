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Выпуск Libreboot 20220710, полностью свободного дистрибутива Coreboot

10.07.2022 21:21

После семи месяцев разработки опубликован выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20220710. Это четвёртый выпуск в составе проекта GNU, преподносимый как первый стабильный релиз (прошлые выпуски отмечались как тестовые, так как требовали дополнительной стабилизации и тестирования). Libreboot развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования:

  • Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.
  • Серверы и рабочие станции: ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16, ASUS KFSN4-DRE.
  • Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S, Lenovo ThinkPad T500, Lenovo ThinkPad W500, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1,1 и MacBook2,1.

Отмечается, что основное внимание при подготовке новой версии уделялось устранению проблем, наблюдаемых в прошлом выпуске. Значительный изменений и поддержки новых плат в версии 20220710 не предложено, но отмечаются отдельные улучшения:

  • Значительно улучшена документация.
  • Внесены оптимизации производительности, позволившие ускорить загрузку при использовании payload-окружения на базе GNU GRUB.
  • На ноутбуках с чипсетом GM45/ICH9M в coreboot отключён PECI для обхода ошибки в микрокоде.
  • Для Macbook2 и Macbook1 сформированы расширенные 16-мегабайтные сборки.
  • Улучшена сборочная система, в которую включены скрипты для автоматического изменения файлов конфигурации coreboot.
  • По умолчанию для всех плат отключён вывод через последовательный порт, что решило проблемы с замедлением загрузки.
  • Реализована предварительная поддержка интеграции с загрузчиком u-boot, которая пока не используется в сборках для плат, но в будущем позволит начать формировать сборки для ARM-платформ.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Libreboot 20211122, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  3. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
  4. OpenNews: Libreboot вышел из состава GNU (новые подробности)
  5. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
  6. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57485-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:49, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >в микрокоде

    А кстати, а свободный микрокод для процессоров так никто не запилил? Тогда в чём смысл этих "полностью свободных" Libreboot?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:42, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А за что минусуем? Может он не знает...
     
  • 2.14, SNM (?), 22:50, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > микрокод для процессоров

    Это только малая часть всего того, что не_свободно в твоём ПК. Ведь помимо процессора, есть ещё туева куча всяких контроллеров и микросхем, которые также имеют прошивки. Ну и да, полная свобода подразумевает, что ты в интернет вообще не выходишь.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:55, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про интернет пояснишь?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 22:57, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может он имеет ввиду несвободный javascript...
     
  • 4.18, SNM (?), 23:03, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про интернет пояснишь?

    Внезапно провайдер знает всё о тебе, начиная с паспортных данных, заканчивая сайтами которые ты посещаешь. О javascript вообще молчу.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:08, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал EDK2. Проблема одна и та же. При использовании HAXM постоянно вылетает с VCPU shutdown requiest. А без HAXM не интересно. Тормозить будет как во времена Win9x.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 22:15, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это я про виртуалку если что. С BIOS все норм работает, но хотелось же приобщится к современных технологиям и поиграться с UEFI. Я даже EDK2 из сурцов ради этого собрал, чтобы 100% последняя версия была. Про***ался с этим пол дня. Линуксоиды же не могут сделать скриптик sdelay_mne_zaebis.sh, который бы просто надо было бы запустить. Они так же не могут написать человеческую инструкцию, по которой можно было бы собрать проект из сурцов. В итоге пришлось собирать инфу по крупицам на stackoverflow.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 22:13, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Серверы и нерабочие станции:... Ok, только в спеках на коребут там не поддерживалась память быстрее PC3-10600 и ЛПДДР (которая по удивительнейшему совпадению установлена в моей станции), а также Гоптероны 6300 серии (и опять же). Что там с периферией и SAS-контроллером тоже не совсем понятно. В общем, ух... допилили бы поскорей, пока оно ещё работает!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:17, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кмк пилят под имеющееся у участников оборудование
     
     
  • 3.13, SNM (?), 22:46, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из чего можно сделать вывод, что участники не просто бедные, а нищие, питающиеся из контейнеров, и оборудование найдено в этих же контейнерах 🤣
     
  • 2.9, Владимир (??), 22:28, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Давайте установим его на НОУТБУК!
     

  • 1.12, SNM (?), 22:44, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    С оборудованием печаль-беда. Столь древнее железо даже на авито хрен достанешь в клеенном-переклеенном состоянии с люфтящими петлями. Во-вторых, это железо годится разве что только для CLI режима, мало-мальски графику в браузере не потянет даже сайты типа opennet.
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 22:55, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чиво? opennet потянет даже третий пень. Просто не надо увлекаться модными wayland дистрибутивами.
     
     
  • 3.19, SNM (?), 23:07, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чиво? opennet потянет даже третий пень

    Ну можно и на первом открыть, если использовать CLI ориентированные браузеры типа lynx. Да вот только речь идёт о комфортном сёрфинге интернета, который осложнён в первую очередь не из-за процессоров, а из-за слабых видеоядер в перечисленных выше системах, которые работают в софтверной отрисовке, отнимая у CPU львиную долю ресурсов.

     

  • 1.20, Аноним (20), 23:09, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для чего прошивать родной биос вот этим полурабочим поделием? Его еще собирать самому надо, а без внятных инструкций это боль и страдания. Список поддерживаемого железа чуть менее чем никакой. Оно даст мне разгон процессора и озу? или эта хрень патчит только boot block в биосе? Загрузится ли после этого та же винда или после прошивки станут грузиться только линуксы? Много вопросов, мало ответов.
     

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