Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.2

Опубликован выпуск проекта Owncast 0.1.2, развивающего сервер для потокового вещания видео (стриминга, один вещает - многие смотрят) и чата с аудиторией. Сервер запускается на оборудовании пользователя и в отличие от сервисов Twitch, Facebook Live и YouTube Live, позволяет полностью контролировать процесс вещания и задавать свои правила общения в чате. Управление и взаимодействие с пользователями производится через web-интерфейс. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Для передачи видео на сервер может использоваться любое ПО, поддерживающее протокол RTMP, например, OBS, Streamlabs, Restream, Zoom и Jitsi. Возможна и прямая трансляция с захватом видео с web-камеры или HDMI-порта, используя FFMpeg. Сервер получает исходный видеопоток, конвертирует его в зависимости от выставленных настроек и сегментирует для передачи конечным пользователям при помощи протокола HLS (HTTP Live Streaming). Возможна генерация нескольких потоков с разным качеством и передача с адаптивным битрейтом. Для оптимизации полосы пропускания видео может передаваться пользователям, используя в качестве посредников сервисы хранения, совместимые с Amazon S3.

В новой версии добавлена поддержка событий выхода пользователя из чата; обеспечено отражение в логе запросов с IP-адресов с непринятыми ключами; пользователям запрещено использование отображаемых имён, зарегистрированных для чат-ботов через API; реализован модальный диалог для запроса подтверждений.



