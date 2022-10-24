Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI

Спустя 9 лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован выпуск программы для тестирования оперативной памяти MemTest86+ 6.00. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Основные новшества: Полностью переписан код для загрузки и запуска при использовании прошивок UEFI.

Добавлена поддержка SDRAM.

Реализовано определение памяти DDR4 и DDR5.

Реализовано определение процессоров AMD Zen 1/2/3/4.

Реализовано определение процессоров Intel вплоть до 13-поколения.

Улучшена поддержка поколений CPU AMD, предшествующих Zen.

Добавлена поддержка режима Long Mode Paging.

Добавлена поддержка до 256 ядер CPU.

Добавлена поддержка профилей XMP 3.0 (Extreme Memory Profile).

Добавлена поддержка старых чипсетов NVIDIA и AMD.



