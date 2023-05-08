Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.20

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Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 6.20. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Изменения в новой версии главным образом нацелены на добавление поддержки некоторых старых систем и решение проблем при работе на новых встраиваемых и мобильных платформах. Основные новшества:
- Добавлена поддержка CPU Intel на базе микроархитектуры Alder Lake-N.
- Добавлена поддержка чипсетов VIA VT8233(A) и VT8237.
- Добавлена поддержка материнской платы NVIDIA nForce 3.
- Добавлена поддержка чипсетов ALi M1533, 1543(C) и 1535.
- Обеспечен вывод сведений о температуре для CPU AMD K8.
- Добавлена поддержка некоторых производителей JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council).
- Улучшена обработка операций чтения SPD (Serial Presence Detect) на мобильных CPU.
- Решены проблемы с таймером APIC, проявлявшиеся на некоторых мобильных платформах.
- Улучшено определение старых CPU класса P5 и P6 (Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III).