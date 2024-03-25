Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD и OpenBSD, приводящая к удалённому выполнению кода

3.49 , Аноним ( 5 ), 19:58, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель Ну, если конечная задаче сервера — стоять под кроватью и греть воздух, то да.

Для более практических задач, «более-менее современная система» является необходимым условием.

4.56 , User ( ?? ), 20:41, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель

> Ну, если конечная задаче сервера — стоять под кроватью и греть воздух,

> то да.

> Для более практических задач, «более-менее современная система» является необходимым

> условием. Дохреналлион АСУТПшек в диапазоне от XP\2003 до какой-нибудь 7-ки\2008 смотрят на ваши "более практические задачи" нуэээ... Вот как-то так и смотрят, да.

5.58 , Аноним ( 57 ), 20:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уж не потому ли, что их писали под диапазон «от XP\2003 до какой-нибудь 7-ки\2008»? Попробуй запустить тот код на 3.11, расскажи потом что вышло.

6.64 , User ( ?? ), 21:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уж не потому ли, что их писали под диапазон «от XP\2003 до

> какой-нибудь 7-ки\2008»? Попробуй запустить тот код на 3.11, расскажи потом что

> вышло. Иииии? Как вами сказанное кореллирует с моим тезисом и\или хотя бы с комментарием, пытавшимся на него ответить?

