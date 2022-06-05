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Выпуск Coreboot 4.17

05.06.2022 11:09

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.17, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие 150 разработчиков, которые подготовили более 1300 изменений.

Основные изменения:

  • Устранена уязвимость (CVE-2022-29264), проявляющаяся в выпусках CoreBoot с 4.13 по 4.16 и позволяющая на системах с AP (Application Processor) выполнить код на уровне SMM (System Management Mode), более приоритетном (Ring -2), чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, и имеющим неограниченный доступ ко всей памяти. Проблема вызвана некорректным вызовом обработчика SMI в модуле smm_module_loader.
  • Добавлена поддержка 12 материнских плат, 5 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
    • Clevo L140MU / L141MU / L142MU
    • Dell Precision T1650
    • HP Z220 CMT Workstation
    • Star Labs LabTop Mk III (i7-8550u), LabTop Mk IV (i3-10110U, i7-10710U), Lite Mk III (N5000) и Lite Mk IV (N5030).
  • Прекращена поддержка материнских плат Google Deltan и Deltaur.
  • Добавлен новый payload coreDOOM, позволяющий запустить игру DOOM из Coreboot. В проекте использован код doomgeneric, портированный на libpayload. Для вывода используется линейный фреймбуфер Coreboot, а WAD-файлы с игровыми ресурсами загружаются из CBFS.
  • Обновлены payload-компоненты SeaBIOS 1.16.0 и iPXE 2022.1.
  • Добавлен режим SeaGRUB (GRUB2 поверх SeaBIOS), позволяющий в GRUB2 использовать предоставляемые SeaBIOS callback-вызовы, например, для обращения к оборудованию, к которому из payload GRUB2 нет доступа.
  • Добавлена защита от атаки SinkHole, позволяющей выполнить код на уровне SMM (System Management Mode).
  • Реализована встроенная возможность генерации статических таблиц страниц памяти из ассемблерных файлов, без необходимости вызова сторонних утилит.
  • Разрешена запись отладочной информации в консоль CBMEMC из обработчиков SMI при использовании DEBUG_SMI.
  • Изменена система обработчиков инициализации CBMEM, вместо привязанных к стадиям обработчиков *_CBMEM_INIT_HOOK предложено два обработчика CBMEM_CREATION_HOOK (используется на начальной стадии, создающей cbmem) и CBMEM_READY_HOOK (используется на любых стадиях, на которых уже создан cbmem).
  • Добавлена поддержка PSB (Platform Secure Boot), активируемая процессором PSP (Platform Security Processor) для верификации целостности BIOS по цифровой подписи.
  • Добавлена собственная реализация обработчика отладочных данных, передаваемых из FSP (FSP Debug Handler).
  • Добавлены специфичные для производителей TIS-функции (TPM Interface Specification) для чтения и записи напрямую из регистров TPM (Trusted Platform Module) - tis_vendor_read() и tis_vendor_write().
  • Добавлена поддержка перехвата разыменований нулевых указателей через отладочные регистры.
  • Реализовано определение устройств i2c, упрощающее работу с платами, оснащёнными тачпадами или сенсорными экранами разных производителей.
  • Добавлена возможность сохранения данных о времени в формате, подходящем для генерации графиков FlameGraph, наглядно демонстрирующих какое время тратится на разных стадиях запуска.
  • В утилиту cbmem добавлена опция для добавления в таблицу cbmem "timestamp" времени из пространства пользователя, что даёт возможность отражать в cbmem события на стадиях, выполняемых после CoreBoot.

Дополнительно можно отметить публикацию фондом OSFF (Open-Source Firmware Foundation) открытого письма к компании Intel, в котором предлагается сделать более модульными наборы поддержки прошивок (FSP, Firmware Support Package) и начать публиковать документацию, связанную с инициализацией SoC Intel. Отсутствие кода FSP существенно затрудняет создание открытых прошивок и мешает продвижению проектов Coreboot, U-Boot и LinuxBoot на оборудовании Intel. Ранее похожая инициатива увенчалась успехом и компания Intel открыла код запрошенных сообществом прошивок блока PSE (Programmable Services Engine).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.16
  4. OpenNews: Выпуск Libreboot 20211122, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  5. OpenNews: Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake
  6. OpenNews: Доступен fwupd 1.8.0, инструментарий для загрузки прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57303-coreboot
Ключевые слова: coreboot, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кроме Google и System76 он какие-нибудь современные материнские платы поддерживает?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:46, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он поддерживает современные платы?
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:40, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    define современные
     
     
  • 3.16, 0n0n_im (?), 13:58, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например, платы на AMD4 сокете и с b450 чипсете?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:51, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен новый payload coreDOOM, позволяющий запустить игру DOOM из Coreboot

    Ну, теперь заживём!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:05, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наконец-то современные технологии догоняют доисторические компы, когда включил - и сразу играть можно.
     
     
  • 3.7, Fracta1L (ok), 12:33, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > включил - и сразу играть можно

    Это когда такое было в реальности?

     
     
  • 4.9, Аноним (8), 12:41, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В NES, геймбое и даже в Nintendo DS
     
     
  • 5.18, a_kusb (ok), 14:07, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, можно ли сделать картриджи с современными играми. Не флешки, а картриджи к которым обращаешься как к оперативке, она экономится, загрузки не происходит потому что игра уже загружена, как и подгрузок, всё мгновенно...
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 14:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически ничто не мешает. Практически ПЗУ со скоростью, сравнимой с DRAM, и сравнимым же объёмом, будет стоить космических денег.
     
  • 6.23, Anonymus (?), 14:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Pier Solar
    >2010 г.

    Достаточно современная?

    >The Mega Drive/Genesis game cartridge is compatible with any original Mega Drive/Genesis game system (PAL or NTSC).

     
     
  • 7.26, Аноним (22), 15:12, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старьё какое-то.
    > Tanglewood
    > Год выхода: 2018
    > Платформа: Sega Mega Drive
    > TANGLEWOOD® is a brand new and original game for the SEGA Mega Drive and Genesis, now available on cartridge following its successful Kickstarter campaign in 2016. A true 16-bit, nostalgic platforming experience running on genuine SEGA hardware, that will make fans of gaming's golden era feel warm and fuzzy.
     

  • 1.4, Бывалый смузихлёб (?), 11:58, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Добавлен новый payload coreDOOM, позволяющий запустить игру DOOM из Coreboot.

    И чего все так на этом думе помешались. Нет бы для разнообразия и про квейк вспомнить

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 12:06, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для Q1 _современные_ компы недостаточно мощные.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:56, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Tux Racer
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 13:33, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    воу воу, полегче . еще вторую кваку не все поршли
     
  • 2.12, Robin Hood (?), 13:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > И чего все так на этом думе помешались.

    Как по мне вообще дeбильная игра и слишком много пиара вокруг неё.

     
     
  • 3.15, eugener (ok), 13:56, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 94-ом смотрелась нереально круто. Просто шок был от такого погружения и вида от первого лица. Играли все. Был, конечно, до этого Wolfenstein3D, но DOOM был круче.
    Плюс игра по сети или через нуль-модемный кабель. Люди приходили в выходные на работу чтобы целый день играть в DOOM.
    Так что все вспоминают DOOM как самое яркое игровое впечатление молодости.
     
     
  • 4.17, Robin Hood (?), 14:00, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В 94-ом

    Но сейчас не 94-й. Или это такой намёк, что пользоваться этим будут исключительно пенсионеры на древнем коре2дуо.

     
  • 2.14, ананоша (?), 13:56, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя есть уникальный шанс
     

  • 1.13, Robin Hood (?), 13:52, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какая самая современная материнка из поддерживаемого парка устройств?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:27, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего это:
    https://doc.coreboot.org/mainboard/asrock/h110m-dvs.html
    https://doc.coreboot.org/mainboard/supermicro/x11-lga1151-series/x11-lga1151-s
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:49, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://tech-docs.system76.com/models/lemp10/README.html
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:21, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычный ноут Lenovo G505S на AMD A10-5750M, без ME/PSP, можно установить 16 ГБ оперативки любыми модулями 2*8 ГБ. Цена вопроса 15к на авито.
    По итогу получаешь свободу от бэкдоров и шпионажа: этот ноут - самый мощный поддерживаемый коребутом из тех в которых на аппаратном уровне нет ни Intel ME ни AMD PSP.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:56, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По итогу получаешь свободу от бэкдоров и шпионажа

    Прошивка жд/ссд свободна?

     
     
  • 3.27, Герострат (?), 15:18, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно свободна. Хочет - работает, не хочет - не рабоиает
     

  • 1.21, Аноним (24), 14:42, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся линейка Purism Librem.
    Там Intel 11gen без МЕ, с корбутом.

    Чем не современное железо?

    puri.sm

     
     
  • 2.28, Аноним (19), 15:30, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с G505S ноутбуки от Purism значительно более несвободны; помимо Intel ME (прошивка которого пусть и урезается, но сам ME от этого никуда не исчезает) - там есть закрытый бинарник Intel FSP, и может быть ещё чего.
     
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