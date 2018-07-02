Выпуск OpenBSD 7.5

Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.5. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.5 составляет 630 МБ. Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC. Основные улучшения: В инсталлятор добавлена поддержка шифрования корневого раздела. В автоматизированном режиме установки (autoinstall) предоставлена возможность включения шифрования дисков с заданием пароля открытым текстом или поставкой ключей на отдельном носителе. Сборки для архитектуры AMD64 cdXX.iso и installXX.iso адаптированы для загрузки в режиме EFI.

Добавлен системный вызов pinsyscalls, позволяющий разрешить обращение к системным вызовам только из определённых мест в адресном пространстве процесса. Ядро и ld.so могут регистрировать точное место входа в каждый системный вызов, используемый программой и библиотекой libc.so, для последующего блокирования отправки системных вызовов из незарегистрированных мест.

Удалена поддержка косвенного обращения к системным вызовам при помощи функции syscall. В комбинации с pinsyscalls изменение позволяет запретить прямое обращение к системным вызовам без использования обвязок, предоставляемых в libc. Пакеты, в которых встречается прямое обращение к системным вызовам, например, Perl и Go, модифицированы для использования только функций libc.

На системах ARM64 расширено использование механизмов аутентификации указателей (PAC - Pointer Authentication) и идентификации ветвления (BTI - Branch Target Identification).

В сетевой интерфейс ppp добавлена поддержка IPv6.

В утилите netstat реализован вывод статистики об эффективности кэширования маршрутов (в выводе "netstat -s" теперь показываются счётчики попаданий и промахов каша).

В пакетном фильтре pf учтены изменения в сетевом стеке, связанные с распараллеливанием операций на многопроцессорных системах. При выполнении утилиты tcpdump с сетевым интерфейсом pflog обеспечен показ пакетов, отброшенных при срабатывании правила под умолчанию с действием "block". Для правил с действием "pass" обеспечено отображение заблокированных некорректных пакетов. В divert добавлена проверка корректности выставления опций в пакетах IPv4.

Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Переведены в разряд mp-safe обработчики таймаутов в сетевом стеке, подсчёт пакетов для интерфейса loopback и модуль vscsi_filtops. Обеспечена возможность параллельного выполнения системных вызовов bind и connect, а также операций с таблицами UDP для IPv4 и IPv6. Добавлена поддержка одновременной отправки UDP-пакетов из разных потоков.

Усовершенствована обработка ситуаций переполнения раздела подкачки, добавлены изменения для исключения взаимных блокировок.

В ядре для систем arm64 реализовано кэширование содержимого пулов таблиц страниц памяти и PTE-дескрипторов, что значительно ускорило работу на многоядерных системах.

Внесены улучшения в гипервизор VMM. Реализация устройства vionet переписана для поддержки многопоточности и передачи данных между хостом и гостевой системой в режиме zero-copy, без промежуточной буферизации. Повышена стабильность работы гипервизора на системах с инструкциями Intel VMX. Добавлена дополнительная защита от недавно выявленных уязвимостей в процессорах, связанных со спекулятивным выполнением инструкций и утечками остаточных данных из регистров.

Для систем amd64 добавлен sysctl machdep.retpoline для управления включением механизма retpoline для защиты от атак класса Spectre.

Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 6.6.19 (в прошлом выпуске - 6.1.55).

Добавлена поддержка нового оборудования и включены в состав новые драйверы, связанные с компонентами различных SoC, поддержкой Ethernet-контроллеров и выносом выполнения сетевых операций на сторону сетевых карт.

В звуковой подсистеме uaudio разрешено прикрепления нескольких драйверов для звуковых устройств.

Добавлены драйверы apldcp и apldrm для контроллеров дисплея, используемых в устройствах Apple. Для Apple Powerbook реализована возможность управления подсветкой клавиатуры.

Добавлен драйвер qwx для беспроводных чипов Qualcomm IEEE 802.11ax, созданный путём портирования драйвера ath11k из ядра Linux (входит в состав ядра, начиная с ветки 5.6). Драйвер позволяет задействовать беспроводные адаптеры, применяемые на таких ноутбуках, как Lenovo ThinkPad X13s и DELL XPS 9500. Для работы драйвера требуется установка файлов с прошивкой.

В утилиту pax добавлена возможность записи в pax-архивы, а в утилиту tar добавлена поддержка pax-архивов, размером больше 8 ГБ.

В утилиту ifconfig добавлена поддержка указания номеров портов для связанных с туннелями сетевых интерфейсов, таких как gif и gre.

В bgpd механизм передачи сообщений и большинство парсеров протоколов переведены на новый API безопасной работы с памятью.

В rpki-client добавлена экспериментальная поддержка алгоритма цифровых подписей P-256. Реализована возможность ограничения действия RPKI Trust Anchor только для определённых номеров автономных систем. Добавлена поддержка списков подписанных префиксов RPKI (Signed Prefix List).

В smtpd добавлена поддержка RFC 7505 ("Null MX" для идентификации доменов, которые не принимают почту) и обеспечена возможность встраивания в smtpd.conf многострочных таблиц и списков с фильтрами.

Предоставлена возможность установки пользовательского окружения KDE Plasma 5.27 из пакетов kde-plasma и kde-plasma-extra (после прекращения поддержки KDE4, поддержка использования рабочего стола KDE Plasma 5 до сих пор оставалась в OpenBSD неработоспособной). Для установки предложены версии KDE Plasma 5.27.10, KDE Applications 23.08.4 и KDE Frameworks 5.115.0.

Обновлены пакеты LibreSSL и OpenSSH. Подробный обзор улучшений можно посмотреть в обзорах LibreSSL 3.9.0, OpenSSH 9.6 и OpenSSH 9.7.

Число портов для архитектуры AMD64 составило : 12309 (было 11845), для aarch64 - 12145 (было 11508), для i386 - 10830 (было 10603). Среди версий приложений в портах: Asterisk 16.30.1, 18.21.0, 20.6.0 Audacity 3.4.2 CMake 3.28.3 Chromium 122.0.6261.111 FFmpeg 4.4.4 Firefox 123.0.1, ESR 115.8.0 GCC 8.4.0, 11.2.0 GHC 9.6.4 GNOME 45 Go 1.22.1 JDK 8u402, 11.0.22, 17.0.10, 21.0.2 Krita 5.2.2 LLVM/Clang 13.0.0, 16.0.6, 17.0.6 LibreOffice 24.2.1.2 Lua 5.1.5, 5.2.4, 5.3.6, 5.4.6 MariaDB 10.9.8 Mono 6.12.0.199 Mutt 2.2.13 и NeoMutt 20240201 Node.js 18.19.1 OCaml 4.14.1 OpenLDAP 2.6.7 PHP 7.4.33, 8.0.30, 8.1.27, 8.2.16, 8.3.3 Postfix 3.8.6 PostgreSQL 16.2 Python 2.7.18, 3.9.18, 3.10.13, 3.11.8 Qt 5.15.12 (+ kde patches), 6.6.1 R 4.2.3 Ruby 3.1.4, 3.2.3, 3.3.0 Rust 1.76.0 SQLite 3.44.2 Shotcut 23.07.29 Sudo 1.9.15.5 Suricata 7.0.3 Tcl/Tk 8.5.19, 8.6.13 TeX Live 2023 Thunderbird 115.8.1 Vim 9.1.139, Neovim 0.9.5 Xfce 4.18.1

Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.5: Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.11 + патчи, freetype 2.13.0, fontconfig 2.14.2, Mesa 23.1.9, xterm 378, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.3. LLVM/Clang 16.0.6 (+ патчи) GCC 4.2.1 (+ патчи) и 3.3.6 (+ патчи) Perl 5.36.3 (+ патчи) NSD 4.8.0 Unbound 1.18 Ncurses 5.7 Binutils 2.17 (+ патчи) Gdb 6.3 (+ патч ) Awk 22.01.2024 Expat 2.6.0. zlib 1.3.1 (+ патчи).





