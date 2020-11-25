Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.3.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.3.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.3.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.9. Особенности LibreSSL 3.3.0: Реализована поддержка экспорта ключей для TLSv1.3.

Поведена чистка обработчика записей DTLS и продолжена переработка обработчиков записей TLSv1.2. Функция DTLSv1_enc_data() заменена на TLSv1_1_enc_data().

Упрощён метод TLS, за счёт удаления специфичных для клиента и сервера внутренних методов.

Улучшена реализация команды "openssl ocsp" и переработана утилита ocspcheck.

Реализации функции getentropy на платформе Windows переведена на использование генератора псевдослучайных чисел CNG (Cryptography Next Generation). Поддержка wincrypt объявлена устаревшей.

В новом коде проверки X.509 реализованы дополнительные обработчики ошибок в сертификатах и реализован вывод кодов ошибок для проблем, специфичных для самоподписанных сертификатов.

Устранены утечки памяти в обработчиках X.509.



