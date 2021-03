Обновление OpenSSL 1.1.1k с устранением двух опасных уязвимостей

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:40, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У нас тут TLSv1.3 как бы в ходу

3.6 , пох. ( ? ), 23:49, 25/03/2021
А, у вас уже вообще сайт ничем, кроме еще недописанной версии хромонога не открывается? Ну ок, вам придется еще недельку подождать (в 1.3 нет renegotiation в принципе, макакеры не осилили - но они еще много чего неосилили, скоро найдется)

4.8 , Аноним ( 8 ), 23:56, 25/03/2021
> (в 1.3 нет renegotiation в принципе, макакеры не осилили
А это там вообще зачем? А, чтобы атакующим удобнее атаковать было...

5.10 , пох. ( ? ), 00:01, 26/03/2021
Ну конечно же. Вообще все немодное-немолодежное - оно только для этого. Вот модный и молодежный 1.3 - он швятой, швятой. Там правда прямо в модных новых фичах by design то replay attack (в модном-молодежном early-data), то еще чего похуже, но "это другое".

6.11 , Аноним ( 11 ), 00:15, 26/03/2021
> by design то replay attack
Смотри-ка, мамкин криптоаудитор голос подал.

6.15 , Аноним ( - ), 00:48, 26/03/2021
> Ну конечно же. Вообще все немодное-немолодежное - оно только для этого.
С учетом списка атак на 1.1 и ко - как-то так. А уж heartbleed подтвердит на 2000%, лажа в фиче, которая вообще была неизвестно зачем. И вот на цатый год ее существования кто-то наконец придумал как это можно поюзать. Только остальным что-то не понравилось.
> Вот модный и молодежный 1.3 - он швятой, швятой.
Ну, он лучше чем было до этого. Набитые шишки заставили включать мозги хоть немного.
> Там правда прямо в модных новых фичах by design то replay attack (в модном-молодежном

> early-data), то еще чего похуже, но "это другое".
И, конечно, ты не трепло и подгонишь пруфлинк?

3.19 , Аноним ( 19 ), 01:20, 26/03/2021
Забавно, что OpenNet работает на TLS 1.2

2.5 , Аноним ( 5 ), 23:45, 25/03/2021
Доброе утро товарищ, 1.3 уже несколько лет назад ввели

3.20 , Аноним ( 20 ), 01:20, 26/03/2021
Кому и куда ввели ?