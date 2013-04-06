Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.0

Опубликован выпуск OBS Studio 32.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Добавлен менеджер плагинов.

Реализована отдельно включаемая возможность отправки лога для диагностики аварийных завершений на платформах Windows и macOS.

В звуковые эффекты, работающие на GPU NVIDIA RTX, добавлена поддержка технологии выделения речи из звукового сигнала VAD (Voice Activity Detection), задействованной для повышения эффективности подавления шума при передаче голоса.

В эффект удаления фона, доступный для систем с GPU NVIDIA RTX, добавлена опция для удаления стула или кресла из кадра.

Для компьютеров Mac с ARM-чипами Apple Silicon предоставлен экспериментальный рендер на базе графического API Metal.

Добавлена поддержка формата Hybrid MOV. Объявлена стабильной поддержка форматов Hybrid MP4 и Hybrid MOV, которые задействованы в качестве мультимедийных контейнеров по умолчанию.

Добавлена поддержка формата ProRes (для macOS) и расширена поддержка HEVC/H.264 с PCM-звуком на всех платформах.

Отключена загрузка плагинов, рассчитанных на работу с более новыми версиями OBS Studio, для предотвращения проблем с совместимостью.

Добавлена поддержка использования собственных виджетов, которые в дальнейшем будут задействованы для модернизации интерфейса пользователя.

Предлагаемый по умолчанию битрейт увеличен с 2500 до 6000 Kbps.

Улучшена логика дедупликации звука.

Изменены настройки для кодировщиков AMD.

Улучшен выбор формата при захвате видео через мультимедийный сервер PipeWire.



