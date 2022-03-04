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OpenSSL 3.0 получил статус LTS. Выпуск LibreSSL 3.5.0

04.03.2022 16:24

Проект OpenSSL объявил о долгосрочной поддержке ветки криптографической библиотеки OpenSSL 3.0, выпуск обновлений для которой будет формироваться в течение 5 лет со дня релиза, т.е. до 7 сентября 2026 года. Предыдущая LTS-ветка 1.1.1 будет поддерживаться до 11 сентября 2023 года.

Дополнительно можно отметить выпуск проектом OpenBSD переносимой редакции пакета LibreSSL 3.5.0 , в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Из изменений в новой версии выделяется портирование из OpenSSL поддержки RFC 3779 (расширения X.509 для IP-адресов и автономных систем) и механизма Certificate Transparency (независимый публичного лога всех выданных и отозванных сертификатов, который даёт возможность проводить независимый аудит всех изменений и действий удостоверяющих центров, и позволяет сразу отслеживать любые попытки скрытого создания поддельных записей). Значительно улучшена совместимость с OpenSSL 1.1 и задействованы идентичные с OpenSSL имена шифров для TLSv1.3. Многие функции переведены на использование calloc(). В libssl и libcrypto добавлена большая порция новых вызовов.

  1. Главная ссылка к новости (https://mta.openssl.org/piperm...)
  2. OpenNews: Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL 3.0.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
  5. OpenNews: Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL
Автор новости: YetAnotherOnanym
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56803-openssl
Ключевые слова: openssl
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, А где же каменты (?), 22:13, 04/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Либрессл кто-нибудь спонсирует? Или все на энтузиазме?
     
     
  • 2, sergeyb (ok), 22:29, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OpenBSD Foundation
     

  • 3, Аноним (3), 22:59, 04/03/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > OpenSSL 3.0... значительно улучшена совместимость с OpenSSL 1.1

    Сегодня день "обратной совместимости" - вот что 6ом6iнg животворящий делает (на всякий случай осуждаю 6ом6iнg).

     
     
  • 4, Begs (ok), 00:26, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это про LibreSSL написано.
     

  • 5, Ilya Indigo (ok), 01:10, 05/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    А с поддержкой HTTP3 всё по-прежнему глухо?
     
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