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Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD и OpenBSD, приводящая к удалённому выполнению кода

25.03.2024 15:25

В реализации NFS-сервера, применяемого BSD-системах, выявлена критическая уязвимость (CVE-2024-29937), позволяющая добиться удалённого выполнения своего кода с правами root на сервере. Проблема проявляется во всех выпусках OpenBSD и FreeBSD, вплоть до OpenBSD 7.4 и FreeBSD 14.0-RELEASE. Детальная информация об уязвимости пока не раскрывается, известно только то, что проблема вызвана логической ошибкой, не связанной с повреждением памяти. Отмечается, что уязвимость легко может быть эксплуатирована и использована для атаки на системы, в которых применяется NFS, но судя по видеодемонстрации уязвимость позволяет получить полный доступ к корневой ФС сервера и требует для эксплуатации наличия прав для монтирования разделов по NFS. Доклад о сути уязвимости будет предложен 18 апреля на конференции T2’24.



  1. Главная ссылка к новости (https://security-tracker.debia...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD
  3. OpenNews: Уязвимость в реализации NFS-сервера, поставляемой в ядре Linux
  4. OpenNews: Уязвимость NFS-сервера из состава FreeBSD
  5. OpenNews: Три опасные уязвимости во FreeBSD: nfsclient, OPIE и jail
  6. OpenNews: Уязвимость в Solaris 10, дающая root привилегии на запись в NFS раздел
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60845-nfs
Ключевые слова: nfs, freebsd, netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 15:48, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Полагаю, надпись

    > Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!

    менять не будут. Дыры в NFS — этой проблемы пользователей NFS, а не разработчиков OpenBSD.

     

  • 1.10, Аноним (-), 16:00, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > проблема вызвана логической ошибкой
    > не связанной с повреждением памяти

    ну наконец-то нормальная уязвимость!
    а то все эти однотипные дыры с "ой, я опять пишу мимо буфера" как-то надоели.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:49, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> проблема вызвана логической ошибкой не связанной с повреждением памяти

    ...
    >> требует для эксплуатации наличия прав для монтирования разделов по NFS
    > ну наконец-то нормальная уязвимость!

    Ну как нормальная - чтобы получить рут, нужен рут.

     
     
  • 3.27, нах. (?), 17:48, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты видео-то смотрел? Достаточно чтобы на удаленной системе были разрешены монтирования с твоей.
    И, видимо, получить можно любого юзера _кроме_ root (подозреваю из-за rootsquash по умолчанию, а то был бы и рут тоже), но это слабо поможет при еще и полном доступе к файловой системе.

     
  • 3.51, Аноним (5), 20:03, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну как нормальная - чтобы получить рут, нужен рут.

    Если такое за дыры не считать, то линукс вообще весь в белом выходит.

     
  • 3.57, Аноним (57), 20:51, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только не говори, что в бсд до сих пор нельзя делегировать монтирование фс не-руту.
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:05, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паскаль действительно неплох в плане синтаксиса. Не зря на его основе была создана Ada, которая используется в самых критических местах. Единственный и основательный минус паскаля (как и Ada) - он не коммерческий.
     

  • 1.16, Golangdev (?), 16:57, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Госпаде, да кому нужны эти *BSD ?

    Там ни докера, ник кубернетеса, нихрена. Время Леонида Ильича, застой.

    Использование любого, боле-менее популярного дистрибутива Linux, хоть CentOS/Rocky/Alma, хоть прости госпаде Ubuntu/Debian автоматически снижает число необходимых упражнений и поступательных движений для посторения боле-менее современной системы.

     
     
  • 2.19, Аноним (18), 17:07, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Госпаде, да кому нужны эти *BSD ?

    Так оно и никому не нужно. В чистом виде оно точно давно никто не используется. Существует по сути за счёт грантов от корпораций для того чтобы под пермиссивной лицензией тырить код. Пара-тройка идейных энтузиастов не в счёт. Основная масса прогеров всё же на зарплате в корпорациях.

     
  • 2.36, Аноним (36), 18:31, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы корпораст? Решили балбесов загнать в стойло линукса, чтобы они вам опен/либре обогащение делали?
     
     
  • 3.46, Аноним (5), 19:33, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С точки зрения корпорастов, в стойле BSD контингент обрабатывается более удобно.
     
     
  • 4.54, Аноним (15), 20:31, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.59, Аноним (57), 20:55, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там прорывные патчи от Сони и Нетфликса? А, опять никак… Ну хоть публичный клауд можно построить на этой вашей? А, опять нельзя… Ну что ж такое… А что можно-то?
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 21:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай глянем https cgit freebsd org src log qt grep q netflix showmsg 1 ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.47, User (??), 19:48, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель - и джун готов, да.
     
     
  • 3.49, Аноним (5), 19:58, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель

    Ну, если конечная задаче сервера — стоять под кроватью и греть воздух, то да.
    Для более практических задач, «более-менее современная система» является необходимым условием.

     
     
  • 4.56, User (??), 20:41, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель
    > Ну, если конечная задаче сервера — стоять под кроватью и греть воздух,
    > то да.
    > Для более практических задач, «более-менее современная система» является необходимым
    > условием.

    Дохреналлион АСУТПшек в диапазоне от XP\2003 до какой-нибудь 7-ки\2008 смотрят на ваши "более практические задачи" нуэээ... Вот как-то так и смотрят, да.

     
     
  • 5.58, Аноним (57), 20:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж не потому ли, что их писали под диапазон «от XP\2003 до какой-нибудь 7-ки\2008»? Попробуй запустить тот код на 3.11, расскажи потом что вышло.
     
     
  • 6.64, User (??), 21:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уж не потому ли, что их писали под диапазон «от XP\2003 до
    > какой-нибудь 7-ки\2008»? Попробуй запустить тот код на 3.11, расскажи потом что
    > вышло.

    Иииии? Как вами сказанное кореллирует с моим тезисом и\или хотя бы с комментарием, пытавшимся на него ответить?

     
  • 2.50, Аноним (5), 20:01, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там ни докера, ник кубернетеса, нихрена.

    Ну, апач с пыхом и мускулем гонять сгодится. С загрузкой новой версии сайта по FTP.

    > Время Леонида Ильича, застой.

    Знаете, сколько людей по ним ностальгирует?
    (Кстати, они в чём-то напоминают BSD-шников.)

     
  • 2.53, Аноним (36), 20:26, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госпаде, да кому нужны все эти студенческие наколенные центоси со старпёрскими дебянами, если уже давно есть WSL?
     
  • 2.55, eugener (ok), 20:32, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бессмысленный комментарий. Если кто-то её пилит - значит кому-то нужно. И это прекрасно.
     
  • 2.61, Аноним (61), 21:05, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти докеры с кубернетисами в ынтерпрайзе востребованы. А на локалхостах и в Линуксе ненужны.
     

  • 1.17, Аноним (18), 17:03, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > OpenBSD

    Апологеты самой "секурной" системы шо с лицом?

     
     
  • 2.21, Аноним324 (ok), 17:12, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Апологеты самой "секурной" системы шо с лицом?

    Тебе напомнить про количество дыр в секунду в ядре линукса начиная так с версии 2.1.

     
     
  • 3.26, Bu (?), 17:40, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда (никогда, потому что она не нежна) за твою бздю возьмуться всерьез, ты сначала поседеешь, а потом облысеешь.
     
     
  • 4.29, Аноним (15), 17:52, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда (никогда, потому что она не нежна) за твою бздю возьмуться всерьез,

    О, неужели Грег или даже сам Линус к нам пожаловал?
    Или как обычно, очередной опеннетный лапчтый гордиться фактом ношения маечки с пингвинчиком?

     
  • 3.28, нах. (?), 17:49, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы госдолг США видили?!

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 17:54, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше Вашего?
     
     
  • 5.33, нах. (?), 18:23, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, ну зачем так-то? На неделю всего! Заплачу я проценты, заплачу, и пени тоже - вот будет получка и сразу же!

     
  • 3.34, Аноним (18), 18:25, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Тебе напомнить про количество дыр в секунду в ядре линукса начиная так с версии 2.1.

    2.1? Серьезно? Ты же не мамонт, ей-богу. Обновись, пока не окаменел.

     
     
  • 4.45, похнапоха. (?), 19:32, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, с изменением цифр версий новые дыры не приносятся в ядро, а только лишь старые закрываются?
     
     
  • 5.48, Аноним (5), 19:56, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В мире BSD, походу, ещё как приносятся.
     
  • 3.38, Аноним (36), 18:33, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    12309 даже не смогли починить -- корпорации-папики денюшков не дали.
     
     
  • 4.41, rhbm (?), 18:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДАЛИ! Вы ж ее ЧЕТЫРЕ раза закрыли!

    Блин, да сколько можно, вымогатели хреновы!

     
  • 3.60, Аноним (57), 20:58, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебе напомнить про количество дыр в секунду в ядре линукса начиная так с версии 2.1.

    Напомни заодно и о количестве инсталляций OpenBSD в секунду.

     
  • 3.63, Люся (?), 21:08, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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