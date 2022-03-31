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Выпуск редактора разделов GParted 1.4 и дистрибутива GParted Live 1.4

31.03.2022 12:09

Доступен релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.4 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В новой версии:

  • Добавлено использование меток для примонтированных файловых систем btrfs, ext2/3/4 и xfs.
  • Реализовано определение механизма BCache, применяемого для кэширования доступа к медленным жестким дискам на быстрых SSD-накопителях.
  • Добавлено определение разделов JBD (Journaling Block Device) с внешними журналами для ФС EXT3/4.
  • Решены проблемы с определением точек монтирования зашифрованных ФС.
  • Устранено аварийное завершение при быстрой прокрутке списка дисков в интерфейсе.

Одновременно сформирован релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.4.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размеры загрузочных образов составляют: 444 МБ (amd64) и 418 МБ (i686). Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 29 марта и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.4.0, а также обновление ядра Linux 5.16.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://gparted.org/news.php?i...)
  2. OpenNews: Доступны дистрибутивы Clonezilla Live 2.7.1 и GParted Live 1.2.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.0.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.1
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56942-gparted
Ключевые слова: gparted
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, crypt (ok), 12:13, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жаль, нет поддержки UFS2/ZFS.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:20, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще в солярке есть поддержка. Запускаешь OpenIndiana и делаешь что хочешь.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:31, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenZFS - в линуксе есть. Также может успешно импортить пулы из фребзды и солярки.
    UFS2 - полноценная реализация есть во фрибзде, но оно тебе действительно надо? Давно данные не терял?
     
  • 2.5, Попандопала (?), 12:37, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там не нужен.XD. Просто создать таблицу с bsdinstall и тогда все разделы норм будут создаваться.
     
     
  • 3.8, zshfan (ok), 13:26, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помешало бы, мне при установке системы с нуля на ноутбук двухдисковый (NVME+HDD) пришлось не создавая своего пользователя создать пул под /usr/home на хэдэдэ и только потом создавать своего пользователя с применением класса RU. А так было бы удобно и быстро на этапе установки разбить несколько дисков и назначить точки монтирования.
     
     
  • 4.9, Попандопала (?), 13:37, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так далеко я не продвинулся. Единственное с чем сталкивался это с невозможностью применить изменения  при ручном создании разделов,решил проблему созданием новой таблицы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:36, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Эта программа единственная уничтожала мои данные под разными предлогами, молча, и не могла ничего вразумительного сообщить об ошибке. Такой кривой программе доверять работу с диском может только ненормальный. Хотя? вот я доверяю тому же parted (в моём прежде любимом cfdisk вроде тоже находили проблемы с повреждением дисков), если завтра в нём такое же случится, я буду очень разочарован в человечестве и опенсорсе в частности.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:41, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжаешь жрать кактус, несмотря ни на что?
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:43, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берегитесь завтра. Там очень много чего интересного!
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 17:05, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завтра не бывает )
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:38, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомневаешься - сделай бекап перед началом передвиганий.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 13:54, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сомневаешься - сделай бекап перед началом передвиганий.

    Процесс полного бэкапа всех данных занимает порядка месяца, это не очень реалистично.

     
     
  • 4.13, Брат Анон (ok), 14:23, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. ты хочешь сказать, что у тебя данных как минимум 50 Петабайт данных?
    Что ты такое?
     
     
  • 5.14, Аноним (4), 14:33, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не надо, 50 пб данных это 463 дня в идеальных условиях.
     
  • 5.15, Аноним (4), 14:34, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, точнее 4629.6 дней для 50 пб, я 5 пб посчитал сначала.
     
     
  • 6.18, Брат Анон (ok), 15:19, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сорян, точнее 4629.6 дней для 50 пб, я 5 пб посчитал сначала.

    При скорости копирования в 20 МБ/сек -- получается 50 петабайт в месяц.

    З.Ы. Сейчас ещё раз посчитал получается 53 млн МБ (53 тыс ТБ или 53 ПТ)

     
     
  • 7.20, Аноним (4), 15:27, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен? 20мб/с это 200мбит/с. Ты когда-нибудь скачивал терабайты из интернета, сколько времени это занимает? Я могу сказать, 1тб для 100 мегабит это 22.22 часа в очень идеальных условиях.
     
  • 2.12, ВасяАноним (?), 14:18, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По секрету всему свету, gparted это надстройка над gparted вроде.
     
     
  • 3.16, pfg21 (ok), 14:42, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точнее, единый граф.интерфейс к куче библиотек и програмных средств.  
    даже когда запускаешь задачи на исполнения, то gparted показывает в окне работы консольные вызовы онных програмулин.  
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 14:49, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этим и проблема: если что-то где-то обломилось по какой-либо причине, данным скорее всего крышка и сабж не сможет сообщить о том, что он запорол, скажем, таблицы разделов и что-то где-то затёр.
     
     
  • 5.21, pfg21 (ok), 15:48, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С этим и проблема: если что-то где-то обломилось по какой-либо причине, данным скорее всего крышка и сабж не сможет сообщить о том, что он запорол, скажем, таблицы разделов и что-то где-то затёр.

    все видно по логу действий - ошибку выдаст консольна програмка. по ней и разворачиваешь ошибку.
    для этого лог и показывается и емнип дается возможность сохранить лог на носитель.

    400 гб всякого хлама на винте переносил с нтфс на ext4. методом итераций: изменил размер раздела, скопировал файло, снова изменил разделы. и так за раз ~пять все перетащил. все отработало нормально.

     
     
  • 6.22, Аноним (4), 15:51, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, точно. Там есть такой баг, что когда ты после это попробуешь сделать что-то ещё, без перезапуска, все твои данные случайным образом улетят в неизвестном направлении.
     
  • 3.19, ryoken (ok), 15:27, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> gparted это надстройка над gparted вроде

    Рекурсия, эталон. Холст, масло :D.
    libparted вроде, не?

    Кстати про уменьшение раздела. Были новости тут, что собираются в XFS такую фичу прикручивать. Кто-нить может уже трогал?

     
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