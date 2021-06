Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.7.2

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.7.2, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 308 МБ (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 30 мая.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.40 (было 5.9.1), а системный менеджер systemd до версии 248.

В загрузочное меню добавлен новый пункт "VGA with large font & To RAM", который использует nomodeset вместо KMS при взаимодействии с графической подсистемой, на случай неработоспособности jfbterm на некоторых графических картах. Пункт "KMS with large font & To RAM" перемещён в подменю.

Перед перезагрузкой и остановкой работы обеспечен вызов обработчика ocs-park-disk.

Улучшена обработка заголовков шифрованных разделов Veracrypt. Добавлены обработчики ocs-save-veracrypt-vh и ocs-restore-veracrypt-vh.

В утилиту vgcfgrestore добавлена опция "--force" для принудительного восстановления метаданных.

Добавлен загрузочный параметр echo_ocs_repository, при установке которого в значение "no" скрывается вывод запроса о монтировании репозитория.

В Live-режиме отключён переход в спящий и ждущий режимы.

В ocs-sr и drbl-ocs добавлена опция "-sspt" ("--skip-save-part-table") для сохранения и восстановления диска целиком без отдельных манипуляций с дисковыми разделами.

В состав включён пакет jq (аналог sed для данных JSON).