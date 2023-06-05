Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0

Опубликован выпуск проекта Owncast 0.1.0, развивающего сервер для организации потокового вещания видео (стриминга, один вещает - многие смотрят) и чата с аудиторией. Сервер запускается на оборудовании пользователя и в отличие от сервисов Twitch, Facebook Live и YouTube Live, позволяет полностью контролировать процесс вещания и задавать свои правила общения в чате. Управление и взаимодействие с пользователями производится через web-интерфейс. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Для передачи видео на сервер может использоваться любое ПО, поддерживающее протокол RTMP, например, OBS, Streamlabs, Restream, Zoom и Jitsi. Возможна и прямая трансляция с захватом видео с web-камеры или HDMI-порта, используя FFMpeg. Сервер получает исходный видеопоток, конвертирует его в зависимости от выставленных настроек и сегментирует для передачи конечным пользователям при помощи протокола HLS (HTTP Live Streaming). Возможна генерация нескольких потоков с разным качеством и передача с адаптивным битрейтом. Для оптимизации полосы пропускания видео может передаваться пользователям, используя в качестве посредников сервисы хранения, совместимые с Amazon S3.

Новый выпуск примечателен полным переписыванием кода фронтэнда, отвечающего за отображение web-интерфейса. Новый интерфейс заметно быстрее, лучше адаптирован для мобильных устройств, поддерживает вставку своего Javascript-кода и предоставляет возможности для настройки стиля и оформления. В чате участникам предоставлена возможность смены своего цвета.

Из планов на будущее отмечается возможность создавать объединённые (federated) сети из разрозненных серверов, единая структура связей в которых образуется через применение набора протоколов ActivityPub. Также планируется добавить поддержку повторного воспроизведения ранее совершённых стримов и проведения стримов по расписанию.



