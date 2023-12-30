В OpenBSD портирован драйвер ath11k для беспроводных чипов Qualcomm

2.3 , Аноним ( 3 ), 00:09, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для PlayStation 6.

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:40, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Между прочим это было их слабым местом.

Кому надо безопасность поставит OpenBSD или HardenedBSD.

В линукс давно не завозят бесплатно патчи безопасности ядра и при этом Линус это явно не держит в приоритете.

3.7 , Аноним ( 7 ), 00:50, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Кому надо безопасность поставит OpenBSD или HardenedBSD. Вот уж нет. Людям, которые вместо SMTP-сервера сделали remote shell server, точно доверять безопасность не стоит https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52423 > В линукс давно не завозят бесплатно патчи безопасности ядра Так красиво врёте, век бы слушал.

