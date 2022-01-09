The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.1

09.01.2022 11:04

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.8.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 339 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 3 января.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15 (было 5.14).
  • По умолчанию прекращена разбивка на части файлов с образами разделов (при вызове ocs-sr задействована опция "-i 0").
  • Обновлены файлы с локалями.
  • В настройках boot-local-efi.cfg улучшено определение дисков hd1, hd2, и т.д.
  • Добавлена поддержка dracut из CentOS 6 и налажено указание опции "--tmpdir" при восстановлении CentOS 6.*.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.0
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Доступны дистрибутивы Clonezilla Live 2.7.1 и GParted Live 1.2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56476-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:07, 09/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    годный дистр, давеча с его помощью переносил систему с одного SSD на другой, всё прошло как по маслу
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру