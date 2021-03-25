Обновление OpenSSL 1.1.1k с устранением двух опасных уязвимостей

> Ну конечно же. Вообще все немодное-немолодежное - оно только для этого.

С учетом списка атак на 1.1 и ко - как-то так. А уж heartbleed подтвердит на 2000%, лажа в фиче, которая вообще была неизвестно зачем. И вот на цатый год ее существования кто-то наконец придумал как это можно поюзать. Только остальным что-то не понравилось.

> Вот модный и молодежный 1.3 - он швятой, швятой.

Ну, он лучше чем было до этого. Набитые шишки заставили включать мозги хоть немного.

> Там правда прямо в модных новых фичах by design то replay attack (в модном-молодежном

> early-data), то еще чего похуже, но "это другое".

И, конечно, ты не трепло и подгонишь пруфлинк?

