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Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.3.0

25.11.2020 11:46

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.3.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.3.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.9.

Особенности LibreSSL 3.3.0:

  • Реализована поддержка экспорта ключей для TLSv1.3.
  • Поведена чистка обработчика записей DTLS и продолжена переработка обработчиков записей TLSv1.2. Функция DTLSv1_enc_data() заменена на TLSv1_1_enc_data().
  • Упрощён метод TLS, за счёт удаления специфичных для клиента и сервера внутренних методов.
  • Улучшена реализация команды "openssl ocsp" и переработана утилита ocspcheck.
  • Реализации функции getentropy на платформе Windows переведена на использование генератора псевдослучайных чисел CNG (Cryptography Next Generation). Поддержка wincrypt объявлена устаревшей.
  • В новом коде проверки X.509 реализованы дополнительные обработчики ошибок в сертификатах и реализован вывод кодов ошибок для проблем, специфичных для самоподписанных сертификатов.
  • Устранены утечки памяти в обработчиках X.509.


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-a...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.2.0
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18
  4. OpenNews: Google представил открытый стек OpenSK для создания криптографических токенов
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54142-libressl
Ключевые слова: libressl, ssl, crypt, openssl
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, leibniz (ok), 11:51, 25/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    За ГОСТы «из коробки» спасибо им, конечно.
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:56, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо или "спасибо"?
     
     
  • 3, leibniz (ok), 12:15, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 4, Аноним (4), 12:19, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть два стула… Стрибог и ко это емнип что-то уровня DES и той же степени надёжности, но вроде бы они необходимы для взаимодействия с госпорталами и всякими эцп, так что тут без вариантов: либо ты получишь доступ, либо нет.
     
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