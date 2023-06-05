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Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0

05.06.2023 22:59

Опубликован выпуск проекта Owncast 0.1.0, развивающего сервер для организации потокового вещания видео (стриминга, один вещает - многие смотрят) и чата с аудиторией. Сервер запускается на оборудовании пользователя и в отличие от сервисов Twitch, Facebook Live и YouTube Live, позволяет полностью контролировать процесс вещания и задавать свои правила общения в чате. Управление и взаимодействие с пользователями производится через web-интерфейс. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Для передачи видео на сервер может использоваться любое ПО, поддерживающее протокол RTMP, например, OBS, Streamlabs, Restream, Zoom и Jitsi. Возможна и прямая трансляция с захватом видео с web-камеры или HDMI-порта, используя FFMpeg. Сервер получает исходный видеопоток, конвертирует его в зависимости от выставленных настроек и сегментирует для передачи конечным пользователям при помощи протокола HLS (HTTP Live Streaming). Возможна генерация нескольких потоков с разным качеством и передача с адаптивным битрейтом. Для оптимизации полосы пропускания видео может передаваться пользователям, используя в качестве посредников сервисы хранения, совместимые с Amazon S3.

Новый выпуск примечателен полным переписыванием кода фронтэнда, отвечающего за отображение web-интерфейса. Новый интерфейс заметно быстрее, лучше адаптирован для мобильных устройств, поддерживает вставку своего Javascript-кода и предоставляет возможности для настройки стиля и оформления. В чате участникам предоставлена возможность смены своего цвета.

Из планов на будущее отмечается возможность создавать объединённые (federated) сети из разрозненных серверов, единая структура связей в которых образуется через применение набора протоколов ActivityPub. Также планируется добавить поддержку повторного воспроизведения ранее совершённых стримов и проведения стримов по расписанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/owncast/own...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.1
  4. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  5. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59249-owncast
Ключевые слова: owncast
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  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 05/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Потовое вещание
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:12, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В детсаду каникулы?
     

  • 1.3, Golangdev (?), 23:13, 05/06/2023 [ответить]  
    		• –3 +/
    > написан на языке Go

    хорошо, плюсую =)

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:29, 05/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    и какой толщины нужен канал в интернет, чтобы 10 клиентов ФуллХД@25fps смотреть могли?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:53, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит даже 100 мегабит, в обрез.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:18, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один поток трансляции потребует от 38.16Mbps до 1.24Gbps, в зависимости от компрессии и глубины цвета. На 10 клиентов лучше мультиплексировать каким-нибудь CDN, тем более, что S3-совместимые хранилища поддерживаются.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:47, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего ты там объелся? FullHD для стримов 30fps h264 4-6 мбит/с, с 100 мбит/с каналом можно транслировать примерно 25-16 потоков. Но сервера в ДЦ обычно имеют по 1G, что позволят транслировать даже 4К в 30fps (~25-30 мбит/с) на 35 зрителей или на 170 в FullHD.
    И для таких масштабов никакого CDN'а не нужно (но и для тысяч зрителей можно воспользоваться бесплатными).
     
     
  • 4.10, Аноним (2), 01:40, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если судить по успехам гугла, то хватит 2 мегабита для реалтайм трансляции с камер в fullhd в avc@60fps. Хотя, зависит от контента. Vp9 можно получше пожать с сохранением видимого качества, особенно, если есть время. Стоило посчитать сколько денег надо для трансляции миллионам зрителей одновременно (к примеру, Нинтенда занесла денег и её мусорные стримы теперь на хайпе).
     

  • 1.5, ИмяХ (?), 23:32, 05/06/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Такое в России запретить надо. А то либерахи соевые обожруться всякого ГМО и херню на весь интернет несут.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:41, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уточните, а надо то как? Что бы все только меня слушались?
     
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