Выпуск Libreboot 20220710, полностью свободного дистрибутива Coreboot

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|1.1, Аноним (1), 21:49, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>в микрокоде
А кстати, а свободный микрокод для процессоров так никто не запилил? Тогда в чём смысл этих "полностью свободных" Libreboot?
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|2.14, SNM (?), 22:50, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> микрокод для процессоров
Это только малая часть всего того, что не_свободно в твоём ПК. Ведь помимо процессора, есть ещё туева куча всяких контроллеров и микросхем, которые также имеют прошивки. Ну и да, полная свобода подразумевает, что ты в интернет вообще не выходишь.
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|4.18, SNM (?), 23:03, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про интернет пояснишь?
Внезапно провайдер знает всё о тебе, начиная с паспортных данных, заканчивая сайтами которые ты посещаешь. О javascript вообще молчу.
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|1.3, Аноним (3), 22:08, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал EDK2. Проблема одна и та же. При использовании HAXM постоянно вылетает с VCPU shutdown requiest. А без HAXM не интересно. Тормозить будет как во времена Win9x.
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|2.7, Аноним (3), 22:15, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это я про виртуалку если что. С BIOS все норм работает, но хотелось же приобщится к современных технологиям и поиграться с UEFI. Я даже EDK2 из сурцов ради этого собрал, чтобы 100% последняя версия была. Про***ался с этим пол дня. Линуксоиды же не могут сделать скриптик sdelay_mne_zaebis.sh, который бы просто надо было бы запустить. Они так же не могут написать человеческую инструкцию, по которой можно было бы собрать проект из сурцов. В итоге пришлось собирать инфу по крупицам на stackoverflow.
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|1.5, InuYasha (??), 22:13, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Серверы и нерабочие станции:... Ok, только в спеках на коребут там не поддерживалась память быстрее PC3-10600 и ЛПДДР (которая по удивительнейшему совпадению установлена в моей станции), а также Гоптероны 6300 серии (и опять же). Что там с периферией и SAS-контроллером тоже не совсем понятно. В общем, ух... допилили бы поскорей, пока оно ещё работает!
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|3.13, SNM (?), 22:46, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из чего можно сделать вывод, что участники не просто бедные, а нищие, питающиеся из контейнеров, и оборудование найдено в этих же контейнерах 🤣
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|1.12, SNM (?), 22:44, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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С оборудованием печаль-беда. Столь древнее железо даже на авито хрен достанешь в клеенном-переклеенном состоянии с люфтящими петлями. Во-вторых, это железо годится разве что только для CLI режима, мало-мальски графику в браузере не потянет даже сайты типа opennet.
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|2.15, Аноним (11), 22:55, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чиво? opennet потянет даже третий пень. Просто не надо увлекаться модными wayland дистрибутивами.
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|3.19, SNM (?), 23:07, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чиво? opennet потянет даже третий пень
Ну можно и на первом открыть, если использовать CLI ориентированные браузеры типа lynx. Да вот только речь идёт о комфортном сёрфинге интернета, который осложнён в первую очередь не из-за процессоров, а из-за слабых видеоядер в перечисленных выше системах, которые работают в софтверной отрисовке, отнимая у CPU львиную долю ресурсов.
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|1.20, Аноним (20), 23:09, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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для чего прошивать родной биос вот этим полурабочим поделием? Его еще собирать самому надо, а без внятных инструкций это боль и страдания. Список поддерживаемого железа чуть менее чем никакой. Оно даст мне разгон процессора и озу? или эта хрень патчит только boot block в биосе? Загрузится ли после этого та же винда или после прошивки станут грузиться только линуксы? Много вопросов, мало ответов.
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