Из Mesa удалена поддержка API видеоускорения VDPAU в пользу VA-API

11.09.2025 12:17

Из кодовой базы Mesa, свободной реализации API OpenGL и Vulkan, удалена поддержка программного интерфейса VDPAU (Video Decode and Presentation API for Unix) созданного компанией NVIDIA. Для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в различных форматах в Mesa оставлена поддержка API VA-API (Video Acceleration API), изначально предложенного компанией Intel и получившего большее распространение в Linux-системах.

В качестве причин удаления упоминается возможность использования VDPAU только на системах c X11 и OpenGL, из-за отсутствия поддержки Wayland и Vulkan. Кроме того, API VDPAU свойственны ограничения, не позволяющие корректно декодировать некоторые видеопотоки. VA-API может применяться с Wayland и Vulkan и лучше поддерживается в приложениях.

  1.1, Аноним (1), 12:24, 11/09/2025  
    Ну хотя бы так. Трансляция одного в другое на NVIDIA-дровах была пыткой.
     
     
  2.12, Аноним (12), 12:47, 11/09/2025  
    Ты имеешь в виду, хотя бы больше никак? А что до вейланда с вулканом, у нвидии это где-то в планах. Сейчас только вулкан на вейланде и работает. Либо запускай в xwayland. Но в браузерах только эта шляпа ваапи и она вечно поломана.
     

  1.2, Аноним (2), 12:25, 11/09/2025  
    Красные всюду своих людей потыкали. При этом основной рынок у зеленых и синих на пол шишечки.
     
     
  2.3, Beta Version (ok), 12:27, 11/09/2025  
    Чего тебе красные мерещатся, когда тут был сделан выбор в сторону синей технологии?
     
     
  3.5, Аноним (2), 12:36, 11/09/2025  
    Ваапи как и Вяленый килер-фичи местных амудешников.
     
     
  4.8, Beta Version (ok), 12:43, 11/09/2025  
    > Ваапи как и Вяленый килер-фичи местных амудешников.

    Но это же фича синих и она очевидно лучше фичи зелёных.

     
     
  5.14, Аноним (2), 12:56, 11/09/2025  
    От синих рарабов обитающих  здесь я не слышу восторгов и восхвалений, а вот от тех чьими акциями владеет в том числе и один американский финн  в каждой новости касающейся АМД и про новости о Кедах тоже.
     
  2.4, Жироватт (ok), 12:32, 11/09/2025  
    А чёрные и фиолетовые где? Непорядок. Да и белых ты не упомянул, с ржавыми
     
     
  3.6, Xo (?), 12:38, 11/09/2025  
    Просто его красные в детстве обидели, вот и бесится.
     
     
  4.7, Аноним (2), 12:40, 11/09/2025  
    На этом сайте меня адепты красных обидили.Никакой критики не допускали,теперь я злой.
     
     
  5.9, Beta Version (ok), 12:44, 11/09/2025  
    > На этом сайте меня адепты красных обидили.Никакой критики не допускали,теперь я злой.

    Не забудь хэштег миту, когда будешь рассказывать, где тебя красные трогали.

     

  1.10, НяшМяш (ok), 12:44, 11/09/2025  
    Если что, на нвидии можно юзать это, если хочется vaapi: https://github.com/elFarto/nvidia-vaapi-driver/
     
     
  2.13, Аноним (13), 12:51, 11/09/2025  
    Но только с проприетарными дровами.
     

  1.11, Аноним (13), 12:47, 11/09/2025  
    Прелестно. Смысл использования Nouveau на Nvidia был именно в том, что он является по факту единственным вариантом для старых видях, ведь официальные проприетарные дрова для них (тоже старые) не собираются с новыми версиями ядра (stable API nonsense, ага).

    А теперь пользователи старых карт Nvidia просто идут лесом, ведь никакого VA-API на них нет.

    И когда эти изменения доберутся до Debian и Ubuntu, что я должен делать: сидеть без аппаратного ускорения видео, или переходить обратно на проклятую Windows, где старые дрова Nvidia становятся и работают на ура?

    Наперед местным умникам хочу сказать: нет, обновить мое древнее железо тут не вариант, ибо на новом железе я бы спокойно юзал проприетарный драйвер вместо этого огрызочного Nouveau.

    > VA-API может применяться с Wayland и Vulkan и лучше поддерживается в приложениях.

    В приложениях, лол. А в старых видяхах он поддерживается? 🤦

     
     
  2.15, Beta Version (ok), 13:04, 11/09/2025  
    > Наперед местным умникам хочу сказать: нет, обновить мое древнее железо тут не
    > вариант, ибо на новом железе я бы спокойно юзал проприетарный драйвер
    > вместо этого огрызочного Nouveau.

    Тогда как вариант, обратиться к Нвидии с просьбой начать наконец нормально поддерживать её хлам.

     
