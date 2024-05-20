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В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6

20.05.2024 16:47

В ветке OpenBSD-Current, на основе которой формируется осенний релиз OpenBSD 7.6, появилась возможность запуска среды рабочего стола KDE Plasma 6. После прекращения поддержки KDE4, в OpenBSD многие годы отсутствовала возможность использования рабочего стола KDE Plasma 5, поддержка которого появилась лишь в недавнем выпуске OpenBSD 7.5. Спустя месяц выполнена адаптация KDE Plasma 6 для работы в OpenBSD, а в штатном репозитории обновлены необходимые для работы пакеты (kde, kde-plasma, kde-plasma-extras). Отмечается, что композитный сервер kwin уже работает в OpenBSD достаточно стабильно, а пользователей приглашают принять участие в тестировании для выявления имеющихся проблем.



  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  3. OpenNews: Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы
  4. OpenNews: В KDE убрана возможность установки тем пиктограмм GNOME. Недавние изменения в KDE 6.1
  5. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
  6. OpenNews: Для OpenBSD реализована возможность использования рабочего стола KDE Plasma
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61214-kde
Ключевые слова: kde, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kusb (?), 16:58, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    |Ну молодцы, пропатчили.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 20:35, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По сути это мини linux внутри openbsd. Ибо состоит из поделок XDG чуть менее чем полностью.
     

  • 1.2, ilyafedin (ok), 16:59, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По видео сразу видно, что qqc2-desktop-style нет
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:59, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Пропатчили KDE6 под OpenBSD
     
     
  • 2.6, kusb (?), 17:02, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, пропатчили.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 17:48, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропатчили да все-таки?
     
     
  • 4.17, crypt (ok), 18:25, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все-таки да...
     
     
  • 5.18, crypt (ok), 18:27, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...хотя все-таки еще тестировать и тестировать...

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 18:51, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но патч-то уже есть, не?
     
     
  • 7.31, Аноним (16), 20:43, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот и я спрашиваю, пропатчили или нет
     
     
  • 8.35, Аноним (35), 21:19, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну, тссс Это вам не канал об аниме ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, kusb (?), 21:28, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сырно - лучшая девочка ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:01, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кринге. Десктопов на обсд штук 5 то наберётся? В мире.
     
  • 1.7, zshfan (ok), 17:14, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опёнка ни разу не использовал, но рад за них, нужный проект, который ещё не один дочерний продукт подарит миру. Для меня как далёкого от мира низкоуровневого программирования манагера не от ИТ, удивительно что в опёнке смогли в разработку драйвера для Intel AX... (iwl), а в любимой мной фряшке, сдюжили повторить только к 14 версии (так чтоб более или менее стабильно было), да и то как я понимаю через линуксулятор...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:20, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай кто и какие Трои вставляет в опен. И пойми почему он лучше развивается.
     
     
  • 3.11, zshfan (ok), 17:26, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трои == трояны? Вроде OpenBSD не мелькала в новостных лентах эксплоитами/встроенными бекдорами и прочие "ололосплошные дыры"
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 17:32, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно что мелькает регулярно. Причём, в духе "ололо чуть копнули и тут такое". Так что, Неуловимый Джо.
     
  • 4.14, Аноним (14), 17:38, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде OpenBSD не мелькала в новостных лентах эксплоитами

    Ахахаха, то есть мяу. О «легендарной» «неуязвимости» OpenBSD написано достаточно, ищущий обрящет. Там и совершенно детсадовские дыры в сетевом стеке, и паника неправильного вывода в TTY, и чего только не было. А в ленте не мелькает потому, что практически никто кроме самих разрабов не пользуется, да и там далеко не каждый её вне гипервизора запускает. Но хобби у Тео крутое, не каждому под силу, да.

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 19:52, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (9), 17:18, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А во фрибсд то теперь как кде патчить?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:25, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    plasma 7 пропатчат
     
  • 2.15, Kt (?), 17:39, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    make deinstall && make clean && make reinstall
    если не работает: while error do get beer && wait 7d ; done;
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 18:34, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Аноним (-), 17:32, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (-), 18:33, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 19:55, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бич всего опенсоурс ос.
    Каждый пилит свое, любые мелкие недопонимания - +форк.
    Не могут все объединить в рамках апи, стека, библиотек и объединиться. Каждый хочет маленький кусочек власти.
    Эх, как я хотел бы увидеть бсд или Линукс систему с единым апи, тулкитом и сдк... Есть андроид, но нужен десктоп. Печаль.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:14, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с такими требования только на винду
     
     
  • 3.29, Аноним (27), 20:38, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и сделал. Ибо она by design для десктопа. Без попыток натягивания ужей на ежей как с этими вашими линуксами.
     
  • 2.25, Аноним (14), 20:28, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие ОС уже есть, безумно популярны, и доступны практически каждому. Зачем ещё одна? Линукс как раз и хорош тем, что позволяет быстро и дешёво экспериментировать. Чего реально не хватает, так это современной ОС, спроектированной с нуля с учётом опыта горьких ошибок прошлого и без оглядки на легаси-системы. Но визионеров нет, а инертной массе и так норм.
     
  • 2.28, Аноним (27), 20:37, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не могут все объединить

    Вырастишь, поймёшь, что толпы не могут самоорганизовываться. По крайней мере долгосрочно. Свобода это не только возможность выбора, это прежде всего хаос.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 21:02, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >это прежде всего

    Это прежде всего отвественность!

     
     
  • 4.34, Аноним (27), 21:09, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для жepтв егэ разве что.
     
  • 2.30, Аноним (27), 20:40, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 20:46, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://xkcd.com/927/
     

  • 1.26, Аноним (27), 20:33, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oпeннeт совсем дeгpaдиpoвaл. Реально интересные новости игнорируются, зато всякая никому неинтересная еле заметная чyшь пocтитcя. Годные кoммeнтapии удaляютcя. Aдминистpaция похоже самa ceбя закапывает.
     

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