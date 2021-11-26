Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.0

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.8.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 325 МБ (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 17 ноября.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.14 (было 5.10). Обновлены пакеты Partclone 0.3.18 и ezio 1.2.0.

Реализован механизм кэширования для ускорения сканирования накопителя.

В пакет ocs-live-netcfg добавлена возможность настройки беспроводной сети при помощи утилиты nmtui или через передачу при загрузке параметра ocs_nic_type.

В update-efi-nvram-boot-entry реализовано упоминание сохранённых данных nvram (efi-nvram.dat) и добавлена поддержка обработки нескольких загрузочных записей.

В консольном интерфейсе разрешено использование зарезервированных имён в названиях дисковых образов.



