Выпуск Coreboot 4.19

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|2.2, Аноним (2), 13:31, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хромбуки насколько я знаю. Возможно System76 но это не точно.
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|3.12, Аноним (12), 14:20, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полувранье. Коребут что в хромобуках залочен под загрузку хромооси и только. Отладочный режим позволяет загрузить что-то другое, но при этом пара неверных нажатий клавиш при включение и все данные накрываются медным тазом. Можно дальше грузить хромоось. Чтобы разлочить саму прошивку и записать туда действительно открытый коребут надо немного поплясать с бубном. Так что коребут в устройствах с хромоось все равно что нету - пользователь им воспользоваться не может.
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|1.3, Аноним (3), 13:33, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Добавлена поддержка 16 материнских плат
>Прекращена поддержка 30 материнских плат
Неплохо, через некоторое время количество поддерживаемых плат станет отрицательным
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|1.10, Аноним (10), 14:08, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> MSI: PRO Z690-A (WIFI)
Неужели появилась поддержка современной десктопной материнки?
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