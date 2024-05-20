В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6

> Вроде OpenBSD не мелькала в новостных лентах эксплоитами Ахахаха, то есть мяу. О «легендарной» «неуязвимости» OpenBSD написано достаточно, ищущий обрящет. Там и совершенно детсадовские дыры в сетевом стеке, и паника неправильного вывода в TTY, и чего только не было. А в ленте не мелькает потому, что практически никто кроме самих разрабов не пользуется, да и там далеко не каждый её вне гипервизора запускает. Но хобби у Тео крутое, не каждому под силу, да.

