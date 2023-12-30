В OpenBSD портирован драйвер ath11k для беспроводных чипов Qualcomm

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|2.6, Аноним (6), 00:40, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Между прочим это было их слабым местом.
Кому надо безопасность поставит OpenBSD или HardenedBSD.
В линукс давно не завозят бесплатно патчи безопасности ядра и при этом Линус это явно не держит в приоритете.
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|3.7, Аноним (7), 00:50, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кому надо безопасность поставит OpenBSD или HardenedBSD.
Вот уж нет. Людям, которые вместо SMTP-сервера сделали remote shell server, точно доверять безопасность не стоит https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52423
> В линукс давно не завозят бесплатно патчи безопасности ядра
Так красиво врёте, век бы слушал.
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|1.4, Аноним (4), 00:14, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>для беспроводных чипов Qualcomm
Что, простите? Вроде, Новый год ещё нескоро, а тут такое.
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|2.9, Аноним (7), 00:52, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вроде, Новый год ещё нескоро, а тут такое.
А когда у вас на Нибиру новый год?
У нас, на Земле — буквально сегодня.
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|3.11, Аноним (4), 01:06, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А когда у вас на Нибиру новый год?
> У нас, на Земле — буквально сегодня.
В нашем Токио всё ещё 7 утра, положим. Рановато отмечать. А у вас буквально сколько сейчас?
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|5.14, Аноним (4), 01:13, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Клоун 🤡.
Так к вам в палату интернет провели? Так и говори, я уж думал.
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|7.17, Аноним (4), 01:17, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про него не знаю, а вот к тебе в шапито провели судя
> по всему точно
Привет, Семён, как дела?
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|1.5, Голум (?), 00:20, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> требуется ручная установка файлов с прошивкой
Могли бы автоматизировать загрузку как с прошивками intel/amd.
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|2.12, Аноним (13), 01:07, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это противоречит религиозным взглядоам апологетов опенка. Тебе дают голую сырую систему и ты должен ее пepдoлить вручную.
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|3.20, Аноним (20), 02:18, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чем тогда репозитории не перечат религиозным взглядам непонятных людей? Особо сильная разница?
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|2.19, Аноним (20), 02:16, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Двумя руками за! Вот это было бы круто. А хоть один дистр так делает?
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|1.8, Аноним (7), 00:51, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Потом опять будут рассказывать, что линуксоиды украли код из BSD и перелицензировали под GPL, да ещё и говорят, что это они написали.
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|1.10, Аноним (13), 01:06, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не православно как-то. В OpenBSD нет Bluetooth, нет trim. Не должно быть и WiFi.
Про медленную fs вообще молчу.
Хвалят надёжность, при этом оно падает от из-за кривой консоли.
Хвалят документацию, которой вообще нет.
Объективно, система непригодна для production от слова совсем.
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|1.18, крокодил мимо.. (?), 01:30, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для работы драйвера требуется ручная установка файлов с прошивкой...
"This driver is not working yet ... Obviously this driver remains disabled for now."
кроме прошивки надо поправить config.. к (релизу) версии 7.5 опёнка (? в апреле ?), возможно, появится рабочий вариант..
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