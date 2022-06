Выпуск Coreboot 4.17

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:05, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наконец-то современные технологии догоняют доисторические компы, когда включил - и сразу играть можно.

3.7 , Fracta1L ( ok ), 12:33, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > включил - и сразу играть можно Это когда такое было в реальности?

4.9 , Аноним ( 8 ), 12:41, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В NES, геймбое и даже в Nintendo DS

5.18 , a_kusb ( ok ), 14:07, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, можно ли сделать картриджи с современными играми. Не флешки, а картриджи к которым обращаешься как к оперативке, она экономится, загрузки не происходит потому что игра уже загружена, как и подгрузок, всё мгновенно...

6.22 , Аноним ( 22 ), 14:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теоретически ничто не мешает. Практически ПЗУ со скоростью, сравнимой с DRAM, и сравнимым же объёмом, будет стоить космических денег.

6.23 , Anonymus ( ? ), 14:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Pier Solar

>2010 г. Достаточно современная? >The Mega Drive/Genesis game cartridge is compatible with any original Mega Drive/Genesis game system (PAL or NTSC). 7.26 , Аноним ( 22 ), 15:12, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Старьё какое-то.

> Tanglewood

> Год выхода: 2018

> Платформа: Sega Mega Drive

> TANGLEWOOD® is a brand new and original game for the SEGA Mega Drive and Genesis, now available on cartridge following its successful Kickstarter campaign in 2016. A true 16-bit, nostalgic platforming experience running on genuine SEGA hardware, that will make fans of gaming's golden era feel warm and fuzzy.