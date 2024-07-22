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В OpenBSD добавлена поддержка VA-API для аппаратного ускорения декодирования видео

22.07.2024 10:48

В состав OpenBSD приняты изменения, добавляющие библиотеку libva 2.22.0 в состав X11-стека Xenocara, применяемого в OpenBSD для формирования графического окружения и основанного на изменённых версиях X.Org 7.7, X Server 21.1.11, freetype 2.13.0 и Mesa 23.1.9. Включение библиотеки libva позволяет использовать программный интерфейс VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в различных форматах.

Работа аппаратного ускорения протестирована с драйверами для GPU Intel и AMD при использовании браузера Firefox и видеопроигрывателя mpv. Необходимые для работы драйверы для GPU Intel предложены в портах graphics/intel-media-driver и graphics/intel-vaapi-driver, а для работы с GPU AMD используются штатные компоненты из состава Mesa.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
  3. OpenNews: Вышла новая версия библиотеки libva 1.4.0 с реализацией VA-API
  4. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  5. OpenNews: Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland
  6. OpenNews: В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61591-openbsd
Ключевые слова: openbsd, va-api, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, iPony129412 (?), 10:57, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    так-то враиант для луддитов, которым не нравится Wayland
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:10, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vaapi только на wayland и работает, по сути. И dmabuf нужен в ядре. Вообще, дело не в лудитстве. Вот теперь вейланд вполне работоспособный, я её ни разу иксы не загружал за 2 месяца. Пока что-то не работало, ты меня бы никак не убедил использовать вейланд. Впрочем, по тем же причинам у меня не сложилось с эксбсд.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как запустить вейланд в опенбзд? дай инструкции
     
  • 3.29, eugener (ok), 14:11, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Vaapi только на wayland и работает

    Это ложное заявление. Использую va-api в mpv с иксами уже много лет. Пробовал под wayland - нормально не работало.

     
     
  • 4.30, Аноним (4), 14:21, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку от mpv? В mpv вечно сложности, выбирай или шейдеры и постобработка, или ускорение. С vdpau определённо поддерживалось ускорение вместе с шейдерами. Но, если ты используешь vaapy-copy (как большинство пользователей), это то же самое что ты будешь иметь в браузере и производительность будет не особо хуже без vaapi и без ограничений по форматам и обработке.

    Сам vaapi какой-то дефективный, почему он постоянно ломается? Vdpau как работал так и работает. Хотя vaapi-nvdec у меня тоже работает и в иксах и в вейланде, возможно, тут дело в низком качестве опенсорсных дров тоже.

     
  • 3.34, Аноним (34), 15:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот теперь вейланд вполне работоспособный, я её ни разу иксы не загружал за 2 месяца.

    Работает ли буфер обмена, если закрыть приложение, из которого скопирован текст?

    Во всех ли программах работает метод ввода иероглифов?

     
     
  • 4.40, Аноним (4), 15:38, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедах да. Который из? Fcitx наверно работает.
     
  • 2.5, Anonymouse (?), 11:15, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BTW Wayland в опёнке уже есть и запускается.
    Ещё немного усилий и линуксы на десктопе станут не нужны.
    :-)
     
     
  • 3.12, ryoken (ok), 11:33, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только туда притащат Steam - линух многим станет ненужен, по крайней мере на домашнем локалхосте :).
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:48, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно 2 разных платформы с разными подходами под разные нужды. Лютый минимализм и фокус на безопасность, против комбайна под все железки в мире - и последние драйвера запускать игрульки. Не думаю что можно подружить такие концепции.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 12:00, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лютый минимализм и фокус на безопасность, против комбайна под все железки в мире - и последние драйвера запускать игрульки. Не думаю что можно подружить такие концепции.

    А плюсы опенка почему не перечислил?

     
  • 5.18, Аноним (18), 12:46, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так про оффтопик же речь не шла
     
  • 4.20, Ананий (?), 13:01, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как только туда притащат Steam

    никогда, стимблобик так и останется {линуJIс|оффтопик|оффтопик для аппле}-онли

     
  • 4.37, крокодил мимо.. (-), 15:28, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только туда притащат Steam - линух многим станет ненужен, по крайней

    есть steamctl (ports/games/steamctl), похожее на steamcmd.. можно качать ресурсы, но не запускать игры (бинарей под опёнок пока не завезли, только в портах/пакетах)..

     
  • 3.41, Аноним (41), 15:43, 22/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:01, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то припозднились с этим нововведением.
     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 11:07, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У пользователей опёнка и видеокарт наверное подходящих нет.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:34, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С годами появятся.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это они так долго думали куда же там вставить уязвимость.  
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:05, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для ОС, которая позиционирует себя как просто для забавы разработчиков, то это неплохо.
     
     
  • 3.28, Аноним (9), 14:08, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ненужной ос это даже много.
     

  • 1.6, Аноним (9), 11:17, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    ОпенБЗД уже давно испортил себе репутацию так что нормальный пользовать этим пользоваться не будет.
     
     
  • 2.11, Аноним (14), 11:25, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это каким образом? Пруфы от авторитетных источников а не анонимов будут?
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 13:37, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/61470-openssh
    https://opennet.ru/52423-opensmtpd
     
  • 3.27, Аноним (9), 14:06, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы видать газет совсем не читаете https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28998
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:52, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > OpenBSD разрабатывается добровольцами. Процесс разработки, а также встречи разработчиков, возможны благодаря финансовым взносам, собранным OpenBSD Foundation. Эти пожертвования гарантируют свободу и дальнейшую разработку OpenBSD.

    В СССР не было добровольцев для себя?

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:23, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но всё, что у добровольцев СССР было в распоряжении, это Bacic и ещё иногда Focal.
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:48, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В СССР у людей не было компов. А когда ты работаешь на закрытом предприятии, ты уже такой себе доброволец.
     
     
  • 4.25, Аноним (23), 13:38, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доброй волей и пистолетом у затылка можно добиться большего, чем просто доброй волей.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 13:55, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пистолет у затылка не нужен, достаточен звук урчашего желудка.
     
  • 4.32, Аноним (9), 15:13, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В СССР и секса не было.
     
  • 2.42, ryoken (ok), 15:45, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно определение "нормального пользователя"? С целью повышения уровня образованности.
     

  • 1.31, Аноним (31), 14:21, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, OpenBSD готова для десктопов. На современных твердотельниках скорости файловой системы чвно хватит. Пора игры на ней что-ли погонять.
     
     
  • 2.33, Аноним (9), 15:14, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага от сони плейстейшн было бы норм погонять.
     
     
  • 3.36, Аноним (31), 15:24, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы железо консоли эмулировать нужно сильный комп иметь. Но это вполне возможно сделать при правильной сборке ПК. Думаю PS5 вполне реально уже сейчас в эмуляторе пускать. Вот тут у меня видео на линуксе.

    https://m.youtube.com/@Malinovsky-Channel/videos

    Проц почти полностью отдыхает. А раз на линуксе все работает как надо, то и на OpenBSD должно работать ез всяких шуток, если это был прикол.

     
     
  • 4.38, Аноним (9), 15:29, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приставка это всегда древнее дешёвое железо. Другое дело что на той жее плойке стоит фрибзд модифицированная. Да такая что на обычной фряхе ничего не работает.
     

  • 1.35, Аноним (35), 15:21, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenBSD очень нужна поддержка видеокарт Nvidia и нормальной файловой системы типа Ext4. Пока это не получается использовать на десктопе.
     
     
  • 2.39, Аноним (9), 15:30, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо у сони отнять дрова на амд нормальные.  
     
  • 2.43, Аноним (41), 15:46, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > невидия

    Пожалуйста, не надо.

     

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