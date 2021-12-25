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Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.3

25.12.2021 10:59

Доступен выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.3, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Для загрузки предлагаются live-сборки для 64-разрядных систем x86 (846MB) и deb-пакет для установки в Ubuntu.

Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Формат создаваемых резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla. При восстановлении поддерживается работа с образами Clonezilla, Redo Rescue, Foxclone и FSArchiver.

Основные изменения:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 21.10. Дополнительно продолжает формироваться альтернативная LTS-сборка на основе Ubuntu 20.04.
  • Добавлена поддержка верификации целостности резервных копий.
  • Добавлена опция "rescue", позволяющая управлять игнорированием сбойных секторов и ошибок, выдаваемых файловой системой.
  • Реализована поддержка восстановления и изучения дисковых образов, созданных в программе "Apart" (надстройка над partclone).
  • Улучшен процесс сканирования образов.
  • Добавлен пакет lxappearance, упрощающий включение тёмной темы оформления.
  • В контекстное меню добавлена опция для запуска файлового менеджера с правами root.
  • Для запуска файлового менеджера и браузера задействована утилита "xdg-open", вместо прямого запуска pcmanfm и Firefox.
  • Добавлен перевод на русский язык.


  1. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.2
  2. OpenNews: Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.0
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56408-rescuezilla
Ключевые слова: rescuezilla, backup
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:24, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня Минт - там есть TimeShift. Один раз уже воспользовался. Хотя и зря, т.к. проблема оказалась не в том, что система слетела, а в том, что я дурак грузился не с того диска, а у Линуха везде загрузчик накатывается по дефолту и потому матерится на то, что конфига нет.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 11:26, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так очень удобно. Работает полностью в фоне. Делает инкрементарные бэкапы. Я настроил на ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Перед обновлением на новую версию делаю ручной.
     
  • 2.8, Kximer (?), 12:21, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, везде? Я флешку вставил и на ней уже создалась загрузка Линукс 0_о
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:45, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем firefox в спасательном дистрибутиве? Если так хочется всунуть чертов браузер, то возьми netsurf или links2.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:10, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сайты с полезной инфой очень разными могут быть, и не факт что твои их откроют
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 12:16, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про огромный размер дистрибутива намекаю. Зачем такой большой размер, флешке будет бо-бо.
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 12:45, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    какой? 1Гб-ной? такие артефакты коллекционеры старины собирают разве что
     
     
  • 5.16, Аноним (4), 12:51, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже этот FreeBSDшный дистрибутив весит меньше https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56382
    А ведь там и браузер довольно крупный. Просто кто-то нормально оптимизирует (Tiny Core Linux, Slitaz), а кто-то выпускает дерьмецо.
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:40, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    64gb 350 рублей стоит ли переживать о флешке!?
    как пример:
    https://aliexpress.com/item/4000263968904.html
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:45, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бабуль, иди уже на пенсию, флешки такого размера уже лет 10 не актуальны
     
  • 2.9, Kximer (?), 12:23, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Линкс 2 зачем? Просто Линкс не вариант?
     
     
  • 3.14, Аноним (4), 12:37, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вариант
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:35, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя не спросили.
    Еще в консольком браузере разбираться чтобы быстро найти решение проблемы...
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 12:37, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно быть очень недалеким чтобы там не разобраться.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:21, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    NVMe с btrfs не копирует. Вот честно, даже заморачиваться не хочу, почему и как. Вот правда. Они выпустили готовый продукт, просят поддержать проект. Я не против поддержать. Но КАК я его буду поддерживать, если она не работает? Устраивать пляски с бубном вокруг каждой копии? На хрен. Создавал образ диска акронисом, им и продолжу это делать.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 12:37, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как пользовался dd + gzip так и продолжу это делать...
     
  • 2.17, Аноним (-), 14:02, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NVMe с btrfs
    > Вот честно, даже заморачиваться не хочу, почему и как. Вот правда.
    > Но КАК я его буду поддерживать, если она не работает?
    > Создавал образ диска акронисом, им и продолжу это делать.

    Классический современный линуксоид-пользователь btrfs.

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:31, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    btrfs уже умеет?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:26, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа
    Ток донаты просит
     

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