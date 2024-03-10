Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.9.0

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|2.2, Аноним (-), 10:52, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Порвались, жаль
Почему сразу порвались?
Зачем им вообще поддерживать ненужный им мусор? Тем более в котором они не сильно и разбираются.
Чтобы были закладки_от_майора?
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|3.7, Герострат (?), 11:48, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Согласен, закладки должны быть только от правильных хозяев, иначе и рукопожатым можно перестать быть.
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|4.14, Аноним (-), 12:30, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот так местный иксперд назвал мусором чью-то работу.
Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор:
> The current implementation is low quality and got in the way, especially in libssl.
> While we would be open for GOST support, it needs to be significantly better than
> what we have had and it also needs a maintainer.
И да, это не я оценил, а разрабы LibreSSL
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|5.18, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:15, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор:
Нет. Просто не хватило желания или ресурсов на поддержку.
>И да, это не я оценил, а разрабы LibreSSL
Опять балаболишь. Это ТВОЯ ЛИЧНАЯ бесполезная оценка.
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|6.19, n00by (ok), 13:27, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор:
> Нет. Просто не хватило желания или ресурсов на поддержку.
Вот она, суть картонного героизма. Ему и реализация от Джона До из АНБ вполне годится. Нахаляву и уксус сладок, как говорится.
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|6.21, Аноним (-), 14:11, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в ресурсах. А в качестве.
Просто, анон, ты обоcpался. Опять.
github.com/libressl/openbsd/commit/d0dca40aabf970e230bf037138cf9765723fbeec
Unhook and remove GOST and STREEBOG
This stops compiling the GOST source. The current implementation is low
quality and got in the way, especially in libssl. While we would be open
for GOST support, it needs to be significantly better than what we have
had and it also needs a maintainer.
Add OPENSSL_NO_GOST to opensslfeatures and stop installing gost.h.
Some code wrapped in #ifndef OPENSSL_NO_GOST will be removed later.
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|4.9, Аноним (-), 11:58, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, не-дружище, дупа горит как раз у тебя.
Потому что всем остальных абсолютно плевать что выпилили 'ненужное' от лучших цап-царап в мире.
Ну ладно, признаю, у меня тоже слегка пригорело, от твоей тупости.
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|2.11, Аноним (11), 12:17, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а где, понимаешь, российская реализация SSL, чтобы с ними?
где ipsec с ними в астре и/или альте? где openvpn, wireguard?
ну и https чтоб в каждом броузере?
чтобы легко выполнять требования ФСБ?
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|3.24, Аноним (24), 15:17, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ipsec, openvpn и wireguard в одном флаконе с ГОСТ'ом, русскими шашками и лаборантками, существует и называется "ViPNet".
Купишь - будет тебе и в Астре, и в Альте.
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|1.4, Аноним (5), 11:08, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.5.
Ваў, курто!
> Одновременно сформирован стабильный выпуск LibreSSL 3.8.3, в котором исправлено несколько специфичных для Windows ошибок
А... Ну тогда понятно.
Уже пару лет как опенбзд принципиально не ставится в дуалбуте с линуксом(когда-то получалось). А если ей таки выделить отдельный комп, то тормозить будет люто, слайдшоу на экране, и периодическое выпадение пакетов.
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|1.10, n00by (ok), 12:16, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Причиной удаления GOST и STREEBOG указано низкое качество кода, мешающее развитию остальной части библиотеки.
Unhook and remove GOST and STREEBOG
This stops compiling the GOST source. The current implementation is low
quality and got in the way, especially in libssl. While we would be open
for GOST support, it needs to be significantly better than what we have
had and it also needs a maintainer.
Add OPENSSL_NO_GOST to opensslfeatures and stop installing gost.h.
Some code wrapped in #ifndef OPENSSL_NO_GOST will be removed later.
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|3.16, n00by (ok), 13:05, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты остроумен. Так заявить, что не смог найти код и авторов, это надо суметь.
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|3.20, n00by (ok), 14:06, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Совершенно для всех внезапно, им дали эталон: A reference implementation of the Russian GOST crypto algorithms for OpenSSL
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|1.22, Аноним (22), 14:43, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Прекращена поддержка алгоритмов GOST
И эти поперли против России. Прав был лидер, мы действительно сражаемся со всем Западом.
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