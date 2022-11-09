Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.2

|
|1.3, Жироватт (ok), 09:03, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
Жирноват-с. Я про размер образа. И даже ни гуя нет, кроме стандартного консольного мастера.
Поднять бы что ли на трекере у них вопрос? Ну типа, вы или крестик, или трусы. Или делайте полноценную рабочую среду, пусть и завязанную на 1 утилиту, но полноценную. С гуём и блудницами. Ну или урезайте размеры.
Понятно, когда такой размер имеет образ с виндовой мокроутилитой в winPE-окружении - там графики только на четверть объема. Но тут? Неужто тянут в черном мешке все блобы, которые только видят?
|
|
|
|2.6, Аноним (2), 09:15, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Жирноватт-с. Я про тебя.
> Поднять бы что ли на трекере у них вопрос?
Разрешаю.
> Неужто тянут в черном мешке все блобы, которые только видят?
Возьми на почитай чё там у них.
|
|
|
|3.11, Жироватт (ok), 09:36, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Жирноватт-с. Ага. Но иначе, в эпоху, когда здравое мнение по мнению твиттеророжденных является одновременно и языком ненависти, и токсичным спичем, к сожалению, нельзя.
> Разрешаю.
Ой, ну спасибо, аноним вананимыч. Ну чё я бы без твоего разрешения делал.
> Возьми на почитай чё там у них.
Почитал. Прочитал еще раз. Хм. А может действительно самому собрать slim-сборку? На основе какого-нибудь рача с минимальным набором в окружении и с актуальными дровами.
|
|1.5, Аноним (5), 09:09, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Можно им заменить Acronis True Image, если нужен только функционал клонирования дисков, разделов?
|
|
|
|2.9, panic (??), 09:24, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В принципе возможно, где то функционал даже "ширше", чем у акрониса, потому что тот в линуховые разделы кажись до сих пор не умеет, но вот насчёт наглядности и "интуитивности" междумордия акронис поприятней будет.
Никто же не запрещает держать на флешке образы того и другого и в зависимости от задачи грузить что нужно.
|
|2.10, Жироватт (ok), 09:31, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно. Но вообще рекомендую держать целый набор утилит. Где акронис не сможет считать сбойные ячейки при посекторном копировании, то можно попробовать клонзиллу или минитул. Или вообще парагон, если ты большой любитель. Или aomei, если кошка-жена партия звонок социальный кредит плюс.
|
|
|
|3.15, ryoken (ok), 09:49, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Где акронис не сможет считать сбойные ячейки при посекторном копировании
Насколько я помню, там или после первого затыка или не первого - была кнопка типа "Игнорить все последующие ошибки".
Да, недавно с удивлением узнал, что купить Акронис в России как-то не получится :).
|
|2.14, ryoken (ok), 09:47, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Из опыта эксплуатации и того и другого в виде LiveCD (в т.ч. и PXE) скажу так. Акронис хорошо клонит вендовые ОСи, сабж - больше по Линуксам. У Акрониса есть манера при копировании раздела с диска на диск (что венды, что линуксов) заменять UUID разделов, что для linux-ов мягко говоря не особо хорошо, т.к. обычно запуск и монтирование ФС идёт как раз по UUID-ам. А венде на эти дела строго по барабану, главное чтоб драйвер контроллера дискового был. Про макОСь не скажу, особо не требовалось (да и там свои тулзы на то есть).
|