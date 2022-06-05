Выпуск Coreboot 4.17

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|1.1, Аноним (1), 11:42, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кроме Google и System76 он какие-нибудь современные материнские платы поддерживает?
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|1.3, Аноним (3), 11:51, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлен новый payload coreDOOM, позволяющий запустить игру DOOM из Coreboot
Ну, теперь заживём!
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|2.5, Аноним (5), 12:05, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наконец-то современные технологии догоняют доисторические компы, когда включил - и сразу играть можно.
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|3.7, Fracta1L (ok), 12:33, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> включил - и сразу играть можно
Это когда такое было в реальности?
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|5.18, a_kusb (ok), 14:07, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, можно ли сделать картриджи с современными играми. Не флешки, а картриджи к которым обращаешься как к оперативке, она экономится, загрузки не происходит потому что игра уже загружена, как и подгрузок, всё мгновенно...
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|6.22, Аноним (22), 14:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теоретически ничто не мешает. Практически ПЗУ со скоростью, сравнимой с DRAM, и сравнимым же объёмом, будет стоить космических денег.
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|6.23, Anonymus (?), 14:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Pier Solar
>2010 г.
Достаточно современная?
>The Mega Drive/Genesis game cartridge is compatible with any original Mega Drive/Genesis game system (PAL or NTSC).
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|7.26, Аноним (22), 15:12, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старьё какое-то.
> Tanglewood
> Год выхода: 2018
> Платформа: Sega Mega Drive
> TANGLEWOOD® is a brand new and original game for the SEGA Mega Drive and Genesis, now available on cartridge following its successful Kickstarter campaign in 2016. A true 16-bit, nostalgic platforming experience running on genuine SEGA hardware, that will make fans of gaming's golden era feel warm and fuzzy.
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|1.4, Бывалый смузихлёб (?), 11:58, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Добавлен новый payload coreDOOM, позволяющий запустить игру DOOM из Coreboot.
И чего все так на этом думе помешались. Нет бы для разнообразия и про квейк вспомнить
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|2.12, Robin Hood (?), 13:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> И чего все так на этом думе помешались.
Как по мне вообще дeбильная игра и слишком много пиара вокруг неё.
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|3.15, eugener (ok), 13:56, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 94-ом смотрелась нереально круто. Просто шок был от такого погружения и вида от первого лица. Играли все. Был, конечно, до этого Wolfenstein3D, но DOOM был круче.
Плюс игра по сети или через нуль-модемный кабель. Люди приходили в выходные на работу чтобы целый день играть в DOOM.
Так что все вспоминают DOOM как самое яркое игровое впечатление молодости.
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|4.17, Robin Hood (?), 14:00, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В 94-ом
Но сейчас не 94-й. Или это такой намёк, что пользоваться этим будут исключительно пенсионеры на древнем коре2дуо.
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|1.19, Аноним (19), 14:21, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обычный ноут Lenovo G505S на AMD A10-5750M, без ME/PSP, можно установить 16 ГБ оперативки любыми модулями 2*8 ГБ. Цена вопроса 15к на авито.
По итогу получаешь свободу от бэкдоров и шпионажа: этот ноут - самый мощный поддерживаемый коребутом из тех в которых на аппаратном уровне нет ни Intel ME ни AMD PSP.
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|2.25, Аноним (25), 14:56, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>По итогу получаешь свободу от бэкдоров и шпионажа
Прошивка жд/ссд свободна?
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|1.21, Аноним (24), 14:42, 05/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся линейка Purism Librem.
Там Intel 11gen без МЕ, с корбутом.
Чем не современное железо?
puri.sm
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|2.28, Аноним (19), 15:30, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сравнению с G505S ноутбуки от Purism значительно более несвободны; помимо Intel ME (прошивка которого пусть и урезается, но сам ME от этого никуда не исчезает) - там есть закрытый бинарник Intel FSP, и может быть ещё чего.
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