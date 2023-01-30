Выпуск Coreboot 4.19

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:31, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хромбуки насколько я знаю. Возможно System76 но это не точно.

3.9 , kawaii_girl ( ok ), 13:45, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да system76 тоже используют Coreboot.

2.6 , InuYasha ( ?? ), 13:41, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://store.vikings.net/en/ есть "из магазина", у меня кое-что из этих. Ну, почти.

2.8 , kawaii_girl ( ok ), 13:43, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все устройства с ChromeOS.

3.12 , Аноним ( 12 ), 14:20, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полувранье. Коребут что в хромобуках залочен под загрузку хромооси и только. Отладочный режим позволяет загрузить что-то другое, но при этом пара неверных нажатий клавиш при включение и все данные накрываются медным тазом. Можно дальше грузить хромоось. Чтобы разлочить саму прошивку и записать туда действительно открытый коребут надо немного поплясать с бубном. Так что коребут в устройствах с хромоось все равно что нету - пользователь им воспользоваться не может.

