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Выпуск Coreboot 4.19

30.01.2023 12:43

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.19, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 150 разработчиков, которые подготовили более 1600 изменений.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка 16 материнских плат, 8 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
    • AMD: Mayan для SoC Phoenix
    • GIGABYTE: GA-H61M-DS2
    • Intel: Meteorlake-P RVP
    • MSI: PRO Z690-A (WIFI)
    • Siemens: MC_EHL3
    • Star Labs: StarBook Mk VI (i3-1220P и i7-1260P)
    • System76: darp8 и galp6
  • Прекращена поддержка 30 материнских плат:
    • AMD: Inagua, Olive Hill, Parmer, Persimmon, Southstation, Thatcher, Unionstation.
    • ASROCK: E350M1, IMB-A180.
    • ASUS: A88XM-E, AM1I-A, F2A85-M, F2A85-M LE, F2A85-M PRO.
    • BAP: ODE_e20xx.
    • Biostar: A68N-5200, AM1ML.
    • ELMEX: pcm205400, pcm205401.
    • GizmoSphere: Gizmo, Gizmo2.
    • Google: Morthal.
    • HP: ABM, Pavilion m6 1035dx.
    • Jetway: NF81_T56N_LF.
    • Lenovo: AMD G505s.
    • LiPPERT: FrontRunner-AF (ADLINK CoreModule2-GF), Toucan-AF ( cExpress-GFR +W83627DHG SIO).
    • MSI: MS-7721 (FM2-A75MA-E35).
    • PC Engines: APU1.
  • Добавлена поддержка SoC AMD Glinda (soc/amd/glinda). Прекращена поддержка amd/agesa/family14,amd/agesa/family15tn, amd/agesa/family16kbamd/agesa/hudson и amd/cimx/sb800.
  • При сохранении в CBFS файла конфигурации .config, отражающего параметры сборки ядра, в нём теперь отражаются все настройки, а не только параметры, изменённые относительно значений по умолчанию. Для сокращения размера .config данный файл может сохраняться в сжатом виде (LZMA).
  • Обновлён используемый инструментарий: LLVM 15.0.6, CMake 3.25.0, IASL 20221020 и MPFR 4.1.1.
  • Завершён перевод на синтаксис ASL 2.0 (ACPI Source Language).
  • Обновлены payload-компоненты на базе GRUB 2.06 и SeaBIOS 1.16.1
  • Улучшена поддержка SMBIOS.
  • Для чипа NCT6687D-W добавлена поддержка утилиты superiotool.
  • Для большинства плат обеспечена сборка с использованием Clang. Добавлены сборочные тесты на базе Clang.
  • Добавлен драйвер для встроенного контроллера IT5570E, используемого в ноутбуках Clevo.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.18
  3. OpenNews: Выпуск Libreboot 20221214, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  4. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
  5. OpenNews: Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake
  6. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58573-coreboot
Ключевые слова: coreboot, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли устройства юзающие сабж с завода а не постмаркет?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:31, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хромбуки насколько я знаю. Возможно System76 но это не точно.
     
     
  • 3.9, kawaii_girl (ok), 13:45, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да system76 тоже используют Coreboot.
     
  • 2.6, InuYasha (??), 13:41, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.vikings.net/en/ есть "из магазина", у меня кое-что из этих. Ну, почти.
     
  • 2.8, kawaii_girl (ok), 13:43, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все устройства с ChromeOS.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:20, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полувранье. Коребут что в хромобуках залочен под загрузку хромооси и только. Отладочный режим позволяет загрузить что-то другое, но при этом пара неверных нажатий клавиш при включение и все данные накрываются медным тазом. Можно дальше грузить хромоось. Чтобы разлочить саму прошивку и записать туда действительно открытый коребут надо немного поплясать с бубном. Так что коребут в устройствах с хромоось все равно что нету - пользователь им воспользоваться не может.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:33, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Добавлена поддержка 16 материнских плат
    >Прекращена поддержка 30 материнских плат

    Неплохо, через некоторое время количество поддерживаемых плат станет отрицательным

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:41, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://xkcd.com/605/
     

  • 1.4, InuYasha (??), 13:41, 30/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (-), 13:42, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обеспечена сборка с использованием Clang

    о, ну наконец-то!

     
  • 1.10, Аноним (10), 14:08, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > MSI: PRO Z690-A (WIFI)

    Неужели появилась поддержка современной десктопной материнки?

     
  • 1.11, Аноним (11), 14:10, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А существует ли такое же, но под ноутбуки?
     

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