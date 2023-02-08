Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к утечке содержимого памяти

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|1.1, полуфрактал (?), 14:59, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> что может быть использовано для чтения содержимого памяти или инициирования аварийного завершения процесса.
классика
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|3.38, kusb (?), 16:33, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вас послушать, так единственные проблемы с уязвимостью - сишные дырени и структуры языка. Си против Раста и наоборот, причём без уточнений - как же надоело это читать.
Хотя для меня, как для человека между разбирающимися и не разбирающимися в программировании людьми очень удивительно, что уязвимостей столько, такое ощущение, что их больше, чем букв в программах. За гранью прогнозов. Наше IT удивительно дыряво.
Что-то не так с самим устройством программ или с их идеей...
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|4.44, Аноним (44), 16:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не единственные, но по статистике уязвимостей проблемы с памятью занимают в районе 70%.
Можно сколько угодно кричать о том, что программисты плохие. Однако практика показывает, что пока код пишут люди, ошибки будут неизбежно.
И смысл инструментов типа раста и прочих более высокоуровневых языков в том, чтобы как можно больше проверок переложить с мясных мяшков на плечи самой машины.
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|4.68, asdasd (?), 17:16, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все очень просто, это криптографические библиотеки, которые, в числе прочего, должны быть быстрыми. От сюда и начинаются всякие хитрые оптимизации, которые и ведут к таким вещам (и того-же Rust'а это точно так-же касается).
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|5.72, Анонн (?), 17:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно потому что они должны быть сначала надежными, а потом быстрыми?
А не наоброт?
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|1.2, another_one (ok), 15:00, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Повторюсь:
Так и не понял, зачем нужен LibreSSL, если в итоге эксплойты повторяются в обоих проектах. Эталонный NIH синдром, а обещали "обеспечение высшего уровня безопасности" (с).
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|2.8, annonn (?), 15:13, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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там просто неправильные С программеры
как говорил автор 14 вариантов инициализации "зачем вы пишете с багами? просто пишите без багов!"
вот если бы программеры были правильные, то все было бы без ошибок
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|3.58, Аноним (58), 17:01, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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14 вариантов в плюсах, где автоматическое управление памятью больше 10 лет как уж, точно такое же как в этих ваших растах.
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|2.16, Аноним (16), 15:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так LibreSSL это форк OpenSSL, но с чисткой от устаревшего кода. В новости одна уязвимость относится к LibreSSL и восемь к OpenSSL.
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|1.3, ryoken (ok), 15:05, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>В частности, адрес X.400 разбирался с использованием типа ASN1_STRING, в то время как для поля x400Address в структуре GENERAL_NAME был использован тип ASN1_TYPE, что приводило к использованию при сравнении (GENERAL_NAME_cmp) типа ASN1_TYPE вместо ASN1_STRING.
Тёплое с мягким?
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|2.7, annonn (?), 15:12, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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типобезопастноть, зочем!?
нам главное скорость и пофиг что у пол интернета будет дыра в шифровании
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|3.18, анон (?), 15:32, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У пол-интернета дырень в прокладке между стулом и клавиатурой, дыра в шифровании тут вторично.
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|4.21, animenimus (?), 15:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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великолепная идея!
аналогично можно сказать про автомобили и прокладкой между рулем и сидушкой
давай теперь выкинем из авто абс, есп, удержание в полосе, ну и до кучи поворотники и тормоза
не хочешь тут выложить свой ip и пароль?
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|5.31, анон (?), 15:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю выкинуть всех костяных мешков с этой планеты в космос для оптимизации эволюции.
>не хочешь тут выложить свой ip и пароль?
Это нарушит законы Российской Федерации о персональных данных, поэтому - нет.
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|6.82, Аноним (82), 18:18, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не персональные данные. Или давай прямую цитату о персональных данных (а она существует).
Обоссан
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|1.6, annonn (?), 15:09, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> чтение из области вне границ буфера
> обращение к области памяти после её освобождения
> двойное освобождение памяти
> некорректное разыменование указателя
> разыменование указателя NULL
мва-хаха! они что решили собрать все возможные типичные баги?
воистину в слове CVE первая буква С не просто так
наверное опять неправильные пограмисты нагадили в код
надо было просить экспертов с пенька написать хорошо, правильно и без ошибок
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|3.84, ihatenpm (?), 18:20, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то, они же в школе маятся и на парах (я удаленщик работаю когда хочу, если что)
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|2.86, ihatenpm (?), 18:22, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> правильно и без ошибок
это у тебя кристалл глупости сформирован фанатичными представлениями об идеальном
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|1.9, Аноним (9), 15:14, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в OpenSSL 3.0.8 также устранено
> чтение из области вне границ буфера
> обращение к области памяти после её освобождения
> двойное освобождение памяти
> разыменование указателя NULL
Господи, как же это прекрасно. Прсто бинго типичного секьюрного проекта на сишечке, на котором держиться вся мировая критическая сетевая ифраструктура.
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|2.40, kusb (?), 16:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А статистический анализатор уровня выполнения справился бы с тем, чтобы найти эти проблемы?
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|3.59, X86 (ok), 17:06, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раст можно переписать на расте и тогда будет тру)
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|4.87, ARM Cortex (?), 18:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Rust? Мы не поставляем ни одной библиотеки и прослойки для наших ядер, и компиляторов тоже.
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|2.88, ihatebtards (?), 18:26, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, оказывается такие как ты критические супергениальные личности держатся на мамкиной и папкиной зарплате и жилье.
Т.ч. выключи все твои гаджеты и скрутись в бараний рог от ломки.
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|2.14, annonn (?), 15:25, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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только не произноси его вслух!
а то набегут и начнут рассказывать про ножи, поваров, свободу программистов портить память когда они этого хотят и тд
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|3.41, kusb (?), 16:41, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну смотри - в детстве я показывал соседке, что значит идиома "бежать сломя голову", из-за чего разбил стеклянную часть двери и сильно порезался. Кто-то бы сказал, что хорошо бы связать мне ноги чтобы я быстро не бегал, но нафиг такую защиту.
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|4.71, vdb (?), 17:46, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда по делу сказать нечего, приводят аналогии и рассказывают притчи.
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|5.73, kusb (?), 17:52, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абстрагирование - важная вещь в понимании. Мы способны найти общее и даже общие закономерности в разных процессах и это важно.
Я про то, что если что - много ограничений может появиться, что плохо. Не только инструментально плохо, но и психологически.
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|2.89, ihatebtards (?), 18:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том то и дело, что только говорят. Языком про язык любой анонимус через тор коммент на опеннете напишет.
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|1.19, animenimus (?), 15:34, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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было бы неплохо услыгать аргументы не-любителя-нпм
даже не могу придумать как он объяснит почему это правильно
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|2.94, ihatebtards (?), 18:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раст бы помог убрать чтение данных за пределами буфера, но отказ в обслуживании бы не исправил. Ждем либу на Расте.
Дело не в правильно-не правильно, а в том, что любой опытный прогер (а не дереализованный яркими дергаными фантазиями анимэшник) не может написать код без ошибок на любом языке, и он прекрасно об это знает.
Неадекваты же, вечно недовольные текущим, избегают реальности в некое сферическое будущее, где будет всё идеально как им хочется, и у них все проблемы из-за прошлого и настоящего. Это выглядит так, как будто сидите в луже в яме на длинной дороге, построенной не вами, и говорите, что будущее за гладкими дорогами (но конечно же лично вы ничего для этого не сделаете, т.к. это скучно, долго, медленней, чем воображение, а откроете майнкрафт или двач дальше избегать реальность). И вам вечно все мешают, начиная от родителей, правительства, сишников, только почему-то кушать вам подай, программу вам принеси и подуй в одно место, ведь вам просто обязаны это, включая безошибочный код.
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|1.34, Ivan_83 (ok), 16:15, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ниачом.
Читать через memcmp() - ну удачи, сколько там, 1 байт за попытку.
А попытки раз в час?
Остальные "уязвимости" тоже из области эксплуатации в собственном специально подготовленном коде на своих особых данных на локалхосте.
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|1.35, birdie (ok), 16:16, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я предлагаю с этого дня удалять все комментарии где есть слово раст или rust.
За*ло.
Все, кто хочет видеть rust в $проект_X, приглашаются к тому, чтобы переписать код на rust и убедить upstream, чтобы ваш патч приняли.
Все, кто думает, что rust избавит от всех уязвимостей, советую ознакомиться с типами уязвимостей и обнаружить для себя, что несколько их классов, например, ошибки в логике, rust никак не решает.
Когда ж это закончится.
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|2.36, Анонимусс (?), 16:31, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и убедить upstream, чтобы ваш патч приняли.
И как ты представляешь убедить отбитых хейтеров его принять.
Именно, растаманы знают, от каких классов ошибкок он защищает.
И ты можешь заметить, что из всей пачки ошибок из новости только две можно отнести к логическим -
измерение сетевых задержек и сравнение типов ASN1_TYPE (и то с натяжкой, потому что при нормальной системе типов, при нормальных enum ее допустить крайне сложно).
Остальное - лютейший гoвнokoд c памятью.
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|3.43, Аноним (26), 16:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Остальное - лютейший гoвнokoд c памятью.
БОльшей части этих ошибок можно было бы избежать, если бы кто-то использовал анализаторы и санитайзеры(удивлен, что их мало кто использует). Я уверен, что даже на -Wall болт положили. Поэтому нужно боротьтся и менять саму культуру разработки, а не создавать языки, которые под лычкой "модная система типов" и "боров чекер" имеют обычные анализаторы и просто не дают совершить потенциально опасное действие.
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|4.53, Анонимусс (?), 16:58, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты ж понимаешь, что своим утверждением просто заявляешь "разрабам openssl нacpaть на безопасность, они не включили даже варнинги не то что анализаторы"?
Я не знаю как у них на самом деле, может у них все включено.
Но если оно выключено - ты НИКАК не заставишь их это включить.
Все что идет выключенное по-умолчанию - просто игнорируется by default.
И в каждой такой новости возникает вопрос - "какого черта вы до сих пор этим всем не пользуетесь???"
Именно поэтому самый разумный способ - запретить это делать, пока программер осознанно не решит это сделать (напр. словом unsafe).
"модная система типов" это намного большее чем просто анализатор.
Это и optional которые позволяют не лепить кучу проверок на null (и не забивать на них, потому что "не, ну проверок много, оно же тормозить будет")
И enum, которые можно сравнивать только с enum того же типа, а не с чем попало. Про ассоциативные типы даже говорить нет смысла.
И зависимые типы, и трейты, и куча всего что позволяет допускать меньше ошибок, в том числе логических.
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|5.61, Аноним (26), 17:07, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ты ж понимаешь, что своим утверждением просто заявляешь "разрабам openssl нacpaть на безопасность, они не включили даже варнинги не то что анализаторы"?
Да.
Я вообще уверен, что 90% всего opensource(и не очень)-кода написано в пьяном угаре, а так как переделывать никто не хочет, то и продолжают лепить старое. Поэтому стараюсь использовать только те программы, которые имеют маленькую кодовую базу(можно прочитать) и которые не имеют лишний функционал.
Например, продукты движения suckless.
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|6.92, Аноним (92), 18:35, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только анонимы опеннета знают как правильно писать на Си. Жаль только что их никто не просит исправить все проекты мира...
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|5.70, Анонимусс (?), 17:41, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, часть уже видел, но бот посчитал мой коммент плохим и потер((
Получается им это все не помогло. Печально, нужно новые инструменты.
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|4.90, Анонн (?), 18:32, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как отписали во внутренней ветке выше с пруфами на пайплайн - нет, у них куча всяких санитайзеров, включены варнинги (не Wall, но тем не менее) и даже fuzzing.
И ничего им не помогло.
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|5.95, Аноним (95), 18:54, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У раста вообще задница он при сборке себя выдаёт гигабайты предупреждений. И при сборке единственной программы, жырнолиса, ещё больше.
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|6.98, Анонн (?), 18:58, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может тогда нужно их просто исправлять?
В сборке кода на си тоже можно включить хоть все ворнинги и гордо их игнорировать. И что?
Зато в расте действительно важные вещи - это ошибка компиляции, а не ворнинг.
Ее так просто не проигноришь.
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|2.39, kusb (?), 16:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ошибки в логике, это что-то более трудное и высокоуровневое. Для того, чтобы справляться с ними компилятор должен делать предположения типа "что же подразумевалось" и может строить модель программиста.
К сожалению у меня чувство, что мы придём к этому. Ну а потом уже и программисты будут особенно не нужны.
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|3.56, kusb (?), 16:59, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Моя жизнь просто скучна и я отправляю комментарии ради них самих. Я считаю, что избыточная коммуникация - это вполне себе особенность нашего вида.
Надеюсь к нам не прилетят болтуны из Ложной Слепоты за это.
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|2.96, Анонн (?), 18:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда кто-то только начинает переписывать, то сразу же набегает куча особо одаренных с криками "зачем переписывать!", "годами же работало!"...
А когда кто-то таки переписывает - то начинается другая песня "зачем переписали!", "это ж еще llvm тащить", "на моей некроплатформе оно не соберется, плак-плак" и тд
Закончится это когда сишники перестануть делать такие ошибки.
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|2.97, ihatebtards (?), 18:57, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня лишь пара рациональных объяснений их переживаний за утечки и дыры этих домашних далеко не спецов информационной безопасности и не админов крупных фирм, где взлом чего-то бы стоил: 1) настолько стыдятся общества, что предпочитают абсолютную анонимность даже перед воображаемой охотой за информацией об них, включая противоестественные или противозаконные увлечения сексуального характера (а зачем на опеннете через тор сидеть?); 2) собственно в плоскости Фрейда: несозревшие (в плане мировоззрения и созревания) мальчики боятся и ненавидят женщин, но триггерит именно на сишные дыры, сюда же идет ненависть к ограничивающей во всём мамке, которая во всём виновата, другое дело продукт тех, кто называет себя в т.ч. they, them.
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|3.99, Аноним (-), 19:01, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, обратись к наркологу пока не поздно.
В прошлой теме ты писал что просто троллишь, но это получается настолько уныло, что всё анонимное сообщенство опенька начинает беспокоиться за твое здоровье.
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|1.67, Аноним (67), 17:11, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Непонятная фигня. Давай что-то про некрожелезо, хочу потроллить пенсичей с их 4 пнями. Сюда для этого только и захожу.
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|1.74, Аноним (74), 17:58, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опять растаманы понабежали со своими рекомендациями, что на си, что на расте если качество кода падает, то язык не спасёт. Машина, она тупая, на неё перекладывать безопасность не стОит!
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|3.81, Анонн (?), 18:14, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То ли диды которые раньше писали безопасные программы, напр. эм... ну... нужно будет повспоминать.
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|5.93, Анонн (?), 18:40, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том что несовременные погромисты_выпускники_профильных_вузов делали такие же ошибки.
Им было чуть проще, потому что кодовая база была в разы меньше и сложность программ тоже.
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