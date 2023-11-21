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Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.2

21.11.2023 09:37

Опубликован выпуск проекта Owncast 0.1.2, развивающего сервер для потокового вещания видео (стриминга, один вещает - многие смотрят) и чата с аудиторией. Сервер запускается на оборудовании пользователя и в отличие от сервисов Twitch, Facebook Live и YouTube Live, позволяет полностью контролировать процесс вещания и задавать свои правила общения в чате. Управление и взаимодействие с пользователями производится через web-интерфейс. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Для передачи видео на сервер может использоваться любое ПО, поддерживающее протокол RTMP, например, OBS, Streamlabs, Restream, Zoom и Jitsi. Возможна и прямая трансляция с захватом видео с web-камеры или HDMI-порта, используя FFMpeg. Сервер получает исходный видеопоток, конвертирует его в зависимости от выставленных настроек и сегментирует для передачи конечным пользователям при помощи протокола HLS (HTTP Live Streaming). Возможна генерация нескольких потоков с разным качеством и передача с адаптивным битрейтом. Для оптимизации полосы пропускания видео может передаваться пользователям, используя в качестве посредников сервисы хранения, совместимые с Amazon S3.

В новой версии добавлена поддержка событий выхода пользователя из чата; обеспечено отражение в логе запросов с IP-адресов с непринятыми ключами; пользователям запрещено использование отображаемых имён, зарегистрированных для чат-ботов через API; реализован модальный диалог для запроса подтверждений.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/owncast/own...)
  2. OpenNews: Опубликована система потокового видеовещания OBS Studio 30.0
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.2
  4. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60156-owncast
Ключевые слова: owncast, video, chat
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, thorvaldss (?), 10:16, 21/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасно 👍
     
  • 3, kusb (?), 13:50, 21/11/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Код проекта написан на языке Go

    Это можно понять по оформлению веб интерфейса. У любителей Го крайне отличающаяся эстетика, которая читается. Совершенно безумно, что это возможно, видимо нейронные сети в мозге находят совершенно безумные корелляции и связи.

     
     
  • 4, Аноним (4), 15:02, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чё сказал?!
     

  • 5, AlexYeCu (ok), 15:02, 21/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, это замена для ныне покойного ffserver? Хорошо, если так. Несколько лет назад все альтернативы выглядели несколько грустно.
     

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