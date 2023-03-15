Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.1.0

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|1.1, Аноним (1), 11:30, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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годная вещь, в отличие от gpg, который не поддается скриптованию. Не догадались диды, что программу могут вызывать неинтерактивно. Поэтому для скриптования gpg приходится снаряжать целую экспедицию, создавать для нее gpghome в tmpdir, имитировать ввод команд в stdin и так далее. А openssl весь свой контекст получает из cli, поэтому идеален для людей технических.
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|2.2, Akronim (?), 11:36, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, без всяких шифрую в кроне бакапы gpg перед отправкой на хранение в s3.
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|4.6, Аналоговнет (?), 12:35, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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encpypt:
tar -C ~/pron -cJf - . | gpg -c --passphrase 1234 --batch --yes --quiet > pron.tar.bz2.gpg
decrypt:
gpg -q -d --batch --passphrase 1234 --quiet pron.tar.bz2.gpg | tar -xvJf - -C ~/pr0n
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|5.8, Аноним (1), 12:49, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пароль - это фигня, ты давай сделай так, чтобы:
1) шифрование шло по асимметричным ключам: на тачке есть публичный ключ, но нет приватного, следовательно тачка может только зашифровать, но не расшифровать,
2) публичный ключ хранится не в gpghome, а в стороннем месте, например в /etc/mysuperbackup/public.key, и положил его туда администратор через какой-нибудь ансибл или прочие средства конфигурации (у меня например никсось),
вот и покажи, какую чечетку надо отбить перед gpg с его "Ephemeral home directories", чтобы при каждом бэкапе с нуля импортировать ключ в быстренько созданный gpghome. Почему импортировать? Потому что gpg не может принять ключ из cli, он должен лежать в gpghome. Такова стейтфул архитектура, задуманная дидами.
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|6.10, anonymous (??), 12:51, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что gpg не может принять ключ из cli, он должен лежать в gpghome.
вообще, может
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|6.11, Аноним (11), 13:03, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>шифрование шло по асимметричным ключам: на тачке есть публичный ключ, но нет приватного
Если тебе *действительно* требуется асимметричное шифрование файлов (согревать вселенную - мало нам глобального потепления), оставь в покое gpg (не для того он был написан) и открой для себя age https://github.com/FiloSottile/age
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|8.16, Аноним (11), 13:29, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты в исходниках age на GitHub нашел телеметрию Поделись, а то мужики не знают ... текст свёрнут, показать
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|8.17, Аноним (11), 13:40, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты это в трамвае услышал age что, телеметрию куда-то отправляет Может tcpdump ... текст свёрнут, показать
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|7.19, Аноним (19), 14:26, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно поподробнее по согревание вселенной? Ты же в курсе, что ассимметрично шифруется только сессионный симметричный ключ, а не все данные?
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|3.5, Аноним (-), 12:07, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какая еще крона, моя прелесть? Сейчас все делает SystemD.
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|1.22, Аноним (22), 15:48, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Плохая библиотека, переусложненная, специально сделано вроде бы для уязвимостей, с динамическим выделением памяти. Необходимо переходить на альтернативы.
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