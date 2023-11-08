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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1

08.11.2023 23:43

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 417МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 2 ноября.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.5 (было ядро 6.1).
  • Инструментарий Partclone переведён на версию Partclone 0.3.27, в которой реализована поддержка опций "--read-direct-io" и "--write-direct-io" для включения прямого ввода/вывода при чтении и записи.
  • Пакет ezio, применяемый для распространения образов дисков в локальной сети при помощи протокола BitTorrent, обновлён до версии 2.0.5 с поддержкой torrent-файлов, размером больше 4 МБ.
  • В состав live-сборки включены пакеты acpitool, ntfs2btrfs, zfsutils-linux и vim (вместо vim-tiny).
  • Пакет mlocate заменён на plocate.
  • В TUI добавлена опция "-edio" для включения прямого ввода/вывода в Partclone при сохранении и восстановлении NVMe SSD.
  • Добавлен механизм для развёртывания (deployment) с raw-устройств в режиме multicast.
  • При сохранении образов в TUI по умолчанию включён режим сжатия "-z9p" (многопоточное cжатие zstd).
  • В ocs-live-feed-img добавлены опции "-ssnf" и "-iui".
  • В режиме bt_restoredisk разрешено восстановление образов на устройство с другим именем.
  • Добавлена поддержка загрузочного параметра ocs_screen_blank="no" запрещающего выключение экрана при неактивности.
  • Утилита Memtest86+ обновлена до версии 6.20.
  • Предоставлена возможность выбора активного сетевого адаптера на системах с несколькими сетевыми картами.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.20
  6. OpenNews: Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.10
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60075-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:23, 09/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, какую надо иметь профессию, чтоб копировать диски приходилось каждый день, а не раз в общественно-экономическую формацию.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:37, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ремонтником? Тебе принесли ноут с распаянным диском, ты его забекапил куда-то.
    Или админом - мигрировать туда-сюда.
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:44, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какую надо иметь профессию

    Старший Разворачиватель Образов

    П.С. Учись, салага, а то так всю жизнь будешь флешки подавать

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:35, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а то так всю жизнь будешь флешки подавать

    Не бойся, на этом поприще у тебя конкурентов нет.

     
  • 2.5, Анонон (?), 00:50, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какую надо иметь профессию

    низкооплачиваемую))?
    ну типа "записыватель ежедневных бекапов бухов"

     
     
  • 3.7, OpenEcho (?), 01:06, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну типа "записыватель ежедневных бекапов бухов"

    Ну за такое действительно достойны малой оплаты если не умеют в фолдер редирекшн и бэкапируют клонзилой дисками/партишинами...

    Хотя, подозреваю они к теткам не только бэкапить напрашиваются

     
  • 2.6, OpenEcho (?), 00:59, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подскажите, какую надо иметь профессию, чтоб копировать диски приходилось каждый день, а не раз в общественно-экономическую формацию

    Подозреваю что сисадмины :)))

    Диски они имеют особеность накрываться и не всегда медным тазом, так что при большом парке машин, можно и не раз а более

     

  • 1.8, OpenEcho (?), 01:18, 09/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Пакет mlocate заменён на plocate.

    Зачем оно на лайв дистре для клонирования дисков вообще?

     

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