Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 417МБ (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 2 ноября.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.5 (было ядро 6.1).

Инструментарий Partclone переведён на версию Partclone 0.3.27, в которой реализована поддержка опций "--read-direct-io" и "--write-direct-io" для включения прямого ввода/вывода при чтении и записи.

Пакет ezio, применяемый для распространения образов дисков в локальной сети при помощи протокола BitTorrent, обновлён до версии 2.0.5 с поддержкой torrent-файлов, размером больше 4 МБ.

В состав live-сборки включены пакеты acpitool, ntfs2btrfs, zfsutils-linux и vim (вместо vim-tiny).

Пакет mlocate заменён на plocate.

В TUI добавлена опция "-edio" для включения прямого ввода/вывода в Partclone при сохранении и восстановлении NVMe SSD.

Добавлен механизм для развёртывания (deployment) с raw-устройств в режиме multicast.

При сохранении образов в TUI по умолчанию включён режим сжатия "-z9p" (многопоточное cжатие zstd).

В ocs-live-feed-img добавлены опции "-ssnf" и "-iui".

В режиме bt_restoredisk разрешено восстановление образов на устройство с другим именем.

Добавлена поддержка загрузочного параметра ocs_screen_blank="no" запрещающего выключение экрана при неактивности.

Утилита Memtest86+ обновлена до версии 6.20.

Предоставлена возможность выбора активного сетевого адаптера на системах с несколькими сетевыми картами.



