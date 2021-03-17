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Обновление LibreSSL 3.2.5 с устранением уязвимости

17.03.2021 13:48

Проект OpenBSD опубликовал выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.2.5, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. В новой версии устранена ошибка в реализации клиента TLS, приводящая к обращению к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) при выполнении операции возобновления сеанса. Разработчики OpenBSD признали, что ошибка приводит к уязвимости, но воздержались от публикации деталей, ограничившись только патчем. Информация о возможности организации удалённой атаки пока отсутствует. Не исключено, что уязвимость имеет отношение к проблеме, приводившей к крахам, о которой в феврале предупреждали разработчики проекта haproxy.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: В OpenSSL и LibreSSL устранены опасные уязвимости
  3. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  4. OpenNews: В LibreSSL выявлены две специфичные уязвимости, не затрагивающие OpenSSL
  5. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1i и LibreSSL 3.3.1 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.4 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54774-libressl
Ключевые слова: libressl
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Леголас (ok), 13:53, 17/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    > нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности

    выходит, что нет, ведь разрабы дистров неспроста возвращаются к истоку

     
     
  • 4, Аноним (-), 14:54, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенбсдшники наивно полагали что им не слабо разгрести тот гамнокодец. Оптимисты.
     

  • 2, Fracta1L (ok), 14:08, 17/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3, Леголас (ok), 14:16, 17/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

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