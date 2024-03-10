Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.9.0

2.2 , Аноним ( - ), 10:52, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Порвались, жаль Почему сразу порвались?

Зачем им вообще поддерживать ненужный им мусор? Тем более в котором они не сильно и разбираются.

Чтобы были закладки_от_майора?

3.3 , товарищ майор ( ? ), 11:01, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чтобы я тоже мог пользоваться ихним продуктом! А они... гады... 3.7 , Герострат ( ? ), 11:48, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Согласен, закладки должны быть только от правильных хозяев, иначе и рукопожатым можно перестать быть.

3.12 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 12:18, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >мусор Вот так местный иксперд назвал мусором чью-то работу. Видать сам сделал нечто более полезное.

4.14 , Аноним ( - ), 12:30, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот так местный иксперд назвал мусором чью-то работу. Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор: > The current implementation is low quality and got in the way, especially in libssl.

> While we would be open for GOST support, it needs to be significantly better than

> what we have had and it also needs a maintainer. И да, это не я оценил, а разрабы LibreSSL

5.18 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 13:15, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор: Нет. Просто не хватило желания или ресурсов на поддержку. >И да, это не я оценил, а разрабы LibreSSL Опять балаболишь. Это ТВОЯ ЛИЧНАЯ бесполезная оценка.

6.19 , n00by ( ok ), 13:27, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Извини, но если чью-то работы выкинули на мороз из-за качества, то таки да - это мусор:

> Нет. Просто не хватило желания или ресурсов на поддержку. Вот она, суть картонного героизма. Ему и реализация от Джона До из АНБ вполне годится. Нахаляву и уксус сладок, как говорится.

6.21 , Аноним ( - ), 14:11, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело не в ресурсах. А в качестве.

Просто, анон, ты обоcpался. Опять. github.com/libressl/openbsd/commit/d0dca40aabf970e230bf037138cf9765723fbeec

Unhook and remove GOST and STREEBOG This stops compiling the GOST source. The current implementation is low

quality and got in the way, especially in libssl. While we would be open

for GOST support, it needs to be significantly better than what we have

had and it also needs a maintainer. Add OPENSSL_NO_GOST to opensslfeatures and stop installing gost.h.

Some code wrapped in #ifndef OPENSSL_NO_GOST will be removed later.

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:08, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они тебе чем-то обязаны?

3.8 , Герострат ( ? ), 11:49, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не трясись. Я просто констатировал факт их пригоревшей дупы.

4.9 , Аноним ( - ), 11:58, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, не-дружище, дупа горит как раз у тебя.

Потому что всем остальных абсолютно плевать что выпилили 'ненужное' от лучших цап-царап в мире.

Ну ладно, признаю, у меня тоже слегка пригорело, от твоей тупости.

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:17, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а где, понимаешь, российская реализация SSL, чтобы с ними?

где ipsec с ними в астре и/или альте? где openvpn, wireguard?

ну и https чтоб в каждом броузере?

чтобы легко выполнять требования ФСБ?

3.24 , Аноним ( 24 ), 15:17, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ipsec, openvpn и wireguard в одном флаконе с ГОСТ'ом, русскими шашками и лаборантками, существует и называется "ViPNet".

Купишь - будет тебе и в Астре, и в Альте.

