Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL

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|2.5, Аноним (5), 14:31, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начало конца проекта OpenBSD...
Пусть сначала этот ваш OpenBSD научится не убивать чужие разделы при установке. Даже при выборе "OpenBSD area". C таким подходом закрадывается подозрение, что перед началом конца где-то забыли добавить этап начала.
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|3.7, Леголас (ok), 14:37, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличное начало же: стереть всё к хренам, получив карт-бланш для нового дистра (:
Вообще, размечайте вручную, автоматизм для этого непредсказуем.
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|4.12, Аноним (12), 14:43, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как будто там не надо подтверждение показанной таблицы изменения разделов перед применением...
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|4.25, Аноним (25), 15:47, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отличное начало же: стереть всё к хренам
Так не интересно.
> Вообще, размечайте вручную, автоматизм для этого непредсказуем.
Только так и делаю.
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|1.3, Аноним (3), 14:27, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Увы, подход KISS все больше расходится с современным корпоративным миром.
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|2.6, Таненбаум (?), 14:33, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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кста дистр просто суперский, и самое главное нету кед под него, что как бы говорит нам о здравом смысле команды его разрабов и сообщества
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|7.21, Аноним (21), 15:25, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таненбаум, у тебя уже альцгеймер с паркинсоном начинаются. Пора уже тебе на пенсию.
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|3.16, Таненбаум (?), 15:00, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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меня минусуют ток толерасты, так что дважды подумай, анон, перед тем как жмякать свою любимую ненаглядную кнопочку в форме «-»
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|3.34, Ololo (?), 16:19, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В воде есть kde, установка с iso без графики и потом xbps-install -S kde5 sddm... и далее.
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|1.8, Аноним (12), 14:38, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Один дистрибутив к тому же не самый популярный отказался и некоторые уже увидели закат Опёнка... Прогрессисты не перестают меня удивлять и веселить. Жду реплики о ненужном легаси.
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|2.17, Таненбаум (?), 15:02, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а ты видимо любитель строчить тупые каменты, и ты тоже в своём репертуаре
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|1.14, Аноним (-), 14:56, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сообщество libressl не потянуло, другими словами. Это под силу только крупным игрокам. Что-то не слышу больше радостных визгов про виндекапец :).
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|2.31, Аноним (31), 15:54, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сообщество libressl не потянуло, другими словами. Это под силу только крупным игрокам.
> Что-то не слышу больше радостных визгов про виндекапец :).
Так M$ теперь лучший друг Пингвинчика и вообще, платиновый спонсор! Понимать надо!
Поэтому визги и радость будут только о БЗДе-капце, ведь согласно старинному пингвинячьему пророчеству, "И когда последняя бзда рипнется, Древнее Зло будет поверженно и все копрорации сразу осознают, что теперь у них есть только Ядро и Свидетели Его и будут относится к ним с большим почтением, умасливать дарами и благовониями и настанет мир во всем мире!"
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|1.20, bicyclist56 (ok), 15:13, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неделю назад решил пожить в Void Linux LXQt, после Lubuntu. Как ни странно, быстро разобрался, как жить без привычных DEB'ов, и с runit. Кому интересно, см. мой бложек - https://void-linux-lxqt.blogspot.com/
Не смог только сделать автологин при запуске ОС, не подскажет ли кто решение?
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|2.30, Аноним (30), 15:53, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В генту вики есть статья как настроить автологин и запуск DE без дисплей менеджера... ищи там
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|2.33, Ololo (?), 16:17, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В lxqt же есть дисплейный менеджер(если устанавливать lxqt iso, а не в ручную с чистой системы) , в нем автологин можно настроить.
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|3.38, bicyclist56 (ok), 17:21, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собственно, методом тыка решил вопрос. В /etc/lxdm/lxdm.conf увидел строку:
autologin=
И просто добавил имя пользователя :)
Работает автологин.
До этого уйму времени затратил на поиски решения и попытки выполнить рекомендованные действия, не решалась проблема.
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|2.37, etschschoodin (?), 16:35, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добрый день!
У меня есть некоторый опыт использования VOID Linux ( VL ) в качестве основной системы.
Основной мотив - экономить оперативную память на новых ядрах и с минимумом телодвижений/затрат ( главная мысль - использовать в vagrand на Windows в виртуалках ).
В итоге, по удобству использования был выбор между alpine и void ( они тратили наименьший объём ОЗУ, например, если нужна виртуалка с докером ).
Однако, у void оказалась очень простая установка, простое обслуживание ( обновление), а также, что важно, очень простая инфраструктура:
-- легко настроить собственный репозиторий( как и собрать его) и поместить его локально.
-- легко настроить LIVE USB установщик/системный диск через voidlinux/mklive
https://github.com/void-linux/void-mklive ( кстати, там можно дописать/убрать нужные для установочного окружения пакеты ).
-- легко установить через chroot-окружение ( главное, не забыть xbps-reconfigure )
В остальном, использую на ноутбуках ( для них очень важно наличие свежих ядер для адекватной работы оборудования ) и виртуалках.
Гоняю в Fallout 4, Doom Eternal, Total War Warhammer 2 и всё что угодно, что майню через qbittorent c рутрекера.
В качестве DE использую wmii ( не удивляйся, просто удобно для работы и не жрёт ресурсы)
Игры запускаю из tty командой startx /путь до команды.sh :12
Устанавливал Steam ( почему-то для него не указаны все необходимые библиотеки + приходилось ставить много 32-битных либ, помогала установка пакета playOnLinux - через него же и запускал вручную приложения для работы ).
Собственно, 32-битное окружение рабочее, но требует постоянных поднастроек.
+ postgresql оказался "бракованный" при чистой установке - нет "стандартных" расширений, пришлось собирать вручную.
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|2.39, bicyclist56 (ok), 17:32, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давно искал ОС с действительно минимальным набором установленных программ, но чтобы ее можно было довести до нужного мне состояния без кипения мозгов. И на этот раз ничего не пришлось удалять, в отличие от той же Lubuntu. Размер корн.раздела существенно меньше. Хотя ОЗУ у меня предостаточно, предпочитаю не занимать и его лишней ерундой.
Да, все оказалось очень просто: установка ОС, ПО, настройки.
В большие игры я не играю, мне легче.
Надеюсь пожить в этой ОС в свое удовольствие не один месяц и год :)
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|1.28, anonymous (??), 15:50, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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libressl выполнило свою функцию - подстегнуло разработку openssl. Точно также funtoo подстегнуло разработку gentoo, когда последний впал в стагнацию.
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