Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.1.0

2.2 , Akronim ( ? ), 11:36, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странно, без всяких шифрую в кроне бакапы gpg перед отправкой на хранение в s3.

3.3 , Аноним ( 1 ), 11:41, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – показывай.

4.6 , Аналоговнет ( ? ), 12:35, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – encpypt:

tar -C ~/pron -cJf - . | gpg -c --passphrase 1234 --batch --yes --quiet > pron.tar.bz2.gpg decrypt:

gpg -q -d --batch --passphrase 1234 --quiet pron.tar.bz2.gpg | tar -xvJf - -C ~/pr0n

5.8 , Аноним ( 1 ), 12:49, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – пароль - это фигня, ты давай сделай так, чтобы: 1) шифрование шло по асимметричным ключам: на тачке есть публичный ключ, но нет приватного, следовательно тачка может только зашифровать, но не расшифровать,

2) публичный ключ хранится не в gpghome, а в стороннем месте, например в /etc/mysuperbackup/public.key, и положил его туда администратор через какой-нибудь ансибл или прочие средства конфигурации (у меня например никсось), вот и покажи, какую чечетку надо отбить перед gpg с его "Ephemeral home directories", чтобы при каждом бэкапе с нуля импортировать ключ в быстренько созданный gpghome. Почему импортировать? Потому что gpg не может принять ключ из cli, он должен лежать в gpghome. Такова стейтфул архитектура, задуманная дидами.

6.10 , anonymous ( ?? ), 12:51, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что gpg не может принять ключ из cli, он должен лежать в gpghome. вообще, может

6.11 , Аноним ( 11 ), 13:03, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >шифрование шло по асимметричным ключам: на тачке есть публичный ключ, но нет приватного Если тебе *действительно* требуется асимметричное шифрование файлов (согревать вселенную - мало нам глобального потепления), оставь в покое gpg (не для того он был написан) и открой для себя age https://github.com/FiloSottile/age

7.12 , Аноним ( 12 ), 13:06, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >age Шифрование с телеметрией, ммм.

8.13 , anonymous ( ?? ), 13:08, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать допустим она там есть и что ... 9.14 , Аноним ( 12 ), 13:10, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ты куколд Какой смысл шифровать тогда ... 10.21 , annonn ( ? ), 15:38, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать неужели иксперт с опеннета не сможет форкнут, выпилить телеметрию и паразитирова... 8.15 , Реэксперт ( ? ), 13:16, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Очень интересный диалог , шифруем телеметрию... 8.16 , Аноним ( 11 ), 13:29, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты в исходниках age на GitHub нашел телеметрию Поделись, а то мужики не знают ... 8.17 , Аноним ( 11 ), 13:40, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты это в трамвае услышал age что, телеметрию куда-то отправляет Может tcpdump ... 8.20 , Анонимусс ( ? ), 15:27, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Он увидел Go и его тригернуло, не обращайте внимание... 7.19 , Аноним ( 19 ), 14:26, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно поподробнее по согревание вселенной? Ты же в курсе, что ассимметрично шифруется только сессионный симметричный ключ, а не все данные?

3.5 , Аноним ( - ), 12:07, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какая еще крона, моя прелесть? Сейчас все делает SystemD.

4.7 , anonymous ( ?? ), 12:47, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – нет, спасибо

4.9 , Аноним ( 9 ), 12:49, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – RUNiT >> systemd