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Обновление OpenSSL 1.1.1j, wolfSSL 4.7.0 и LibreSSL 3.2.4

17.02.2021 09:27

Доступен корректирующий выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1j, в котором устранены две уязвимости:

  • CVE-2021-23841 - разыменование нулевого указателя в функции X509_issuer_and_serial_hash(), которое может привести к краху приложений, вызывающих данную функцию для обработки сертификатов X509 с некорректным значением в поле issuer.
  • CVE-2021-23840 - целочисленное переполнение в функциях EVP_CipherUpdate, EVP_EncryptUpdate и EVP_DecryptUpdate, результатом которого может быть возврат значения 1, означающего успешное выполнение операции, и установка отрицательного значения с размером, что может привести к краху приложений или нарушению нормального поведения.
  • CVE-2021-23839 - недоработка в реализации защиты от отката на использование протокола SSLv2. Проявляется только в старой ветке 1.0.2.

Также опубликован релиз пакета LibreSSL 3.2.4, в рамках которого проект OpenBSD развивает форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Выпуск примечателен возвратом на использование старого кода верификации сертификатов, используемого в LibreSSL 3.1.x, из-за нарушения нормальной работы некоторых приложений с привязками для обхода ошибок в старом коде. Из новшеств выделяется добавление в TLSv1.3 реализаций компонентов exporter и autochain.

Кроме того, состоялся новый выпуск компактной криптографической библиотеки wolfSSL 4.7.0, оптимизированной для использования на встраиваемых устройствах с ограниченными ресурсами процессора и памяти, таких как устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы, маршрутизаторы и мобильные телефоны. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии реализована поддержка RFC 5705 (Keying Material Exporters for TLS) и S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Добавлен флаг "--enable-reproducible-build" для обеспечения повторяемых сборок. В прослойку для обеспечения совместимости с OpenSSL добавлены API SSL_get_verify_mode, X509_VERIFY_PARAM API и X509_STORE_CTX. Реализован макрос WOLFSSL_PSK_IDENTITY_ALERT. Добавлена новая функция _CTX_NoTicketTLSv12 для отключения сессионных тикетов TLS 1.2, но их сохранением для TLS 1.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Gentoo прекращает поддержку LibreSSL в пользу OpenSSL и LibreTLS
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1i и LibreSSL 3.3.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.3.0
  5. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54601-openssl
Ключевые слова: openssl, wolfssl, libressl, tls
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Lex (??), 09:41, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > OpenBSD.. возвратом на использование старого кода верификации сертификатов, используемого в LibreSSL 3.1.x, из-за нарушения нормальной работы некоторых приложений с привязками для обхода ошибок в старом коде

    Это вам не какой-то школьнолинух говорили они.. это серьезный продукт, который кодят профессора и академики говорили они... тут все идёт по пл..

     
     
  • 2.4, jkhjh (?), 10:02, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать не писать, правда?
     
     
  • 3.6, Lex (??), 11:03, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Также опубликован релиз пакета LibreSSL 3.2.4, в рамках которого проект OpenBSD развивает форк OpenSSL.. Выпуск примечателен возвратом на использование старого кода"

    Таки да. Равно как и "развивать" - лепить новые выпуски, но из старого кода, ведь с новым - что-то отваливается у сумрачного гения

     
     
  • 4.11, Аноним (-), 13:58, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Также опубликован релиз пакета LibreSSL 3.2.4, в рамках которого проект OpenBSD развивает
    > форк OpenSSL.. Выпуск примечателен возвратом на использование старого кода"
    > Таки да. Равно как и "развивать" - лепить новые выпуски, но из
    > старого кода, ведь с новым - что-то отваливается у сумрачного гения

    Да понятно, что читать целиком,
    "из-за нарушения нормальной работы некоторых приложений с привязками для обхода ошибок в старом коде. "
    да еще и понимать прочитанное - это не про л4пчтаых в режиме джих^W Священной Ярости.


     
  • 3.7, Аноним (7), 11:09, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Читать не писать, правда?

    А писать не читать, не так ли?

     

  • 1.3, Ssss (?), 09:45, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В либрессл дыр нет, но никто не юзает
     
     
  • 2.5, пох. (?), 10:51, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В том и дело что в ней все дыры из openssl, ни одной не пропустили.
    И при этом есть собственные, и дальше будет больше (из-за изменения лицензии, сделанного специально для них, чтобы они не могли копипастить исправления из openssl).

    А код никто кроме трехвасянов из опенка не смотрит и ничего в нем не исправляет.

     
     
  • 3.10, Дон Ягон (ok), 13:31, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.cvedetails.com/product/30688/Openbsd-Libressl.html
    vs
    https://www.cvedetails.com/product/383/Openssl-Openssl.html

    Ну да, ни одной не пропустили.
    Впрочем, о чём я, это же камент к новости про уязвимости, которые есть в openssl и которых нет в libre...

     

  • 1.9, Аноним (-), 13:10, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >в котором устранены две уязвимости:
    >CVE-2021-23841
    >CVE-2021-23840
    >CVE-2021-23839

    Не ну так то да, всего какаято крошечная уязвимость. сорок и сорок, руб сорок, спички брал - да/нет, и того два сорок.

    Или они считают с ноля(нуля)?

     
  • 1.12, nebularia (ok), 15:00, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда оно научится подписывать CSR с SubjectAltName без костылей, вроде прописывания их вручную в отдельном файле?
     

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