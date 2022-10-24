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Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI

24.10.2022 13:17

Спустя 9 лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован выпуск программы для тестирования оперативной памяти MemTest86+ 6.00. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Полностью переписан код для загрузки и запуска при использовании прошивок UEFI.
  • Добавлена поддержка SDRAM.
  • Реализовано определение памяти DDR4 и DDR5.
  • Реализовано определение процессоров AMD Zen 1/2/3/4.
  • Реализовано определение процессоров Intel вплоть до 13-поколения.
  • Улучшена поддержка поколений CPU AMD, предшествующих Zen.
  • Добавлена поддержка режима Long Mode Paging.
  • Добавлена поддержка до 256 ядер CPU.
  • Добавлена поддержка профилей XMP 3.0 (Extreme Memory Profile).
  • Добавлена поддержка старых чипсетов NVIDIA и AMD.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memtest86pl...)
  2. OpenNews: Выпуск системы автоматического тестирования памяти MemTest86+ 5.01
  3. OpenNews: Релиз автоматического теста памяти MemTest86+ 5.0
  4. BadRAM - Linux kernel support for broken RAM modules
  5. OpenNews: Содержимое ячеек DRAM может быть повреждено в результате цикличного чтения
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал gumanzoy
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57967-memtest
Ключевые слова: memtest, memory, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iCat (ok), 14:05, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Внезапно...
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:08, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SDRAM ещё в ходу?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:23, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pentium 4 ещё в ходу
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:49, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая память — SDRAM.
     

  • 1.3, QwertyReg (ok), 14:16, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    О, не прошло и 15-ти лет.
    А нет, погодите, прошло.
     
  • 1.5, Агл (?), 14:25, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    разрабам надо у Линуса надо попросить память. Вроде как у него нерабочая с ECC есть
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:39, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём заключается работа этого инструмента с ECC-модулями памяти, как на картинке?
     
  • 1.7, InuYasha (??), 14:40, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как запустить его из УЕФИ? Вот, есть ноут, есть десктоп... что дальше делать? Или это чисто для coreboot?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кладешь на EFI раздел и прописываешь в NVRAM, efibootmgr в помощь
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ tail -6 /etc/grub.d/40_custom
    menuentry 'UEFI Shell' {
            insmod part_gpt
            insmod fat
            search --no-floppy --fs-uuid --set=root AABB-CCDD
            chainloader ($root)/EFI/SHELLX64.efi
    }
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 14:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вместо шелла вставь ($root)/EFI/memtest86/BOOTX64.efi
     
  • 3.12, InuYasha (??), 14:48, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, так это с диска. Я и забыл что ЕФИ продолжается на харде. Думал, модуль в прошивку матери добавлять придётся.
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:14, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и всё остальное, записываешь на любую флешку и запускаешь. Впрочем, теперь уже можно просто ventoy поставить на эту флешку, а затем кинуть на неё все нужные .iso, .img, .efi образы
     

  • 1.8, InuYasha (??), 14:41, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, почему-то в ДЦ этот тест редко выявлял битые ЕЦЦ-модули. А вот когда на живой системе запускали memtester - ошибки начинали валиться.
     
  • 1.14, Шарп (ok), 14:55, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мемтест грейт эгейн. Наконец то.
     
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