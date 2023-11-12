Опубликована система потокового видеовещания OBS Studio 30.0

Доступен выпуск OBS Studio 30.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Добавлена возможность вещания (вывода видео) с использованием технологии WebRTC, позволяющей передавать содержимое в режиме P2P напрямую в браузер пользователя без задействования промежуточного сервера. Для установки сеансов между вещательным сервером и клиентом WebRTC задействован протокол WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol), пришедший на смену протоколу FTL, поддержка которого будет прекращена в следующем году. Особенности использования WebRTC: Снижение задержек при доставке видео до долей секунд, что даёт возможность создавать интерактивный контент и взаимодействовать со зрителями в режиме реального времени, например, устраивать ток-шоу. Возможность переключаться между сетями не прерывая вещания (например, можно переключиться с Wi-Fi на мобильную сеть). Поддержка передачи в рамках одного сеанса нескольких видеопотоков, например, для съёмки с разных ракурсов или организации интерактивных видео. Возможность загружать несколько вариантов уже перекодированных потоков с разными уровнем качества для пользователей с разной пропускной способностью каналов связи, чтобы не выполнять работу по перекодированию на стороне сервера. Поддержка использования разных видеокодеков, например, H.265 и AV1 для снижения требований к полосе пропускания.

Изменено оформление строки состояния, информация в которой теперь лучше структурирована. Задействованы более понятные и соответствующие задачам пиктограммы.

Добавлена опция "Full-Height", позволяющая прикрепляемым панелям (встраиваемым окнам) занимать всю высоту окна, что удобно при размещении панели с чатом на небольших экранах ноутбуков.

Добавлена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H264, HEVC и AV1 на платформе Linux.

Реализован безопасный режим ("Safe Mode"), при котором OBS запускается без плагинов, скриптов и web-сокетов. Загрузка в безопасном режиме предлагается после выявления некорректного завершения работы. Режим также можно включить через меню "Help".

Добавлена панель "YouTube Live Control Room" для потокового вещания в YouTube.

Для устройств Decklink реализована поддержка захвата видео с 10-битами на цветовой канал и воспроизведения с HDR.

В выпадающих списках, показываемых в кодировщике видео и звука, по умолчанию включена сортировка по имени.

Добавлена поддержка произвольной группировки фильтров в режиме drag & drop.

В модули захвата видео через V4L и DirectShow добавлена поддержка формата MJPEG c цветопоередачей в оттенках серого.

При потоковом выводе через RTMP реализована поддержка IPv6 с возможностью отката на IPv4 для создания сервисов, поддерживающих IPv6 и IPv4.

Добавлена возможность задания настроек FFmpeg для VAAPI.

Для сокращения времени запуска на платформе Windows задействовано кэширование шейдеров.

На платформе macOS предоставлена возможность захвата звука выполняемых приложений, переделана реализация виртуальной камеры и добавлена опция для скрытия окон OBS при захвате экрана через функцию "Display Capture".

Прекращена поддержка Qt 5, Ubuntu 20.04 и версий FFmpeg до 4.4.



