Выпуск OpenSSL 3.2.0 с клиентской поддержкой протокола QUIC

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:43, 24/11/2023
если интересно — читай исходники

3.18 , timur.davletshin ( ok ), 12:00, 24/11/2023
Спасибо за дельный совет!

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:43, 24/11/2023
Это ужасно, что вместо создания и использования набора абстрактных интерфейсов, позволяющих задействовать любые независимые реализации QUIC, в библиотеки включают "поддержку QUIC" путём либо написания своей реализации, либо вендоринга чужой, либо гвоздями прибивания к чужой.

3.19 , Аноним ( 19 ), 12:04, 24/11/2023
Гугл в своё время объяснил, что специально решил делать поддержку QUIC в юзерспейсе, а не в ядре, чтобы можно было менять протокол практически ежемесячно. Какой смысл делать абстрактный интерфейс, если протокол by design постоянно меняется?

4.20 , timur.davletshin ( ok ), 12:13, 24/11/2023
> если протокол by design постоянно меняется? ЛПП, протокол стабилен. Они хотели вынести управление потоком из ядра, чтобы оптимизировать трафик со своей стороны. Но мотивация была странная, т.к. управляет потоком отправляющая сторона, а для Google одинаково легко перезагрузить что модуль tcp_bbr.ko, что сервис с реализацией Quic. К тому же BBR оказался далеко не тортом и по дефолту все юзают Cubic в Quic. Да, давайте не возвращаться к спору о том, что там в исходниках, т.к. вопрос уже выясняли. В библиотеках Cubic.

4.25 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:09, 24/11/2023
А каждый раз собственную реализацию делать, конечно же, намного больше смысла.

5.30 , Аноним ( 19 ), 13:43, 24/11/2023
Для гугла — может быть. QUIC изначально задумывался к средство общения хрома с серваками гугла. А это означает, что его жизненный цикл зависит от разработки хрома и гуглосерверов.