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Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.0.0

17.01.2022 09:24

Доступен релиз SystemRescue 9.0.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 771 МБ (amd64, i686).

Из изменений в новой версии выделяется перевод скрипта инициализации системы с Bash на Python, а также реализация начальной поддержки настройки параметров системы и автозапуска (autorun) при помощи файлов в формате YAML. В основной состав включены пакеты aq, libisoburn, patch, python-llfuse, python-yaml и rdiff-backup, а также подборка документации с сайта. Ядро Linux обновлено до ветки 5.15, в которой предложен новый драйвер NTFS с поддержкой операций записи.

Реализован скрипт sysrescue-customize для компоновки собственных вариантов ISO-образов c SystemRescue. Полный пакет Mesa заменён на урезанный вариант, что позволило сэкономить 52 МБ дискового пространства. Из-за проблем со стабильностью удалён драйвер xf86-video-qxl. Возвращён пакет inetutils (telnet, ftp, hostname), ранее исключённый из базового состава по ошибке.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.system-rescue.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 8.0.0
  3. OpenNews: Доступны дистрибутивы Clonezilla Live 2.7.1 и GParted Live 1.2.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 36.0
  5. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.3 и дистрибутива GParted Live 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56520-systemrescue
Ключевые слова: systemrescue
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До версии 9.1.1 осталось чуть-чуть.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:41, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если она будет, 8 ветка патчилась в закрытом интервале [ 8.00 — 8.07 ]
     

  • 1.2, hefenud (ok), 09:34, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Из изменений в новой версии выделяется перевод скрипта инициализации системы с Bash на Python

    Итическая сила! Уж лучше бы на systemd переходили, чем такое извращение

     
     
  • 2.6, псевдонимус (?), 09:42, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не думал, что скажу это, но да.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:39, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для восстановления какой системы, линукс? После какого сбоя? Grub2 восстановить можно? Разметку диска? А для Вин подойдет?
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 09:43, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для восстановления какой системы, линукс?

    юникс-лайк

    > После какого сбоя?

    фатального

    > Grub2 восстановить можно?

    да

    > Разметку диска?

    да

    > А для Вин подойдет?


     
     
  • 3.11, Аноним (3), 10:39, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >фатального

    После фатального сбоя уже не поможет.

     
  • 2.8, ОнанВарвар (?), 10:06, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для Вин тоже подойдет.
    Навскидку: скопировать/удалить файлы (mc), форматрнуть раздел (gparted), восстановить потерянный раздел (testdisk), восстановить файлы (photorec), качнуть дрова из сети (firefox)...
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 10:43, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется было бы удобно иметь универсальный ремонтный дистрибутив. Вот только не понятно какие бывают сбои на разных ОС и есть ли универсальный софт. Или можно и линукс и WinPE засунуть на одну флешку.
     

  • 1.5, псевдонимус (?), 09:41, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >выделяется перевод скрипта инициализации системы с Bash на Python, а также реализация начальной поддержки настройки параметров системы и автозапуска (autorun) при помощи файлов в формате YAML.

    Всем спасибо, все свободны.

     
  • 1.9, Anonymoustus (ok), 10:09, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из изменений в новой версии выделяется перевод скрипта инициализации системы с Bash на Python

    А ведь казалось, что дальше портить испорченное некуда.

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:30, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раньше мне нравился,теперь на cd не помещается.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:46, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это прорыв, лайв дистрибутив с интегрированным gparted.
     
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