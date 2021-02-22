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Доступны новые установочные сборки Void Linux

22.02.2021 09:10

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы в 2019 году. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности).

Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочими столами Enlightenment, Cinnamon, Mate, Xfce, LXDE и LXQt, а также консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3, RaspberryPi (ARMv6), RaspberryPi 2, RaspberryPi 3. Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Вместо OpenSSL используется LibreSSL, но рассматривается вопрос возврата на OpenSSL.

  1. Главная ссылка к новости (https://voidlinux.org/news/202...)
  2. OpenNews: Основатель Void Linux убрал ограничение на использование своих разработок
  3. OpenNews: Основатель Void Linux поменял лицензию на своё ответвление XBPS
  4. OpenNews: Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub
  5. OpenNews: Первый выпуск ОС Trident на базе Void Linux
  6. OpenNews: Обновлены сборки дистрибутива Void Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54633-void
Ключевые слова: void, linux
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Fracta1L (ok), 09:22, 22/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    В чём фишка сабжа?
     
     
  • 3, simplefied (?), 09:36, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фишка в отсутствии systemd и в возможности использовать musl.
    Ощущается как что-то среднее между linux и bsd.
    Навевает воспоминания о старом добром арче до прихода systemd.
     

  • 2, Аноним (-), 09:23, 22/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    а что изменилось/добавилось? сборки и раньше были...
    туманная новость... что к чему-то?
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:45, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это rolling-дистрибутив там всё изменяется постоянно и обновление сборок каких-то особых изменений не несёт кроме более свежих версий пакетов. Сборки у них не обновлялись уже больше года, приходилось для установки использовать старые, а потом муторно всё обновлять.
     
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