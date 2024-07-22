В OpenBSD добавлена поддержка VA-API для аппаратного ускорения декодирования видео

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|2.4, Аноним (4), 11:10, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Vaapi только на wayland и работает, по сути. И dmabuf нужен в ядре. Вообще, дело не в лудитстве. Вот теперь вейланд вполне работоспособный, я её ни разу иксы не загружал за 2 месяца. Пока что-то не работало, ты меня бы никак не убедил использовать вейланд. Впрочем, по тем же причинам у меня не сложилось с эксбсд.
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|3.29, eugener (ok), 14:11, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Vaapi только на wayland и работает
Это ложное заявление. Использую va-api в mpv с иксами уже много лет. Пробовал под wayland - нормально не работало.
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|4.30, Аноним (4), 14:21, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Толку от mpv? В mpv вечно сложности, выбирай или шейдеры и постобработка, или ускорение. С vdpau определённо поддерживалось ускорение вместе с шейдерами. Но, если ты используешь vaapy-copy (как большинство пользователей), это то же самое что ты будешь иметь в браузере и производительность будет не особо хуже без vaapi и без ограничений по форматам и обработке.
Сам vaapi какой-то дефективный, почему он постоянно ломается? Vdpau как работал так и работает. Хотя vaapi-nvdec у меня тоже работает и в иксах и в вейланде, возможно, тут дело в низком качестве опенсорсных дров тоже.
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|3.34, Аноним (34), 15:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вот теперь вейланд вполне работоспособный, я её ни разу иксы не загружал за 2 месяца.
Работает ли буфер обмена, если закрыть приложение, из которого скопирован текст?
Во всех ли программах работает метод ввода иероглифов?
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|2.5, Anonymouse (?), 11:15, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BTW Wayland в опёнке уже есть и запускается.
Ещё немного усилий и линуксы на десктопе станут не нужны.
:-)
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|3.12, ryoken (ok), 11:33, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как только туда притащат Steam - линух многим станет ненужен, по крайней мере на домашнем локалхосте :).
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|4.14, Аноним (14), 11:48, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совершенно 2 разных платформы с разными подходами под разные нужды. Лютый минимализм и фокус на безопасность, против комбайна под все железки в мире - и последние драйвера запускать игрульки. Не думаю что можно подружить такие концепции.
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|5.16, Аноним (16), 12:00, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Лютый минимализм и фокус на безопасность, против комбайна под все железки в мире - и последние драйвера запускать игрульки. Не думаю что можно подружить такие концепции.
А плюсы опенка почему не перечислил?
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|4.20, Ананий (?), 13:01, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как только туда притащат Steam
никогда, стимблобик так и останется {линуJIс|оффтопик|оффтопик для аппле}-онли
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|4.37, крокодил мимо.. (-), 15:28, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как только туда притащат Steam - линух многим станет ненужен, по крайней
есть steamctl (ports/games/steamctl), похожее на steamcmd.. можно качать ресурсы, но не запускать игры (бинарей под опёнок пока не завезли, только в портах/пакетах)..
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|2.3, НяшМяш (ok), 11:07, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У пользователей опёнка и видеокарт наверное подходящих нет.
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|2.9, Аноним (9), 11:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это они так долго думали куда же там вставить уязвимость.
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|2.21, Аноним (21), 13:05, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для ОС, которая позиционирует себя как просто для забавы разработчиков, то это неплохо.
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|1.6, Аноним (9), 11:17, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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ОпенБЗД уже давно испортил себе репутацию так что нормальный пользовать этим пользоваться не будет.
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|2.11, Аноним (14), 11:25, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это каким образом? Пруфы от авторитетных источников а не анонимов будут?
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|2.15, Аноним (15), 11:52, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> OpenBSD разрабатывается добровольцами. Процесс разработки, а также встречи разработчиков, возможны благодаря финансовым взносам, собранным OpenBSD Foundation. Эти пожертвования гарантируют свободу и дальнейшую разработку OpenBSD.
В СССР не было добровольцев для себя?
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|3.17, Аноним (17), 12:23, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Но всё, что у добровольцев СССР было в распоряжении, это Bacic и ещё иногда Focal.
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|3.19, Аноним (19), 12:48, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В СССР у людей не было компов. А когда ты работаешь на закрытом предприятии, ты уже такой себе доброволец.
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|4.25, Аноним (23), 13:38, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доброй волей и пистолетом у затылка можно добиться большего, чем просто доброй волей.
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|2.42, ryoken (ok), 15:45, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно определение "нормального пользователя"? С целью повышения уровня образованности.
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|1.31, Аноним (31), 14:21, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, OpenBSD готова для десктопов. На современных твердотельниках скорости файловой системы чвно хватит. Пора игры на ней что-ли погонять.
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|3.36, Аноним (31), 15:24, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы железо консоли эмулировать нужно сильный комп иметь. Но это вполне возможно сделать при правильной сборке ПК. Думаю PS5 вполне реально уже сейчас в эмуляторе пускать. Вот тут у меня видео на линуксе.
https://m.youtube.com/@Malinovsky-Channel/videos
Проц почти полностью отдыхает. А раз на линуксе все работает как надо, то и на OpenBSD должно работать ез всяких шуток, если это был прикол.
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|4.38, Аноним (9), 15:29, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приставка это всегда древнее дешёвое железо. Другое дело что на той жее плойке стоит фрибзд модифицированная. Да такая что на обычной фряхе ничего не работает.
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|1.35, Аноним (35), 15:21, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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OpenBSD очень нужна поддержка видеокарт Nvidia и нормальной файловой системы типа Ext4. Пока это не получается использовать на десктопе.
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