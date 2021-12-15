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Обновление OpenSSL 3.0.1 с устранением уязвимости

15.12.2021 18:52

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.1 и 1.1.1m. В версии 3.0.1 устранена уязвимость (CVE-2021-4044), также в обоих выпусках исправлено около десятка ошибок.

Уязвимость присутствует в реализации клиентов SSL/TLS и связана с тем, что библиотека libssl некорректно обрабатывает отрицательные значения кодов ошибок, возвращаемые функцией X509_verify_cert(), вызываемой для проверки сертификата, переданного клиенту сервером. Отрицательные коды возвращаются при возникновении внутренних ошибок, например, в случае невозможности выделить память под буфер. В случае возвращения подобной ошибки последующий вызов функций ввода/вывода, таких как SSL_connect() и SSL_do_handshake(), приведёт к возвращению неуспешного завершения и кода ошибки SSL_ERROR_WANT_RETRY_VERIFY, который должен возвращаться только если приложение раннее совершало вызов SSL_CTX_set_cert_verify_callback().

Так как большинство приложении не вызывают SSL_CTX_set_cert_verify_callback(), появление ошибки SSL_ERROR_WANT_RETRY_VERIFY может быть неверно истолковано и привести к аварийному завершению, зацикливанию или другим некорректным реакциям. Наибольшую опасность проблема представляет в комбинации с другой ошибкой в OpenSSL 3.0, приводящей к возникновению внутренней ошибки при обработке в X509_verify_cert() сертификатов без расширения "Subject Alternative Name", но с привязками к именам в ограничениях использования. В этом случае атака может привести к зависящим от приложений аномалиям при обработке сертификатов и установке сеансов TLS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1l с устранением двух уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1k с устранением двух опасных уязвимостей
  5. OpenNews: Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  6. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56352-openssl
Ключевые слова: openssl
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, Анонн (?), 20:12, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ахаха, фикс уровня "Бог"
    if (i < 0)
        i = 0;
    С другой стороны, что ожидать от системы где все ошибки это просто int'ы...
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 20:18, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты удивишься, но почти в любой системе ВСЕ ошибки - это просто int'ы.
    Даже если их сахарком скрыли.
     
     
  • 3.10, Анонн (?), 20:27, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже давно не удивляюсь, просто печалюсь что это все работает чисто потому что  ̶з̶в̶е̶з̶д̶ы̶ ̶с̶о̶ш̶л̶и̶с̶ь̶  было четное количество багов.
    Сахарок сахарку рознь - если компилятор может по рукам настучать за сравнения ошибок разных типов, когда нормально определены диапазоны ошибок или когда кастить ошибки нужно руками - уже это не дает возможность не наплодить кучу багов.
     
  • 2.21, ыы (?), 21:16, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, все что "какая-то непонятная фигня" - это "без ошибок" получается...
     
  • 2.22, DEF (?), 22:28, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто так программирует? Вот как надо:

    i = max(0, i);

     

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