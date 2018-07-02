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Выпуск OpenBSD 7.5

05.04.2024 13:01

Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.5. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.5 составляет 630 МБ.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.

Основные улучшения:

  • В инсталлятор добавлена поддержка шифрования корневого раздела. В автоматизированном режиме установки (autoinstall) предоставлена возможность включения шифрования дисков с заданием пароля открытым текстом или поставкой ключей на отдельном носителе. Сборки для архитектуры AMD64 cdXX.iso и installXX.iso адаптированы для загрузки в режиме EFI.
  • Добавлен системный вызов pinsyscalls, позволяющий разрешить обращение к системным вызовам только из определённых мест в адресном пространстве процесса. Ядро и ld.so могут регистрировать точное место входа в каждый системный вызов, используемый программой и библиотекой libc.so, для последующего блокирования отправки системных вызовов из незарегистрированных мест.
  • Удалена поддержка косвенного обращения к системным вызовам при помощи функции syscall. В комбинации с pinsyscalls изменение позволяет запретить прямое обращение к системным вызовам без использования обвязок, предоставляемых в libc. Пакеты, в которых встречается прямое обращение к системным вызовам, например, Perl и Go, модифицированы для использования только функций libc.
  • На системах ARM64 расширено использование механизмов аутентификации указателей (PAC - Pointer Authentication) и идентификации ветвления (BTI - Branch Target Identification).
  • В сетевой интерфейс ppp добавлена поддержка IPv6.
  • В утилите netstat реализован вывод статистики об эффективности кэширования маршрутов (в выводе "netstat -s" теперь показываются счётчики попаданий и промахов каша).
  • В пакетном фильтре pf учтены изменения в сетевом стеке, связанные с распараллеливанием операций на многопроцессорных системах. При выполнении утилиты tcpdump с сетевым интерфейсом pflog обеспечен показ пакетов, отброшенных при срабатывании правила под умолчанию с действием "block". Для правил с действием "pass" обеспечено отображение заблокированных некорректных пакетов. В divert добавлена проверка корректности выставления опций в пакетах IPv4.
  • Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Переведены в разряд mp-safe обработчики таймаутов в сетевом стеке, подсчёт пакетов для интерфейса loopback и модуль vscsi_filtops. Обеспечена возможность параллельного выполнения системных вызовов bind и connect, а также операций с таблицами UDP для IPv4 и IPv6. Добавлена поддержка одновременной отправки UDP-пакетов из разных потоков.
  • Усовершенствована обработка ситуаций переполнения раздела подкачки, добавлены изменения для исключения взаимных блокировок.
  • В ядре для систем arm64 реализовано кэширование содержимого пулов таблиц страниц памяти и PTE-дескрипторов, что значительно ускорило работу на многоядерных системах.
  • Внесены улучшения в гипервизор VMM. Реализация устройства vionet переписана для поддержки многопоточности и передачи данных между хостом и гостевой системой в режиме zero-copy, без промежуточной буферизации. Повышена стабильность работы гипервизора на системах с инструкциями Intel VMX. Добавлена дополнительная защита от недавно выявленных уязвимостей в процессорах, связанных со спекулятивным выполнением инструкций и утечками остаточных данных из регистров.
  • Для систем amd64 добавлен sysctl machdep.retpoline для управления включением механизма retpoline для защиты от атак класса Spectre.
  • Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 6.6.19 (в прошлом выпуске - 6.1.55).
  • Добавлена поддержка нового оборудования и включены в состав новые драйверы, связанные с компонентами различных SoC, поддержкой Ethernet-контроллеров и выносом выполнения сетевых операций на сторону сетевых карт.
  • В звуковой подсистеме uaudio разрешено прикрепления нескольких драйверов для звуковых устройств.
  • Добавлены драйверы apldcp и apldrm для контроллеров дисплея, используемых в устройствах Apple. Для Apple Powerbook реализована возможность управления подсветкой клавиатуры.
  • Добавлен драйвер qwx для беспроводных чипов Qualcomm IEEE 802.11ax, созданный путём портирования драйвера ath11k из ядра Linux (входит в состав ядра, начиная с ветки 5.6). Драйвер позволяет задействовать беспроводные адаптеры, применяемые на таких ноутбуках, как Lenovo ThinkPad X13s и DELL XPS 9500. Для работы драйвера требуется установка файлов с прошивкой.
  • В утилиту pax добавлена возможность записи в pax-архивы, а в утилиту tar добавлена поддержка pax-архивов, размером больше 8 ГБ.
  • В утилиту ifconfig добавлена поддержка указания номеров портов для связанных с туннелями сетевых интерфейсов, таких как gif и gre.
  • В bgpd механизм передачи сообщений и большинство парсеров протоколов переведены на новый API безопасной работы с памятью.
  • В rpki-client добавлена экспериментальная поддержка алгоритма цифровых подписей P-256. Реализована возможность ограничения действия RPKI Trust Anchor только для определённых номеров автономных систем. Добавлена поддержка списков подписанных префиксов RPKI (Signed Prefix List).
  • В smtpd добавлена поддержка RFC 7505 ("Null MX" для идентификации доменов, которые не принимают почту) и обеспечена возможность встраивания в smtpd.conf многострочных таблиц и списков с фильтрами.
  • Предоставлена возможность установки пользовательского окружения KDE Plasma 5.27 из пакетов kde-plasma и kde-plasma-extra (после прекращения поддержки KDE4, поддержка использования рабочего стола KDE Plasma 5 до сих пор оставалась в OpenBSD неработоспособной). Для установки предложены версии KDE Plasma 5.27.10, KDE Applications 23.08.4 и KDE Frameworks 5.115.0.
  • Обновлены пакеты LibreSSL и OpenSSH. Подробный обзор улучшений можно посмотреть в обзорах LibreSSL 3.9.0, OpenSSH 9.6 и OpenSSH 9.7.
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило : 12309 (было 11845), для aarch64 - 12145 (было 11508), для i386 - 10830 (было 10603). Среди версий приложений в портах:
    • Asterisk 16.30.1, 18.21.0, 20.6.0
    • Audacity 3.4.2
    • CMake 3.28.3
    • Chromium 122.0.6261.111
    • FFmpeg 4.4.4
    • Firefox 123.0.1, ESR 115.8.0
    • GCC 8.4.0, 11.2.0
    • GHC 9.6.4
    • GNOME 45
    • Go 1.22.1
    • JDK 8u402, 11.0.22, 17.0.10, 21.0.2
    • Krita 5.2.2
    • LLVM/Clang 13.0.0, 16.0.6, 17.0.6
    • LibreOffice 24.2.1.2
    • Lua 5.1.5, 5.2.4, 5.3.6, 5.4.6
    • MariaDB 10.9.8
    • Mono 6.12.0.199
    • Mutt 2.2.13 и NeoMutt 20240201
    • Node.js 18.19.1
    • OCaml 4.14.1
    • OpenLDAP 2.6.7
    • PHP 7.4.33, 8.0.30, 8.1.27, 8.2.16, 8.3.3
    • Postfix 3.8.6
    • PostgreSQL 16.2
    • Python 2.7.18, 3.9.18, 3.10.13, 3.11.8
    • Qt 5.15.12 (+ kde patches), 6.6.1
    • R 4.2.3
    • Ruby 3.1.4, 3.2.3, 3.3.0
    • Rust 1.76.0
    • SQLite 3.44.2
    • Shotcut 23.07.29
    • Sudo 1.9.15.5
    • Suricata 7.0.3
    • Tcl/Tk 8.5.19, 8.6.13
    • TeX Live 2023
    • Thunderbird 115.8.1
    • Vim 9.1.139, Neovim 0.9.5
    • Xfce 4.18.1
  • Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.5:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.11 + патчи, freetype 2.13.0, fontconfig 2.14.2, Mesa 23.1.9, xterm 378, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.3.
    • LLVM/Clang 16.0.6 (+ патчи)
    • GCC 4.2.1 (+ патчи) и 3.3.6 (+ патчи)
    • Perl 5.36.3 (+ патчи)
    • NSD 4.8.0
    • Unbound 1.18
    • Ncurses 5.7
    • Binutils 2.17 (+ патчи)
    • Gdb 6.3 (+ патч )
    • Awk 22.01.2024
    • Expat 2.6.0.
    • zlib 1.3.1 (+ патчи).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: В OpenBSD-current добавлен новый Wi-Fi-драйвер для чипов Mediatek
  3. OpenNews: Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD и OpenBSD, приводящая к удалённому выполнению кода
  4. OpenNews: Для OpenBSD реализована возможность использования рабочего стола KDE Plasma
  5. OpenNews: В OpenBSD из Linux портирован драйвер ath11k для беспроводных чипов Qualcomm
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60930-openbsd
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опять без песенки? Да что ж такое! Опёнок уже не тот
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:52, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видимо дошло, что песенки это адов кринж.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:57, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ещё им поунижать ГНУ? Наоборот же, чем зашкварнее, тем лучше.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:05, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ничего, что они унижают только себя?
     
     
  • 4.22, Аноним (5), 15:08, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А ничего, что они унижают только себя?

    Я думаю, скорее они унижают своих пользователей. Но тем нравится, просят ещё. Значит, всё правильно делают, раз уж такая аудитория подобралась.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:54, 05/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Швондик (?), 14:04, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    довольно вкусные улучшения, надо уже обновить свой прокси-кластер
     
     
  • 2.23, Аноним (2), 15:20, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое кластерное решение используете?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:32, 05/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.7, anonnn (?), 14:05, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что лучше поставить для десктопа — net/open или фри BSD?
     
     
  • 2.9, Омоним (?), 14:12, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для десктопа подойдёт только FreeBSD, и то если у тебя компьютеру 10+ лет. На что-то новее дрова ещё не написали.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:21, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие конкретно драйверы отсутствуют?
     
  • 3.13, Аноним (11), 14:21, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DragonflyBSD.
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 14:40, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чёт какая-то вообще экзотика.
     
     
  • 5.26, Аноним (5), 15:29, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самая производительная из всей плеяды exbsd, между прочим. А что там экзотичного? Иксы есть, DE есть, жырнолис есть.
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для десктопа подойдёт только FreeBSD

    На OpenBSD десктоп поднимешь парой команд из дефолтной установки. В freebsd повозиться придется дольше. OpenBSD реальной используют на своих десктопах разработчики как OpenBSD https://evrone.com/blog/jeremy-evans-interview так и другие https://www.phoronix.com/news/Carmack-OpenBSD-Programming
    И это хорошо заметно при использовании OpenBSD в качестве десктопа.
    FreeBSD даже сами ее разрабы видят только в окошке своего макобучека.

     
     
  • 4.33, Аноним (12), 16:48, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В freebsd повозиться придется дольше

    Повозится подольше это как?
    pkg install xorg
    pkg install KDE

     
     
  • 5.42, Аноним (29), 17:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В OpenBSD и этого не надо.

    echo "cmw" > .xinitrc
    rcctl start xenodm

     
  • 4.34, Аноним (12), 16:48, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >FreeBSD даже сами ее разрабы видят только в окошке своего макобучека.

    Какой ты унылый хейтер.

     
  • 4.37, похнапоха. (?), 17:02, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо, что нет достаточно нормальных редакторов кода\IDE под Опёнок. Есть intellij, но это ведь не бесплатная штука, если нужно что-то больше, чем разработка под Java, та же Java/JakartaEE, nodejs, Golang только в Ультимейт эдишн - а это уже платно. Спасибо, есть netbeans. А тех же vscode, eclipse - нет. Если на С\С++, то конечно есть Qtcreator и KDevelop. На этом всё, то есть имеем IDE в основном Java, C\C++, Python.
     
     
  • 5.43, Аноним (29), 17:57, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сиди уж по VS на винде. Мне как-то и vim-а хватает за глаза для кодинга
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:12, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве тут есть выбор?
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 14:41, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а разве нет?
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:23, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    фря если мимикрируете под виндузятника. Остальным главное чтобы бип-бип был.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:30, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD в качестве десктопа заработает в большинстве случаев. OpenBSD иногда заставляет повозиться или неожиданно что-то не работает. У обоих BSD есть активные сообщества в телеграме. NetBSD обновляется редко, сообщество небольшое и русское сообщество из 1,5 человек -- замучаетесь искать инфу, мало кто поможет.
     
     
  • 3.25, Аноним (2), 15:25, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно это "в большинстве случаев" значит что не заработает именно то железо, которое нужно для десктопа. Сиречь вафля, блюпуп и видяха.
     
     
  • 4.35, Аноним (12), 16:49, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди ставь свой опёнок и радуйся. Хватит уныло набрасывать.
     
  • 3.39, BorichL (ok), 17:07, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помоему инфы по NetBSD неожиданно даже больше, чем по OpenBSD, хотя конечно меньше, чем по FreeBSD.  Вообще в BSD системах рассчитывать надо на свои силы и документацию.
    Для десктопа действительно проще Фряха, но и на NetBSD с десктопом всё неплохо, у меня пара ноутов как раз без проблем трудятся под Неткой. Причём Mate 1.28 в Нетку завезли ощутимо раньше, чем в Фряху. Опёнок радует тем, что более свежие дрова в неё завозят почаще, чем в Фряху и Нетку вместе взятые, но у меня как-то не срослось с Опёнком...
     
  • 2.24, Аноним (2), 15:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. Смотришь поддержку своего железа в бсд
    2. Считаешь количество костылей и прослоек, чтоб хотя бы вайфай адаптер завести
    3. Делаешь покерфейс
    4. Ставишь Винду или линюкс
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ну, проще макбук купить, там в чиртулке можно ваши лрнуксы крутить если надг очень
     
     
  • 4.36, Аноним (12), 16:50, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фряхе все всегда заводилось. А вы оба это один человек который уныло набрасывает.
     

  • 1.18, Golangdev (?), 14:45, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  FFmpeg 4.4.4

    чо такая некрофилия ? вон, в соседней новости ффмпег 7 вышел

     
     
  • 2.19, похнапоха. (?), 14:54, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что? Зато Golang почти самый свежий - 1.22.1, при том что 1.22.2 вышла только позавчера, JDK - тоже почти самый свежак. Для работы более чем достаточно.
     
  • 2.21, крокодил мимо.. (-), 15:03, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>  FFmpeg 4.4.4
    > чо такая некрофилия ? вон, в соседней новости ффмпег 7 вышел

    требуемая версия под пакеты в портах.. и кстати,
    FFmpeg 4.4.4 "Rao" was released on 2023-04-12..
    эт stable, а не некрофилия..

     

  • 1.20, крокодил мимо.. (-), 14:57, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    настало время дивных обновлений..

    Господа, кто давно не обновлялся и вдруг надумал: firefox теперь под pledge/unveil.. т.е. сперва в /etc/firefox* вы проверяете/правите конфиг (что ему разрешено, а что нет), а потом уже стартуете и пользуете.. chromium также уже несколько лет как идёт с unveil..

    p.s.: на 7.4 релизе не работал звук на Alder Lake (всё остальное - без проблем, хотя dmesg сыпал пачкой "not configured"), посмотрю как оно на 7.5 :))

     
     
  • 2.41, крокодил мимо.. (-), 17:54, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7.5 - супер!

    в этот раз даже curl без проблем обновился автоматом (обычно в этом пакете забывают поднять номер ревизии и он "напоминает" о себе в процессе)..

    беспроводной интел как работал, так и работает, а вот (сдуру приобретённый) "Realtek 8821CE" - увы и ах (поменяю на AX210/AX211)..

    аудио на Alder Lake (N95 и N100) завелось сразу, в отличие от 10-ой винды! не шучу, для win пришлось лезть в каталог обновлений и вручную выдирать дрова на Intel SST (баг об этом с 2018-го для 10-ки висит, и чинят его от слова "никак" и интель и микрософт), а тут - "Intel ADL-N HD Audio" + azalia0: codecs: Realtek ALC269 = звук из короба! (на 7.4 не работал, да)

    на ноутах работает всё, кроме блютус: тач, подсветка, сеть, аудио/видео (даже usb-камера с микрофоном).. сканер отпечатков наверное не работает, не уверен, не пользовал..

    как тут говорят - не готова система для десктопа.. ога.. :))))

     
     
  • 3.46, Аноним (29), 18:11, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >аудио на Alder Lake (N95 и N100) завелось сразу, в отличие от 10-ой винды! не шучу, для win пришлось лезть в каталог обновлений

    Где тут похи-нахи с сказками по венду, которая всегда и замечательно работает?

     

  • 1.27, Аноним (27), 15:46, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дожили! BSD-системы стали юниксподобными.

    BSD - одна из двух (трёх?) основных веток Unix.

    Именно в BSD силами американской военщины был впилен стек TCP/IP, реализация которого разошлась по остальным юниксам (и не юниксам).

    За последние 30+ лет удалось создать любопытную экосистему: NetBSD, OpenBSD, FreeBSD и DragonflyBSD — четыре достаточно разных проекта, которые всё же могут обмениваться идеями и кодом.

     
     
  • 2.30, Аноним (5), 16:28, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >могут обмениваться

    неудачный эмфемизм для "воровать", впрочем, куда чаще происходит это по пути линукс->паразиты.

     
  • 2.32, Аноним (31), 16:36, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Именно в BSD силами американской военщины был впилен стек TCP/IP, реализация которого разошлась по остальным юниксам (и не юниксам).

    Опять двадцать пять. И в винду из фпяхи исходники утащили, ага. Почитал бы ты что-то на эту тему кроме опеннета, что ли.

     

  • 1.40, Аноним (40), 17:31, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не успел новый опёнок выйти, а уже фикс подвезли.
    "001: SECURITY FIX: April 8, 2024   All architectures"
    Так, стоп, какое ещё 8 апреля?
     
     
  • 2.44, крокодил мимо.. (-), 17:57, 05/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:59, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Система будущего, не иначе
     

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