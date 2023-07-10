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Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland

10.07.2023 07:47

На прошедшем в Таллине хакатоне g2k23 разработчики проекта OpenBSD провели эксперимент по запуску в OpenBSD графического окружения, использующего протокол Wayland. До сих пор для формирования графического окружения в OpenBSD применялась собственная редакция X11-стека - Xenocara, основанная на библиотеках X.Org 7.7, X Server 1.21.6 и Mesa 22.3.4. Участники хакатона исследовали вопрос применения в OpenBSD отличных от X11 систем и попытались создать окружение на основе композитного менеджера Sway, построенного с использованием протокола Wayland и совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar.

Мероприятие показало, что в OpenBSD вполне реально организовать работу окружения на базе Wayland, несмотря на то, что предложенное решение ещё не может рассматриваться как полноценно работающая система и требует доработки. Помимо Sway в окружении была задействована модифицированная для работы в OpenBSD библиотека wlroots, предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland.

Для вывода использовался порт Mesa для OpenBSD. Для управления сеансом и организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода задействованы порты библиотеки libseat и фонового процесса seatd. Для организации ввода использовались порты libudev-openbsd, libevdev-openbsd и libinput-openbsd. Для запуска X-приложений из Sway применялся порт Xwayland.

В качестве Wayland-приложений запускались эмулятор терминала havoc и просмотрщик изображений swayimg. Подготовлены патчи, позволившие запустить набор демонстраций gtk3-demo, но для выполнения более сложных GTK-приложений требуется внесение дополнительных изменений (при помощи XWayland, GTK-приложения, такие как Emacs и Firefox, запускаются без проблем). Удалось собрать Qt 5 и 6 с поддержкой Wayland, но при попытке их использования всплыли проблемы, требующие внесения исправлений. Также требуют дополнительной отладки периодические крахи ядра при работе композитного менеджера Sway (предполагается, что проблема в dri-драйвере для GPU Intel Iris).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Hyperbola 0.4, начавшего миграцию на технологии OpenBSD
  4. OpenNews: Для DragonFly BSD подготовлен порт с Wayland и Weston
  5. OpenNews: Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland
  6. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59415-openbsd
Ключевые слова: openbsd, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (95) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:22, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Как говорится, дорогу осилит идущий. Красавчики.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:22, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    На Опенке же только Intel графика заводится по-моему.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вейленд работает даже в виртуалке без видеокарты.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:15, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Без видеокарты работает, а вот с видеокартой не очень.
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:56, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что-то тебя все еще плющит. На вот погляди, может отпустит.

    http://firmware.openbsd.org/firmware/7.3/

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:55, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > http://firmware.openbsd.org/firmware/7.3/

    Кому тут фирмварей даже без https? Секурити такая секурити... осталось еще BIOS качнуть с васян-сайта, закусив zvercd с торентов.

     
     
  • 4.49, АнонимЪ (?), 13:21, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файл с расширением .sig там для даунов лежит?
     
     
  • 5.69, Аноним (-), 15:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже могу создать хост с sig файлами и какими то фирмварями и ссыль на это дать. Будет настолько же легитимно в общем контексте опеннета.

    Кстати у того хоста есть HTTPS и как раз орет на невалидный сертификат, что вдвойне забавно. Что за нафиг такой у этих безопасТничков? Повесить HTTPS listener на порт они могут - а настроить уже выдохлись?!

     
     
  • 6.84, АнонимЪ (?), 16:15, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда читаете про "невалидный сертификат", то читайте до конца. Можете даже скопировать это сообщение и скормить его гуглу. И до посинения просвещаться по этому вопросу, хоть на сайте Майкрософта, хоть у Яндекса, хоть еще у кого либо.
    Рано или поздно придет понимание )))))
     
  • 6.98, Аноним (98), 18:20, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    > Я тоже могу создать хост с sig файлами и какими то фирмварями и ссыль на это дать. Будет настолько же легитимно в общем контексте опеннета.
    > sig файлами [с валидной подписью openbsd проекта]

    Сбалаболить и сесть в лужу у тебя получается еще лучше, впрочем, это так же легитимно в общем контексте опеннета.

    > Кстати у того хоста есть HTTPS и как раз орет на невалидный
    > сертификат, что вдвойне забавно.

    Иди лучше выпей еще смузи, эксперт-безопасТничек опеннетный.

     
     
  • 7.101, Аноним (101), 18:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с валидной подписью openbsd проекта

    А как узнать, что она валидная? Пруфы тоже по HTTP качать?

     
     
  • 8.106, Аноним (98), 18:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https www openbsd org 73 html Ждем-с хост с sig файлами и какими то фирмварям... текст свёрнут, показать
     
  • 4.50, Аноним (50), 13:22, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фирмвари подписаны, глупый наброс.
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:31, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно, как тебя https спасёт?
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 14:47, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    По крайней мере не даст MITM так по наглому левых фирмварей налить.
     
     
  • 6.61, АнонимЪ (?), 15:06, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще раз, тот же вопрос.
    Файл с расширением .sig там для даунов лежит?
    Или вы в подписи файлов не умеете?
     
     
  • 7.70, Аноним (-), 15:31, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу с таким же успехом такую структуру разложить. Ключ конечно другой будет, но если постить на опеннет - где опенщик с правильными ключами в связке далеко не каждый первый - довольно много народа может и не заметить подвох.
     
     
  • 8.72, АнонимЪ (?), 15:36, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно можете Но сначала попробуйте хоть раз OpenBSD установить Когда она нач... текст свёрнут, показать
     
  • 7.73, Аноним (73), 15:37, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Файл с расширением .sig там для даунов лежит?

    При подмене бинарей можно и подменить .sig. Извилин не хватает чтоб это понять?

     
     
  • 8.76, АнонимЪ (?), 15:46, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы по прежнему про MitM говорим Кто то, где то запретил MitM на https Извил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.103, Аноним (101), 18:33, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой модели угроз В общем случае MitM на публичную HTTPS инфраструктуру край... текст свёрнут, показать
     
  • 8.100, Аноним (98), 18:26, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опеннетным Ыкспертам-поколению-летсшитскрипт извилин не хватает, чтоб понять... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:37, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > периодические крахи ядра при работе композитного менеджера

    Што? Хотя лет 20 назад в этих наших линуксах то же самое было.

     
     
  • 2.10, хрю (?), 09:00, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто сейчас такого не бывает. Граф. дрова сложные, большие с бинарными firmware, мягко скажем, есть место для проблем. На работе где-то раз в квартал амдшная дравина на одной из видюх валится.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:04, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вроде всё стабильно работает. Уже явно больше 10 лет, если к самым мелочам придираться. Но с тем что фирмваря - это источник проблем - согласен.
     
  • 3.52, Аноним (51), 13:33, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя валится дрова, а не ядро. Учимся читать.
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 15:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а линух уже не монолит и дрова не часть ядра? Тем более там явно написано про проблему интелёвых дров, учимся читать.
     
  • 2.13, Аноним (11), 09:19, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На видеокартах нормального производителя, кстати, не было. Ну а тут во-первых готовые уже драйвера взяли, а во-вторых речь даже не о них, а о юзерспейсе, и он валит ядро. Позор. Я такое только на амд видел.
     
     
  • 3.17, n00by (ok), 09:38, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я такое только на амд видел.

    Пруф:

    [drm:intel_cpu_fifo_underrun_irq_handler [i915]] *ERROR* CPU pipe A FIFO underrun

     
     
  • 4.24, Аноним (11), 10:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Нормальный производитель" -- это NVIDIA, стыдно не знать такие элементарные вещи.
     
     
  • 5.74, Аноним (-), 15:41, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон там любители нормы файлухи себе порушили - благодаря чудному ядерному модулю... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.90, Аноним (11), 16:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве там не nouveau было При чём тут блобы Т е никакого tainted kernel и ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.26, Аноним (-), 10:50, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На видеокартах нормального производителя, кстати, не было.

    А это про кого? А то у AMD, Nvidia и Intel проблем выше крыши, да даже на Videocore каком или там Vivante с Mali можно дурных багов отхватить.

     
     
  • 4.53, Аноним (51), 13:35, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Блин, любители натянуть сову на МПХ, вы различать баги в дровах и падеж ядра научитесь отличать?
     

  • 1.7, ИмяХ (?), 08:47, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>крахи ядра при работе композитного менеджера

    Ну это враньё. Ведь OpenBSD это самая безопасная и супернадёжная система, которую невозможно уронить каким-то там композитным менеджером.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:21, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это если не экспериментировать.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:58, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это если не ставить OpenBSD никуда
     

  • 1.12, Tron is Whistling (?), 09:17, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересна ниша всего это хозяйства.
    Я OpenBSD и NetBSD вживую встречал только на совсем уж махровой проприетарщине.
     
     
  • 2.31, BeLord (ok), 11:01, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммутационный контроллер к примеру, софт для управления.
     
  • 2.39, Аноним (38), 11:57, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интересна ниша всего это хозяйства.
    > Я OpenBSD и NetBSD вживую встречал только на совсем уж махровой проприетарщине.

    Полтора фрика. Тут на опеннете даже бывает один относительно адекватный бсдшник, как раз опенок юзает. Остальные совсем кукухой отъехавшие.

     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:14, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не,тут разраб ДрагонБСД еще бывает. Тоже норм чел.
     
  • 3.47, АнонимЪ (?), 13:17, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нас здесь больше чем один. Спорить с подростками, все равно что учить рыбу плавать.
    Потому в основном и не отсвечиваем. Просто лень с какого то момента стало.
    Эксперименты с Wayland на OpenBSD начались как минимум в 2021 году. О чем есть записи в интернетах и port на guthub. Rafael Sadowski.
    На FreeBSD этот процесс начался еще раньше. Люди работают.
     
     
  • 4.54, Аноним (51), 13:37, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, специальная хитра бсд логика включилась. Когда над вяленым никто не работал вы тут устривали шабашы "ваши линукс кривулины нам не нужны". А как начали пилить - "а у нас всё хорошо, работа ведётся" =)
     
     
  • 5.57, АнонимЪ (?), 13:54, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовы предоставить пруфы на конкретных BSD'шников, которые тут "устраивали шабашы"?
    Мне лично Wayland до сих пор не нужен. Xenocara пока вполне устраивает. Но кто вправе запретить мне смотреть в будущее?
    А пока, я лишь указал что подобные работы как минимум 1.5 года уже ведутся.
    И не стОит искать черную кошку в темной комнате. Да и в принципе просто прекратите истерить. Некрасивое.
     
  • 3.65, Аноним (-), 15:14, 10/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.67, voiceofreason (?), 15:14, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Махровое легаси, подкроватные сервера у гиков. Из проприетарщины вспоминаются только куски *BSD в макоси и в ОС плейстешена.
     
     
  • 3.109, Аноним (98), 19:02, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из проприетарщины вспоминаются только куски
    > *BSD в макоси и в ОС плейстешена.

    https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/tree/login-util

    >  * Copyright (c) 1980, 1987, 1988 The Regents of the University of California.
    > * All rights reserved.
    >

     

  • 1.15, Аноним (15), 09:22, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >периодические крахи ядра при работе юзерспейсной программы

    Б - безопасность. И - изоляция. Привет Windows 3.1.

     
  • 1.18, randomize (?), 10:05, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как пропатчить Wayland под OpenBSD? ;-)

    > на базе Wayland, несмотря на то, что предложенное решение ещё не может рассматриваться как полноценно работающая система и требует доработки

    Он и на линуксе "почти готов".

     
     
  • 2.23, Аноним (-), 10:24, 10/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.42, какработать (?), 12:43, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти давно. И так будет почти всегда. Ровно до того момента, когда и он станет почти не нужен. Но тогда в тренде у линуксоидов будет уже другая деревянная игрушка. Это оптимистичный взгляд, предполагающий наличие линуксоидов в будущем.
     

  • 1.21, EULA (?), 10:21, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будем надеяться, что все эту хрень делали исключительно для развлечение под пиво.
     
     
  • 2.43, soarin (ok), 12:56, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В подобных проектах это зачастую и попадает потом в релиз.
     
  • 2.55, Аноним (51), 13:40, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы проект OpenBSD? Таки не могу не согласиться.
     

  • 1.45, AleksK (ok), 13:07, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Мероприятие показало, что в OpenBSD вполне реально организовать работу окружения на базе Wayland, несмотря на то, что предложенное решение ещё не может рассматриваться как полноценно работающая система и требует доработки.

    Wayland первый выпуск в 2008 году и через 15 лет разработчики показали что на нем "вполне реально организовать работу"? Хотя чему удивляться если они сидят версии иксов которой скоро 10 лет будет.

     
     
  • 2.48, АнонимЪ (?), 13:19, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруф на дистрибутив где Wayland работает стабильно на 100 % будет?
     
     
  • 3.59, AleksK (ok), 14:42, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пруф на дистрибутив где Wayland работает стабильно на 100 % будет?

    Что значит "стабильно на 100 %"? У меня система уже не первый год на wayland, все что мне надо работает стабильно:

    https://i.ibb.co/0MXBJMR/2023-07-10-13-24-43.png

    Без проблем работаю и даже не поверишь играю:

    https://i.ibb.co/MS0gZqD/pl8Hb.png

    Единственное, что мне реально нехватает на линуксе, это нормальный работающий аналог RDP сервера, вот с этим беда, но оно так было задолго до wayland.

     
     
  • 4.63, АнонимЪ (?), 15:11, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ваших целей Wayland и на OpenBSD "работает" ))))))
     
     
  • 5.77, AleksK (ok), 15:46, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для ваших целей Wayland и на OpenBSD "работает" ))))))

    Тут один на лоре писал как он запустил игру на своей FreeBSD, поставил виртуалку с виндой прокинул туда видяху и запустил. На OpenBSD это будет выглядеть ещё более убого, скорее всего в виртуалке окажется именно OpenBSD, а игра будет запускаться на хостовой винде. Типичный "экспириенс" типичного бздшника, без винды никуда.

     
     
  • 6.83, АнонимЪ (?), 16:04, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не всё в этом мире крутится вокруг игрушек.
    Впрочем, вам пока рано об этом думать.
     
     
  • 7.85, AleksK (ok), 16:28, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не всё в этом мире крутится вокруг игрушек.
    > Впрочем, вам пока рано об этом думать.

    А вот так на своей Open или любой другой BSD сможешь?
    https://i.ibb.co/3BQ6FV0/2023-07-10-16-24-37.png

     
     
  • 8.89, АнонимЪ (?), 16:43, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так бы сразу и сказал, что ты 1С-ник Аж блин прослезился ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.93, АнонимЪ (?), 16:57, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже интересно стало про 1С-ку и BSD Ну к примеру статья от 2008 года на лисся... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.95, AleksK (ok), 17:06, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Могут только сервер, и только, вот сюрприз, через linuxulator, с кучей проблем и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.99, АнонимЪ (?), 18:25, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не пробовал заглянуть в процесс установки 1С на твою Ubuntu Ну там, как... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.107, AleksK (ok), 18:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вылазь из криокамеры 1С давно перешли на цифровые лицензии и хасп ты сейчас хре... текст свёрнут, показать
     
  • 4.64, Другой аноним (?), 15:11, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже ни один год на wayland и всё далеко не стабильно или вообще рабочее.
    Начиная от катавасии с nvidia драйверами(особенно на таких дистрибутивах ,как fedora), и до сих пор неработающими элементами, такими как ночная подсветка, заканчивая тем, что многие программы один фиг работают через xwayland, а те, что работают, работают в тестовом режиме и часто только при объявлении переменных.
    15 лет wayland существует и только недавно gnome стал его делать режимом по умолчанию. Плазма вообще только этой осенью это сделает
    Ну и кидать как пруф proton, работающий на xwayland это конечно lmao
     
     
  • 5.66, АнонимЪ (?), 15:14, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну зачем вы ему настроение на каникулах портите?)))
    До 1-го сентября еще полтора месяца.
     
     
  • 6.68, Другой аноним (?), 15:18, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да я и его понять могу, в 90% с проблемами можно и не встретиться
    Ну вот сижу я сейчас на kde и у меня в wayland режиме нижний бар фризится
    https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=469016
    Ну такое себе, когда спустя столько лет разработок есть такие проблемы
     
     
  • 7.71, АнонимЪ (?), 15:32, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот! Вы его пытаетесь понять. А он вас нет. Потому что привык пока разговаривать с людьми через губу. Жизнью просто непуганный еще.
    Меня вообще это все приводит в недоумение, особенно про "играю". Все это с возрастом проходит, с приобретением опыта и огромной ЛЕНИ.
    Для "поиграть" имею отдельный комп с Win 7, на котором раз в месяц запускаю Xonotic, меня там быстро выносят и я на этом успокаиваюсь.
    Для обычной жизни и дома поработать вполне хватает i3+vim+emacs, ну браузер там, ирка, джаббер. Зачем остальные пляски с бубном?
     
     
  • 8.79, какработать (?), 15:50, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тру элдер Ну или косплей на такового А в ксонотике вам должны бы все кланятся ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.81, АнонимЪ (?), 15:59, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну видимо да, олд В этом году юбилей будет - 50 Я даже Кроватку застал в её... текст свёрнут, показать
     
  • 8.82, soarin (ok), 16:01, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У подобных бывает, что нет ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.87, AleksK (ok), 16:32, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и запишем не осилил купить новую видяху Сколько лет твоему компу если там w... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, АнонимЪ (?), 16:51, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять же, не все в этом мире крутится вокруг игр и видеокарт Компьютеров у меня... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, AleksK (ok), 16:58, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну удивил так удивил Дома целых три комплюктера У меня подобным хламом пол кла... текст свёрнут, показать
     
  • 7.75, AleksK (ok), 15:41, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да я и его понять могу, в 90% с проблемами можно и
    > не встретиться
    > Ну вот сижу я сейчас на kde и у меня в wayland
    > режиме нижний бар фризится
    > https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=469016
    > Ну такое себе, когда спустя столько лет разработок есть такие проблемы

    Так ты невидию выкинь и купи вместо неё видеокарту, ну или стучись к своему ненаглядному Хуангу может он всеткаи соизволит поправить драйвера

     
     
  • 8.80, какработать (?), 15:52, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бгаг Да ваша амудя не глючит только будучи упакованной в приставку Её калечную... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.86, AleksK (ok), 16:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как оно там в 2012 году Нормально ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.88, Другой аноним (?), 16:34, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, надо стучаться Это просто показательно для линукс сообщества, только в друг... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.92, AleksK (ok), 16:52, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе адресок тех поддержки невидии подсказать Какое отношение линукс сообщество... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.97, Другой аноним (?), 17:27, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я до 19 года спокойно сидел на винде и не знал проблем, которые есть в линукс со... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.102, AleksK (ok), 18:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, а чего дальше не сидится то Невидия это не большая часть оборудования Я л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.113, Другой аноним (?), 19:41, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да причём тут то, что он на уровне клиента wayland запускается Ты либо специаль... текст свёрнут, показать
     
  • 9.105, Аноним (78), 18:44, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы классический опенсорс от сообщества так и пишется Типа чтоб каждый мо... текст свёрнут, показать
     
  • 2.110, Аноним (98), 19:08, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, у опеннетных вейландовцев уже 15 лет все работает и то ли дело сами разра... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.111, AleksK (ok), 19:12, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
    >> 15.05.2019 12:14

    Тебе напомнить какой сейчас год на дворе?

     
     
  • 4.112, Аноним (98), 19:38, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
    >>> 15.05.2019 12:14
    > Тебе напомнить какой сейчас год на дворе?

    Тебе напомнить, кто тут с апломбом про "первый выпуск в 2008 году" и "через 15 лет" накатал? Или на пальцах посчитать 2023 - 2019?

     

  • 1.56, Аноним (56), 13:43, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не оч понимаю, в чём вопрос: wayland - это ж протокол. Т.е. взяли софт, который +/- кроссплатформенный слава богу, и запустили его. Итог - запутился, может пару патчей родилось ещё. Короче, похоже заголовок не оч тру.
     
     
  • 2.58, АнонимЪ (?), 14:32, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    After this quick one I was all excited, “hey this works way too well”. Time to become skeptical. But first let’s jump into the wonderful world of KDE/Qt5. Porting QtWayland, KWayland and plasma-framework with Wayland enabled much easier than thought. I figured even if this whole Wayland construct doesn’t work, fine, just resolving the dependencies is enough for me to port the KDE Plasma Desktop to OpenBSD.

    At the point where I wanted to build KWin and SWAY I saw the full extent of the horror. Wayland is a drop in the bucket, we need to port the following libraries/applications:

    libinput
    libudev
    libevdev

    When I read udev in the context of OpenBSD, my stomach turns. Welcome to the rabbit hole, welcome to hell.

    But there seems to be a way out, a shortcut? Maybe: devd(8) from FreeBSD. If we could port devd to OpenBSD or replicate functionality we would have a good chance. We would have that the possibilities to port libudev-devd. This could solve the missing udev problem under OpenBSD, which would be very helpful for porting all other new stuff.

    It would be worth a try, wouldn’t it?

     

  • 1.62, Аноним (-), 15:10, 10/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.96, Аноним (96), 17:18, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну отлично. Скоро богомерзких иксов не останется даже на самых архаичных и консерватианых системах.
     
     
  • 2.104, Аноним (101), 18:39, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в Dragonfly BSD?
     
  • 2.108, хрю (?), 18:50, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верую ибо вяленый всесильный, потому что верный! (c)
     
  • 2.114, Аноним (114), 19:45, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое время избавиться от GTK.
     

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