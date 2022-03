Выпуск редактора разделов GParted 1.4 и дистрибутива GParted Live 1.4

3.16 , pfg21 ( ok ), 14:42, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – точнее, единый граф.интерфейс к куче библиотек и програмных средств.

даже когда запускаешь задачи на исполнения, то gparted показывает в окне работы консольные вызовы онных програмулин.

4.17 , Аноним ( 4 ), 14:49, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С этим и проблема: если что-то где-то обломилось по какой-либо причине, данным скорее всего крышка и сабж не сможет сообщить о том, что он запорол, скажем, таблицы разделов и что-то где-то затёр.

5.21 , pfg21 ( ok ), 15:48, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С этим и проблема: если что-то где-то обломилось по какой-либо причине, данным скорее всего крышка и сабж не сможет сообщить о том, что он запорол, скажем, таблицы разделов и что-то где-то затёр. все видно по логу действий - ошибку выдаст консольна програмка. по ней и разворачиваешь ошибку.

для этого лог и показывается и емнип дается возможность сохранить лог на носитель. 400 гб всякого хлама на винте переносил с нтфс на ext4. методом итераций: изменил размер раздела, скопировал файло, снова изменил разделы. и так за раз ~пять все перетащил. все отработало нормально.

6.22 , Аноним ( 4 ), 15:51, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, точно. Там есть такой баг, что когда ты после это попробуешь сделать что-то ещё, без перезапуска, все твои данные случайным образом улетят в неизвестном направлении.

3.19 , ryoken ( ok ), 15:27, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> gparted это надстройка над gparted вроде Рекурсия, эталон. Холст, масло :D.

libparted вроде, не? Кстати про уменьшение раздела. Были новости тут, что собираются в XFS такую фичу прикручивать. Кто-нить может уже трогал?