Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland

2.9 , Аноним ( 9 ), 08:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вейленд работает даже в виртуалке без видеокарты.

3.11 , Аноним ( 11 ), 09:15, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +19 + / – Без видеокарты работает, а вот с видеокартой не очень.

2.28 , Аноним ( 28 ), 10:56, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Что-то тебя все еще плющит. На вот погляди, может отпустит. http://firmware.openbsd.org/firmware/7.3/

3.38 , Аноним ( 38 ), 11:55, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > http://firmware.openbsd.org/firmware/7.3/ Кому тут фирмварей даже без https? Секурити такая секурити... осталось еще BIOS качнуть с васян-сайта, закусив zvercd с торентов.

4.49 , АнонимЪ ( ? ), 13:21, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Файл с расширением .sig там для даунов лежит?

5.69 , Аноним ( - ), 15:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тоже могу создать хост с sig файлами и какими то фирмварями и ссыль на это дать. Будет настолько же легитимно в общем контексте опеннета. Кстати у того хоста есть HTTPS и как раз орет на невалидный сертификат, что вдвойне забавно. Что за нафиг такой у этих безопасТничков? Повесить HTTPS listener на порт они могут - а настроить уже выдохлись?!

6.84 , АнонимЪ ( ? ), 16:15, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда читаете про "невалидный сертификат", то читайте до конца. Можете даже скопировать это сообщение и скормить его гуглу. И до посинения просвещаться по этому вопросу, хоть на сайте Майкрософта, хоть у Яндекса, хоть еще у кого либо.

Рано или поздно придет понимание )))))

6.98 , Аноним ( 98 ), 18:20, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / –

> Я тоже могу создать хост с sig файлами и какими то фирмварями и ссыль на это дать. Будет настолько же легитимно в общем контексте опеннета.

> sig файлами [с валидной подписью openbsd проекта] Сбалаболить и сесть в лужу у тебя получается еще лучше, впрочем, это так же легитимно в общем контексте опеннета. > Кстати у того хоста есть HTTPS и как раз орет на невалидный

> сертификат, что вдвойне забавно. Иди лучше выпей еще смузи, эксперт-безопасТничек опеннетный. 7.101 , Аноним ( 101 ), 18:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > с валидной подписью openbsd проекта А как узнать, что она валидная? Пруфы тоже по HTTP качать?

8.106 , Аноним ( 98 ), 18:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https www openbsd org 73 html Ждем-с хост с sig файлами и какими то фирмварям... 4.50 , Аноним ( 50 ), 13:22, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Фирмвари подписаны, глупый наброс.

4.51 , Аноним ( 51 ), 13:31, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Интересно, как тебя https спасёт?

5.60 , Аноним ( 60 ), 14:47, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – По крайней мере не даст MITM так по наглому левых фирмварей налить.

6.61 , АнонимЪ ( ? ), 15:06, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще раз, тот же вопрос.

Файл с расширением .sig там для даунов лежит?

Или вы в подписи файлов не умеете?

7.70 , Аноним ( - ), 15:31, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я могу с таким же успехом такую структуру разложить. Ключ конечно другой будет, но если постить на опеннет - где опенщик с правильными ключами в связке далеко не каждый первый - довольно много народа может и не заметить подвох.

8.72 , АнонимЪ ( ? ), 15:36, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Конечно можете Но сначала попробуйте хоть раз OpenBSD установить Когда она нач... 7.73 , Аноним ( 73 ), 15:37, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Файл с расширением .sig там для даунов лежит? При подмене бинарей можно и подменить .sig. Извилин не хватает чтоб это понять?

8.76 , АнонимЪ ( ? ), 15:46, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мы по прежнему про MitM говорим Кто то, где то запретил MitM на https Извил... 9.103 , Аноним ( 101 ), 18:33, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В какой модели угроз В общем случае MitM на публичную HTTPS инфраструктуру край... 8.100 , Аноним ( 98 ), 18:26, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это опеннетным Ыкспертам-поколению-летсшитскрипт извилин не хватает, чтоб понять...