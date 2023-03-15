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Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.1.0

15.03.2023 10:50

После полутора лет разработки состоялся релиз библиотеки OpenSSL 3.1.0 с реализацией протоколов SSL/TLS и различных алгоритмов шифрования. Поддержка OpenSSL 3.1 будет осуществляться до марта 2025 года. Поддержка прошлых веток OpenSSL 3.0 и 1.1.1 продлится до сентября 2026 года и сентября 2023 года соответственно. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные новшества OpenSSL 3.1.0:

  • В модуле FIPS реализована поддержка криптографических алгоритмов, соответствующих стандарту безопасности FIPS 140-3. Начат процесс сертификации модуля для получения сертификата соответствия требованиям FIPS 140-3. До завершения сертификации после обновления OpenSSL до ветки 3.1 пользователи могут продолжить использование модуля FIPS, сертифицированного для FIPS 140-2. Из изменений в новой версии модуля отмечается включение алгоритмов Triple DES ECB, Triple DES CBC и EdDSA, которые пока не проверены на соответствия требованиям FIPS. Также в новой версии внесены оптимизации для повышения производительности и осуществлён переход на запуск внутренних тестов при каждой загрузке модуля, а не только после установки.
  • Переработан код OSSL_LIB_CTX. Новый вариант избавлен от излишних блокировок и позволяет добиться более высокой производительности.
  • Повышена производительность фреймворков кодировщика и декодировщика.
  • Проведена оптимизация производительности, связанная с использованием внутренних структур (хеш-таблиц) и кэшированием.
  • Повышена скорость генерации RSA-ключей в режиме FIPS.
  • Для различных процессорных архитектур в реализации алгоритмов AES-GCM, ChaCha20, SM3, SM4 и SM4-GCM внесены специфичные ассемблерные оптимизации. Например, код AES-GCM ускорен при помощи инструкций AVX512 vAES и vPCLMULQDQ.
  • В KBKDF (Key Based Key Derivation Function) добавлена поддержка алгоритма KMAC (KECCAK Message Authentication Code).
  • Различные функции "OBJ_*" адаптированы для использования в многопоточном коде.
  • Добавлена возможность использования для генерации псевдослучайных чисел инструкции RNDR и регистров RNDRRS, доступных в процессорах на базе архитектуры AArch64.
  • Переведены в разряд устаревших функции OPENSSL_LH_stats, OPENSSL_LH_node_stats, OPENSSL_LH_node_usage_stats, OPENSSL_LH_stats_bio, OPENSSL_LH_node_stats_bio и OPENSSL_LH_node_usage_stats_bio. Объявлен устаревшим макроc DEFINE_LHASH_OF.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к утечке содержимого памяти
  4. OpenNews: Переполнение буфера в OpenSSL, эксплуатируемое при проверке сертификатов X.509
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL 3.0.4, приводящая к удалённому повреждению памяти процесса
  6. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к зацикливанию при обработке некорректных сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58797-openssl
Ключевые слова: openssl, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    годная вещь, в отличие от gpg, который не поддается скриптованию. Не догадались диды, что программу могут вызывать неинтерактивно. Поэтому для скриптования gpg приходится снаряжать целую экспедицию, создавать для нее gpghome в tmpdir, имитировать ввод команд в stdin и так далее. А openssl весь свой контекст получает из cli, поэтому идеален для людей технических.
     
     
  • 2.2, Akronim (?), 11:36, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, без всяких шифрую в кроне бакапы gpg перед отправкой на хранение в s3.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 11:41, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    показывай.
     
     
  • 4.6, Аналоговнет (?), 12:35, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    encpypt:
    tar -C ~/pron -cJf - . | gpg -c --passphrase 1234 --batch --yes --quiet > pron.tar.bz2.gpg

    decrypt:
    gpg -q -d --batch --passphrase 1234 --quiet pron.tar.bz2.gpg | tar -xvJf - -C ~/pr0n

     
     
  • 5.8, Аноним (1), 12:49, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пароль - это фигня, ты давай сделай так, чтобы:

    1) шифрование шло по асимметричным ключам: на тачке есть публичный ключ, но нет приватного, следовательно тачка может только зашифровать, но не расшифровать,
    2) публичный ключ хранится не в gpghome, а в стороннем месте, например в /etc/mysuperbackup/public.key, и положил его туда администратор через какой-нибудь ансибл или прочие средства конфигурации (у меня например никсось),

    вот и покажи, какую чечетку надо отбить перед gpg с его "Ephemeral home directories", чтобы при каждом бэкапе с нуля импортировать ключ в быстренько созданный gpghome. Почему импортировать? Потому что gpg не может принять ключ из cli, он должен лежать в gpghome. Такова стейтфул архитектура, задуманная дидами.

     
     
  • 6.10, anonymous (??), 12:51, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Потому что gpg не может принять ключ из cli, он должен лежать в gpghome.

    вообще, может

     
  • 6.11, Аноним (11), 13:03, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >шифрование шло по асимметричным ключам: на тачке есть публичный ключ, но нет приватного

    Если тебе *действительно* требуется асимметричное шифрование файлов (согревать вселенную - мало нам глобального потепления), оставь в покое gpg (не для того он был написан) и открой для себя age https://github.com/FiloSottile/age

     
     
  • 7.12, Аноним (12), 13:06, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >age

    Шифрование с телеметрией, ммм.

     
     
  • 8.13, anonymous (??), 13:08, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    допустим она там есть и что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.14, Аноним (12), 13:10, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты куколд Какой смысл шифровать тогда ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.21, annonn (?), 15:38, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неужели иксперт с опеннета не сможет форкнут, выпилить телеметрию и паразитирова... текст свёрнут, показать
     
  • 8.15, Реэксперт (?), 13:16, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень интересный диалог , шифруем телеметрию... текст свёрнут, показать
     
  • 8.16, Аноним (11), 13:29, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты в исходниках age на GitHub нашел телеметрию Поделись, а то мужики не знают ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.17, Аноним (11), 13:40, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты это в трамвае услышал age что, телеметрию куда-то отправляет Может tcpdump ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.20, Анонимусс (?), 15:27, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он увидел Go и его тригернуло, не обращайте внимание... текст свёрнут, показать
     
  • 7.19, Аноним (19), 14:26, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поподробнее по согревание вселенной? Ты же в курсе, что ассимметрично шифруется только сессионный симметричный ключ, а не все данные?
     
  • 3.5, Аноним (-), 12:07, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какая еще крона, моя прелесть? Сейчас все делает SystemD.
     
     
  • 4.7, anonymous (??), 12:47, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нет, спасибо
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:49, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RUNiT >> systemd
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:48, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плохая библиотека, переусложненная, специально сделано вроде бы для уязвимостей, с динамическим выделением памяти. Необходимо переходить на альтернативы.
     

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