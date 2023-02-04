Выпуск системы тестирования памяти MemTest86+ 6.10

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|1.1, Аноним (1), 08:31, 04/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то в последнее время видел сбойною оперативную память? Это было актуально при динозаврах. Когда опера была золотой и можно было устраивать эти хаки с картами сбойных участков памяти.
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|2.4, Аноним (4), 08:35, 04/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сбои в памяти могут быть и не из-за сбойной памяти, но вообще и память видел.
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|3.9, Аноним (1), 08:50, 04/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего карту сбойных участков не сделал? Может потому что так никто уже не делает?
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|2.11, midyukovanton (ok), 08:58, 04/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-то в последнее время видел сбойною оперативную память? Это было актуально при динозаврах. Когда опера была золотой и можно было устраивать эти хаки с картами сбойных участков памяти.
А вот если память распаяна? Перепаивать будете?
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|3.13, пох. (?), 09:02, 04/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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новый телефон от zte купит. А на макбуке эта хрень все равно не запустится.
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|2.12, пох. (?), 09:01, 04/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я регулярно вижу. Правда, вижу-то я сбои, исправленные ecc, в логах bmc платформы.
Иногда по результатам этих логов модуль летит в мусорку. Т.е. бывают и систематические, а не разовые. (И это на модулях ценой как деталь от самолета, которые, по идее, должны тестировать перед продажей, да и собирать не на помойке Шанхая.)
Поможет ли тебе memtest на твоей хуананжи из бушного ксеона и бушной ddr3 с ecc но почему-то неработающей - не берусь угадать. Может быть и приведет к мысли, что лучше бы выкинуть именно этот вот конкретный модуль.
Карты, конечно, феерически бесполезны. При каждой перезагрузке недельку подождать, пока протестируется и _может_быть_ заметит неладное - это на очень альтернативно-одаренных.
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|2.10, Аноним (10), 08:54, 04/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть. И немало. И по гарантии приходилось менять. И после гарантии образовывались. Дело в объёме техники и фирменности комплектующих. На нонеймах значительно больше брака, но и на брендовых встречаются.
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|2.14, trashwind23 (ok), 09:05, 04/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, видел. Сотни плашек северной памяти. Когда ты хостер, покупаешь память тысячами плашек. Так что это актуально всегда.
Более того сбоит не только память, но так же ошибки могут появляться при криво установленных процессорах, например, Intel Scalable, криво затянутое в сокете.
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