Выпуск Coreboot 4.18

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.18, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 200 разработчиков, которые подготовили более 1800 изменений. Основные изменения: Добавлена поддержка 23 материнских плат, 19 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат: MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 AMD Birman AMD Pademelon Siemens MC APL7

Прекращена поддержка материнской платы Google Brya4ES.

Добавлена поддержка SoC Intel Meteor Lake, Mediatek Mt8188 и AMD Morgana.

В sconfig, компилятор структуры device tree, описывающей присутствующие аппаратные компоненты, добавлена возможность определения операций для каждого устройства. Операции указываются в форме Си-идентификатора, например, "device pci 00.0 alias system_agent on ops system_agent_ops end".

Добавлена возможность определения наличия i2c-устройств во время создания записей об устройстве в таблицах ACPI/SSDT. Данную возможность можно использовать для определения тачпадов при помощи штатного флага "detect", обходясь без ранее используемого для тачпадов флага "probed", специфичного для ядер Linux, применяемых в ChromeOS.

Реализована возможность генерации SBoM (Firmware Software Bill of Materials), определяющих состав программных компонентов, включённых в образ прошивки, например, для автоматизации проверки наличия уязвимостей или анализа лицензий в прошивке.

Продолжена работа над четвёртой редакцией механизма распределения ресурсов (RESOURCE_ALLOCATOR_V4), в которой реализована поддержка манипуляции несколькими диапазонами ресурсов, использования всего адресного пространства и выделения памяти в области выше 4 ГБ.

Объявлен устаревшим механизм классической инициализации многопроцессорного режима (LEGACY_SMP_INIT), на смену которому пришёл код инициализации PARALLEL_MP.

Добавлен консольный драйвер smbus.

В утилите checkpatch обеспечена поддержка ядра Lunux 5.19.

Продолжен перевод ACPI на синтаксис ASL 2.0.

Обновлён payload-компонент на базе UEFI-стека EDK II (TianoCore), который протестирован с процессорами Intel Core (со 2 по 12 поколение), Intel Small Core BYT, BSW, APL, GLK и GLK-R, AMD Stoney Ridge и Picasso.



