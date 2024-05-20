В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6

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|2.27, Аноним (27), 20:35, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути это мини linux внутри openbsd. Ибо состоит из поделок XDG чуть менее чем полностью.
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|1.7, zshfan (ok), 17:14, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опёнка ни разу не использовал, но рад за них, нужный проект, который ещё не один дочерний продукт подарит миру. Для меня как далёкого от мира низкоуровневого программирования манагера не от ИТ, удивительно что в опёнке смогли в разработку драйвера для Intel AX... (iwl), а в любимой мной фряшке, сдюжили повторить только к 14 версии (так чтоб более или менее стабильно было), да и то как я понимаю через линуксулятор...
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|2.9, Аноним (9), 17:20, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитай кто и какие Трои вставляет в опен. И пойми почему он лучше развивается.
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|3.11, zshfan (ok), 17:26, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трои == трояны? Вроде OpenBSD не мелькала в новостных лентах эксплоитами/встроенными бекдорами и прочие "ололосплошные дыры"
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|4.13, Аноним (13), 17:32, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно что мелькает регулярно. Причём, в духе "ололо чуть копнули и тут такое". Так что, Неуловимый Джо.
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|4.14, Аноним (14), 17:38, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вроде OpenBSD не мелькала в новостных лентах эксплоитами
Ахахаха, то есть мяу. О «легендарной» «неуязвимости» OpenBSD написано достаточно, ищущий обрящет. Там и совершенно детсадовские дыры в сетевом стеке, и паника неправильного вывода в TTY, и чего только не было. А в ленте не мелькает потому, что практически никто кроме самих разрабов не пользуется, да и там далеко не каждый её вне гипервизора запускает. Но хобби у Тео крутое, не каждому под силу, да.
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|2.15, Kt (?), 17:39, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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make deinstall && make clean && make reinstall
если не работает: while error do get beer && wait 7d ; done;
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|1.23, Аноним (23), 19:55, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бич всего опенсоурс ос.
Каждый пилит свое, любые мелкие недопонимания - +форк.
Не могут все объединить в рамках апи, стека, библиотек и объединиться. Каждый хочет маленький кусочек власти.
Эх, как я хотел бы увидеть бсд или Линукс систему с единым апи, тулкитом и сдк... Есть андроид, но нужен десктоп. Печаль.
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|3.29, Аноним (27), 20:38, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и сделал. Ибо она by design для десктопа. Без попыток натягивания ужей на ежей как с этими вашими линуксами.
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|2.25, Аноним (14), 20:28, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие ОС уже есть, безумно популярны, и доступны практически каждому. Зачем ещё одна? Линукс как раз и хорош тем, что позволяет быстро и дешёво экспериментировать. Чего реально не хватает, так это современной ОС, спроектированной с нуля с учётом опыта горьких ошибок прошлого и без оглядки на легаси-системы. Но визионеров нет, а инертной массе и так норм.
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|2.28, Аноним (27), 20:37, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не могут все объединить
Вырастишь, поймёшь, что толпы не могут самоорганизовываться. По крайней мере долгосрочно. Свобода это не только возможность выбора, это прежде всего хаос.
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|1.26, Аноним (27), 20:33, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Oпeннeт совсем дeгpaдиpoвaл. Реально интересные новости игнорируются, зато всякая никому неинтересная еле заметная чyшь пocтитcя. Годные кoммeнтapии удaляютcя. Aдминистpaция похоже самa ceбя закапывает.
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