Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.5

|
Опубликован выпуск Icecast 2.5.0, сервера для организации потокового вещания звука и видео по сети. Поддерживается вещание с использованием форматов Ogg Vorbis, Ogg Theora, Opus, FLAC, WebM (VP8/VP9), а также проприетарных кодеков, таких как MP4 (H.264, MPEG4), M4A, NSV, AAC и MP3. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.
Платформа была создана в качестве альтернативы проприетарной системе Shoutcast и получила основное распространение в начале 2000-х годов для создания интернет-радиостанций. Параллельно проектом разрабатывается библиотека libshout для взаимодействия с серверами на базе Icecast и программа IceS для отправки звуковых потоков на серверы Icecast. Разработку курирует организация Xiph.Org Foundation.
Прошлая значительная ветка Icecast 2.4 была опубликована в 2014 году. Среди изменений в Icecast 2.5:
- Модернизирован web-интерфейс.
- В интерфейс администратора добавлена поддержка ролей.
- Добавлен экспериментальный тёмный режим оформления.
- Добавлена поддержка передачи событий о числе подключённых клиентов.
- Добавлена поддержка заголовка "X-Forwarded-For" для передачи сведений об IP-адресе оригинального запроса после проброса соединения через виртуальный сетевой сокет.
- Оптимизировано потребление памяти при работе с TLS-клиентами.
- В API расширены метаданные, передаваемые клиентам.