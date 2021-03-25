Обновление OpenSSL 1.1.1k с устранением двух опасных уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 23:30, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Спасибо за информацию, уже обновился.
>вызова краха сервера
Хорошая развлекуха, а зачем ссылка на дебиан? Они нынче не в фаворе, а вы их тут рекламируете.
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|3.16, Аноним (-), 00:52, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>не в фаворе
> ПОПАЛИ В ОПАЛУ вместе с редхатом
Тихо, сам с собою, правою рукою... Анонимус(1) пытался косить под нескольких, но двигун опеннета жестоко отклеил его ус.
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|2.7, Аноним (-), 23:50, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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За себя пожалуйста извольте говорить, неуважаемый. Поразвелось самозванцев про фавор рассуждать.
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|2.9, White Crow (?), 23:57, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Хорошая развлекуха, а зачем ссылка на дебиан? Они нынче не в фаворе, а вы их тут рекламируете.
С этими дегенератами давно было всё ясно, но теперь да, порядочные люди будут их за версту обходить.
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|3.12, IRASoldier_registered (ok), 00:18, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Конечно, ведь важно не качество софта и операционки, тут же свободный софт, а значит важнее всего - отношение к Столлману!
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|5.14, Аноним (-), 00:44, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебя снова из дурки выпустили или недобросовесный медбрат мобилу вернул?
Ох, проприетарщики такие свиньи что между собой рубятся даже в процессе войны с GPLщиками :). Так держать, потреб-душки.
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|6.18, White Crow (?), 01:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ох, проприетарщики такие свиньи что между собой рубятся даже в процессе войны с GPLщиками :). Так держать, потреб-душки.
Ты пьяный что ли?
Какие проприетарщики? Какая война с "GPLщиками"?
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?
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|4.21, kusb (?), 02:26, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну во всех проектах подписавшихся против Столлмана возможны потениальные проблемы с безопасностью. Троян посадить я точно не хочу.
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|1.3, пох. (?), 23:36, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Проблема проявляется только на серверах с поддержкой TLSv1.2
Это прекрасно, ящетаю.
Кто там верещал что 1.1 немодно и немолодежно? Нате, жрите.
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|3.6, пох. (?), 23:49, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А, у вас уже вообще сайт ничем, кроме еще недописанной версии хромонога не открывается? Ну ок, вам придется еще недельку подождать (в 1.3 нет renegotiation в принципе, макакеры не осилили - но они еще много чего неосилили, скоро найдется)
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|4.8, Аноним (8), 23:56, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> (в 1.3 нет renegotiation в принципе, макакеры не осилили
А это там вообще зачем? А, чтобы атакующим удобнее атаковать было...
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|5.10, пох. (?), 00:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно же. Вообще все немодное-немолодежное - оно только для этого.
Вот модный и молодежный 1.3 - он швятой, швятой. Там правда прямо в модных новых фичах by design то replay attack (в модном-молодежном early-data), то еще чего похуже, но "это другое".
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|6.11, Аноним (11), 00:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> by design то replay attack
Смотри-ка, мамкин криптоаудитор голос подал.
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|6.15, Аноним (-), 00:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну конечно же. Вообще все немодное-немолодежное - оно только для этого.
С учетом списка атак на 1.1 и ко - как-то так. А уж heartbleed подтвердит на 2000%, лажа в фиче, которая вообще была неизвестно зачем. И вот на цатый год ее существования кто-то наконец придумал как это можно поюзать. Только остальным что-то не понравилось.
> Вот модный и молодежный 1.3 - он швятой, швятой.
Ну, он лучше чем было до этого. Набитые шишки заставили включать мозги хоть немного.
> Там правда прямо в модных новых фичах by design то replay attack (в модном-молодежном
> early-data), то еще чего похуже, но "это другое".
И, конечно, ты не трепло и подгонишь пруфлинк?
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