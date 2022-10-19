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Выпуск Coreboot 4.18

19.10.2022 23:07

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.18, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 200 разработчиков, которые подготовили более 1800 изменений.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка 23 материнских плат, 19 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
  • Прекращена поддержка материнской платы Google Brya4ES.
  • Добавлена поддержка SoC Intel Meteor Lake, Mediatek Mt8188 и AMD Morgana.
  • В sconfig, компилятор структуры device tree, описывающей присутствующие аппаратные компоненты, добавлена возможность определения операций для каждого устройства. Операции указываются в форме Си-идентификатора, например, "device pci 00.0 alias system_agent on ops system_agent_ops end".
  • Добавлена возможность определения наличия i2c-устройств во время создания записей об устройстве в таблицах ACPI/SSDT. Данную возможность можно использовать для определения тачпадов при помощи штатного флага "detect", обходясь без ранее используемого для тачпадов флага "probed", специфичного для ядер Linux, применяемых в ChromeOS.
  • Реализована возможность генерации SBoM (Firmware Software Bill of Materials), определяющих состав программных компонентов, включённых в образ прошивки, например, для автоматизации проверки наличия уязвимостей или анализа лицензий в прошивке.
  • Продолжена работа над четвёртой редакцией механизма распределения ресурсов (RESOURCE_ALLOCATOR_V4), в которой реализована поддержка манипуляции несколькими диапазонами ресурсов, использования всего адресного пространства и выделения памяти в области выше 4 ГБ.
  • Объявлен устаревшим механизм классической инициализации многопроцессорного режима (LEGACY_SMP_INIT), на смену которому пришёл код инициализации PARALLEL_MP.
  • Добавлен консольный драйвер smbus.
  • В утилите checkpatch обеспечена поддержка ядра Lunux 5.19.
  • Продолжен перевод ACPI на синтаксис ASL 2.0.
  • Обновлён payload-компонент на базе UEFI-стека EDK II (TianoCore), который протестирован с процессорами Intel Core (со 2 по 12 поколение), Intel Small Core BYT, BSW, APL, GLK и GLK-R, AMD Stoney Ridge и Picasso.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Libreboot 20220710, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.17
  4. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
  5. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
  6. OpenNews: Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57946-coreboot
Ключевые слова: coreboot, boot
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Golangdev (?), 23:16, 19/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Хороший пример опенсорса, где люди создают и поддерживают альтернативные, открытые прошивки.
    Хочу надеяться, что оно не то что заскорузлые стоковые, с кучей закрытого, плохо работающего и не нужного мусора.
     
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