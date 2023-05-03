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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29.1

03.05.2023 11:02

Доступен выпуск OBS Studio 29.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Реализована возможность потокового вещания в форматах AV1 и HEVC, используя протокол Enhanced RTMP, расширяющий возможности штатного протокола RTMP средствами для поддержки новых видеокодеков и HDR. В текущем виде Enhanced RTMP в OBS Studio пока поддерживается только для YouTube и пока не включает поддержку HDR.
  • В упрощённом режиме (Simple output) добавлена поддержка одновременной записи нескольких звуковых треков.
  • Добавлены возможность выбора кодировщика звука для записи и вещания.
  • Добавлена настройка для упреждающей загрузки в память исходного содержимого для исключения возникновения ситуация пропуска кадров при применении переходных эффектов (Stinger).
  • В встраиваемое окно с браузером (Browser Dock) добавлена опция для копирования адреса страницы.
  • Добавлена возможность масштабирования браузерных панелей через нажатие Ctrl -/+.
  • Добавлена возможность записи во фрагментированных форматах MP4 и MOV для улучшения совместимости с MKV. В дальнейшем фрагментированные. файлы MP4 и MOV могут быть упакованы в обычные файлы MP4 и MOV.
  • Для звуковых карт AJA добавлена поддержка объёмного звука.
  • Добавлены опции для записи звука в форматах без потери качества (FLAC/ALAC/PCM).
  • Добавлен индикатор, сигнализирующий что входной звуковой поток активен (микрофон включён), но не привязан к звуковому треку.
  • В режим Simple output добавлен кодировщик AMD AV1.
  • Многие внутренние структуры данных переведены на использование хэш-таблиц для ускорения выборки данных и повышения производительности при работе с большими коллекциями.
  • Улучшен предпросмотр миниатюр с YouTube, благодаря применению билинейного масштабирования.
  • В зависимости от выбранного формата обеспечено автоматическое отключение несовместимых кодировщиков звука и видео.
  • В кодировщик VA-API добавлена поддержка HEVC и HDR.
  • В модуль захвата видео с DeckLink добавлена поддержка HDR. Повышена производительность DeckLink.
  • Значительно повышена производительность захвата экрана на системах с GPU Intel в Linux.
  • При запуске в переносимом режиме (Portable Mode) прекращена загрузка общесистемных плагинов.
  • Для Windows реализован режим блокирования DLL, защищающий от подключения проблемных DLL-библиотек, приводящих к зависаниям или аварийным завершениям работы. Например, обеспечена блокировка старых версий виртуальной камеры VTubing.
  • В средствах аппаратного декодирования исходных мультимедийных потоков реализована возможность использования CUDA.
  • В инструментах для выполнения скриптов (Scripting) реализована поддержка Python 3.11.
  • В пакет Flatpak добавлена поддержка DK AAC.


  1. Главная ссылка к новости (https://obsproject.com/blog/ob...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29
  3. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  4. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  5. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59071-obs
Ключевые слова: obs, video, stream
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:26, 03/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вышла новая Одна Бабка Сказала.
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и написала коммент о том, в чём не шарит
     
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