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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0

24.05.2022 22:27

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 356 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка создания образов и клонирования разделов с ФС APFS (Apple File System).
  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 22 мая.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.17 (было 5.15).
  • Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.20.
  • Добавлена поддержка резервного копирования шифрованных разделов в формате LUKS.
  • В состав live-образа включены пакеты wavemon, memtester, edac-utils, shc и uml-utilities. Из основного состава удалён пакет s3ql.
  • Предложен улучшенный механизм для проверки формата GPT/MBR.
  • В утилиты ocs-sr и ocs-onthefly добавлена пустая опция "-k0" для создания разделов с использованием настроек по умолчанию.
  • В загрузочное меню uEFI добавлен вызов утилиты для тестирования памяти.
  • Добавлен загрузочный параметр use_os_prober=no для отключения запуска os-prober, а также параметр use_dev_list_cache=no для отключения использования кэша доступных устройств.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.3
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57244-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla, backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    не понимаю смысла таких дистров. Достал из полки флешку со своей текущей осью, вставил в определенное отверстие, загрузился — и всё под рукой: /usr/bin/cp, /usr/bin/mv...
     
     
  • 2.2, anonimous (?), 23:04, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если ты дальше своей комнаты не выходишь, то и не поймешь
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 23:08, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты компьютерный мастер "живу рядом" Алексей? "Скопирую вам диски" и все такое?
     
  • 2.4, пох. (?), 23:12, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Повторить на всех 60 ноутах, которые завтра надо отправить в сызраньский филиал.
    Не успеешь - сам вместе с ними поедешь в командировку в ту сызрань вместо отпуска.

    И да, там винда, поэтому после твоего "бин-сепе" она почему-то не загружается. А какая-там ось у тебя аж течет - кнутователя, учти, совершенно не интересует.

     
  • 2.5, OpenEcho (?), 23:29, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не понимаю смысла таких дистров.

    Троль? Или правда не догоняйка? Если второе, то как попробуешь склонировать сотню виндовых драйвов, то обязательно поймешь

     
     
  • 3.6, пох. (?), 00:06, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    десяток модных-современных бубунточек - тоже, знаешь ли, неприкольно.
    (а вот с редхатоидами будьте осторожны - у модного-современного lvm есть прикол, делающий систему незагружаемой при смене hostname. С одной стороны, ТАК надо умудриться, это совсем нетиповой сетап. С другой... hostname? Да они уху ели!)

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:37, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но как?! Оно ж из /etc/hostsname когда-то читалось (и во всяких ранитах и опенрц вроде ло сих пот так и проиходит). И это был тупой как палка текстовый файл. Что теперь учудил Поттер? Мне правда интересно.
    И lvm вроде ж уже закопали. Как минимум в пользу lvm2. Да и вмнсмто него что-то навелосипедили.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:17, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь попробуй объяснить как это делать хотя бы эникейщику-виндузятнику в удаленном филиале.
    И других там нет, скажи спасибо, что в том городишке хоть такого "компутерщика" нашли...
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 00:42, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть Вы предлагаете решать проблему несоответствющими средствами.
    Если у Вас охранник пишет документаию то проблема именно в Вашей организации. Там стадо дебилов.
     

  • 1.10, Аноним (10), 01:32, 25/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пробовал давеча этой колнзилой клонировать диск с MD разделом - увы и ах, не умеет в такую, казалось бы, простую операцию сей комбайн. Пичалька ;(
     
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