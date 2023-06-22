Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.2

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|1.4, pda (ok), 11:38, 22/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"таких как транскрипция прозвучавшей на видео речи в текст" а проект-то всё хорошеет...
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|1.7, Аноним (7), 13:05, 22/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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PeerTube предлагает поделиться трафиком, затратами элестричества и амортизацией оборудования с ближними твоими. Ты же поделишься, правда? В качестве плюшек, засpeшь все винты своему провайдеру, пусть сам Яровой жалуется.
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|2.14, Товарищ майор (ok), 14:49, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что плохого в том, что страусы будут больше денег тратить? Если через голову не дошло, может через Ж дойдёт.
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|1.9, Аноним (9), 13:07, 22/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это же что получается, любой желающий может запустить трансляцию на своём сервере без разрешения?
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|2.15, Товарищ майор (ok), 14:51, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И без пиртуба может. Я так регулярно делаю на канале в ~100 человек.
Только кто его смотреть будет?
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|1.12, Аноним (12), 13:22, 22/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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вся эта децентрализация в образе activepub не оправдала своих надежд, все зависит от заскоков владельца сервера, его ЧСВ и финансов и интересов, надоест закроет, не устроит противоположнее мнение оппонента,удалит, по сути образовалась такая же централизация, задолбаешся с сервера на сервер скакать, короче анахронизм
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|1.13, Аноним (13), 14:14, 22/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там вообще есть что-нибудь интересное из видео? А то только какие-то антипрививочники да конспиролухи раскрывают "страшные тайны" (tm) на видосах.
Кто-то может дать ссылки на 10 самых популярных (имеющих наибольшее число просмотров) видео пырьтюба? Оценить срез, так сказать.
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|1.16, Аноним (16), 15:18, 22/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поясните пожалуйста дурачку, как это работает в контексте "организации прямого P2P-канала связи между браузерами"?
Про передачу файлов по технологии p2p я ещё понимаю, когда традиционно используются например торренты. Про просмотр видео в браузере а ля ютуб я тоже понимаю. Чтобы просмотреть откуда-то видеофайл, который человек у себя выложил на своих ресурсах и дал туда публичный доступ, это я тоже понимаю.
Для меня существование какого-либо видеохостинга, пусть и работающего по p2p не понятно в контексте вот этого вот "прямого канала между браузерами".
У меня срабатывает логика, что если я торрент клиент не запустил, на раздачу, то фалы от меня участники раздач не получат.
А тут что? Чтобы существовал этот p2p-ютуб нужно чтобы у всех браузер с запущенным этим WebRTC, WebTorrent, PeerTube (нужное подчеркнуть) работал?
И где в это время хранятся видео, если я их раздаю?
Поясните пожалуйста дурачку, а то это пока что выглядит для меня как костыльное сферическое ненужно, как монстр порождённый сумрачным наркоманским гением, вдруг я сильно ошибаюсь и это прям мегакрутая штука?!
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|2.17, Аноним (16), 15:21, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> Для меня существование какого-либо видеохостинга, пусть и работающего по p2p не понятно
> в контексте вот этого вот "прямого канала между браузерами".
> У меня срабатывает логика, что если я торрент клиент не запустил, на
> раздачу, то фалы от меня участники раздач не получат.
> А тут что? Чтобы существовал этот p2p-ютуб нужно чтобы у всех браузер
> с запущенным этим WebRTC, WebTorrent, PeerTube (нужное подчеркнуть) работал?
> И где в это время хранятся видео, если я их раздаю?
> Поясните пожалуйста дурачку, а то это пока что выглядит для меня как
> костыльное сферическое ненужно, как монстр порождённый сумрачным наркоманским гением,
> вдруг я сильно ошибаюсь и это прям мегакрутая штука?!
*Чтобы существовал этот p2p-ютуб нужно чтобы у всех браузер с запущенным этим WebRTC, WebTorrent, PeerTube (нужное подчеркнуть) постоянно был запущен и 24/7 работал, если я хочу постоянно поддерживать эту площадку?
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