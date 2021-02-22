Доступны новые установочные сборки Void Linux

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы в 2019 году. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности).

Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочими столами Enlightenment, Cinnamon, Mate, Xfce, LXDE и LXQt, а также консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3, RaspberryPi (ARMv6), RaspberryPi 2, RaspberryPi 3. Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Вместо OpenSSL используется LibreSSL, но рассматривается вопрос возврата на OpenSSL.



