Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.5

Опубликован выпуск Icecast 2.5.0, сервера для организации потокового вещания звука и видео по сети. Поддерживается вещание с использованием форматов Ogg Vorbis, Ogg Theora, Opus, FLAC, WebM (VP8/VP9), а также проприетарных кодеков, таких как MP4 (H.264, MPEG4), M4A, NSV, AAC и MP3. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Платформа была создана в качестве альтернативы проприетарной системе Shoutcast и получила основное распространение в начале 2000-х годов для создания интернет-радиостанций. Параллельно проектом разрабатывается библиотека libshout для взаимодействия с серверами на базе Icecast и программа IceS для отправки звуковых потоков на серверы Icecast. Разработку курирует организация Xiph.Org Foundation.

Прошлая значительная ветка Icecast 2.4 была опубликована в 2014 году. Среди изменений в Icecast 2.5: