Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.1

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.8.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 339 МБ (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 3 января.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15 (было 5.14).

По умолчанию прекращена разбивка на части файлов с образами разделов (при вызове ocs-sr задействована опция "-i 0").

Обновлены файлы с локалями.

В настройках boot-local-efi.cfg улучшено определение дисков hd1, hd2, и т.д.

Добавлена поддержка dracut из CentOS 6 и налажено указание опции "--tmpdir" при восстановлении CentOS 6.*.



