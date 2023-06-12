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В OBS Studio добавлена поддержка WebRTC с возможностью вещания в режиме P2P

12.06.2023 22:33

В кодовую базу OBS Studio, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео, приняты изменения с реализацией поддержки технологии WebRTC, которая может применяться вместо протокола RTMP для потокового видеовещания без промежуточного сервера, при котором содержимое в режиме P2P напрямую передаётся в браузер пользователя.

Реализация WebRTC основывается на применении библиотеки libdatachannel, написанной на C++. В текущем виде поддерживается только вещание (вывод видео) в WebRTC и предоставляется сервис с поддержкой процесса WHIP, применяемого для установки сеансов между сервером и клиентом WebRTC. Код для поддержки WebRTC в качестве источника пока находится на стадии рецензирования.

WebRTC позволяет добиться снижения задержек при доставке видео до долей секунд, что даёт возможность создавать интерактивный контент и взаимодействовать со зрителями в режиме реального времени, например, устраивать ток-шоу. При помощи WebRTC можно переключаться между сетями не прерывая вещания (например, переключиться с Wi-Fi на мобильную сеть) и организовать передачу в рамках одного сеанса нескольких видеопотоков, например, для съёмки с разных ракурсов или организации интерактивных видео.

WebRTC также позволяет загружать несколько вариантов уже перекодированных потоков с разными уровнем качества для пользователей с разной пропускной способностью каналов связи, чтобы не выполнять работу по перекодирвоанию на стороне сервера. Возможно использование разных видеокодеков, например, H.265 и AV1 для снижения требований к полосе пропускания. В качестве эталонной реализации сервера для трансляций на базе WebRTC предлагается использовать Broadcast Box, но для вещания для небольшой аудитории можно обойтись и без сервера, настроив работу в режиме P2P.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29.1
  3. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  4. OpenNews: Представлен встраиваемый на сайты видеочат на базе P2P-технологий и WebRTC
  5. OpenNews: 20% VPN раскрывают внутренний IP-адрес пользователя через WebRTC
  6. OpenNews: Технология WebRTC получила статус стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59283-obs
Ключевые слова: obs, webrtc, video, stream
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Герострат (?), 23:03, 12/06/2023 [ответить]  
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    Сабж умеет захватывать видео с камеры?
     
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