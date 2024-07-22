В OpenBSD добавлена поддержка VA-API для аппаратного ускорения декодирования видео

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как запустить вейланд в опенбзд? дай инструкции

3.29 , eugener ( ok ), 14:11, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Vaapi только на wayland и работает Это ложное заявление. Использую va-api в mpv с иксами уже много лет. Пробовал под wayland - нормально не работало.

4.30 , Аноним ( 4 ), 14:21, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Толку от mpv? В mpv вечно сложности, выбирай или шейдеры и постобработка, или ускорение. С vdpau определённо поддерживалось ускорение вместе с шейдерами. Но, если ты используешь vaapy-copy (как большинство пользователей), это то же самое что ты будешь иметь в браузере и производительность будет не особо хуже без vaapi и без ограничений по форматам и обработке. Сам vaapi какой-то дефективный, почему он постоянно ломается? Vdpau как работал так и работает. Хотя vaapi-nvdec у меня тоже работает и в иксах и в вейланде, возможно, тут дело в низком качестве опенсорсных дров тоже.

3.34 , Аноним ( 34 ), 15:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вот теперь вейланд вполне работоспособный, я её ни разу иксы не загружал за 2 месяца. Работает ли буфер обмена, если закрыть приложение, из которого скопирован текст? Во всех ли программах работает метод ввода иероглифов?

4.40 , Аноним ( 4 ), 15:38, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В кедах да. Который из? Fcitx наверно работает.

