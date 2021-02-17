Обновление OpenSSL 1.1.1j, wolfSSL 4.7.0 и LibreSSL 3.2.4

Доступен корректирующий выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1j, в котором устранены две уязвимости: CVE-2021-23841 - разыменование нулевого указателя в функции X509_issuer_and_serial_hash(), которое может привести к краху приложений, вызывающих данную функцию для обработки сертификатов X509 с некорректным значением в поле issuer.

CVE-2021-23840 - целочисленное переполнение в функциях EVP_CipherUpdate, EVP_EncryptUpdate и EVP_DecryptUpdate, результатом которого может быть возврат значения 1, означающего успешное выполнение операции, и установка отрицательного значения с размером, что может привести к краху приложений или нарушению нормального поведения.

CVE-2021-23839 - недоработка в реализации защиты от отката на использование протокола SSLv2. Проявляется только в старой ветке 1.0.2. Также опубликован релиз пакета LibreSSL 3.2.4, в рамках которого проект OpenBSD развивает форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Выпуск примечателен возвратом на использование старого кода верификации сертификатов, используемого в LibreSSL 3.1.x, из-за нарушения нормальной работы некоторых приложений с привязками для обхода ошибок в старом коде. Из новшеств выделяется добавление в TLSv1.3 реализаций компонентов exporter и autochain. Кроме того, состоялся новый выпуск компактной криптографической библиотеки wolfSSL 4.7.0, оптимизированной для использования на встраиваемых устройствах с ограниченными ресурсами процессора и памяти, таких как устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы, маршрутизаторы и мобильные телефоны. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии реализована поддержка RFC 5705 (Keying Material Exporters for TLS) и S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Добавлен флаг "--enable-reproducible-build" для обеспечения повторяемых сборок. В прослойку для обеспечения совместимости с OpenSSL добавлены API SSL_get_verify_mode, X509_VERIFY_PARAM API и X509_STORE_CTX. Реализован макрос WOLFSSL_PSK_IDENTITY_ALERT. Добавлена новая функция _CTX_NoTicketTLSv12 для отключения сессионных тикетов TLS 1.2, но их сохранением для TLS 1.3.



