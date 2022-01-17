Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.0.0

Доступен релиз SystemRescue 9.0.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 771 МБ (amd64, i686).

Из изменений в новой версии выделяется перевод скрипта инициализации системы с Bash на Python, а также реализация начальной поддержки настройки параметров системы и автозапуска (autorun) при помощи файлов в формате YAML. В основной состав включены пакеты aq, libisoburn, patch, python-llfuse, python-yaml и rdiff-backup, а также подборка документации с сайта. Ядро Linux обновлено до ветки 5.15, в которой предложен новый драйвер NTFS с поддержкой операций записи.

Реализован скрипт sysrescue-customize для компоновки собственных вариантов ISO-образов c SystemRescue. Полный пакет Mesa заменён на урезанный вариант, что позволило сэкономить 52 МБ дискового пространства. Из-за проблем со стабильностью удалён драйвер xf86-video-qxl. Возвращён пакет inetutils (telnet, ftp, hostname), ранее исключённый из базового состава по ошибке.