Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI

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|1.5, Агл (?), 14:25, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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разрабам надо у Линуса надо попросить память. Вроде как у него нерабочая с ECC есть
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|1.6, Аноним (6), 14:39, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в чём заключается работа этого инструмента с ECC-модулями памяти, как на картинке?
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|1.7, InuYasha (??), 14:40, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как запустить его из УЕФИ? Вот, есть ноут, есть десктоп... что дальше делать? Или это чисто для coreboot?
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|2.9, Аноним (9), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кладешь на EFI раздел и прописываешь в NVRAM, efibootmgr в помощь
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|2.10, Аноним (10), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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$ tail -6 /etc/grub.d/40_custom
menuentry 'UEFI Shell' {
insmod part_gpt
insmod fat
search --no-floppy --fs-uuid --set=root AABB-CCDD
chainloader ($root)/EFI/SHELLX64.efi
}
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|3.12, InuYasha (??), 14:48, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, так это с диска. Я и забыл что ЕФИ продолжается на харде. Думал, модуль в прошивку матери добавлять придётся.
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|2.15, Аноним (15), 15:14, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и всё остальное, записываешь на любую флешку и запускаешь. Впрочем, теперь уже можно просто ventoy поставить на эту флешку, а затем кинуть на неё все нужные .iso, .img, .efi образы
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|1.8, InuYasha (??), 14:41, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, почему-то в ДЦ этот тест редко выявлял битые ЕЦЦ-модули. А вот когда на живой системе запускали memtester - ошибки начинали валиться.
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