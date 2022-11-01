Переполнение буфера в OpenSSL, эксплуатируемое при проверке сертификатов X.509

|
|
|
|2.4, Аноним (1), 20:02, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это, конечно, не вебмакаки. Вебмакакам до такого уровня ещё деградировать и деградировать.
Уже массив создать и заполнить не могут.
|
|2.9, Аноним (9), 20:16, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Уязвимости проявляются только в ветке OpenSSL 3.0.x
Что-то последнее время часто появляются "уязвимости" в НОВОМ коде, а в старых версиях всё чисто.
|
|
|
|
|
|4.44, Аноним (44), 23:08, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати, его всегда можно было отключать, или это потом уже придумали? Там вообще много чего отключается. Так что страдают в основном хомяки, юзающие предкомпилированные пакеты. Ну ещё хомяки-корпоративные тестеры, как мы видим.
|
|
|
|3.43, Без аргументов (?), 22:57, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ничего он не смотрел. это битapд очередной, им всё равно, где пузыри пускать и мечтать о несуществующем (переход на личности достойный его уровень).
не ошибается тот, кто ничего не делает. а тот, кто решил, что можно не думать с каким-то суперкомпилятором, лишается нейронных связей совсем.
|
|2.35, Аноним (35), 21:13, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> ненастоящие Сишники
Что-то всё чаще и чаще мелькает бубнеж этой мантры. Не надоело?
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 20:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>LibreSSL и BoringSSL, проблеме не подвержены
Ну так для этого и ответвились - всё говно, которое Google не счёл экономически эффективным подвергнуть аудиту, он просто оттуда выпилил.
Что настораживает - про GNU TLS - ни слова! Она тоже подвержена, просто эмбарго не истекло?
|
|1.3, Аноним (5), 20:02, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Уязвимости проявляются только в ветке OpenSSL 3.0.x,
А может 1. никто не проверяет просто? Ведь не new shiny shit, прошлый век, непрогрессивно тратить своё время на старьё?
|
|1.7, DEF (?), 20:12, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Как же достали эти уязвимости. Пора переходить на RusTLS.
|
|
|
|2.12, Аноним (9), 20:24, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Один из багов в FF показал, что в расте надо так же ручками проверять вхождение индекса в массив. Это про тот самый случай, когда растаманы перепутали знаки больше-меньше.
|
|
|
|
|
|
|
|5.36, Аноним (19), 21:15, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Хаха, что и требовалось ожидать. Ты только языком трепаться можешь.
|
|3.23, Анонн (?), 20:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что происходит когда в расте ты таки обращаешься с массиву по неверному индексу?
Тоже RCE получаешь, или прога просто паникует?
|
|
|
|4.34, Аноним (9), 21:12, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в конкретно том случае всё делалось руками, в т.ч. кидание паники (неуместное, естественно, из-за перепутанного знака сравнения).
|
|
|
|3.26, Аноним (8), 20:50, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Что-то не работают основные фичи Тогда спрашивается чем debug mode от динамич... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.27, Анонн (?), 20:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Работают если знаешь как: ошибка будет логическая, а не порча памяти.
|
|2.40, Аноним (-), 22:28, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А почему ты объединяешь эти проблемы? Переполнение числа и переполнение буфера абсолютно раные вещи.
|
|1.10, anonymous (??), 20:19, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел". Ну и хорошо что так, зря только народ пугали таинственным эмбарго.
|
|1.11, Самый умный из вас (?), 20:20, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хочешь не хочешь, а уже начинаешь верить в теории заговора, почему этот кусок критического г*вна не решились все же переписывать с нормальным проектированием и покрытием всевозможными тестами
|
|1.17, Аноним (17), 20:37, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
ну наконец-то libressl может похвастаться что хотя бы этой проблемы у них нет (правда, в любой древней версии ее точно так же нет)
|
|1.22, Аноним (19), 20:44, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ахаха, впрочем ничего нового.
Фикс с ">" vs ">=" просто шикарен! И это в штуке, на которой пол-инета держится.
|
|1.30, Аноним (30), 21:08, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Дали сишнику два буфера: за один он вышел, а второму use-after-free сделал.
|
|
|
|2.37, Аноним (20), 21:25, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У Пети было 32 байта в буфере. 24 он отдал Маше, а оставшиеся 128 — Ване.
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 21:54, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у этой истории есть продолжение ... там где Петькины 24 байта застряли в Машкиных буферах.
|
|1.39, penetrator (?), 22:03, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В Ф36 будет пакет openssl-3.0.5-2.fc36, а не 3.0.7
Получается что это бэкпорт, и кстати, пакет еще не готов, а CVE уже раскрыли.
|
|1.49, Онаним. (?), 23:56, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кросавчеги.
У любителей тащить в рот сертификаты автоматом очко на минус уже наверняка сыграло.
|
|
|
|2.51, Онаним. (?), 23:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хотя там и клиентского будет достаточно. К счастью, дело ограничилось 4 байтами.
|