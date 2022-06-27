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Уязвимость в OpenSSL 3.0.4, приводящая к удалённому повреждению памяти процесса

27.06.2022 21:51

В криптографической библиотеке OpenSSL выявлена уязвимость (CVE пока не назначен), при помощи которой удалённый атакующий может повредить содержимое памяти процесса через отправку специальной оформленных данных в момент установки TLS-соединения. Пока не ясно, может ли проблема привести к выполнению кода атакующего и утечке данных из памяти процесса, или она ограничивается только аварийным завершением работы.

Уязвимость проявляется в выпуске OpenSSL 3.0.4, опубликованном 21 июня, и вызвана некорректным исправлением ошибки в коде, в результате которого может быть перезаписано или прочитано до 8192 байт данных за пределами выделенного буфера. Эксплуатация уязвимость возможна только на системах x86_64 с поддержкой инструкций AVX512.

Такие ответвления от OpenSSL, как BoringSSL и LibreSSL, а также ветка OpenSSL 1.1.1, проблеме не подвержены. Исправление пока доступно только в виде патча. При наихудшем сценарии, проблема может оказаться более опасной, чем уязвимость Heartbleed, но уровень угрозы снижает то, что уязвимость проявляется только в выпуске OpenSSL 3.0.4, в то время как многие дистрибутивы по умолчанию продолжают поставлять ветку 1.1.1 или ещё не успели сформировать обновления пакетов с версией 3.0.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://guidovranken.com/2022/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Cloudflare привела к утечке конфиденциальной информации клиентов
  3. OpenNews: Heartbleed-уязвимость в OpenSSL могла эксплуатироваться с ноября прошлого года
  4. OpenNews: Сервисы Mozilla Persona и Firefox Account были подвержены уязвимости в OpenSSL
  5. OpenNews: Опубликован прототип эксплоита для Heartbleed-уязвимости в OpenSSL
  6. OpenNews: В OpenSSL обнаружена критическая уязвимость, которая может привести к утечке закрытых ключей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57415-openssl
Ключевые слова: openssl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, QwertyReg (ok), 22:28, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > исправлением
    >     OPENSSL_cleanse(storage, sizeof(storage));
    >    OPENSSL_cleanse(tmp, sizeof(tmp));

    Сишное переполнение?! Как неожиданно!

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:19, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста, покинь данный ресурс
     
  • 2.23, Аноним (23), 01:31, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы скорее сказал "openssl-щики опять нагамнокодили". При том как видим - только они. С очередным "улучшением" их чудной высококачественной либы.

    И поверьте, качество и компетентность кодеров этой гадости лезет не только в этом. Эти утырки при запросе хардварной акселерации напрямую RNG проца выгружают, codename фичи, очевидно, "NSA FTW". И это типа не баг у них. Более того, они и чисто логические баги зачотные фигачили, типа проехавшей валидации с ... абсолютно левым ключом. И от этого никакой хруст или что там еще не поможет. В общем вон тем господам противопоказано своими лапками крипто трогать.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:05, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ошибки в коде, в результате которого может быть перезаписано или прочитано до 8192 байт данных за пределами выделенного буфера.

    HeartBleed 2.0?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:30, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3 нигде не используется ещё. Предусмотрительно сломали совместимость, молодцы.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 23:31, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, меньше чем за неделю нашли?
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:51, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последнем релизе Ubuntu OpenSSL 3.0.2.
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 23:53, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт-то не жалуется? https://bugs.gentoo.org/797325
     
     
  • 5.19, Аноним (15), 00:15, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел несколько ошибок, фиксятся тривиально. На "сломали совместимость" всё-таки не тянет, просто удалили несколько депрекейтнутых функций или дефайнов. Например, относящихся к SSL 2.0. Некоторые ошибки - попытка неправильно вызывать новые функции OpenSSL 3, с неправильным количеством параметров. В Убунте эти ошибки не проявляются. Либо мейнтейнеры пофиксили, либо апстрим. В Генте, получается, проявляются, ибо софт собирается на машине пользователя.
     
  • 3.17, Аноним (15), 23:55, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предусмотрительно сломали совместимость, молодцы.

    Тут ты зря. Много чего deprecated, но все ещё работает.

     
  • 2.12, кубрик (?), 23:39, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Прикинь. Ниразу не сишное.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:16, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >некорректным исправлением ошибки в коде

    Как-же уже ДОСТАЛИ эти коновалы из openssl! Они умеют только несовместимо менять API каждые 2 года

     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 23:23, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учись постоянно, и тогда мозги у тебя будут всегда нормальные.
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 23:39, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Учись постоянно, и тогда мозги у тебя будут всегда нормальные.

    Каждые 2 года менять расположение педалей и приборов в автомобиле для поддержания мозгового тонуса. Нормально? Ну-ну...

     
  • 2.20, Аноним (15), 00:18, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему несовместимо? SSL_connect() всё с теми же параметрами вызывается.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 01:32, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь попробуй какую-то реалистичную программу без патчинга собрать, тогда и узнаешь почему. При том ладно б апи вменяемее стал, но ведь как был полный булшит так и остался.
     

  • 1.10, Аноним (6), 23:36, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главная беда: у openssl нет альтернатив.
    GnuTLS - ожирел до невозможности, плюс куча внешних зависимостей. NSS - не менее монструозен и похоже умирает потихоньку. LibreSSL (а какая классная идея была!) - остается маргинальным и тоже умирает (потеряли титульного спонсора). Остальная братия еще более маргинальная
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 23:51, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чём беда? Прекрасная либа, все программы на свете, кроме разве что браузеров, пользуются именно ей. Браузеры пользуются её форками.
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:49, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > OpenSSL version 3.0.4, released on June 21th 2022, is susceptible to remote memory corruption which can be triggered trivially by an attacker. BoringSSL, LibreSSL and the OpenSSL 1.1.1 branch are not affected. Furthermore, only x64 systems with AVX512 support are affected. The bug is fixed in the repository but a new release is still pending.

    Затронуло 0 человек.

    Всем спать.

    // b.

     
     
  • 2.18, Корец (?), 00:02, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Всем спать.

    Споки.

     

  • 1.22, Аноним (22), 00:48, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в момент установки TLS-соединения

    TLS/SSL - это гнилой перераздутый изменчивый стандарт, дырень для корпораций и майёра.

    Поэтому нужно использовать только базовые функции OpenSSL (хэширование и шифрование), в них пока не находили гадостей.

     
  • 1.25, Kuromi (ok), 01:36, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, только на днях на Форониксе все хвалили AVX512 из-за того что он позволяет парсить JSON  со скоростью гигабайты в секунду и всех в комментах посылали купить проц с AVX512,а  тут рраз и упс...
    Проблема конечно не в инструкции, но...
     

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