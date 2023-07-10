Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland

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|5.69, Аноним (-), 15:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже могу создать хост с sig файлами и какими то фирмварями и ссыль на это дать. Будет настолько же легитимно в общем контексте опеннета.
Кстати у того хоста есть HTTPS и как раз орет на невалидный сертификат, что вдвойне забавно. Что за нафиг такой у этих безопасТничков? Повесить HTTPS listener на порт они могут - а настроить уже выдохлись?!
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|6.84, АнонимЪ (?), 16:15, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда читаете про "невалидный сертификат", то читайте до конца. Можете даже скопировать это сообщение и скормить его гуглу. И до посинения просвещаться по этому вопросу, хоть на сайте Майкрософта, хоть у Яндекса, хоть еще у кого либо.
Рано или поздно придет понимание )))))
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|6.98, Аноним (98), 18:20, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я тоже могу создать хост с sig файлами и какими то фирмварями и ссыль на это дать. Будет настолько же легитимно в общем контексте опеннета.
> sig файлами [с валидной подписью openbsd проекта]
Сбалаболить и сесть в лужу у тебя получается еще лучше, впрочем, это так же легитимно в общем контексте опеннета.
> Кстати у того хоста есть HTTPS и как раз орет на невалидный
> сертификат, что вдвойне забавно.
Иди лучше выпей еще смузи, эксперт-безопасТничек опеннетный.
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|7.101, Аноним (101), 18:29, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с валидной подписью openbsd проекта
А как узнать, что она валидная? Пруфы тоже по HTTP качать?
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|5.60, Аноним (60), 14:47, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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По крайней мере не даст MITM так по наглому левых фирмварей налить.
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|6.61, АнонимЪ (?), 15:06, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще раз, тот же вопрос.
Файл с расширением .sig там для даунов лежит?
Или вы в подписи файлов не умеете?
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|7.70, Аноним (-), 15:31, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я могу с таким же успехом такую структуру разложить. Ключ конечно другой будет, но если постить на опеннет - где опенщик с правильными ключами в связке далеко не каждый первый - довольно много народа может и не заметить подвох.
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|7.73, Аноним (73), 15:37, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Файл с расширением .sig там для даунов лежит?
При подмене бинарей можно и подменить .sig. Извилин не хватает чтоб это понять?
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|1.3, Аноним (3), 08:37, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> периодические крахи ядра при работе композитного менеджера
Што? Хотя лет 20 назад в этих наших линуксах то же самое было.
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|2.10, хрю (?), 09:00, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто сейчас такого не бывает. Граф. дрова сложные, большие с бинарными firmware, мягко скажем, есть место для проблем. На работе где-то раз в квартал амдшная дравина на одной из видюх валится.
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|3.40, Аноним (40), 12:04, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня вроде всё стабильно работает. Уже явно больше 10 лет, если к самым мелочам придираться. Но с тем что фирмваря - это источник проблем - согласен.
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|4.78, Аноним (78), 15:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а линух уже не монолит и дрова не часть ядра? Тем более там явно написано про проблему интелёвых дров, учимся читать.
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|2.13, Аноним (11), 09:19, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На видеокартах нормального производителя, кстати, не было. Ну а тут во-первых готовые уже драйвера взяли, а во-вторых речь даже не о них, а о юзерспейсе, и он валит ядро. Позор. Я такое только на амд видел.
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|3.17, n00by (ok), 09:38, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я такое только на амд видел.
Пруф:
[drm:intel_cpu_fifo_underrun_irq_handler [i915]] *ERROR* CPU pipe A FIFO underrun
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|4.24, Аноним (11), 10:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Нормальный производитель" -- это NVIDIA, стыдно не знать такие элементарные вещи.
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|5.74, Аноним (-), 15:41, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вон там любители нормы файлухи себе порушили - благодаря чудному ядерному модулю... большой текст свёрнут, показать
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|6.90, Аноним (11), 16:49, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Разве там не nouveau было При чём тут блобы Т е никакого tainted kernel и ... большой текст свёрнут, показать
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|3.26, Аноним (-), 10:50, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На видеокартах нормального производителя, кстати, не было.
А это про кого? А то у AMD, Nvidia и Intel проблем выше крыши, да даже на Videocore каком или там Vivante с Mali можно дурных багов отхватить.
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|4.53, Аноним (51), 13:35, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Блин, любители натянуть сову на МПХ, вы различать баги в дровах и падеж ядра научитесь отличать?
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|1.7, ИмяХ (?), 08:47, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>крахи ядра при работе композитного менеджера
Ну это враньё. Ведь OpenBSD это самая безопасная и супернадёжная система, которую невозможно уронить каким-то там композитным менеджером.
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|2.39, Аноним (38), 11:57, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересна ниша всего это хозяйства.
> Я OpenBSD и NetBSD вживую встречал только на совсем уж махровой проприетарщине.
Полтора фрика. Тут на опеннете даже бывает один относительно адекватный бсдшник, как раз опенок юзает. Остальные совсем кукухой отъехавшие.
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|3.47, АнонимЪ (?), 13:17, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нас здесь больше чем один. Спорить с подростками, все равно что учить рыбу плавать.
Потому в основном и не отсвечиваем. Просто лень с какого то момента стало.
Эксперименты с Wayland на OpenBSD начались как минимум в 2021 году. О чем есть записи в интернетах и port на guthub. Rafael Sadowski.
На FreeBSD этот процесс начался еще раньше. Люди работают.
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|4.54, Аноним (51), 13:37, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, специальная хитра бсд логика включилась. Когда над вяленым никто не работал вы тут устривали шабашы "ваши линукс кривулины нам не нужны". А как начали пилить - "а у нас всё хорошо, работа ведётся" =)
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|5.57, АнонимЪ (?), 13:54, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Готовы предоставить пруфы на конкретных BSD'шников, которые тут "устраивали шабашы"?
Мне лично Wayland до сих пор не нужен. Xenocara пока вполне устраивает. Но кто вправе запретить мне смотреть в будущее?
А пока, я лишь указал что подобные работы как минимум 1.5 года уже ведутся.
И не стОит искать черную кошку в темной комнате. Да и в принципе просто прекратите истерить. Некрасивое.
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|2.67, voiceofreason (?), 15:14, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Махровое легаси, подкроватные сервера у гиков. Из проприетарщины вспоминаются только куски *BSD в макоси и в ОС плейстешена.
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|1.15, Аноним (15), 09:22, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>периодические крахи ядра при работе юзерспейсной программы
Б - безопасность. И - изоляция. Привет Windows 3.1.
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|1.18, randomize (?), 10:05, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как пропатчить Wayland под OpenBSD? ;-)
> на базе Wayland, несмотря на то, что предложенное решение ещё не может рассматриваться как полноценно работающая система и требует доработки
Он и на линуксе "почти готов".
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|2.42, какработать (?), 12:43, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почти давно. И так будет почти всегда. Ровно до того момента, когда и он станет почти не нужен. Но тогда в тренде у линуксоидов будет уже другая деревянная игрушка. Это оптимистичный взгляд, предполагающий наличие линуксоидов в будущем.
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|1.21, EULA (?), 10:21, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Будем надеяться, что все эту хрень делали исключительно для развлечение под пиво.
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|1.45, AleksK (ok), 13:07, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Мероприятие показало, что в OpenBSD вполне реально организовать работу окружения на базе Wayland, несмотря на то, что предложенное решение ещё не может рассматриваться как полноценно работающая система и требует доработки.
Wayland первый выпуск в 2008 году и через 15 лет разработчики показали что на нем "вполне реально организовать работу"? Хотя чему удивляться если они сидят версии иксов которой скоро 10 лет будет.
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|2.48, АнонимЪ (?), 13:19, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пруф на дистрибутив где Wayland работает стабильно на 100 % будет?
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|5.77, AleksK (ok), 15:46, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для ваших целей Wayland и на OpenBSD "работает" ))))))
Тут один на лоре писал как он запустил игру на своей FreeBSD, поставил виртуалку с виндой прокинул туда видяху и запустил. На OpenBSD это будет выглядеть ещё более убого, скорее всего в виртуалке окажется именно OpenBSD, а игра будет запускаться на хостовой винде. Типичный "экспириенс" типичного бздшника, без винды никуда.
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|6.83, АнонимЪ (?), 16:04, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не всё в этом мире крутится вокруг игрушек.
Впрочем, вам пока рано об этом думать.
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|9.95, AleksK (ok), 17:06, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Могут только сервер, и только, вот сюрприз, через linuxulator, с кучей проблем и... текст свёрнут, показать
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|4.64, Другой аноним (?), 15:11, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже ни один год на wayland и всё далеко не стабильно или вообще рабочее.
Начиная от катавасии с nvidia драйверами(особенно на таких дистрибутивах ,как fedora), и до сих пор неработающими элементами, такими как ночная подсветка, заканчивая тем, что многие программы один фиг работают через xwayland, а те, что работают, работают в тестовом режиме и часто только при объявлении переменных.
15 лет wayland существует и только недавно gnome стал его делать режимом по умолчанию. Плазма вообще только этой осенью это сделает
Ну и кидать как пруф proton, работающий на xwayland это конечно lmao
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|5.66, АнонимЪ (?), 15:14, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну зачем вы ему настроение на каникулах портите?)))
До 1-го сентября еще полтора месяца.
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|7.71, АнонимЪ (?), 15:32, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот! Вы его пытаетесь понять. А он вас нет. Потому что привык пока разговаривать с людьми через губу. Жизнью просто непуганный еще.
Меня вообще это все приводит в недоумение, особенно про "играю". Все это с возрастом проходит, с приобретением опыта и огромной ЛЕНИ.
Для "поиграть" имею отдельный комп с Win 7, на котором раз в месяц запускаю Xonotic, меня там быстро выносят и я на этом успокаиваюсь.
Для обычной жизни и дома поработать вполне хватает i3+vim+emacs, ну браузер там, ирка, джаббер. Зачем остальные пляски с бубном?
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|8.87, AleksK (ok), 16:32, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так и запишем не осилил купить новую видяху Сколько лет твоему компу если там w... текст свёрнут, показать
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|9.91, АнонимЪ (?), 16:51, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Опять же, не все в этом мире крутится вокруг игр и видеокарт Компьютеров у меня... текст свёрнут, показать
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|10.94, AleksK (ok), 16:58, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну удивил так удивил Дома целых три комплюктера У меня подобным хламом пол кла... текст свёрнут, показать
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|7.75, AleksK (ok), 15:41, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да я и его понять могу, в 90% с проблемами можно и
> не встретиться
> Ну вот сижу я сейчас на kde и у меня в wayland
> режиме нижний бар фризится
> https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=469016
> Ну такое себе, когда спустя столько лет разработок есть такие проблемы
Так ты невидию выкинь и купи вместо неё видеокарту, ну или стучись к своему ненаглядному Хуангу может он всеткаи соизволит поправить драйвера
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|9.92, AleksK (ok), 16:52, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе адресок тех поддержки невидии подсказать Какое отношение линукс сообщество... текст свёрнут, показать
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|2.110, Аноним (98), 19:08, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну да, у опеннетных вейландовцев уже 15 лет все работает и то ли дело сами разра... большой текст свёрнут, показать
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|3.111, AleksK (ok), 19:12, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
>> 15.05.2019 12:14
Тебе напомнить какой сейчас год на дворе?
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|4.112, Аноним (98), 19:38, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
>>> 15.05.2019 12:14
> Тебе напомнить какой сейчас год на дворе?
Тебе напомнить, кто тут с апломбом про "первый выпуск в 2008 году" и "через 15 лет" накатал? Или на пальцах посчитать 2023 - 2019?
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|1.56, Аноним (56), 13:43, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не оч понимаю, в чём вопрос: wayland - это ж протокол. Т.е. взяли софт, который +/- кроссплатформенный слава богу, и запустили его. Итог - запутился, может пару патчей родилось ещё. Короче, похоже заголовок не оч тру.
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|2.58, АнонимЪ (?), 14:32, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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After this quick one I was all excited, “hey this works way too well”. Time to become skeptical. But first let’s jump into the wonderful world of KDE/Qt5. Porting QtWayland, KWayland and plasma-framework with Wayland enabled much easier than thought. I figured even if this whole Wayland construct doesn’t work, fine, just resolving the dependencies is enough for me to port the KDE Plasma Desktop to OpenBSD.
At the point where I wanted to build KWin and SWAY I saw the full extent of the horror. Wayland is a drop in the bucket, we need to port the following libraries/applications:
libinput
libudev
libevdev
When I read udev in the context of OpenBSD, my stomach turns. Welcome to the rabbit hole, welcome to hell.
But there seems to be a way out, a shortcut? Maybe: devd(8) from FreeBSD. If we could port devd to OpenBSD or replicate functionality we would have a good chance. We would have that the possibilities to port libudev-devd. This could solve the missing udev problem under OpenBSD, which would be very helpful for porting all other new stuff.
It would be worth a try, wouldn’t it?
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|1.96, Аноним (96), 17:18, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну отлично. Скоро богомерзких иксов не останется даже на самых архаичных и консерватианых системах.
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