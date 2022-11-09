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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.2

09.11.2022 08:30

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.0.2, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 363 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 3 ноября.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.0.6.
  • В ocs-onthefly среди действий по восстановлению в режиме для начинающих обеспечен вывод подсказки об опциях "-k0" и "-k1".
  • В состав live-сборки включена утилита для настройки межсетевого экрана ufw.
  • Отключён по умолчанию сервис для системы мониторинга glances.
  • В меню добавлена опция "-sfs" для клонирования только метаданных.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58078-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:41, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С учётом того что поддержки ZFS не видно, SystemRescueCD интереснее
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:48, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) дистрибутивы для разных целей
    2) ну и хрен с этим ZFS
     
  • 2.4, iCat (ok), 09:08, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве SystemRescueCD умеет ZFS? О_о
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 09:03, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Жирноват-с. Я про размер образа. И даже ни гуя нет, кроме стандартного консольного мастера.

    Поднять бы что ли на трекере у них вопрос? Ну типа, вы или крестик, или трусы. Или делайте полноценную рабочую среду, пусть и завязанную на 1 утилиту, но полноценную. С гуём и блудницами. Ну или урезайте размеры.

    Понятно, когда такой размер имеет образ с виндовой мокроутилитой в winPE-окружении - там графики только на четверть объема. Но тут? Неужто тянут в черном мешке все блобы, которые только видят?

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 09:15, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирноватт-с. Я про тебя.

    > Поднять бы что ли на трекере у них вопрос?

    Разрешаю.

    > Неужто тянут в черном мешке все блобы, которые только видят?

    Возьми на почитай чё там у них.

     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 09:36, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Жирноватт-с. Ага. Но иначе, в эпоху, когда здравое мнение по мнению твиттеророжденных является одновременно и языком ненависти, и токсичным спичем, к сожалению, нельзя.

    > Разрешаю.

    Ой, ну спасибо, аноним вананимыч. Ну чё я бы без твоего разрешения делал.

    > Возьми на почитай чё там у них.

    Почитал. Прочитал еще раз. Хм. А может действительно самому собрать slim-сборку? На основе какого-нибудь рача с минимальным набором в окружении и с актуальными дровами.

     
     
  • 4.12, Аноним (2), 09:42, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А может действительно самому собрать slim-сборку?

    Разрешаю.

     
  • 4.13, Аноним (2), 09:46, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > здравое мнение

    с чьей позиции оно здравое?

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:09, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно им заменить Acronis True Image, если нужен только функционал клонирования дисков, разделов?
     
     
  • 2.9, panic (??), 09:24, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе возможно, где то функционал даже "ширше", чем у акрониса, потому что тот в линуховые разделы кажись до сих пор не умеет, но вот насчёт наглядности и "интуитивности" междумордия акронис поприятней будет.
    Никто же не запрещает держать на флешке образы того и другого и в зависимости от задачи грузить что нужно.
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 09:31, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Но вообще рекомендую держать целый набор утилит. Где акронис не сможет считать сбойные ячейки при посекторном копировании, то можно попробовать клонзиллу или минитул. Или вообще парагон, если ты большой любитель. Или aomei, если кошка-жена партия звонок социальный кредит плюс.
     
     
  • 3.15, ryoken (ok), 09:49, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Где акронис не сможет считать сбойные ячейки при посекторном копировании

    Насколько я помню, там или после первого затыка или не первого - была кнопка типа "Игнорить все последующие ошибки".

    Да, недавно с удивлением узнал, что купить Акронис в  России как-то не получится :).

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:18, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты покупки на рутрэкере делал?
     
  • 2.14, ryoken (ok), 09:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из опыта эксплуатации и того и другого в виде LiveCD (в т.ч. и PXE) скажу так. Акронис хорошо клонит вендовые ОСи, сабж - больше по Линуксам. У Акрониса есть манера при копировании раздела с диска на диск (что венды, что линуксов) заменять UUID разделов, что для linux-ов мягко говоря не особо хорошо, т.к. обычно запуск и монтирование ФС идёт как раз по UUID-ам. А венде на эти дела строго по барабану, главное чтоб драйвер контроллера дискового был. Про макОСь не скажу, особо не требовалось (да и там свои тулзы на то есть).
     

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