Из Mesa удалена поддержка API видеоускорения VDPAU в пользу VA-API

А теперь пользователи старых карт Nvidia просто идут лесом, ведь никакого VA-API на них нет.

И когда эти изменения доберутся до Debian и Ubuntu, что я должен делать: сидеть без аппаратного ускорения видео, или переходить обратно на проклятую Windows, где старые дрова Nvidia становятся и работают на ура?

Наперед местным умникам хочу сказать: нет, обновить мое древнее железо тут не вариант, ибо на новом железе я бы спокойно юзал проприетарный драйвер вместо этого огрызочного Nouveau.

> VA-API может применяться с Wayland и Vulkan и лучше поддерживается в приложениях.

В приложениях, лол. А в старых видяхах он поддерживается? 🤦

