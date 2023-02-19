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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.3

19.02.2023 08:50

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.0.3, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 334 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 12 февраля.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.1 (было ядро 6.0).
  • Инструментарий Partclone переведён на версию 0.3.23, в которой обновлён код для поддержки btrfs.
  • В меню восстановления показана опция "-j2", отключённая по умолчанию.
  • В меню сохранения показан раздел подкачки, который теперь может быть сохранён как и обычные разделы с данными. Доступно два режима сохранения: сохранение только метаданных (UUID/метка раздела) и создание полного дампа утилитой dd.
  • Улучшена поддержка конфигураций с несколькими шифрованными устройствами LUKS.
  • В setterm применена опция "--powersave off" для исключения погасания консоли.
  • В механизм обновления initramfs добавлена поддержка утилиты mkinitcpio, благодаря чему удалось решить проблемы с восстановлением Arch и Manjaro Linux.
  • В состав включена новая утилита ocs-live-ver для показа версии Clonezilla Live.
  • Утилита ocs-bttrack заменена на opentracker, так как Python 2 исключён из поставки Debian Sid.
  • Утилита тестирования памяти Memtest86+ обновлена до версии 6.00.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.2
  3. OpenNews: Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 6.10
  4. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.4 и дистрибутива GParted Live 1.4
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58676-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fox123 (?), 09:07, 19/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Лучший! Использую не по назначению для бэкапов. В чем я не прав?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:15, 19/02/2023 [ответить]  
    		• –4 +/
    > основан на Debian GNU/Linux

    Debian не является gnu/linux дистром

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:44, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не аноним.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:09, 19/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    давно не пользовал, кто знает, упростилось ли с "image m2ssd -> sata disk" ?
     
  • 1.5, InuYasha (??), 11:53, 19/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Кто знает - там есть чем партиции пошринкать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:25, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть parted
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:07, 19/02/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы поддерживала ddrescue, может бы и был смысл юзать, а так я могу любой Live-дистр с Gnome Disk поюзать.
     
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