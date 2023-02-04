Выпуск системы тестирования памяти MemTest86+ 6.10

Иногда по результатам этих логов модуль летит в мусорку. Т.е. бывают и систематические, а не разовые. (И это на модулях ценой как деталь от самолета, которые, по идее, должны тестировать перед продажей, да и собирать не на помойке Шанхая.)

Поможет ли тебе memtest на твоей хуананжи из бушного ксеона и бушной ddr3 с ecc но почему-то неработающей - не берусь угадать. Может быть и приведет к мысли, что лучше бы выкинуть именно этот вот конкретный модуль.

Карты, конечно, феерически бесполезны. При каждой перезагрузке недельку подождать, пока протестируется и _может_быть_ заметит неладное - это на очень альтернативно-одаренных.