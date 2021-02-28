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Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL

28.02.2021 14:16

Разработчики дистрибутива Void Linux утвердили рассматривавшееся с апреля прошлого года предложение по возвращению к использованию библиотеки OpenSSL. Замена LibreSSL на OpenSSL намечена на 5 марта. Предполагается, что изменение не повлияет на системы большинства пользователей, но существенно упростит сопровождение дистрибутива и позволит решить многие проблемы, например, даст возможность собирать OpenVPN со штатной TLS-библиотекой (сейчас из-за проблем с LibreSSL пакет собирается с Mbed TLS). Ценой возвращения на OpenSSL станет прекращение поддержки некоторых пакетов, которые завязаны на старый API OpenSSL, поддержка которого прекращена в новых ветках OpenSSL, но сохранялась в LibreSSL.

Ранее c LibreSSL на OpenSSL уже вернулись проекты Gentoo, Alpine и HardenedBSD. Основным мотивом возвращения OpenSSL стало нарастание несовместимости между LibreSSL и OpenSSL, которая приводила к необходимости поставки дополнительных патчей, усложняла сопровождение и затрудняла обновление версий. Например, разработчики Qt отказываются поддерживать LibreSSL, и перекладывают работу по решению проблем с совместимостью на разработчиков дистрибутивов, что требует большой дополнительной работы по портированию Qt6 при использовании LibreSSL.

Кроме того, темп разработки OpenSSL в последние годы усилился, проведена основательная работа по повышению безопасности кодовой базы и добавлению специфичных для аппаратных платформ оптимизаций, предоставлена полноценная реализация TLS 1.3. Использование OpenSSL также позволит расшить поддержку алгоритмов шифрования в некоторых пакетах, например, в Python при сборке с LibreSSL включался лишь ограниченных набор шифров.

  1. Главная ссылка к новости (https://voidlinux.org/news/202...)
  2. OpenNews: Gentoo прекращает поддержку LibreSSL в пользу OpenSSL и LibreTLS
  3. OpenNews: Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  4. OpenNews: В LibreSSL выявлены две специфичные уязвимости, не затрагивающие OpenSSL
  5. OpenNews: Основатель Void Linux убрал ограничение на использование своих разработок
  6. OpenNews: Доступны новые установочные сборки Void Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54672-void
Ключевые слова: void, linux, openssl, libressl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 14:22, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Начало конца проекта OpenBSD...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:31, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Начало конца проекта OpenBSD...

    Пусть сначала этот ваш OpenBSD научится не убивать чужие разделы при установке. Даже при выборе "OpenBSD area". C таким подходом закрадывается подозрение, что перед началом конца где-то забыли добавить этап начала.

     
     
  • 3.7, Леголас (ok), 14:37, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличное начало же: стереть всё к хренам, получив карт-бланш для нового дистра (:
    Вообще, размечайте вручную, автоматизм для этого непредсказуем.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:43, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как будто там не надо подтверждение показанной таблицы изменения разделов перед применением...
     
  • 4.25, Аноним (25), 15:47, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличное начало же: стереть всё к хренам

    Так не интересно.
    > Вообще, размечайте вручную, автоматизм для этого непредсказуем.

    Только так и делаю.

     
  • 3.19, Anon_noXX (?), 15:13, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не читал, но..." Мусье выбрал весь диск под установку?
     
     
  • 4.24, Аноним (25), 15:46, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том-то и весь прикол. Не весь диск, а только раздел типа A6
     
     
  • 5.36, Anon_noXX (?), 16:35, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, "a600 OpenBSD disklabel". И что произошло? Был разрушен MBR? GPT?
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:27, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Увы, подход KISS все больше расходится с современным корпоративным миром.
     
  • 1.4, Таненбаум (?), 14:29, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как с Libre всё хорошо начиналось...
     
     
  • 2.6, Таненбаум (?), 14:33, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    кста дистр просто суперский, и самое главное нету кед под него, что как бы говорит нам о здравом смысле команды его разрабов и сообщества
     
     
  • 3.11, умный (?), 14:42, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативно одарённые одарены во всём, да.
     
     
  • 4.13, Таненбаум (?), 14:45, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    пшёл нах паренёк
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 14:59, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунду слепил какую-то
     
     
  • 6.18, Таненбаум (?), 15:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и ты тоже, тут очень много лицемеров!
     
     
  • 7.21, Аноним (21), 15:25, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таненбаум, у тебя уже альцгеймер с паркинсоном начинаются. Пора уже тебе на пенсию.
     
     
  • 8.22, Таненбаум (?), 15:34, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    слыщь мыщь пайдйом выйдем ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.23, Таненбаум (?), 15:35, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ваще, вы что, не видите как плохо на этом форуме усё невежество и жестосердечи... текст свёрнут, показать
     
  • 3.16, Таненбаум (?), 15:00, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    меня минусуют ток толерасты, так что дважды подумай, анон, перед тем как жмякать свою любимую ненаглядную кнопочку в форме «-»
     
  • 3.34, Ololo (?), 16:19, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В воде есть kde, установка с iso без графики и потом xbps-install -S kde5 sddm... и далее.
     

  • 1.8, Аноним (12), 14:38, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Один дистрибутив к тому же не самый популярный отказался и некоторые уже увидели закат  Опёнка... Прогрессисты не перестают меня удивлять и веселить. Жду реплики о ненужном легаси.
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 14:41, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прости, это была шутка.
     
     
  • 3.35, Аноним (12), 16:31, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЖЖоте напалмом, в каждой шутке есть доля шутки.)
     

  • 1.9, Нанобот (ok), 14:38, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Любители менять шило на мыло в своём репертуаре
     
     
  • 2.17, Таненбаум (?), 15:02, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а ты видимо любитель строчить тупые каменты, и ты тоже в своём репертуаре
     

  • 1.14, Аноним (-), 14:56, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сообщество libressl не потянуло, другими словами. Это под силу только крупным игрокам. Что-то не слышу больше радостных визгов про виндекапец :).
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:54, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сообщество libressl не потянуло, другими словами. Это под силу только крупным игрокам.
    > Что-то не слышу больше радостных визгов про виндекапец :).

    Так M$ теперь лучший друг Пингвинчика и вообще, платиновый спонсор! Понимать надо!
    Поэтому визги и радость будут только о БЗДе-капце, ведь согласно старинному пингвинячьему пророчеству, "И когда последняя бзда рипнется, Древнее Зло будет поверженно и все копрорации сразу осознают, что теперь у них есть только Ядро и Свидетели Его и будут относится к ним с большим почтением, умасливать дарами и благовониями и настанет мир во всем мире!"

     

  • 1.20, bicyclist56 (ok), 15:13, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неделю назад решил пожить в Void Linux LXQt, после Lubuntu. Как ни странно, быстро разобрался, как жить без привычных DEB'ов, и с runit. Кому интересно, см. мой бложек - https://void-linux-lxqt.blogspot.com/
    Не смог только сделать автологин при запуске ОС, не подскажет ли кто решение?
     
     
  • 2.26, srgazh (ok), 15:48, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Стереть и забыть это.
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:53, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В генту вики есть статья как настроить автологин и запуск DE без дисплей менеджера... ищи там
     
  • 2.32, planc (?), 16:07, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.voidlinux.org/Automatic_Login_to_Graphical_Environment
     
  • 2.33, Ololo (?), 16:17, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В lxqt же есть дисплейный менеджер(если устанавливать lxqt iso, а не в ручную с чистой системы) , в нем автологин можно настроить.
     
     
  • 3.38, bicyclist56 (ok), 17:21, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, методом тыка решил вопрос. В /etc/lxdm/lxdm.conf увидел строку:
    autologin=
    И просто добавил имя пользователя :)
    Работает автологин.
    До этого уйму времени затратил на поиски решения и попытки выполнить рекомендованные действия, не решалась проблема.
     
  • 2.37, etschschoodin (?), 16:35, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добрый день!
    У меня есть некоторый опыт использования VOID Linux ( VL )  в качестве основной системы.

    Основной мотив - экономить оперативную память на новых ядрах и с минимумом телодвижений/затрат ( главная мысль - использовать в vagrand на Windows в виртуалках ).
    В итоге, по удобству использования был выбор между alpine и void ( они тратили наименьший объём ОЗУ, например, если нужна виртуалка с докером ).

    Однако, у void оказалась очень простая установка, простое обслуживание ( обновление), а также, что важно, очень простая инфраструктура:
    -- легко настроить собственный репозиторий( как и собрать его) и поместить его локально.
    -- легко настроить LIVE USB установщик/системный диск через voidlinux/mklive
    https://github.com/void-linux/void-mklive ( кстати, там можно дописать/убрать нужные для установочного окружения пакеты ).
    -- легко установить через chroot-окружение ( главное, не забыть xbps-reconfigure )

    В остальном, использую на ноутбуках ( для них очень важно наличие свежих ядер для адекватной работы оборудования ) и виртуалках.
    Гоняю в Fallout 4, Doom Eternal, Total War Warhammer 2 и всё что угодно, что майню через qbittorent c рутрекера.
    В качестве DE использую wmii  ( не удивляйся, просто удобно для работы и не жрёт ресурсы)
    Игры запускаю из tty командой startx /путь до команды.sh :12
    Устанавливал Steam ( почему-то для него не указаны все необходимые библиотеки + приходилось ставить много 32-битных либ, помогала установка пакета playOnLinux - через него же и запускал вручную приложения для работы ).

    Собственно, 32-битное окружение рабочее, но требует постоянных поднастроек.
    + postgresql оказался "бракованный" при чистой установке - нет "стандартных" расширений, пришлось собирать вручную.

     

  • 1.27, srgazh (ok), 15:49, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еще одни опомнились.
     
     
  • 2.39, bicyclist56 (ok), 17:32, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно искал ОС с действительно минимальным набором установленных программ, но чтобы ее можно было довести до нужного мне состояния без кипения мозгов. И на этот раз ничего не пришлось удалять, в отличие от той же Lubuntu. Размер корн.раздела существенно меньше. Хотя ОЗУ у меня предостаточно, предпочитаю не занимать и его лишней ерундой.
    Да, все оказалось очень просто: установка ОС, ПО, настройки.
    В большие игры я не играю, мне легче.
    Надеюсь пожить в этой ОС в свое удовольствие не один месяц и год :)
     

  • 1.28, anonymous (??), 15:50, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    libressl выполнило свою функцию - подстегнуло разработку openssl. Точно также funtoo подстегнуло разработку gentoo, когда последний впал в стагнацию.
     
  • 1.29, srgazh (ok), 15:50, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Разработчики!)  2,5 человека?)))
     

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