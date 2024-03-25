Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD и OpenBSD, приводящая к удалённому выполнению кода

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|1.5, Аноним (5), 15:48, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Полагаю, надпись
> Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!
менять не будут. Дыры в NFS — этой проблемы пользователей NFS, а не разработчиков OpenBSD.
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|1.10, Аноним (-), 16:00, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> проблема вызвана логической ошибкой
> не связанной с повреждением памяти
ну наконец-то нормальная уязвимость!
а то все эти однотипные дыры с "ой, я опять пишу мимо буфера" как-то надоели.
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|2.15, Аноним (15), 16:49, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> проблема вызвана логической ошибкой не связанной с повреждением памяти
...
>> требует для эксплуатации наличия прав для монтирования разделов по NFS
> ну наконец-то нормальная уязвимость!
Ну как нормальная - чтобы получить рут, нужен рут.
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|3.27, нах. (?), 17:48, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты видео-то смотрел? Достаточно чтобы на удаленной системе были разрешены монтирования с твоей.
И, видимо, получить можно любого юзера _кроме_ root (подозреваю из-за rootsquash по умолчанию, а то был бы и рут тоже), но это слабо поможет при еще и полном доступе к файловой системе.
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|3.51, Аноним (5), 20:03, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну как нормальная - чтобы получить рут, нужен рут.
Если такое за дыры не считать, то линукс вообще весь в белом выходит.
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|3.57, Аноним (57), 20:51, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только не говори, что в бсд до сих пор нельзя делегировать монтирование фс не-руту.
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|2.18, Аноним (18), 17:05, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паскаль действительно неплох в плане синтаксиса. Не зря на его основе была создана Ada, которая используется в самых критических местах. Единственный и основательный минус паскаля (как и Ada) - он не коммерческий.
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|1.16, Golangdev (?), 16:57, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Госпаде, да кому нужны эти *BSD ?
Там ни докера, ник кубернетеса, нихрена. Время Леонида Ильича, застой.
Использование любого, боле-менее популярного дистрибутива Linux, хоть CentOS/Rocky/Alma, хоть прости госпаде Ubuntu/Debian автоматически снижает число необходимых упражнений и поступательных движений для посторения боле-менее современной системы.
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|2.19, Аноним (18), 17:07, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Госпаде, да кому нужны эти *BSD ?
Так оно и никому не нужно. В чистом виде оно точно давно никто не используется. Существует по сути за счёт грантов от корпораций для того чтобы под пермиссивной лицензией тырить код. Пара-тройка идейных энтузиастов не в счёт. Основная масса прогеров всё же на зарплате в корпорациях.
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|2.36, Аноним (36), 18:31, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы корпораст? Решили балбесов загнать в стойло линукса, чтобы они вам опен/либре обогащение делали?
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|3.46, Аноним (5), 19:33, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С точки зрения корпорастов, в стойле BSD контингент обрабатывается более удобно.
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|3.59, Аноним (57), 20:55, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как там прорывные патчи от Сони и Нетфликса? А, опять никак… Ну хоть публичный клауд можно построить на этой вашей? А, опять нельзя… Ну что ж такое… А что можно-то?
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|4.62, Аноним (62), 21:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну давай глянем https cgit freebsd org src log qt grep q netflix showmsg 1 ... большой текст свёрнут, показать
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|2.47, User (??), 19:48, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель - и джун готов, да.
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|3.49, Аноним (5), 19:58, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель
Ну, если конечная задаче сервера — стоять под кроватью и греть воздух, то да.
Для более практических задач, «более-менее современная система» является необходимым условием.
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|4.56, User (??), 20:41, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Осталось понять, что "более-менее современная система" per se не самоцель
> Ну, если конечная задаче сервера — стоять под кроватью и греть воздух,
> то да.
> Для более практических задач, «более-менее современная система» является необходимым
> условием.
Дохреналлион АСУТПшек в диапазоне от XP\2003 до какой-нибудь 7-ки\2008 смотрят на ваши "более практические задачи" нуэээ... Вот как-то так и смотрят, да.
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|5.58, Аноним (57), 20:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уж не потому ли, что их писали под диапазон «от XP\2003 до какой-нибудь 7-ки\2008»? Попробуй запустить тот код на 3.11, расскажи потом что вышло.
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|6.64, User (??), 21:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уж не потому ли, что их писали под диапазон «от XP\2003 до
> какой-нибудь 7-ки\2008»? Попробуй запустить тот код на 3.11, расскажи потом что
> вышло.
Иииии? Как вами сказанное кореллирует с моим тезисом и\или хотя бы с комментарием, пытавшимся на него ответить?
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|2.50, Аноним (5), 20:01, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там ни докера, ник кубернетеса, нихрена.
Ну, апач с пыхом и мускулем гонять сгодится. С загрузкой новой версии сайта по FTP.
> Время Леонида Ильича, застой.
Знаете, сколько людей по ним ностальгирует?
(Кстати, они в чём-то напоминают BSD-шников.)
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|2.53, Аноним (36), 20:26, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Госпаде, да кому нужны все эти студенческие наколенные центоси со старпёрскими дебянами, если уже давно есть WSL?
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|2.55, eugener (ok), 20:32, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бессмысленный комментарий. Если кто-то её пилит - значит кому-то нужно. И это прекрасно.
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|2.61, Аноним (61), 21:05, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти докеры с кубернетисами в ынтерпрайзе востребованы. А на локалхостах и в Линуксе ненужны.
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|2.21, Аноним324 (ok), 17:12, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Апологеты самой "секурной" системы шо с лицом?
Тебе напомнить про количество дыр в секунду в ядре линукса начиная так с версии 2.1.
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|3.26, Bu (?), 17:40, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда (никогда, потому что она не нежна) за твою бздю возьмуться всерьез, ты сначала поседеешь, а потом облысеешь.
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|4.29, Аноним (15), 17:52, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда (никогда, потому что она не нежна) за твою бздю возьмуться всерьез,
О, неужели Грег или даже сам Линус к нам пожаловал?
Или как обычно, очередной опеннетный лапчтый гордиться фактом ношения маечки с пингвинчиком?
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|5.33, нах. (?), 18:23, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, ну зачем так-то? На неделю всего! Заплачу я проценты, заплачу, и пени тоже - вот будет получка и сразу же!
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|3.34, Аноним (18), 18:25, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тебе напомнить про количество дыр в секунду в ядре линукса начиная так с версии 2.1.
2.1? Серьезно? Ты же не мамонт, ей-богу. Обновись, пока не окаменел.
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|4.45, похнапоха. (?), 19:32, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, с изменением цифр версий новые дыры не приносятся в ядро, а только лишь старые закрываются?
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|3.38, Аноним (36), 18:33, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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12309 даже не смогли починить -- корпорации-папики денюшков не дали.
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|4.41, rhbm (?), 18:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ДАЛИ! Вы ж ее ЧЕТЫРЕ раза закрыли!
Блин, да сколько можно, вымогатели хреновы!
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|3.60, Аноним (57), 20:58, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе напомнить про количество дыр в секунду в ядре линукса начиная так с версии 2.1.
Напомни заодно и о количестве инсталляций OpenBSD в секунду.
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