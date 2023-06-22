Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.2

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 5.2. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Основные новшества: Добавлена поддержка удалённого перекодирования видео, позволяющая вынести на другой сервер ресурсоёмкие операции преобразования видео из одного формата в другой. Поддерживается перекодирования видео, отдаваемых по запросу, используемых в live-вещании или редактируемых в режиме Studio. В будущем планируется реализовать возможность выноса на внешние серверы и других нагружающих CPU задач, таких как транскрипция прозвучавшей на видео речи в текст. Архитектура удалённых обработчиков напоминает Gitlab Runner, а для выполнения работ на внешних системах задействован пакет BOINC, изначально развиваемый для организации совместных научных вычислений. Применение BOINC позволяет по аналогии с совместными научными расчётами создавать распределённые сети для совместного перекодирования видео, использующие ресурсы пользовательских систем. Появление подобных сетей даст возможность создавать пользователям серверы для вещания, способные работать на самом простом и дешёвом оборудовании.

Реализована возможность создания RSS-лент для отслеживания публикации новых подкастов.

Добавлена поддержка установки другого уровня конфиденциальности для повторного воспроизведения содержимого, созданного в режиме live-вещания. Например, можно вести публичное live-вещание, но не раскрывать для всех доступ к его записи, или наоборот.

Администратору предоставлена возможность отключения по умолчанию доступа к истории видео для отдельных пользователей.

В интерфейсе улучшена навигация при помощи клавиатуры без использования мыши.

Добавлена поддержка Redis Sentinel, системы для управления, мониторинга и обеспечения отказоустойчивости БД Redis.

Прекращена поддержка Node.JS 14. Платформа PeerTube основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS). Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента функционирует 832 сервера, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).



