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В OpenBSD портирован драйвер ath11k для беспроводных чипов Qualcomm

30.12.2023 23:13

В ветку OpenBSD-current добавлен драйвер qwx для беспроводных чипов Qualcomm IEEE 802.11ax, созданный путём портирования драйвера ath11k из ядра Linux (входит в состав ядра, начиная с ветки 5.6). Драйвер позволяет задействовать беспроводные адаптеры, применяемые на таких ноутбуках, как Lenovo ThinkPad X13s и DELL XPS 9500. Для работы драйвера требуется ручная установка файлов с прошивкой.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.4
  3. OpenNews: В OpenBSD добавлена загрузка микрокода для процессоров AMD
  4. OpenNews: Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland
  5. OpenNews: Начало разработки Linux-дистрибутива с утилитами OpenBSD
  6. OpenNews: Проверка утилиты ping в OpenBSD выявила ошибку, присутствующую с 1998 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60373-openbsd
Ключевые слова: openbsd, wifi, qualcomm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 23:25, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Однако, событие!
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:02, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем бсдишникам wifi?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:09, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для PlayStation 6.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:40, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Между прочим это было их слабым местом.
    Кому надо безопасность поставит OpenBSD или HardenedBSD.
    В линукс давно не завозят бесплатно патчи безопасности ядра и при этом Линус это явно не держит в приоритете.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:50, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кому надо безопасность поставит OpenBSD или HardenedBSD.

    Вот уж нет. Людям, которые вместо SMTP-сервера сделали remote shell server, точно доверять безопасность не стоит https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52423

    > В линукс давно не завозят бесплатно патчи безопасности ядра

    Так красиво врёте, век бы слушал.

     

  • 1.4, Аноним (4), 00:14, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для беспроводных чипов Qualcomm

    Что, простите? Вроде, Новый год ещё нескоро, а тут такое.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 00:52, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде, Новый год ещё нескоро, а тут такое.

    А когда у вас на Нибиру новый год?
    У нас, на Земле — буквально сегодня.

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 01:06, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А когда у вас на Нибиру новый год?
    > У нас, на Земле — буквально сегодня.

    В нашем Токио всё ещё 7 утра, положим. Рановато отмечать. А у вас буквально сколько сейчас?

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:08, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В нашем Токио

    Клоун 🤡.

     
     
  • 5.14, Аноним (4), 01:13, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Клоун 🤡.

    Так к вам в палату интернет провели? Так и говори, я уж думал.

     
     
  • 6.15, Пынявый куколд (?), 01:15, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про него не знаю, а вот к тебе в шапито провели судя по всему точно
     
     
  • 7.17, Аноним (4), 01:17, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про него не знаю, а вот к тебе в шапито провели судя
    > по всему точно

    Привет, Семён, как дела?

     

  • 1.5, Голум (?), 00:20, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > требуется ручная установка файлов с прошивкой

    Могли бы автоматизировать загрузку как с прошивками intel/amd.

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 01:07, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это противоречит религиозным взглядоам апологетов опенка. Тебе дают голую сырую систему и ты должен ее пepдoлить вручную.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 02:18, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем тогда репозитории не перечат религиозным взглядам непонятных людей? Особо сильная разница?
     
     
  • 4.21, Аноним (13), 03:02, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам то понял, что написал?
     
  • 2.19, Аноним (20), 02:16, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двумя руками за! Вот это было бы круто. А хоть один дистр так делает?
     

  • 1.8, Аноним (7), 00:51, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потом опять будут рассказывать, что линуксоиды украли код из BSD и перелицензировали под GPL, да ещё и говорят, что это они написали.
     
  • 1.10, Аноним (13), 01:06, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не православно как-то. В OpenBSD нет Bluetooth, нет trim. Не должно быть и WiFi.

    Про медленную fs вообще молчу.

    Хвалят надёжность, при этом оно падает от из-за кривой консоли.

    Хвалят документацию, которой вообще нет.

    Объективно, система непригодна для production от слова совсем.

     
  • 1.16, Пынявый куколд (?), 01:16, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора закапывать это поделие, Тео заигрался, пора бы взрослеть.
     
  • 1.18, крокодил мимо.. (?), 01:30, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для работы драйвера требуется ручная установка файлов с прошивкой...

    "This driver is not working yet ... Obviously this driver remains disabled for now."
    кроме прошивки надо поправить config.. к (релизу) версии 7.5 опёнка (? в апреле ?), возможно, появится рабочий вариант..

     
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