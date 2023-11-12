Опубликована система потокового видеовещания OBS Studio 30.0

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|1.1, Аноним (1), 13:02, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлена возможность вещания (вывода видео) с использованием технологии WebRTC, позволяющей передавать содержимое в режиме P2P напрямую в браузер пользователя без задействования промежуточного сервера
Еще бы добавили возможность самодостаточного вещания, без использования серверов вообще. Клиент-сервер все в одном
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|2.13, Аноним (13), 13:30, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты полагаешь, типичного домашнего подключения в 10gbps хватит для трансляции на 1000*10mbps коннектов? У меня есть некоторые сомнения и не только по причине географического расположения потребителей или ддос атак, просто, мне кажется это невероятным -- вести 1000 трансляций, не выделив каждой из них по отдельному ядру. Банально не сможет вытянуть ни один ПК.
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|4.27, Аноним (13), 14:38, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> торренты показали полную способность данного подхода
Торренты работают не так. И ты просто не пробовал публиковать что-нибудь популярное.
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|5.28, Аноним (1), 15:04, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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что-то популярное в торренте уже не качается с главной точки*
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|1.2, Аноним (2), 13:12, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Прекращена поддержка Qt 5
Шустро они конечно, тут еще на Qt6 KDE еще не вышел (читай еще много чего дорабатывается). Было бы интересно обоснование отказа от Qt5 услышать, почему нельзя было поддерживать и Qt5 и Qt6.
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|2.3, zog (??), 13:14, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему нельзя было поддерживать и Qt5 и Qt6.
Потому что это двойная работа. А ты смог бы поддерживать Qt5?
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|3.9, Аноним (2), 13:26, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Найти или придумать причину могу и я. Понятно что дело не в пятифобии и шестефилии, а техническое решение так или иначе будет иметь хоть надуманные, но технические причины.
Вопрос в том, что сейчас во многих Linux оно компилируется с Qt5 (например, у меня на Qt5 29.1.3) хотя в системе есть и что-то (не так много) на Qt6. Было бы логично сначала перейти в массе на сборку Qt6, а потом дропать Qt5. Опять таки причин я не знаю, допускаю что они серьезные, но тем не менее не понятные, поэтому и написал. А так можно разработчикам и стабильной ветке ничего не фиксить, зачем эта двойная работа, если они текущем мастере сидят.
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|4.20, Аноним (20), 14:12, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вопрос в том, что сейчас во многих Linux оно компилируется с Qt5
> Было бы логично сначала перейти в массе на сборку Qt6
Ну так переходите. Почему разрабы OBS должны вас ждать? Пользователей гнилукса впринципе исчезающее количество, а уж OBS на гнилуксах используют единицы. Зачем с вашими убогими способами распространения ПО вообще считаться и париться о совместимости с двумя мажорными версиями тулкита?
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|4.19, пох. (?), 14:12, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Аноним опеннет может ВСЁ!
с современными средствами разработки, нужно быть альтернативно одаренным, чтобы не суметь это. открой уже для себя chatgpt, bard, bing, copilot, code whisperer, codeium и т.д.
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|5.21, Аноним (10), 14:17, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я в курсе за них, и уверен что они не смогут полноценно поддерживать какой либо LTS багофиксами и прочим
к чему твои эти твои потуги казаться умным?
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|6.23, пох. (?), 14:20, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ик чему твои эти твои потуги казаться умным?
на фоне тебя даже баба Люся с соседнего падика будет казаться умной.
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|2.4, НяшМяш (ok), 13:17, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Читал как в блогах KDE, так и в гитхабе клиента телеграма, что в Qt6 починили очень много проблем с вяленым. Поэтому все и стремятся на него поскорее перейти.
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|3.12, Аноним (10), 13:29, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проблемы с вяленым починили, но в тоже время у самого вяленого проблем немерено ...
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|4.22, пох. (?), 14:18, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> у самого вяленого проблем немерено
каких проблем? или опять слышал что-то там на уровне местной экспертизы.
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|5.32, Аноним (29), 15:18, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на уровне местной экспертизы
ты один из ключевых архетипов оной
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|3.18, пох. (?), 14:08, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ещё лет 10 пройдет пока избавятся от глюков. а учитывая что это опенсорс, каша из тулкитов разных версий гарантирована.
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|1.11, Аноним (11), 13:29, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена поддержка Qt 5, Ubuntu 20.04 и версий FFmpeg до 4.4.
Прогрессивненько-молодёжненько.
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|2.15, пох. (?), 14:03, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чел, бубунта 20.04 вышла 4 года назад. хотя не удивлюсь если ты до сих пор на виндовс 7 сидишь.
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|3.35, Аноним (35), 15:31, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет ну разве это нормально? Админ? Мои наукометрии трёшь, а этот комментарий ок, да?
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|2.36, Аноним (36), 15:33, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это мода такая критиковать язык очевидно его не зная ради опеннетовских плюсиков ибо на хайпе?
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|1.16, пох. (?), 14:06, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H264, HEVC и AV1 на платформе Linux.
звучит как сюр, учитывая, что в винде и на маке это было лет 10 как.
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|2.31, Аноним (31), 15:17, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Контекст: раньше было реализовано через ffmpeg, теперь сделано через интеловскую libvpl
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|1.30, Аноним (30), 15:16, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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OBS нужен потому что жидоамериканцы из ЮдоТуба не сделали нормальный интерфейс у ЮТ. А они могли его сделать. Потому что гребут бабло лопатой. Миллиарды. Но не сделали. Специально, гады, не сделали.
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|2.39, Аноним (39), 16:45, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот взяли и опошлили слово "вебкам" ( всего какие-то 10-15 лет назад это была просто камере с сети.
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