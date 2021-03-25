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Обновление OpenSSL 1.1.1k с устранением двух опасных уязвимостей

25.03.2021 23:24

Доступен корректирующий выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1k , в котором устранены две уязвимости, которым присвоен высокий уровень опасности:

  • CVE-2021-3450 - возможность обхода проверки сертификата удостоверяющего центра при включении флага X509_V_FLAG_X509_STRICT, который отключён по умолчанию и применяется для дополнительной проверки наличия сертификатов в цепочке. Проблема внесена в появившейся в OpenSSL 1.1.1h реализации новой проверки, запрещающей использование сертификатов в цепочке, в которых явно закодированы параметры эллиптической кривой.

    Из-за ошибки в коде новая проверка переопределяла результат выполненной до этого проверки корректности сертификата удостоверяющего центра. В итоге сертификаты заверенные самоподписанным сертификатом, который не связан цепочкой доверия с удостоверяющим центром, обрабатывались как полностью заслуживающие доверия. Уязвимость не проявляется в случае установки параметра "purpose", который по умолчанию выставляется в процедурах проверки клиентских и серверных сертификатов в libssl (применяется для TLS).

  • CVE-2021-3449 - возможность вызова краха сервера TLS через отправку клиентом специально оформленного сообщения ClientHello. Проблема связана с разыменованием указателя NULL в реализации расширения signature_algorithms. Проблема проявляется только на серверах с поддержкой TLSv1.2 и разрешением повторного согласования соединения (включено по умолчанию).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1j, wolfSSL 4.7.0 и LibreSSL 3.2.4
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1i и LibreSSL 3.3.1 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Опубликован OpenSSL 1.1.1g с устранением уязвимости, связанной с TLS 1.3
  6. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54833-openssl
Ключевые слова: openssl
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  • 1.1, Аноним (1), 23:30, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Спасибо за информацию, уже обновился.

    >вызова краха сервера

    Хорошая развлекуха, а зачем ссылка на дебиан? Они нынче не в фаворе, а вы их тут рекламируете.

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 23:32, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не в фаворе

    ПОПАЛИ В ОПАЛУ вместе с редхатом

     
     
  • 3.16, Аноним (-), 00:52, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>не в фаворе
    > ПОПАЛИ В ОПАЛУ вместе с редхатом

    Тихо, сам с собою, правою рукою... Анонимус(1) пытался косить под нескольких, но двигун опеннета жестоко отклеил его ус.

     
     
  • 4.17, Аноним (1), 01:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мимо. Я ж не ты. Просто дополнил.
     
  • 2.7, Аноним (-), 23:50, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    За себя пожалуйста извольте говорить, неуважаемый. Поразвелось самозванцев про фавор рассуждать.
     
  • 2.9, White Crow (?), 23:57, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Хорошая развлекуха, а зачем ссылка на дебиан? Они нынче не в фаворе, а вы их тут рекламируете.

    С этими дегенератами давно было всё ясно, но теперь да, порядочные люди будут их за версту обходить.

     
     
  • 3.12, IRASoldier_registered (ok), 00:18, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Конечно, ведь важно не качество софта и операционки, тут же свободный софт, а значит важнее всего - отношение к Столлману!
     
     
  • 4.13, White Crow (?), 00:38, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тебя снова из дурки выпустили или недобросовесный медбрат мобилу вернул?
     
     
  • 5.14, Аноним (-), 00:44, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебя снова из дурки выпустили или недобросовесный медбрат мобилу вернул?

    Ох, проприетарщики такие свиньи что между собой рубятся даже в процессе войны с GPLщиками :). Так держать, потреб-душки.

     
     
  • 6.18, White Crow (?), 01:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ох, проприетарщики такие свиньи что между собой рубятся даже в процессе войны с GPLщиками :). Так держать, потреб-душки.

    Ты пьяный что ли?

    Какие проприетарщики? Какая война с "GPLщиками"?

    Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?

     
  • 4.21, kusb (?), 02:26, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну во всех проектах подписавшихся против Столлмана возможны потениальные проблемы с безопасностью. Троян посадить я точно не хочу.
     

  • 1.3, пох. (?), 23:36, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Проблема проявляется только на серверах с поддержкой TLSv1.2

    Это прекрасно, ящетаю.

    Кто там верещал что 1.1 немодно и немолодежно? Нате, жрите.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:40, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У нас тут TLSv1.3 как бы в ходу
     
     
  • 3.6, пох. (?), 23:49, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А, у вас уже вообще сайт ничем, кроме еще недописанной версии хромонога не открывается? Ну ок, вам придется еще недельку подождать (в 1.3 нет renegotiation в принципе, макакеры не осилили - но они еще много чего неосилили, скоро найдется)

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:56, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (в 1.3 нет renegotiation в принципе, макакеры не осилили

    А это там вообще зачем? А, чтобы атакующим удобнее атаковать было...

     
     
  • 5.10, пох. (?), 00:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно же. Вообще все немодное-немолодежное - оно только для этого.

    Вот модный и молодежный 1.3 - он швятой, швятой. Там правда прямо в модных новых фичах by design то replay attack (в модном-молодежном early-data), то еще чего похуже, но "это другое".

     
     
  • 6.11, Аноним (11), 00:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > by design то replay attack

    Смотри-ка, мамкин криптоаудитор голос подал.

     
  • 6.15, Аноним (-), 00:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну конечно же. Вообще все немодное-немолодежное - оно только для этого.

    С учетом списка атак на 1.1 и ко - как-то так. А уж heartbleed подтвердит на 2000%, лажа в фиче, которая вообще была неизвестно зачем. И вот на цатый год ее существования кто-то наконец придумал как это можно поюзать. Только остальным что-то не понравилось.

    > Вот модный и молодежный 1.3 - он швятой, швятой.

    Ну, он лучше чем было до этого. Набитые шишки заставили включать мозги хоть немного.

    > Там правда прямо в модных новых фичах by design то replay attack (в модном-молодежном
    > early-data), то еще чего похуже, но "это другое".

    И, конечно, ты не трепло и подгонишь пруфлинк?

     
  • 3.19, Аноним (19), 01:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что OpenNet работает на TLS 1.2
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:45, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Доброе утро товарищ, 1.3 уже несколько лет назад ввели
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 01:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому и куда ввели ?
     
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