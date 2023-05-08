Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.20

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 6.20. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Изменения в новой версии главным образом нацелены на добавление поддержки некоторых старых систем и решение проблем при работе на новых встраиваемых и мобильных платформах. Основные новшества: