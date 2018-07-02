Выпуск OpenBSD 7.5

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|2.5, Аноним (5), 13:57, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как ещё им поунижать ГНУ? Наоборот же, чем зашкварнее, тем лучше.
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|4.22, Аноним (5), 15:08, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А ничего, что они унижают только себя?
Я думаю, скорее они унижают своих пользователей. Но тем нравится, просят ещё. Значит, всё правильно делают, раз уж такая аудитория подобралась.
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|2.9, Омоним (?), 14:12, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для десктопа подойдёт только FreeBSD, и то если у тебя компьютеру 10+ лет. На что-то новее дрова ещё не написали.
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|5.26, Аноним (5), 15:29, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Самая производительная из всей плеяды exbsd, между прочим. А что там экзотичного? Иксы есть, DE есть, жырнолис есть.
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|4.33, Аноним (12), 16:48, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В freebsd повозиться придется дольше
Повозится подольше это как?
pkg install xorg
pkg install KDE
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|5.42, Аноним (29), 17:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В OpenBSD и этого не надо.
echo "cmw" > .xinitrc
rcctl start xenodm
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|4.34, Аноним (12), 16:48, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>FreeBSD даже сами ее разрабы видят только в окошке своего макобучека.
Какой ты унылый хейтер.
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|4.37, похнапоха. (?), 17:02, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плохо, что нет достаточно нормальных редакторов кода\IDE под Опёнок. Есть intellij, но это ведь не бесплатная штука, если нужно что-то больше, чем разработка под Java, та же Java/JakartaEE, nodejs, Golang только в Ультимейт эдишн - а это уже платно. Спасибо, есть netbeans. А тех же vscode, eclipse - нет. Если на С\С++, то конечно есть Qtcreator и KDevelop. На этом всё, то есть имеем IDE в основном Java, C\C++, Python.
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|5.43, Аноним (29), 17:57, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сиди уж по VS на винде. Мне как-то и vim-а хватает за глаза для кодинга
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|2.14, Аноним (14), 14:23, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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фря если мимикрируете под виндузятника. Остальным главное чтобы бип-бип был.
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|2.15, Аноним (15), 14:30, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FreeBSD в качестве десктопа заработает в большинстве случаев. OpenBSD иногда заставляет повозиться или неожиданно что-то не работает. У обоих BSD есть активные сообщества в телеграме. NetBSD обновляется редко, сообщество небольшое и русское сообщество из 1,5 человек -- замучаетесь искать инфу, мало кто поможет.
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|3.25, Аноним (2), 15:25, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычно это "в большинстве случаев" значит что не заработает именно то железо, которое нужно для десктопа. Сиречь вафля, блюпуп и видяха.
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|3.39, BorichL (ok), 17:07, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помоему инфы по NetBSD неожиданно даже больше, чем по OpenBSD, хотя конечно меньше, чем по FreeBSD. Вообще в BSD системах рассчитывать надо на свои силы и документацию.
Для десктопа действительно проще Фряха, но и на NetBSD с десктопом всё неплохо, у меня пара ноутов как раз без проблем трудятся под Неткой. Причём Mate 1.28 в Нетку завезли ощутимо раньше, чем в Фряху. Опёнок радует тем, что более свежие дрова в неё завозят почаще, чем в Фряху и Нетку вместе взятые, но у меня как-то не срослось с Опёнком...
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|2.24, Аноним (2), 15:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. Смотришь поддержку своего железа в бсд
2. Считаешь количество костылей и прослоек, чтоб хотя бы вайфай адаптер завести
3. Делаешь покерфейс
4. Ставишь Винду или линюкс
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|3.28, Аноним (28), 15:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да ну, проще макбук купить, там в чиртулке можно ваши лрнуксы крутить если надг очень
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|4.36, Аноним (12), 16:50, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На фряхе все всегда заводилось. А вы оба это один человек который уныло набрасывает.
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|2.19, похнапоха. (?), 14:54, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и что? Зато Golang почти самый свежий - 1.22.1, при том что 1.22.2 вышла только позавчера, JDK - тоже почти самый свежак. Для работы более чем достаточно.
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|2.21, крокодил мимо.. (-), 15:03, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> FFmpeg 4.4.4
> чо такая некрофилия ? вон, в соседней новости ффмпег 7 вышел
требуемая версия под пакеты в портах.. и кстати,
FFmpeg 4.4.4 "Rao" was released on 2023-04-12..
эт stable, а не некрофилия..
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|1.20, крокодил мимо.. (-), 14:57, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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настало время дивных обновлений..
Господа, кто давно не обновлялся и вдруг надумал: firefox теперь под pledge/unveil.. т.е. сперва в /etc/firefox* вы проверяете/правите конфиг (что ему разрешено, а что нет), а потом уже стартуете и пользуете.. chromium также уже несколько лет как идёт с unveil..
p.s.: на 7.4 релизе не работал звук на Alder Lake (всё остальное - без проблем, хотя dmesg сыпал пачкой "not configured"), посмотрю как оно на 7.5 :))
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|2.41, крокодил мимо.. (-), 17:54, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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7.5 - супер!
в этот раз даже curl без проблем обновился автоматом (обычно в этом пакете забывают поднять номер ревизии и он "напоминает" о себе в процессе)..
беспроводной интел как работал, так и работает, а вот (сдуру приобретённый) "Realtek 8821CE" - увы и ах (поменяю на AX210/AX211)..
аудио на Alder Lake (N95 и N100) завелось сразу, в отличие от 10-ой винды! не шучу, для win пришлось лезть в каталог обновлений и вручную выдирать дрова на Intel SST (баг об этом с 2018-го для 10-ки висит, и чинят его от слова "никак" и интель и микрософт), а тут - "Intel ADL-N HD Audio" + azalia0: codecs: Realtek ALC269 = звук из короба! (на 7.4 не работал, да)
на ноутах работает всё, кроме блютус: тач, подсветка, сеть, аудио/видео (даже usb-камера с микрофоном).. сканер отпечатков наверное не работает, не уверен, не пользовал..
как тут говорят - не готова система для десктопа.. ога.. :))))
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|3.46, Аноним (29), 18:11, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>аудио на Alder Lake (N95 и N100) завелось сразу, в отличие от 10-ой винды! не шучу, для win пришлось лезть в каталог обновлений
Где тут похи-нахи с сказками по венду, которая всегда и замечательно работает?
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|1.27, Аноним (27), 15:46, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дожили! BSD-системы стали юниксподобными.
BSD - одна из двух (трёх?) основных веток Unix.
Именно в BSD силами американской военщины был впилен стек TCP/IP, реализация которого разошлась по остальным юниксам (и не юниксам).
За последние 30+ лет удалось создать любопытную экосистему: NetBSD, OpenBSD, FreeBSD и DragonflyBSD — четыре достаточно разных проекта, которые всё же могут обмениваться идеями и кодом.
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|2.30, Аноним (5), 16:28, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>могут обмениваться
неудачный эмфемизм для "воровать", впрочем, куда чаще происходит это по пути линукс->паразиты.
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|2.32, Аноним (31), 16:36, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Именно в BSD силами американской военщины был впилен стек TCP/IP, реализация которого разошлась по остальным юниксам (и не юниксам).
Опять двадцать пять. И в винду из фпяхи исходники утащили, ага. Почитал бы ты что-то на эту тему кроме опеннета, что ли.
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|1.40, Аноним (40), 17:31, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не успел новый опёнок выйти, а уже фикс подвезли.
"001: SECURITY FIX: April 8, 2024 All architectures"
Так, стоп, какое ещё 8 апреля?
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