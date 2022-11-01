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Переполнение буфера в OpenSSL, эксплуатируемое при проверке сертификатов X.509

01.11.2022 19:42

Опубликован корректирующий выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.7, в котором устранены две уязвимости. Обе проблемы вызваны переполнением буфера в коде проверки поля с email-адресом в сертификатах X.509 и потенциально могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленного сертификата. На момент публикации исправления разработчиками OpenSSL не было зафиксировано фактов наличия рабочего эксплоита, способного привести к выполнению кода атакующего.

Несмотря на то, что в заранее опубликованном анонсе нового выпуска упоминалось наличие критической проблемы, фактически в выпущенном обновлении статус уязвимости был снижен до уровня опасной, но не критической уязвимости. В соответствии с принятыми в проекте правилами снижение уровня опасности производится в случае проявления проблемы в нетипичных конфигурациях или в случае низкой вероятности эксплуатации уязвимости на практике.

В рассматриваемом случае уровень опасности был снижен, так как в ходе детального анализа уязвимости несколькими организациями был сделан вывод, что возможность выполнения кода в ходе эксплуатации блокируется применяемыми во многих платформах механизмами защиты от переполнения стека. Кроме того, применяемая в некоторых дистрибутивах Linux раскладка сетка приводит к тому, что выходящие за границу 4 байта накладываются на следом идущий в стеке буфер, который ещё не используется. Тем не менее, не исключено, что существуют и такие платформы, в которых возможна эксплуатация для выполнения кода.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2022-3602 - уязвимость, изначально преподнесённая как критическая, приводит к 4-байтовому переполнению буфера при проверке в сертификате X.509 поля со специально оформленным email-адресом. В TLS-клиенте уязвимость может быть эксплуатирована при подключении к серверу, подконтрольному атакующему. На TLS-сервере уязвимость может быть эксплуатирована в случае применения аутентификации клиентов по сертификатам. При этом уязвимость проявляется на стадии после верификации связанной с сертификатом цепочки доверия, т.е. для атаки требуется чтобы удостоверяющий центр заверил вредоносный сертификат злоумышленника.
  • CVE-2022-3786 - другой вектор эксплуатации уязвимости CVE-2022-3602, выявленный в ходе разбора проблемы. Отличия сводятся к возможности переполнения буфера в стеке на произвольное число байт, содержащих символ "." (т.е. атакующий не может управлять содержимым переполнения и проблема может быть использована только для вызова аварийного завершения приложения).

Уязвимости проявляются только в ветке OpenSSL 3.0.x (ошибка появилась в коде преобразования Unicode (punycode), добавленном в ветку 3.0.x). Выпуски OpenSSL 1.1.1, а также ответвившиеся от OpenSSL библиотеки LibreSSL и BoringSSL, проблеме не подвержены. Одновременно сформировано обновление OpenSSL 1.1.1s, в котором присутствуют только не связанные с безопасностью исправления ошибок.

Ветка OpenSSL 3.0 используется в таких дистрибутивах, как Ubuntu 22.04, CentOS Stream 9, RHEL 9, OpenMandriva 4.2, Gentoo, Fedora 36, Debian Testing/Unstable. Пользователям данных систем рекомендуется как можно скорее установить обновления (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch). В SUSE Linux Enterprise 15 SP4 и openSUSE Leap 15.4 пакеты с OpenSSL 3.0 доступны опционально, системные пакеты используют ветку 1.1.1. На ветках OpenSSL 1.x остаются Debian 11, Arch Linux, Void Linux, Ubuntu 20.04, Slackware, ALT Linux, RHEL 8, OpenWrt, Alpine Linux 3.16 и FreeBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://mta.openssl.org/piperm...)
  2. OpenNews: Fedora 37 отложен на две недели из-за критической уязвимости в OpenSSL
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL 3.0.4, приводящая к удалённому повреждению памяти процесса
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
  5. OpenNews: Опубликован прототип эксплоита для Heartbleed-уязвимости в OpenSSL
  6. OpenNews: В OpenSSL обнаружена критическая уязвимость, которая может привести к утечке закрытых ключей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58025-openssl
Ключевые слова: openssl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 20:00, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опять ненастоящие Сишники, да что ж такое!
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 20:02, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это, конечно, не вебмакаки. Вебмакакам до такого уровня ещё деградировать и деградировать.

    Уже массив создать и заполнить не могут.

     
  • 2.9, Аноним (9), 20:16, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Уязвимости проявляются только в ветке OpenSSL 3.0.x

    Что-то последнее время часто появляются "уязвимости" в НОВОМ коде, а в старых версиях всё чисто.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деградация, жертвы питона освоили C.
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:42, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у дидов обычно уязвимости на уровне спецификации протокола
     
     
  • 4.31, Аноним (9), 21:08, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то не уязвимость, а закладка от АНБ была.
     
  • 3.25, another_one (ok), 20:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а в старых версиях всё чисто

    Heartbleed такой - ну да, ну да...

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 23:08, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, его всегда можно было отключать, или это потом уже придумали? Там вообще много чего отключается. Так что страдают в основном хомяки, юзающие предкомпилированные пакеты. Ну ещё хомяки-корпоративные тестеры, как мы видим.
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не веб-макаки говоришь... Ты фиксы смотрел? Это хуже чем любой вебмакакинг!
    - if (written_out > max_out)
    + if (written_out >= max_out)
    https://github.com/openssl/openssl/commit/fe3b639dc19b325846f4f6801f2f4604f56e
     
     
  • 3.32, Аноним (9), 21:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    растаманы бы написали

    if (written_out < max_out)

     
  • 3.43, Без аргументов (?), 22:57, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего он не смотрел. это битapд очередной, им всё равно, где пузыри пускать и мечтать о несуществующем (переход на личности достойный его уровень).
    не ошибается тот, кто ничего не делает. а тот, кто решил, что можно не думать с каким-то суперкомпилятором, лишается нейронных связей совсем.
     
  • 3.48, pashev.ru (?), 23:44, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Your bunny wrote.
     
  • 2.35, Аноним (35), 21:13, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ненастоящие Сишники

    Что-то всё чаще и чаще мелькает бубнеж этой мантры. Не надоело?

     
  • 2.41, Без аргументов (?), 22:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    npm audit fix
    https://vuldb.com/?recent.202211
     
     
  • 3.42, Без аргументов (?), 22:50, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vuldb.com/?recent.202210
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:01, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenSSL, который мы заслужили.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >LibreSSL и BoringSSL, проблеме не подвержены

    Ну так для этого и ответвились - всё говно, которое Google не счёл экономически эффективным подвергнуть аудиту, он просто оттуда выпилил.

    Что настораживает - про GNU TLS - ни слова! Она тоже подвержена, просто эмбарго не истекло?

     
     
  • 3.45, Аноним (44), 23:09, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У неё нет пользователей.
     

  • 1.3, Аноним (5), 20:02, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимости проявляются только в ветке OpenSSL 3.0.x,

    А может 1. никто не проверяет просто? Ведь не new shiny shit, прошлый век, непрогрессивно тратить своё время на старьё?

     
  • 1.6, Аноним (5), 20:07, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/mesalock-linux/mesalink - OpenSSL compatibility layer for the Rust SSL/TLS stack. Перекатываемся?
     
  • 1.7, DEF (?), 20:12, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же достали эти уязвимости. Пора переходить на RusTLS.
     
     
  • 2.24, Аноним (2), 20:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Russian TLS?
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:13, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве Rust защищает от переполнения буффера/числа?
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 20:24, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один из багов в FF показал, что в расте надо так же ручками проверять вхождение индекса в массив. Это про тот самый случай, когда растаманы перепутали знаки больше-меньше.
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 20:42, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы в студию.
     
     
  • 4.33, Аноним (9), 21:11, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    см. багтрекер Мозилы
     
     
  • 5.36, Аноним (19), 21:15, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хаха, что и требовалось ожидать. Ты только языком трепаться можешь.
     
  • 3.23, Анонн (?), 20:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что происходит когда в расте ты таки обращаешься с массиву по неверному индексу?
    Тоже RCE получаешь, или прога просто паникует?
     
     
  • 4.34, Аноним (9), 21:12, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в конкретно том случае всё делалось руками, в т.ч. кидание паники (неуместное, естественно, из-за перепутанного знака сравнения).
     
  • 3.47, Аноним (-), 23:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Один из багов в FF показал, что в расте надо так же

    Один из ветров показал, что они дуют, потому что деревья качаются.
    https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=blobdiff;f=c...
    > ручками проверять вхождение индекса в массив. Это про тот самый случай,

    Это тот самый случай, когда местные экспертусы-ламерье палятся по полной.

     
  • 2.14, Rev (?), 20:32, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это одна из основных фитч, так-то.
     
     
  • 3.16, Аноним (9), 20:35, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читай выше.
     
  • 3.26, Аноним (8), 20:50, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то не работают основные фичи Тогда спрашивается чем debug mode от динамич... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.27, Анонн (?), 20:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работают если знаешь как: ошибка будет логическая, а не порча памяти.
     
  • 2.40, Аноним (-), 22:28, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему ты объединяешь эти проблемы? Переполнение числа и переполнение буфера абсолютно раные вещи.
     

  • 1.10, anonymous (??), 20:19, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел". Ну и хорошо что так, зря только народ пугали таинственным эмбарго.
     
  • 1.11, Самый умный из вас (?), 20:20, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочешь не хочешь, а уже начинаешь верить в теории заговора, почему этот кусок критического г*вна не решились все же переписывать с нормальным проектированием и покрытием всевозможными тестами
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:25, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пустозвимость, из-за которой задержали выпуск новой Федоры.
     
  • 1.17, Аноним (17), 20:37, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну наконец-то libressl может похвастаться что хотя бы этой проблемы у них нет (правда, в любой древней версии ее точно так же нет)

     
  • 1.22, Аноним (19), 20:44, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ахаха, впрочем ничего нового.
    Фикс с ">" vs ">=" просто шикарен! И это в штуке, на которой пол-инета держится.
     
  • 1.30, Аноним (30), 21:08, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дали сишнику два буфера: за один он вышел, а второму use-after-free сделал.
     
     
  • 2.37, Аноним (20), 21:25, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Пети было 32 байта в буфере. 24 он отдал Маше, а оставшиеся 128 — Ване.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 21:54, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у этой истории есть продолжение ... там где Петькины 24 байта застряли в Машкиных буферах.
     
  • 3.50, Онаним. (?), 23:57, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь сказать у Вани буфера больше, чем у Маши?
     

  • 1.39, penetrator (?), 22:03, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ф36 будет пакет openssl-3.0.5-2.fc36, а не 3.0.7

    Получается что это бэкпорт, и кстати, пакет еще не готов, а CVE уже раскрыли.

     
     
  • 2.46, анонимус (??), 23:12, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть страдают!
     

  • 1.49, Онаним. (?), 23:56, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кросавчеги.
    У любителей тащить в рот сертификаты автоматом очко на минус уже наверняка сыграло.
     
     
  • 2.51, Онаним. (?), 23:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя там и клиентского будет достаточно. К счастью, дело ограничилось 4 байтами.
     

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