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Опубликована система потокового видеовещания OBS Studio 30.0

12.11.2023 12:09

Доступен выпуск OBS Studio 30.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Добавлена возможность вещания (вывода видео) с использованием технологии WebRTC, позволяющей передавать содержимое в режиме P2P напрямую в браузер пользователя без задействования промежуточного сервера. Для установки сеансов между вещательным сервером и клиентом WebRTC задействован протокол WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol), пришедший на смену протоколу FTL, поддержка которого будет прекращена в следующем году. Особенности использования WebRTC:
    • Снижение задержек при доставке видео до долей секунд, что даёт возможность создавать интерактивный контент и взаимодействовать со зрителями в режиме реального времени, например, устраивать ток-шоу.
    • Возможность переключаться между сетями не прерывая вещания (например, можно переключиться с Wi-Fi на мобильную сеть).
    • Поддержка передачи в рамках одного сеанса нескольких видеопотоков, например, для съёмки с разных ракурсов или организации интерактивных видео.
    • Возможность загружать несколько вариантов уже перекодированных потоков с разными уровнем качества для пользователей с разной пропускной способностью каналов связи, чтобы не выполнять работу по перекодированию на стороне сервера.
    • Поддержка использования разных видеокодеков, например, H.265 и AV1 для снижения требований к полосе пропускания.
  • Изменено оформление строки состояния, информация в которой теперь лучше структурирована. Задействованы более понятные и соответствующие задачам пиктограммы.
  • Добавлена опция "Full-Height", позволяющая прикрепляемым панелям (встраиваемым окнам) занимать всю высоту окна, что удобно при размещении панели с чатом на небольших экранах ноутбуков.
  • Добавлена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H264, HEVC и AV1 на платформе Linux.
  • Реализован безопасный режим ("Safe Mode"), при котором OBS запускается без плагинов, скриптов и web-сокетов. Загрузка в безопасном режиме предлагается после выявления некорректного завершения работы. Режим также можно включить через меню "Help".
  • Добавлена панель "YouTube Live Control Room" для потокового вещания в YouTube.
  • Для устройств Decklink реализована поддержка захвата видео с 10-битами на цветовой канал и воспроизведения с HDR.
  • В выпадающих списках, показываемых в кодировщике видео и звука, по умолчанию включена сортировка по имени.
  • Добавлена поддержка произвольной группировки фильтров в режиме drag & drop.
  • В модули захвата видео через V4L и DirectShow добавлена поддержка формата MJPEG c цветопоередачей в оттенках серого.
  • При потоковом выводе через RTMP реализована поддержка IPv6 с возможностью отката на IPv4 для создания сервисов, поддерживающих IPv6 и IPv4.
  • Добавлена возможность задания настроек FFmpeg для VAAPI.
  • Для сокращения времени запуска на платформе Windows задействовано кэширование шейдеров.
  • На платформе macOS предоставлена возможность захвата звука выполняемых приложений, переделана реализация виртуальной камеры и добавлена опция для скрытия окон OBS при захвате экрана через функцию "Display Capture".
  • Прекращена поддержка Qt 5, Ubuntu 20.04 и версий FFmpeg до 4.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29.1
  3. OpenNews: В OBS Studio добавлена поддержка WebRTC с возможностью вещания в режиме P2P
  4. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29
  5. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  6. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60098-obs
Ключевые слова: obs, webrtc, video, stream
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена возможность вещания (вывода видео) с использованием технологии WebRTC, позволяющей передавать содержимое в режиме P2P напрямую в браузер пользователя без задействования промежуточного сервера

    Еще бы добавили возможность самодостаточного вещания, без использования серверов вообще. Клиент-сервер все в одном

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:30, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты полагаешь, типичного домашнего подключения в 10gbps хватит для трансляции на 1000*10mbps коннектов? У меня есть некоторые сомнения и не только по причине географического расположения потребителей или ддос атак, просто, мне кажется это невероятным -- вести 1000 трансляций, не выделив каждой из них по отдельному ядру. Банально не сможет вытянуть ни один ПК.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 14:08, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    торренты показали полную способность данного подхода
     
     
  • 4.27, Аноним (13), 14:38, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > торренты показали полную способность данного подхода

    Торренты работают не так. И ты просто не пробовал публиковать что-нибудь популярное.

     
     
  • 5.28, Аноним (1), 15:04, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    что-то популярное в торренте уже не качается с главной точки*
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:12, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Прекращена поддержка Qt 5

    Шустро они конечно, тут еще на Qt6 KDE еще не вышел (читай еще много чего дорабатывается). Было бы интересно обоснование отказа от Qt5 услышать, почему нельзя было поддерживать и Qt5 и Qt6.

     
     
  • 2.3, zog (??), 13:14, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему нельзя было поддерживать и Qt5 и Qt6.

    Потому что это двойная работа. А ты смог бы поддерживать Qt5?

     
     
  • 3.9, Аноним (2), 13:26, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Найти или придумать причину могу и я. Понятно что дело не в пятифобии и шестефилии, а техническое решение так или иначе будет иметь хоть надуманные, но технические причины.
    Вопрос в том, что сейчас во многих Linux оно компилируется с Qt5 (например, у меня на Qt5 29.1.3) хотя в системе есть и что-то (не так много) на Qt6. Было бы логично сначала перейти в массе на сборку Qt6, а потом дропать Qt5. Опять таки причин я не знаю, допускаю что они серьезные, но тем не менее не понятные, поэтому и написал. А так можно разработчикам и стабильной ветке ничего не фиксить, зачем эта двойная работа, если они текущем мастере сидят.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:12, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вопрос в том, что сейчас во многих Linux оно компилируется с Qt5
    > Было бы логично сначала перейти в массе на сборку Qt6

    Ну так переходите. Почему разрабы OBS должны вас ждать? Пользователей гнилукса впринципе исчезающее количество, а уж OBS на гнилуксах используют единицы. Зачем с вашими убогими способами распространения ПО вообще считаться и париться о совместимости с двумя мажорными версиями тулкита?

     
  • 3.10, Аноним (10), 13:28, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты смог бы поддерживать Qt5?

    Аноним опеннет может ВСЁ!

     
     
  • 4.19, пох. (?), 14:12, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Аноним опеннет может ВСЁ!

    с современными средствами разработки, нужно быть альтернативно одаренным, чтобы не суметь это. открой уже для себя chatgpt, bard, bing, copilot, code whisperer, codeium и т.д.

     
     
  • 5.21, Аноним (10), 14:17, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я в курсе за них, и уверен что они не смогут полноценно поддерживать какой либо LTS багофиксами и прочим


    к чему твои эти твои потуги казаться умным?

     
     
  • 6.23, пох. (?), 14:20, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ик чему твои эти твои потуги казаться умным?

    на фоне тебя даже баба Люся с соседнего падика будет казаться умной.

     
     
  • 7.29, Аноним (29), 15:15, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на твоем фоне тоже
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 13:17, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Читал как в блогах KDE, так и в гитхабе клиента телеграма, что в Qt6 починили очень много проблем с вяленым. Поэтому все и стремятся на него поскорее перейти.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:22, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но юзабельным вяленый станет примерно в Qt 8
     
  • 3.12, Аноним (10), 13:29, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблемы с вяленым починили, но в тоже время у самого вяленого проблем немерено ...
     
     
  • 4.22, пох. (?), 14:18, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > у самого вяленого проблем немерено

    каких проблем? или опять слышал что-то там на уровне местной экспертизы.

     
     
  • 5.24, Аноним (10), 14:24, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да вот тебе пример:

    https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/-/issues

     
     
  • 6.38, Аноним (38), 15:58, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, если так мериться - то у иксов проблем раза в два больше.
    Причем так милые вроде "DRM crash", "segmentation fault", "Crash / freeze"... Сразу видно что зрелый стабильный продукт, которые пилят уже десятилетиями.
    https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues
     
  • 5.32, Аноним (29), 15:18, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на уровне местной экспертизы

    ты один из ключевых архетипов оной

     
  • 3.18, пох. (?), 14:08, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ещё лет 10 пройдет пока избавятся от глюков. а учитывая что это опенсорс, каша из тулкитов разных версий гарантирована.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:29, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка Qt 5, Ubuntu 20.04 и версий FFmpeg до 4.4.

    Прогрессивненько-молодёжненько.

     
     
  • 2.15, пох. (?), 14:03, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чел, бубунта 20.04 вышла 4 года назад. хотя не удивлюсь если ты до сих пор на виндовс 7 сидишь.
     

  • 1.14, пох. (?), 14:00, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Код написан на языках C/C++

    представляю как это все течет.

     
     
  • 2.33, Аноним (29), 15:20, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как твоя мамка вчера
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:31, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ну разве это нормально? Админ? Мои наукометрии трёшь, а этот комментарий ок, да?
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:33, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это мода такая критиковать язык очевидно его не зная ради опеннетовских плюсиков ибо на хайпе?
     

  • 1.16, пох. (?), 14:06, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H264, HEVC и AV1 на платформе Linux.

    звучит как сюр, учитывая, что в винде и на маке это было лет 10 как.

     
     
  • 2.25, Аноним (10), 14:25, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты как обычно продристаться сюда заглянул?
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:17, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Контекст: раньше было реализовано через ffmpeg, теперь сделано через интеловскую libvpl
     
  • 2.34, Аноним (29), 15:22, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, иксеперд пожаловал со свои авторитетным мнением
     

  • 1.26, Аноним (26), 14:37, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для виртуального микрофона все так же надо ставить сторонние проги?
     
  • 1.30, Аноним (30), 15:16, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    OBS нужен потому что жидоамериканцы из ЮдоТуба не сделали нормальный интерфейс у ЮТ. А они могли его сделать. Потому что гребут бабло лопатой. Миллиарды. Но не сделали. Специально, гады, не сделали.
     
  • 1.37, Аноним (35), 15:33, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вебкам индустрия оценит!
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:45, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот взяли и опошлили слово "вебкам" ( всего какие-то 10-15 лет назад это была просто камере с сети.
     

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