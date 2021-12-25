Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.3

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|1.2, Аноним (2), 11:24, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня Минт - там есть TimeShift. Один раз уже воспользовался. Хотя и зря, т.к. проблема оказалась не в том, что система слетела, а в том, что я дурак грузился не с того диска, а у Линуха везде загрузчик накатывается по дефолту и потому матерится на то, что конфига нет.
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|2.3, Аноним (2), 11:26, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А так очень удобно. Работает полностью в фоне. Делает инкрементарные бэкапы. Я настроил на ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Перед обновлением на новую версию делаю ручной.
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|2.8, Kximer (?), 12:21, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, везде? Я флешку вставил и на ней уже создалась загрузка Линукс 0_о
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|1.4, Аноним (4), 11:45, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем firefox в спасательном дистрибутиве? Если так хочется всунуть чертов браузер, то возьми netsurf или links2.
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|2.5, Аноним (5), 12:10, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сайты с полезной инфой очень разными могут быть, и не факт что твои их откроют
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|3.6, Аноним (4), 12:16, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про огромный размер дистрибутива намекаю. Зачем такой большой размер, флешке будет бо-бо.
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|4.15, Аноним (5), 12:45, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой? 1Гб-ной? такие артефакты коллекционеры старины собирают разве что
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|4.20, Аноним (20), 15:45, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бабуль, иди уже на пенсию, флешки такого размера уже лет 10 не актуальны
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|2.11, Аноним (11), 12:35, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя не спросили.
Еще в консольком браузере разбираться чтобы быстро найти решение проблемы...
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|1.7, Аноним (7), 12:21, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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NVMe с btrfs не копирует. Вот честно, даже заморачиваться не хочу, почему и как. Вот правда. Они выпустили готовый продукт, просят поддержать проект. Я не против поддержать. Но КАК я его буду поддерживать, если она не работает? Устраивать пляски с бубном вокруг каждой копии? На хрен. Создавал образ диска акронисом, им и продолжу это делать.
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|2.17, Аноним (-), 14:02, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NVMe с btrfs
> Вот честно, даже заморачиваться не хочу, почему и как. Вот правда.
> Но КАК я его буду поддерживать, если она не работает?
> Создавал образ диска акронисом, им и продолжу это делать.
Классический современный линуксоид-пользователь btrfs.
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