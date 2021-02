Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL

2.26 , srgazh ( ok ), 15:48, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Стереть и забыть это.

2.30 , Аноним ( 30 ), 15:53, 28/02/2021 В генту вики есть статья как настроить автологин и запуск DE без дисплей менеджера... ищи там

2.32 , planc ( ? ), 16:07, 28/02/2021 https://wiki.voidlinux.org/Automatic_Login_to_Graphical_Environment

2.33 , Ololo ( ? ), 16:17, 28/02/2021 В lxqt же есть дисплейный менеджер(если устанавливать lxqt iso, а не в ручную с чистой системы) , в нем автологин можно настроить.

3.38 , bicyclist56 ( ok ), 17:21, 28/02/2021 Собственно, методом тыка решил вопрос. В /etc/lxdm/lxdm.conf увидел строку:

autologin=

И просто добавил имя пользователя :)

Работает автологин.

До этого уйму времени затратил на поиски решения и попытки выполнить рекомендованные действия, не решалась проблема.

2.37 , etschschoodin ( ? ), 16:35, 28/02/2021 Добрый день!

У меня есть некоторый опыт использования VOID Linux ( VL ) в качестве основной системы. Основной мотив - экономить оперативную память на новых ядрах и с минимумом телодвижений/затрат ( главная мысль - использовать в vagrand на Windows в виртуалках ).

В итоге, по удобству использования был выбор между alpine и void ( они тратили наименьший объём ОЗУ, например, если нужна виртуалка с докером ). Однако, у void оказалась очень простая установка, простое обслуживание ( обновление), а также, что важно, очень простая инфраструктура:

-- легко настроить собственный репозиторий( как и собрать его) и поместить его локально.

-- легко настроить LIVE USB установщик/системный диск через voidlinux/mklive

https://github.com/void-linux/void-mklive ( кстати, там можно дописать/убрать нужные для установочного окружения пакеты ).

-- легко установить через chroot-окружение ( главное, не забыть xbps-reconfigure ) В остальном, использую на ноутбуках ( для них очень важно наличие свежих ядер для адекватной работы оборудования ) и виртуалках.

Гоняю в Fallout 4, Doom Eternal, Total War Warhammer 2 и всё что угодно, что майню через qbittorent c рутрекера.

В качестве DE использую wmii ( не удивляйся, просто удобно для работы и не жрёт ресурсы)

Игры запускаю из tty командой startx /путь до команды.sh :12

Устанавливал Steam ( почему-то для него не указаны все необходимые библиотеки + приходилось ставить много 32-битных либ, помогала установка пакета playOnLinux - через него же и запускал вручную приложения для работы ). Собственно, 32-битное окружение рабочее, но требует постоянных поднастроек.

+ postgresql оказался "бракованный" при чистой установке - нет "стандартных" расширений, пришлось собирать вручную.