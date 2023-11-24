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Выпуск OpenSSL 3.2.0 с клиентской поддержкой протокола QUIC

24.11.2023 10:09

После восьми месяцев разработки сформирован релиз библиотеки OpenSSL 3.2.0 с реализацией протоколов SSL/TLS и различных алгоритмов шифрования. Поддержка OpenSSL 3.2 будет осуществляться до 23 ноября 2025 года. Поддержка прошлых веток OpenSSL 3.1 и 3.0 LTS продлится до марта 2025 года и сентября 2026 года соответственно. Поддержка ветки 1.1.1 прекращена в сентябре этого года. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные новшества OpenSSL 3.2.0:

  • Добавлена клиентская поддержка протокола QUIC (RFC 9000), используемого в качестве транспорта в протоколе HTTP/3. Реализация включает среди прочего возможность передачи нескольких потоков через один канал связи. Компоненты для использования QUIC на серверах будут включены в выпуск OpenSSL 3.3, который планируют опубликовать не позднее 30 апреля 2024 года.

    QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Протокол был создан в 2013 году компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных.

  • В TLS реализована поддержка расширения для сжатия сертификатов на этапе согласования соединений (RFC 8879), позволяющего ускорить установку соединения так как на передачу данных сертификатов приходится львиная доля трафика на этапе согласования соединения. Поддерживается сжатие с использованием библиотек zlib, zstd и Brotli.
  • Добавлена поддержка детерминированного варианта цифровых подписей ECDSA (Deterministic ECDSA, RFC 6979) в котором вместо случайной последовательности при генерации подписи используется хэш HMAC-SHA256 от закрытого ключа и текста подписываемого сообщения, что позволяет всегда получать одну и ту же подпись в разных операциях подписывания, но не допускает утечки данных, которые могут быть использованы для подбора закрытого ключа (закрытый ключ можно подобрать, если хотя бы две подписи для разных данных сформированы с использованием повторяющейся случайной последовательности).
  • Добавлена поддержка расширенных вариантов цифровых подписей с открытым ключом Ed25519 и Ed448: Ed25519ctx, Ed25519ph и Ed448ph (RFC 8032).
  • Добавлена поддержка режима шифрования AES-GCM-SIV (RFC 8452), который сочетает высокую производительность режима GCM (Galois/Counter Mode) c устойчивостью к утечкам при повторном использовании случайного кода nonce.
  • Реализована функция формирования ключа Argon2 (RFC 9106), в 2015 году победившая на конкурсе функций хеширования паролей. Добавлена возможность использования пула потоков.
  • Добавлена поддержка гибридного шифрования на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption, RFC 9180), совмещающего простоту передачи ключа в шифровании с открытым ключом с высокой производительностью симметричного шифрования (данные шифруются быстрым симметричным ключом, а сам ключ шифруется медленным асимметричным).
  • В TLS реализована возможность использования "сырых" (raw) открытых ключей (RFC 7250).
  • Добавлена поддержка механизма быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413), который позволяет сократить число шагов установки соединения за счёт комбинирования в один запрос первого и второго шагов классического 3-этапного процесса согласования соединения и даёт возможность отправки данных на начальном этапе установки соединения.
  • В TLS реализована поддержка подключаемых схем цифровых подписей, позволяющих использовать сторонние реализации алгоритмов, например, для использования в TLS алгоритмов устойчивых к подбору на квантовых компьютерах.
  • В TLS 1.3 добавлена поддержка защищённых эллиптических кривых Brainpool.
  • Добавлена поддержка процессорных инструкций SM4-XTS.
  • На платформе Windows реализована возможность использования системного хранилища корневых сертификатов (по умолчанию отключено).Для обращения к сертификатам в хранилище Windows предложен URI "org.openssl.winstore://".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openssl.org/blog/b...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.1.0
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к утечке содержимого памяти
  4. OpenNews: Переполнение буфера в OpenSSL, эксплуатируемое при проверке сертификатов X.509
  5. OpenNews: Прошивка IVI-системы Hyundai оказалась заверена ключом из руководства по OpenSSL
  6. OpenNews: OpenSSL 3.0 получил статус LTS. Выпуск LibreSSL 3.5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60174-openssl
Ключевые слова: openssl, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, timur.davletshin (ok), 11:25, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, они действительно туда полную реализацию Quic затолкали? Если да, то это новая реализация или чей-то код позаимствовали? Если полная реализация, то какой алгоритм управления потоком они используют?

    Господи, это же сколько дыр туда новых завезли, если Quic запихнули...

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:43, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если интересно — читай исходники
     
     
  • 3.18, timur.davletshin (ok), 12:00, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за дельный совет!
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:43, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ужасно, что вместо создания и использования набора абстрактных интерфейсов, позволяющих задействовать любые независимые реализации QUIC, в библиотеки включают "поддержку QUIC" путём либо написания своей реализации, либо вендоринга чужой, либо гвоздями прибивания к чужой.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:04, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл в своё время объяснил, что специально решил делать поддержку QUIC в юзерспейсе, а не в ядре, чтобы можно было менять протокол практически ежемесячно.

    Какой смысл делать абстрактный интерфейс, если протокол by design постоянно меняется?

     
     
  • 4.20, timur.davletshin (ok), 12:13, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > если протокол by design постоянно меняется?

    ЛПП, протокол стабилен. Они хотели вынести управление потоком из ядра, чтобы оптимизировать трафик со своей стороны. Но мотивация была странная, т.к. управляет потоком отправляющая сторона, а для Google одинаково легко перезагрузить что модуль tcp_bbr.ko, что сервис с реализацией Quic. К тому же BBR оказался далеко не тортом и по дефолту все юзают Cubic в Quic.

    Да, давайте не возвращаться к спору о том, что там в исходниках, т.к. вопрос уже выясняли. В библиотеках Cubic.

     
  • 4.25, YetAnotherOnanym (ok), 13:09, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каждый раз собственную реализацию делать, конечно же, намного больше смысла.
     
     
  • 5.30, Аноним (19), 13:43, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для гугла — может быть.

    QUIC изначально задумывался к средство общения хрома с серваками гугла. А это означает, что его жизненный цикл зависит от разработки хрома и гуглосерверов.

     

  • 1.17, Zenitur (ok), 11:57, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, уже 3.2. А я ещё с 1.0.1 на 1.1.0 не перешёл...
     
     
  • 2.21, Аноним (12), 12:20, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них несколько веток, которые поддерживаются параллельно
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:11, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неча и начинать...
     

  • 1.22, name (??), 12:32, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось добавить поддержку QUIC в РФ.
     
     
  • 2.23, dullish (ok), 12:39, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, вроде как, VK им на все деньги балуется.
    https://m.vk.com/press/quic
     
     
  • 3.27, name (??), 13:13, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, а забугорное блочится.
     
     
  • 4.28, Аноним (19), 13:14, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основной QUIC-провайдер — Cloudflare. А он в этой стране вполне локализован.
     
     
  • 5.29, name (??), 13:17, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ntc.party/t/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0&#
     
  • 5.35, Quick (?), 14:31, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Quick до cf полностью блокируется.
     
     
  • 6.37, Аноним (19), 14:37, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, это делает сам CF.
     
  • 4.31, dullish (ok), 13:50, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только что проверил. Ничего не "блочится". Провайдер - МТС, а у него в наличии и DPI и прочие плюшки.
     
     
  • 5.32, Аноним (19), 14:07, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реальности обычно всё не так, как на самом деле.
     
     
  • 6.34, dullish (ok), 14:12, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это база. )))
     

  • 1.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:10, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данные шифруются быстрым симметричным ключом, а сам ключ шифруется медленным асимметричным

    Э? Вроде ж ещё диды так делали, в чём тут повод отдельно акцентировать на таком подходе?

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:12, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это протокол гугла, в принципе не работающий без шифрования, и с обфусцированным транспортом UDP у которого отсутствует понятие соединения. Продвижение цифрового концлагеря.
     
     
  • 3.36, Quic (?), 14:34, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы все перепутали. Квик как раз сложнее перехватывать или анализировать для цензуры. Так что Квик усложняет ваше помещение в цифровой ГУЛАГ. А шифровать можете своим сертом и доверять ему же, это никто не запрещал и не планирует.
     
     
  • 4.38, Аноним (19), 14:38, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Квик как раз сложнее перехватывать или анализировать для цензуры.

    Нет.

    > Так что Квик усложняет ваше помещение в цифровой ГУЛАГ.

    Ну да, всякие фишки с TLS fingerprinting определённо нужны для моей свободы. Точнее, чтобы за ней следили компетентные люди.

     

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