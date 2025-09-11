Из Mesa удалена поддержка API видеоускорения VDPAU в пользу VA-API

|
1.1, Аноним (1), 12:24, 11/09/2025
Ну хотя бы так. Трансляция одного в другое на NVIDIA-дровах была пыткой.
2.12, Аноним (12), 12:47, 11/09/2025
Ты имеешь в виду, хотя бы больше никак? А что до вейланда с вулканом, у нвидии это где-то в планах. Сейчас только вулкан на вейланде и работает. Либо запускай в xwayland. Но в браузерах только эта шляпа ваапи и она вечно поломана.
1.2, Аноним (2), 12:25, 11/09/2025
|
Красные всюду своих людей потыкали. При этом основной рынок у зеленых и синих на пол шишечки.
2.3, Beta Version (ok), 12:27, 11/09/2025
|
Чего тебе красные мерещатся, когда тут был сделан выбор в сторону синей технологии?
4.8, Beta Version (ok), 12:43, 11/09/2025
|
> Ваапи как и Вяленый килер-фичи местных амудешников.
Но это же фича синих и она очевидно лучше фичи зелёных.
5.14, Аноним (2), 12:56, 11/09/2025
|
От синих рарабов обитающих здесь я не слышу восторгов и восхвалений, а вот от тех чьими акциями владеет в том числе и один американский финн в каждой новости касающейся АМД и про новости о Кедах тоже.
2.4, Жироватт (ok), 12:32, 11/09/2025
|
А чёрные и фиолетовые где? Непорядок. Да и белых ты не упомянул, с ржавыми
3.6, Xo (?), 12:38, 11/09/2025
|
Просто его красные в детстве обидели, вот и бесится.
4.7, Аноним (2), 12:40, 11/09/2025
|
На этом сайте меня адепты красных обидили.Никакой критики не допускали,теперь я злой.
5.9, Beta Version (ok), 12:44, 11/09/2025
|
> На этом сайте меня адепты красных обидили.Никакой критики не допускали,теперь я злой.
Не забудь хэштег миту, когда будешь рассказывать, где тебя красные трогали.
1.11, Аноним (13), 12:47, 11/09/2025
|
Прелестно. Смысл использования Nouveau на Nvidia был именно в том, что он является по факту единственным вариантом для старых видях, ведь официальные проприетарные дрова для них (тоже старые) не собираются с новыми версиями ядра (stable API nonsense, ага).
А теперь пользователи старых карт Nvidia просто идут лесом, ведь никакого VA-API на них нет.
И когда эти изменения доберутся до Debian и Ubuntu, что я должен делать: сидеть без аппаратного ускорения видео, или переходить обратно на проклятую Windows, где старые дрова Nvidia становятся и работают на ура?
Наперед местным умникам хочу сказать: нет, обновить мое древнее железо тут не вариант, ибо на новом железе я бы спокойно юзал проприетарный драйвер вместо этого огрызочного Nouveau.
> VA-API может применяться с Wayland и Vulkan и лучше поддерживается в приложениях.
В приложениях, лол. А в старых видяхах он поддерживается? 🤦
2.15, Beta Version (ok), 13:04, 11/09/2025
|
> Наперед местным умникам хочу сказать: нет, обновить мое древнее железо тут не
> вариант, ибо на новом железе я бы спокойно юзал проприетарный драйвер
> вместо этого огрызочного Nouveau.
Тогда как вариант, обратиться к Нвидии с просьбой начать наконец нормально поддерживать её хлам.
|