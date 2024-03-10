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Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.9.0

10.03.2024 10:39

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.9.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.9.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.5. Одновременно сформирован стабильный выпуск LibreSSL 3.8.3, в котором исправлено несколько специфичных для Windows ошибок и усилена поддержка механизма защиты CET (Control-flow Enforcement Technology).

Особенности LibreSSL 3.9.0:

  • Добавлена поддержка алгоритмов цифровой подписи на базе ECDSA с хэшами SHA-3.
  • Добавлена поддержка HMAC с усечёнными хэшами SHA-2 и SHA-3 в качестве PBE PRF.
  • Внесены изменения для улучшения переносимости на другие платформы. Для избежания проблем при статическим связывании большая часть используемых для обеспечения совместимости экспортируемых символов LibreSSL снабжена префиксом "libressl_". В сборках на базе CMake прекращён экспорт compat-символов libcrypto.
  • Внесены изменения, нацеленные на улучшение совместимости с OpenSSL. Например, добавлены имена-псевдонимы ChaCha20 и chacha20 для алгоритма ChaCha, унифицирована работа функций SSL_library_init() и OPENSSL_init_ssl(), приведены к поведению OpenSSL вызовы EVP_{CIPHER,MD}_CTX_init().
  • В утилиту openssl добавлена поддержка флагов "-new -force_pubkey", "-multivalue-rdn", "-set_issuer", "-set_subject" и "-utf8".
  • Осуществлён переход с использования вызова OBJ_bsearch_() на стандартную функцию bsearch().
  • Упрощена реализация функции by_file_ctrl(), EVP_Cipher{Init,Update,Final}() и API OBJ_*.
  • Проведена большая реорганизация API EVP. Удалены функции EVP_add_{cipher,digest}().
  • Упрощена обработка X509_TRUST.
  • Переписаны функции BIO_dump*().
  • Прекращена поддержка глобальных таблиц, не адаптированных для многопоточного использования. В связи с этим теперь не поддерживается назначение псевдонимов шифрам и хэшам, добавление собственных строк, методов ASN.1, PKEY и CRL.
  • Удалены функции BIO_set(), BIO_{sn,v,vsn}printf(), sk_find_ex() и OBJ_bsearch_(), а также множество устаревших функций API CRYPTO.
  • Прекращён публичный доступ к API X509_CERT_AUX и X509_TRUST.
  • Прекращена поддержка алгоритмов GOST и STREEBOG.
  • Расширена поддержка механизма CET (Control-flow Enforcement Technology), применяемого для защиты от выполнения эксплоитов, построенных с использованием приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP, Return-Oriented Programming).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenSSL 3.2.0 с клиентской поддержкой протокола QUIC
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.8.0
  4. OpenNews: Amazon опубликовал открытую криптографическую библиотеку для языка Rust
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.1.0
  6. OpenNews: Представлен OpenPubKey, протокол криптографической верификации объектов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60765-libressl
Ключевые слова: libressl, tls
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 10:43, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Прекращена поддержка алгоритмов GOST и STREEBOG

    Порвались, жаль

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 10:52, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Порвались, жаль

    Почему сразу порвались?
    Зачем им вообще поддерживать ненужный им мусор? Тем более в котором они не сильно и разбираются.
    Чтобы были закладки_от_майора?

     
     
  • 3.3, товарищ майор (?), 11:01, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы я тоже мог пользоваться ихним продуктом!

    А они... гады...

     
  • 3.7, Герострат (?), 11:48, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен, закладки должны быть только от правильных хозяев, иначе и рукопожатым можно перестать быть.
     
  • 3.12, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 12:18, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >мусор

    Вот так местный иксперд назвал мусором чью-то работу. Видать сам сделал нечто более полезное.

     
     
  • 4.14, Аноним (-), 12:30, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот так местный иксперд назвал мусором чью-то работу.

    Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор:

    > The current implementation is low quality and got in the way, especially in libssl.
    > While we would be open for GOST support, it needs to be significantly better than
    > what we have had and it also needs a maintainer.

    И да, это не я оценил, а разрабы LibreSSL

     
     
  • 5.18, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:15, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор:

    Нет. Просто не хватило желания или ресурсов на поддержку.

    >И да, это не я оценил, а разрабы LibreSSL

    Опять балаболишь. Это ТВОЯ ЛИЧНАЯ бесполезная оценка.

     
     
  • 6.19, n00by (ok), 13:27, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор:
    > Нет. Просто не хватило желания или ресурсов на поддержку.

    Вот она, суть картонного героизма. Ему и реализация от Джона До из АНБ вполне годится. Нахаляву и уксус сладок, как говорится.

     
  • 6.21, Аноним (-), 14:11, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в ресурсах. А в качестве.
    Просто, анон, ты обоcpался. Опять.

    github.com/libressl/openbsd/commit/d0dca40aabf970e230bf037138cf9765723fbeec
    Unhook and remove GOST and STREEBOG

    This stops compiling the GOST source. The current implementation is low
    quality and got in the way, especially in libssl. While we would be open
    for GOST support, it needs to be significantly better than what we have
    had and it also needs a maintainer.

    Add OPENSSL_NO_GOST to opensslfeatures and stop installing gost.h.
    Some code wrapped in #ifndef OPENSSL_NO_GOST will be removed later.

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:08, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они тебе чем-то обязаны?
     
     
  • 3.8, Герострат (?), 11:49, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не трясись. Я просто констатировал факт их пригоревшей дупы.
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 11:58, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не-дружище, дупа горит как раз у тебя.
    Потому что всем остальных абсолютно плевать что выпилили 'ненужное' от лучших цап-царап в мире.
    Ну ладно, признаю, у меня тоже слегка пригорело, от твоей тупости.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:17, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где, понимаешь, российская реализация SSL, чтобы с ними?
    где ipsec с ними в астре и/или альте? где openvpn, wireguard?
    ну и https чтоб в каждом броузере?
    чтобы легко выполнять требования ФСБ?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:17, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ipsec, openvpn и wireguard в одном флаконе с ГОСТ'ом, русскими шашками и лаборантками, существует и называется "ViPNet".
    Купишь - будет тебе и в Астре, и в Альте.
     

  • 1.4, Аноним (5), 11:08, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.5.

    Ваў, курто!
    > Одновременно сформирован стабильный выпуск LibreSSL 3.8.3, в котором исправлено несколько специфичных для Windows ошибок

    А... Ну тогда понятно.
    Уже пару лет как опенбзд принципиально не ставится в дуалбуте с линуксом(когда-то получалось). А если ей таки выделить отдельный комп, то тормозить будет люто, слайдшоу на экране, и периодическое выпадение пакетов.

     
  • 1.10, n00by (ok), 12:16, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Причиной удаления GOST и STREEBOG указано низкое качество кода, мешающее развитию остальной части библиотеки.

    Unhook and remove GOST and STREEBOG

    This stops compiling the GOST source. The current implementation is low
    quality and got in the way, especially in libssl. While we would be open
    for GOST support, it needs to be significantly better than what we have
    had and it also needs a maintainer.

    Add OPENSSL_NO_GOST to opensslfeatures and stop installing gost.h.
    Some code wrapped in #ifndef OPENSSL_NO_GOST will be removed later.

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 12:19, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в научной роте писали что ли?
     
     
  • 3.16, n00by (ok), 13:05, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты остроумен. Так заявить, что не смог найти код и авторов, это надо суметь.
     
  • 2.17, Sw00p aka Jerom (?), 13:14, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > also needs a maintainer

    вот вам и "оберточные опсосы (опенсурсники)".

     
     
  • 3.20, n00by (ok), 14:06, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Совершенно для всех внезапно, им дали эталон: A reference implementation of the Russian GOST crypto algorithms for OpenSSL
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:43, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка алгоритмов GOST

    И эти поперли против России. Прав был лидер, мы действительно сражаемся со всем Западом.

     

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