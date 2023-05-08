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Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.20

08.05.2023 08:56

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 6.20. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Изменения в новой версии главным образом нацелены на добавление поддержки некоторых старых систем и решение проблем при работе на новых встраиваемых и мобильных платформах. Основные новшества:

  • Добавлена поддержка CPU Intel на базе микроархитектуры Alder Lake-N.
  • Добавлена поддержка чипсетов VIA VT8233(A) и VT8237.
  • Добавлена поддержка материнской платы NVIDIA nForce 3.
  • Добавлена поддержка чипсетов ALi M1533, 1543(C) и 1535.
  • Обеспечен вывод сведений о температуре для CPU AMD K8.
  • Добавлена поддержка некоторых производителей JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council).
  • Улучшена обработка операций чтения SPD (Serial Presence Detect) на мобильных CPU.
  • Решены проблемы с таймером APIC, проявлявшиеся на некоторых мобильных платформах.
  • Улучшено определение старых CPU класса P5 и P6 (Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memtest86pl...)
  2. OpenNews: Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.10
  3. OpenNews: Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI
  4. OpenNews: Выпуск системы автоматического тестирования памяти MemTest86+ 5.01
  5. OpenNews: Релиз автоматического теста памяти MemTest86+ 5.0
  6. OpenNews: Содержимое ячеек DRAM может быть повреждено в результате цикличного чтения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59097-memtest86
Ключевые слова: memtest86, memory
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:08, 08/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    >В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap.

    И вот эти люди не хотят встраивать дебагер в ядро, чтобы повысить уровень кода... как же это мерзко.

     
  • 2, Anonymoustus (ok), 09:22, 08/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    > добавление поддержки некоторых старых систем
    > Добавлена поддержка материнской платы NVIDIA nForce 3.
    > Обеспечен вывод сведений о температуре для CPU AMD K8.
    > Улучшено определение старых CPU класса P5 и P6 (Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III).

    Лучше поздно, чем никогда.

     
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