Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.2

2.9 , panic ( ?? ), 09:24, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе возможно, где то функционал даже "ширше", чем у акрониса, потому что тот в линуховые разделы кажись до сих пор не умеет, но вот насчёт наглядности и "интуитивности" междумордия акронис поприятней будет.

Никто же не запрещает держать на флешке образы того и другого и в зависимости от задачи грузить что нужно.

2.10 , Жироватт ( ok ), 09:31, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно. Но вообще рекомендую держать целый набор утилит. Где акронис не сможет считать сбойные ячейки при посекторном копировании, то можно попробовать клонзиллу или минитул. Или вообще парагон, если ты большой любитель. Или aomei, если кошка-жена партия звонок социальный кредит плюс.

3.15 , ryoken ( ok ), 09:49, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Где акронис не сможет считать сбойные ячейки при посекторном копировании Насколько я помню, там или после первого затыка или не первого - была кнопка типа "Игнорить все последующие ошибки". Да, недавно с удивлением узнал, что купить Акронис в России как-то не получится :).

4.22 , Аноним ( 22 ), 11:18, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты покупки на рутрэкере делал?

2.14 , ryoken ( ok ), 09:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Из опыта эксплуатации и того и другого в виде LiveCD (в т.ч. и PXE) скажу так. Акронис хорошо клонит вендовые ОСи, сабж - больше по Линуксам. У Акрониса есть манера при копировании раздела с диска на диск (что венды, что линуксов) заменять UUID разделов, что для linux-ов мягко говоря не особо хорошо, т.к. обычно запуск и монтирование ФС идёт как раз по UUID-ам. А венде на эти дела строго по барабану, главное чтоб драйвер контроллера дискового был. Про макОСь не скажу, особо не требовалось (да и там свои тулзы на то есть).