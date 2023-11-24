Выпуск OpenSSL 3.2.0 с клиентской поддержкой протокола QUIC

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|1.5, timur.davletshin (ok), 11:25, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, они действительно туда полную реализацию Quic затолкали? Если да, то это новая реализация или чей-то код позаимствовали? Если полная реализация, то какой алгоритм управления потоком они используют?
Господи, это же сколько дыр туда новых завезли, если Quic запихнули...
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|2.13, Аноним (13), 11:43, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ужасно, что вместо создания и использования набора абстрактных интерфейсов, позволяющих задействовать любые независимые реализации QUIC, в библиотеки включают "поддержку QUIC" путём либо написания своей реализации, либо вендоринга чужой, либо гвоздями прибивания к чужой.
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|3.19, Аноним (19), 12:04, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл в своё время объяснил, что специально решил делать поддержку QUIC в юзерспейсе, а не в ядре, чтобы можно было менять протокол практически ежемесячно.
Какой смысл делать абстрактный интерфейс, если протокол by design постоянно меняется?
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|4.20, timur.davletshin (ok), 12:13, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> если протокол by design постоянно меняется?
ЛПП, протокол стабилен. Они хотели вынести управление потоком из ядра, чтобы оптимизировать трафик со своей стороны. Но мотивация была странная, т.к. управляет потоком отправляющая сторона, а для Google одинаково легко перезагрузить что модуль tcp_bbr.ko, что сервис с реализацией Quic. К тому же BBR оказался далеко не тортом и по дефолту все юзают Cubic в Quic.
Да, давайте не возвращаться к спору о том, что там в исходниках, т.к. вопрос уже выясняли. В библиотеках Cubic.
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|5.30, Аноним (19), 13:43, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для гугла — может быть.
QUIC изначально задумывался к средство общения хрома с серваками гугла. А это означает, что его жизненный цикл зависит от разработки хрома и гуглосерверов.
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|4.28, Аноним (19), 13:14, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основной QUIC-провайдер — Cloudflare. А он в этой стране вполне локализован.
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|4.31, dullish (ok), 13:50, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только что проверил. Ничего не "блочится". Провайдер - МТС, а у него в наличии и DPI и прочие плюшки.
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|1.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:10, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> данные шифруются быстрым симметричным ключом, а сам ключ шифруется медленным асимметричным
Э? Вроде ж ещё диды так делали, в чём тут повод отдельно акцентировать на таком подходе?
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|2.33, Аноним (33), 14:12, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это протокол гугла, в принципе не работающий без шифрования, и с обфусцированным транспортом UDP у которого отсутствует понятие соединения. Продвижение цифрового концлагеря.
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|3.36, Quic (?), 14:34, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы все перепутали. Квик как раз сложнее перехватывать или анализировать для цензуры. Так что Квик усложняет ваше помещение в цифровой ГУЛАГ. А шифровать можете своим сертом и доверять ему же, это никто не запрещал и не планирует.
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|4.38, Аноним (19), 14:38, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Квик как раз сложнее перехватывать или анализировать для цензуры.
Нет.
> Так что Квик усложняет ваше помещение в цифровой ГУЛАГ.
Ну да, всякие фишки с TLS fingerprinting определённо нужны для моей свободы. Точнее, чтобы за ней следили компетентные люди.
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