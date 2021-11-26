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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.0

26.11.2021 13:03

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.8.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 325 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 17 ноября.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.14 (было 5.10). Обновлены пакеты Partclone 0.3.18 и ezio 1.2.0.
  • Реализован механизм кэширования для ускорения сканирования накопителя.
  • В пакет ocs-live-netcfg добавлена возможность настройки беспроводной сети при помощи утилиты nmtui или через передачу при загрузке параметра ocs_nic_type.
  • В update-efi-nvram-boot-entry реализовано упоминание сохранённых данных nvram (efi-nvram.dat) и добавлена поддержка обработки нескольких загрузочных записей.
  • В консольном интерфейсе разрешено использование зарезервированных имён в названиях дисковых образов.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.7.2
  5. OpenNews: Доступны дистрибутивы Clonezilla Live 2.7.1 и GParted Live 1.2.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56237-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla, backup
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 15:19, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А им можно клонировать диск с hdd на ssd, со всеми хагрузочными секторами и другими разделами, которые нужны для win10?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 15:33, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вантузоид, пшёл вон!
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:14, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С меньшего на больший
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:31, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стыдно, но использую его для бэкапов
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 15:35, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А обычным tar почему не сделаешь?
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 15:39, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я в шиндоуз сижу
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 17:02, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XP ? Уважаю!

    (Так-то в десятке нормальный бэкап.)

     

  • 1.11, deusbase (ok), 16:30, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как то выручила меня при клонировании диска, где акронис сплоховал.
     
  • 1.12, Аноним (12), 17:01, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пользуюсь таким. У меня есть флэшка с любимыми дистрами и любой дистр превращается в спасалку при помощи sudo apt-get install ddrescue.
     

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