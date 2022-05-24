Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:01, 24/05/2022 [ответить] + / – не понимаю смысла таких дистров. Достал из полки флешку со своей текущей осью, вставил в определенное отверстие, загрузился — и всё под рукой: /usr/bin/cp, /usr/bin/mv...

2.2 , anonimous ( ? ), 23:04, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если ты дальше своей комнаты не выходишь, то и не поймешь

3.3 , Аноним ( 1 ), 23:08, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты компьютерный мастер "живу рядом" Алексей? "Скопирую вам диски" и все такое?

2.4 , пох. ( ? ), 23:12, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Повторить на всех 60 ноутах, которые завтра надо отправить в сызраньский филиал.

Не успеешь - сам вместе с ними поедешь в командировку в ту сызрань вместо отпуска. И да, там винда, поэтому после твоего "бин-сепе" она почему-то не загружается. А какая-там ось у тебя аж течет - кнутователя, учти, совершенно не интересует. 2.5 , OpenEcho ( ? ), 23:29, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не понимаю смысла таких дистров. Троль? Или правда не догоняйка? Если второе, то как попробуешь склонировать сотню виндовых драйвов, то обязательно поймешь

3.6 , пох. ( ? ), 00:06, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – десяток модных-современных бубунточек - тоже, знаешь ли, неприкольно.

(а вот с редхатоидами будьте осторожны - у модного-современного lvm есть прикол, делающий систему незагружаемой при смене hostname. С одной стороны, ТАК надо умудриться, это совсем нетиповой сетап. С другой... hostname? Да они уху ели!) 4.8 , Аноним ( 8 ), 00:37, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но как?! Оно ж из /etc/hostsname когда-то читалось (и во всяких ранитах и опенрц вроде ло сих пот так и проиходит). И это был тупой как палка текстовый файл. Что теперь учудил Поттер? Мне правда интересно.

И lvm вроде ж уже закопали. Как минимум в пользу lvm2. Да и вмнсмто него что-то навелосипедили.

2.7 , Аноним ( 7 ), 00:17, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А теперь попробуй объяснить как это делать хотя бы эникейщику-виндузятнику в удаленном филиале.

И других там нет, скажи спасибо, что в том городишке хоть такого "компутерщика" нашли...

3.9 , Аноним ( 8 ), 00:42, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть Вы предлагаете решать проблему несоответствющими средствами.

Если у Вас охранник пишет документаию то проблема именно в Вашей организации. Там стадо дебилов.



1.10 , Аноним ( 10 ), 01:32, 25/05/2022 [ответить] + / – Пробовал давеча этой колнзилой клонировать диск с MD разделом - увы и ах, не умеет в такую, казалось бы, простую операцию сей комбайн. Пичалька ;(

