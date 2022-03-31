Выпуск редактора разделов GParted 1.4 и дистрибутива GParted Live 1.4

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|2.2, Аноним (2), 12:20, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще в солярке есть поддержка. Запускаешь OpenIndiana и делаешь что хочешь.
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|2.3, Аноним (3), 12:31, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenZFS - в линуксе есть. Также может успешно импортить пулы из фребзды и солярки.
UFS2 - полноценная реализация есть во фрибзде, но оно тебе действительно надо? Давно данные не терял?
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|2.5, Попандопала (?), 12:37, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он там не нужен.XD. Просто создать таблицу с bsdinstall и тогда все разделы норм будут создаваться.
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|3.8, zshfan (ok), 13:26, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не помешало бы, мне при установке системы с нуля на ноутбук двухдисковый (NVME+HDD) пришлось не создавая своего пользователя создать пул под /usr/home на хэдэдэ и только потом создавать своего пользователя с применением класса RU. А так было бы удобно и быстро на этапе установки разбить несколько дисков и назначить точки монтирования.
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|4.9, Попандопала (?), 13:37, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так далеко я не продвинулся. Единственное с чем сталкивался это с невозможностью применить изменения при ручном создании разделов,решил проблему созданием новой таблицы.
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|1.4, Аноним (4), 12:36, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Эта программа единственная уничтожала мои данные под разными предлогами, молча, и не могла ничего вразумительного сообщить об ошибке. Такой кривой программе доверять работу с диском может только ненормальный. Хотя? вот я доверяю тому же parted (в моём прежде любимом cfdisk вроде тоже находили проблемы с повреждением дисков), если завтра в нём такое же случится, я буду очень разочарован в человечестве и опенсорсе в частности.
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|3.11, Аноним (4), 13:54, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сомневаешься - сделай бекап перед началом передвиганий.
Процесс полного бэкапа всех данных занимает порядка месяца, это не очень реалистично.
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|4.13, Брат Анон (ok), 14:23, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Т.е. ты хочешь сказать, что у тебя данных как минимум 50 Петабайт данных?
Что ты такое?
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|6.18, Брат Анон (ok), 15:19, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сорян, точнее 4629.6 дней для 50 пб, я 5 пб посчитал сначала.
При скорости копирования в 20 МБ/сек -- получается 50 петабайт в месяц.
З.Ы. Сейчас ещё раз посчитал получается 53 млн МБ (53 тыс ТБ или 53 ПТ)
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|7.20, Аноним (4), 15:27, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уверен? 20мб/с это 200мбит/с. Ты когда-нибудь скачивал терабайты из интернета, сколько времени это занимает? Я могу сказать, 1тб для 100 мегабит это 22.22 часа в очень идеальных условиях.
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|3.16, pfg21 (ok), 14:42, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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точнее, единый граф.интерфейс к куче библиотек и програмных средств.
даже когда запускаешь задачи на исполнения, то gparted показывает в окне работы консольные вызовы онных програмулин.
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|4.17, Аноним (4), 14:49, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С этим и проблема: если что-то где-то обломилось по какой-либо причине, данным скорее всего крышка и сабж не сможет сообщить о том, что он запорол, скажем, таблицы разделов и что-то где-то затёр.
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|5.21, pfg21 (ok), 15:48, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С этим и проблема: если что-то где-то обломилось по какой-либо причине, данным скорее всего крышка и сабж не сможет сообщить о том, что он запорол, скажем, таблицы разделов и что-то где-то затёр.
все видно по логу действий - ошибку выдаст консольна програмка. по ней и разворачиваешь ошибку.
для этого лог и показывается и емнип дается возможность сохранить лог на носитель.
400 гб всякого хлама на винте переносил с нтфс на ext4. методом итераций: изменил размер раздела, скопировал файло, снова изменил разделы. и так за раз ~пять все перетащил. все отработало нормально.
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|6.22, Аноним (4), 15:51, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, точно. Там есть такой баг, что когда ты после это попробуешь сделать что-то ещё, без перезапуска, все твои данные случайным образом улетят в неизвестном направлении.
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|3.19, ryoken (ok), 15:27, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> gparted это надстройка над gparted вроде
Рекурсия, эталон. Холст, масло :D.
libparted вроде, не?
Кстати про уменьшение раздела. Были новости тут, что собираются в XFS такую фичу прикручивать. Кто-нить может уже трогал?
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