Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.0

23.09.2025 18:02

Опубликован выпуск OBS Studio 32.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Добавлен менеджер плагинов.
  • Реализована отдельно включаемая возможность отправки лога для диагностики аварийных завершений на платформах Windows и macOS.
  • В звуковые эффекты, работающие на GPU NVIDIA RTX, добавлена поддержка технологии выделения речи из звукового сигнала VAD (Voice Activity Detection), задействованной для повышения эффективности подавления шума при передаче голоса.
  • В эффект удаления фона, доступный для систем с GPU NVIDIA RTX, добавлена опция для удаления стула или кресла из кадра.
  • Для компьютеров Mac с ARM-чипами Apple Silicon предоставлен экспериментальный рендер на базе графического API Metal.
  • Добавлена поддержка формата Hybrid MOV. Объявлена стабильной поддержка форматов Hybrid MP4 и Hybrid MOV, которые задействованы в качестве мультимедийных контейнеров по умолчанию.
  • Добавлена поддержка формата ProRes (для macOS) и расширена поддержка HEVC/H.264 с PCM-звуком на всех платформах.
  • Отключена загрузка плагинов, рассчитанных на работу с более новыми версиями OBS Studio, для предотвращения проблем с совместимостью.
  • Добавлена поддержка использования собственных виджетов, которые в дальнейшем будут задействованы для модернизации интерфейса пользователя.
  • Предлагаемый по умолчанию битрейт увеличен с 2500 до 6000 Kbps.
  • Улучшена логика дедупликации звука.
  • Изменены настройки для кодировщиков AMD.
  • Улучшен выбор формата при захвате видео через мультимедийный сервер PipeWire.


