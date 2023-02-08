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Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к утечке содержимого памяти

08.02.2023 13:50

Опубликована корректирующие выпуски библиотек OpenSSL (3.0.8, 1.1.1t) и LibreSSL (3.5.4, 3.6.2) в которых устранена опасная уязвимость (CVE-2023-0286), позволяющая добиться получения содержимого произвольных областей памяти процесса при обработке подконтрольного атакующему списка отозванных сертификатов (CRL) или токена с временной меткой.

Уязвимость вызвана неправильной интерпретацией типов (Type Confusion) при обработке адреса X.400 в расширении X.509 GeneralName. В частности, адрес X.400 разбирался с использованием типа ASN1_STRING, в то время как для поля x400Address в структуре GENERAL_NAME был использован тип ASN1_TYPE, что приводило к использованию при сравнении (GENERAL_NAME_cmp) типа ASN1_TYPE вместо ASN1_STRING. При включённой проверке в списке отозванных сертификатов (выставлении в приложении флага X509_V_FLAG_CRL_CHECK) уязвимость позволяет атакующему добиться передачи произвольных указателей в функцию memcmp, что может быть использовано для чтения содержимого памяти или инициирования аварийного завершения процесса.

В большинстве ситуаций для успешного осуществления атаки злоумышленник должен контролировать используемый список отозванных сертификатов (CRL) и цепочку доверия сертификата. Атака также может быть проведена в случае контроля над одним из указанных элементов, но в этом случае в качестве точки распространения CRL должен фигурировать адрес X.400, что встречается достаточно редко. В связи с этим предполагается, что уязвимость в основном затрагивает приложения, в которых применяется собственная реализация функциональности загрузки CRL по сети.

Помимо рассмотренной проблемы в OpenSSL 3.0.8 также устранено несколько менее опасных уязвимостей:

  • CVE-2022-4304 - атака по сторонним каналам, позволяющая определить исходные данные через измерение сетевых задержек при выполнении операций RSA, использующих режимы добавочного заполнения PKCS#1 v1.5, RSA-OEAP и RSASVE. Атака представляет собой вариацию метода Блейхенбахера, суть которого в том, что атакующий на основании разной реакции сервера может отделить корректные и некорректные блоки добавочного заполнения (padding oracle), используемые для выравнивания зашифрованных данных по границе блока. Для успешного проведения атаки требуется отправка очень большого объёма пробных сообщений для расшифровки.

    С практической стороны атака, например, может быть применена для определения мастер-секрета TLS-соединения, который передаётся клиентом на сервер в зашифрованном виде. Атакующий, который имеет возможность перехватить соединение между клиентом и сервером, может восстановить значение мастер-секрета через отправку серверу большого числа пробных сообщений и анализ времени их обработки. После определения мастер-секрета атакующий может дешифровать данные, отправляемые через рассматриваемое TLS-соединение.

  • CVE-2022-4203 - чтение из области вне границ буфера при верификации сертификатов X.509 со специально оформленным полем Name. Атака может привести к аварийному завершению приложения или утечке содержимого памяти процесса, выполняемого на стороне клиента, в случае подключении к подконтрольному злоумышленнику серверу, или на стороне сервера, если сервер запрашивает аутентификацию у клиента, подконтрольного атакующему.
  • CVE-2023-0215 - обращение к области памяти после её освобождения (Use-after-free) в функции BIO_new_NDEF, применяемой для потоковой передачи данных ASN.1 через интерфейс BIO. Наиболее вероятно, что уязвимость ограничена возможностью инициирования аварийного завершения процесса.
  • CVE-2022-4450 - двойное освобождение памяти после вызова функции PEM_read_bio_ex. Предполагается, что уязвимость ограничена возможностью инициирования аварийного завершения процесса.
  • CVE-2023-0216 - некорректное разыменование указателя в функциях d2i_PKCS7(), d2i_PKCS7_bio() и d2i_PKCS7_fp() при обработке специально оформленных данных PKCS7. Уязвимость может привести к аварийному завершению процесса.
  • CVE-2023-0217 - разыменование указателя NULL при проверке открытого ключа DSA в функции EVP_PKEY_public_check(). Предполагается, что уязвимость ограничена возможностью инициирования аварийного завершения процесса.
  • CVE-2023-0401 - разыменование указателя NULL при проверке данных PKCS7. Предполагается, что уязвимость ограничена возможностью инициирования аварийного завершения процесса.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в OpenSSL
  3. OpenNews: Сайт проекта OpenSSL был взломан через уязвимость в гипервизоре хостинг-провайдера
  4. OpenNews: В OpenSSL обнаружена критическая уязвимость, которая может привести к утечке закрытых ключей (Heartbleed)
  5. OpenNews: Сервисы Mozilla Persona и Firefox Account были подвержены уязвимости в OpenSSL
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в OpenSSL
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58622-openssl
Ключевые слова: openssl, libressl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, полуфрактал (?), 14:59, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > что может быть использовано для чтения содержимого памяти или инициирования аварийного завершения процесса.

    классика

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:15, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Опять сишники ненастоящими оказались.
     
     
  • 3.38, kusb (?), 16:33, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас послушать, так единственные проблемы с уязвимостью - сишные дырени и структуры языка. Си против Раста и наоборот, причём без уточнений - как же надоело это читать.
    Хотя для меня, как для человека между разбирающимися и не разбирающимися в программировании людьми очень удивительно, что уязвимостей столько, такое ощущение, что их больше, чем букв в программах. За гранью прогнозов. Наше IT удивительно дыряво.
    Что-то не так с самим устройством программ или с их идеей...
     
     
  • 4.42, kusb (?), 16:41, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :)
     
  • 4.44, Аноним (44), 16:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не единственные, но по статистике уязвимостей проблемы с памятью занимают в районе 70%.

    Можно сколько угодно кричать о том, что программисты плохие. Однако практика показывает, что пока код пишут люди, ошибки будут неизбежно.
    И смысл инструментов типа раста и прочих более высокоуровневых языков в том, чтобы как можно больше  проверок переложить с мясных мяшков на плечи самой машины.

     
  • 4.68, asdasd (?), 17:16, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все очень просто, это криптографические библиотеки, которые, в числе прочего, должны быть быстрыми. От сюда и начинаются всякие хитрые оптимизации, которые и ведут к таким вещам (и того-же Rust'а это точно так-же касается).
     
     
  • 5.72, Анонн (?), 17:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно потому что они должны быть сначала надежными, а потом быстрыми?
    А не наоброт?
     
  • 3.83, ihatenpm (?), 18:18, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то то у несуществующих проектов - ни одной уязвимости нет
     

  • 1.2, another_one (ok), 15:00, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Повторюсь:

    Так и не понял, зачем нужен LibreSSL, если в итоге эксплойты повторяются в обоих проектах. Эталонный NIH синдром, а обещали "обеспечение высшего уровня безопасности" (с).

     
     
  • 2.8, annonn (?), 15:13, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    там просто неправильные С программеры
    как говорил автор 14 вариантов инициализации "зачем вы пишете с багами? просто пишите без багов!"

    вот если бы программеры были правильные, то все было бы без ошибок

     
     
  • 3.58, Аноним (58), 17:01, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    14 вариантов в плюсах, где автоматическое управление памятью больше 10 лет как уж, точно такое же как в этих ваших растах.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так LibreSSL это форк OpenSSL, но с чисткой от устаревшего кода. В новости одна уязвимость относится к LibreSSL и восемь к OpenSSL.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 15:05, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>В частности, адрес X.400 разбирался с использованием типа ASN1_STRING, в то время как для поля x400Address в структуре GENERAL_NAME был использован тип ASN1_TYPE, что приводило к использованию при сравнении (GENERAL_NAME_cmp) типа ASN1_TYPE вместо ASN1_STRING.

    Тёплое с мягким?

     
     
  • 2.5, полуфрактал (?), 15:09, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    си и раст
     
  • 2.7, annonn (?), 15:12, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    типобезопастноть, зочем!?
    нам главное скорость и пофиг что у пол интернета будет дыра в шифровании
     
     
  • 3.18, анон (?), 15:32, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У пол-интернета дырень в прокладке между стулом и клавиатурой, дыра в шифровании тут вторично.
     
     
  • 4.21, animenimus (?), 15:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    великолепная идея!
    аналогично можно сказать про автомобили и прокладкой между рулем и сидушкой
    давай теперь выкинем из авто абс, есп, удержание в полосе, ну и до кучи поворотники и тормоза

    не хочешь тут выложить свой ip и пароль?

     
     
  • 5.31, анон (?), 15:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю выкинуть всех костяных мешков с этой планеты в космос для оптимизации эволюции.

    >не хочешь тут выложить свой ip и пароль?

    Это нарушит законы Российской Федерации о персональных данных, поэтому - нет.

     
     
  • 6.82, Аноним (82), 18:18, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не персональные данные. Или давай прямую цитату о персональных данных (а она существует).

    Обоссан

     

  • 1.6, annonn (?), 15:09, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > чтение из области вне границ буфера
    > обращение к области памяти после её освобождения
    > двойное освобождение памяти
    > некорректное разыменование указателя
    > разыменование указателя NULL

    мва-хаха! они что решили собрать все возможные типичные баги?
    воистину в слове CVE первая буква С не просто так

    наверное опять неправильные пограмисты нагадили в код
    надо было просить экспертов с пенька написать хорошо, правильно и без ошибок

     
     
  • 2.55, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:58, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любители батплагов молчать!
     
     
  • 3.84, ihatenpm (?), 18:20, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то, они же в школе маятся и на парах (я удаленщик работаю когда хочу, если что)
     
  • 2.86, ihatenpm (?), 18:22, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > правильно и без ошибок

    это у тебя кристалл глупости сформирован фанатичными представлениями об идеальном

     

  • 1.9, Аноним (9), 15:14, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в OpenSSL 3.0.8 также устранено
    > чтение из области вне границ буфера
    > обращение к области памяти после её освобождения
    > двойное освобождение памяти
    > разыменование указателя NULL

    Господи, как же это прекрасно. Прсто бинго типичного секьюрного проекта на сишечке, на котором держиться вся мировая критическая сетевая ифраструктура.

     
     
  • 2.40, kusb (?), 16:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А статистический анализатор уровня выполнения справился бы с тем, чтобы найти эти проблемы?
     
  • 2.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:56, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > держиться вся мировая критическая сетевая ифраструктура

    В том числе и твой любимый безопасный язычок. Теперь живи с этим.

     
     
  • 3.59, X86 (ok), 17:06, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст можно переписать на расте и тогда будет тру)
     
     
  • 4.87, ARM Cortex (?), 18:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Rust? Мы не поставляем ни одной библиотеки и прослойки для наших ядер, и компиляторов тоже.
     
  • 2.88, ihatebtards (?), 18:26, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, оказывается такие как ты критические супергениальные личности держатся на мамкиной и папкиной зарплате и жилье.
    Т.ч. выключи все твои гаджеты и скрутись в бараний рог от ломки.
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:23, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Говорят есть язык который мог бы от такого случая спасти…
     
     
  • 2.14, annonn (?), 15:25, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    только не произноси его вслух!
    а то набегут и начнут рассказывать про ножи, поваров, свободу программистов портить память когда они этого хотят и тд
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >только не произноси его вслух!

    Паскаль? Ада?

     
  • 3.41, kusb (?), 16:41, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смотри - в детстве я показывал соседке, что значит идиома "бежать сломя голову", из-за чего разбил стеклянную часть двери и сильно порезался. Кто-то бы сказал, что хорошо бы связать мне ноги чтобы я быстро не бегал, но нафиг такую защиту.
     
     
  • 4.71, vdb (?), 17:46, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда по делу сказать нечего, приводят аналогии и рассказывают притчи.
     
     
  • 5.73, kusb (?), 17:52, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абстрагирование - важная вещь в понимании. Мы способны найти общее и даже общие закономерности в разных процессах и это важно.
    Я про то, что если что - много ограничений может появиться, что плохо. Не только инструментально плохо, но и психологически.
     
     
  • 6.85, Аноним (82), 18:21, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимай как хочешь. Но аналогии методом быть не могут.

    Обоссан

     
  • 2.15, Каледин (?), 15:27, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОБС (Одна Бабка Сказала)...
     
     
  • 3.46, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:51, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот чем бабки у подъезда занимаются... код пишут оказывается
     
  • 2.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мог бы если бы на нем что-то писали
     
  • 2.89, ihatebtards (?), 18:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, что только говорят. Языком про язык любой анонимус через тор коммент на опеннете напишет.
     

  • 1.19, animenimus (?), 15:34, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    было бы неплохо услыгать аргументы не-любителя-нпм
    даже не могу придумать как он объяснит почему это правильно
     
     
  • 2.94, ihatebtards (?), 18:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст бы помог убрать чтение данных за пределами буфера, но отказ в обслуживании бы не исправил. Ждем либу на Расте.
    Дело не в правильно-не правильно, а в том, что любой опытный прогер (а не дереализованный яркими дергаными фантазиями анимэшник) не может написать код без ошибок на любом языке, и он прекрасно об это знает.
    Неадекваты же, вечно недовольные текущим, избегают реальности в некое сферическое будущее, где будет всё идеально как им хочется, и у них все проблемы из-за прошлого и настоящего. Это выглядит так, как будто сидите в луже в яме на длинной дороге, построенной не вами, и говорите, что будущее за гладкими дорогами (но конечно же лично вы ничего для этого не сделаете, т.к. это скучно, долго, медленней, чем воображение, а откроете майнкрафт или двач дальше избегать реальность). И вам вечно все мешают, начиная от родителей, правительства, сишников, только почему-то кушать вам подай, программу вам принеси и подуй в одно место, ведь вам просто обязаны это, включая безошибочный код.
     

  • 1.34, Ivan_83 (ok), 16:15, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ниачом.

    Читать через memcmp() - ну удачи, сколько там, 1 байт за попытку.
    А попытки раз в час?

    Остальные "уязвимости" тоже из области эксплуатации в собственном специально подготовленном коде на своих особых данных на локалхосте.

     
  • 1.35, birdie (ok), 16:16, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я предлагаю с этого дня удалять все комментарии где есть слово раст или rust.

    За*ло.

    Все, кто хочет видеть rust в $проект_X, приглашаются к тому, чтобы переписать код на rust и убедить upstream, чтобы ваш патч приняли.

    Все, кто думает, что rust избавит от всех уязвимостей, советую ознакомиться с типами уязвимостей и обнаружить для себя, что несколько их классов, например, ошибки в логике, rust никак не решает.

    Когда ж это закончится.

     
     
  • 2.36, Анонимусс (?), 16:31, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и убедить upstream, чтобы ваш патч приняли.

    И как ты представляешь убедить отбитых хейтеров его принять.

    Именно, растаманы знают, от каких классов ошибкок он защищает.
    И ты можешь заметить, что из всей пачки ошибок из новости только две можно отнести к логическим -
    измерение сетевых задержек и сравнение типов ASN1_TYPE (и то с натяжкой, потому что при нормальной системе типов, при нормальных enum ее допустить крайне сложно).
    Остальное - лютейший гoвнokoд c памятью.

     
     
  • 3.43, Аноним (26), 16:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Остальное - лютейший гoвнokoд c памятью.

    БОльшей части этих ошибок можно было бы избежать, если бы кто-то использовал анализаторы и санитайзеры(удивлен, что их мало кто использует). Я уверен, что даже на -Wall болт положили. Поэтому нужно боротьтся и менять саму культуру разработки, а не создавать языки, которые под лычкой "модная система типов" и "боров чекер" имеют обычные анализаторы и просто не дают совершить потенциально опасное действие.  

     
     
  • 4.50, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. Вот ради интереса санитайзер в проекте топика используется?
     
  • 4.53, Анонимусс (?), 16:58, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ж понимаешь, что своим утверждением просто заявляешь "разрабам openssl нacpaть на безопасность, они не включили даже варнинги не то что анализаторы"?
    Я не знаю как у них на самом деле, может у них все включено.
    Но если оно выключено - ты НИКАК не заставишь их это включить.
    Все что идет выключенное по-умолчанию - просто игнорируется by default.
    И в каждой такой новости возникает вопрос - "какого черта вы до сих пор этим всем не пользуетесь???"

    Именно поэтому самый разумный способ - запретить это делать, пока программер осознанно не решит это сделать (напр. словом unsafe).

    "модная система типов" это намного большее чем просто анализатор.
    Это и optional которые позволяют не лепить кучу проверок на null (и не забивать на них, потому что "не, ну проверок много, оно же тормозить будет")
    И enum, которые можно сравнивать только с enum того же типа, а не с чем попало. Про ассоциативные типы даже говорить нет смысла.
    И зависимые типы, и трейты, и куча всего что позволяет допускать меньше ошибок, в том числе логических.

     
     
  • 5.61, Аноним (26), 17:07, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ты ж понимаешь, что своим утверждением просто заявляешь "разрабам openssl нacpaть на безопасность, они не включили даже варнинги не то что анализаторы"?

    Да.
    Я вообще уверен, что 90% всего opensource(и не очень)-кода написано в пьяном угаре, а так как переделывать никто не хочет, то и продолжают лепить старое. Поэтому стараюсь использовать только те программы, которые имеют маленькую кодовую базу(можно прочитать) и которые не имеют лишний функционал.
    Например, продукты движения suckless.

     
     
  • 6.92, Аноним (92), 18:35, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только анонимы опеннета знают как правильно писать на Си. Жаль только что их никто не просит исправить все проекты мира...
     
  • 5.69, fsb4000 (?), 17:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот можешь посмотреть их пайплайн: https://github.com/openssl/openssl/actions/runs/4124496105

    Для Ъ: openssl используют санитайзеры. И собирает разными компиляторами с предупреждениями.

     
  • 5.70, Анонимусс (?), 17:41, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, часть уже видел, но бот посчитал мой коммент плохим и потер((
    Получается им это все не помогло. Печально, нужно новые инструменты.
     
  • 4.90, Анонн (?), 18:32, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как отписали во внутренней ветке выше с пруфами на пайплайн - нет, у них куча всяких санитайзеров, включены варнинги (не Wall, но тем не менее) и даже fuzzing.
    И ничего им не помогло.
     
     
  • 5.95, Аноним (95), 18:54, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У раста вообще задница он при сборке себя выдаёт гигабайты предупреждений. И при сборке единственной программы, жырнолиса, ещё больше.
     
     
  • 6.98, Анонн (?), 18:58, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может тогда нужно их просто исправлять?
    В сборке кода на си тоже можно включить хоть все ворнинги и гордо их игнорировать. И что?

    Зато в расте действительно важные вещи - это ошибка компиляции, а не ворнинг.
    Ее так просто не проигноришь.

     
  • 2.39, kusb (?), 16:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибки в логике, это что-то более трудное и высокоуровневое. Для того, чтобы справляться с ними компилятор должен делать предположения типа "что же подразумевалось" и может строить модель программиста.
    К сожалению у меня чувство, что мы придём к этому. Ну а потом уже и программисты будут особенно не нужны.
     
  • 2.47, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Либо это троил пишут, либо целенаправлено такиделают. В любом случае комментарии без тех обоснования надо удалять я считаю.
     
     
  • 3.56, kusb (?), 16:59, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моя жизнь просто скучна и я отправляю комментарии ради них самих. Я считаю, что избыточная коммуникация - это вполне себе особенность нашего вида.
    Надеюсь к нам не прилетят болтуны из Ложной Слепоты за это.
     
  • 2.96, Анонн (?), 18:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда кто-то только начинает переписывать, то сразу же набегает куча особо одаренных с криками "зачем переписывать!", "годами же работало!"...
    А когда кто-то таки переписывает - то начинается другая песня "зачем переписали!", "это ж еще llvm тащить", "на моей некроплатформе оно не соберется, плак-плак" и тд

    Закончится это когда сишники перестануть делать такие ошибки.

     
  • 2.97, ihatebtards (?), 18:57, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня лишь пара рациональных объяснений их переживаний за утечки и дыры этих домашних далеко не спецов информационной безопасности и не админов крупных фирм, где взлом чего-то бы стоил: 1) настолько  стыдятся общества, что предпочитают абсолютную анонимность даже перед воображаемой охотой за информацией об них, включая противоестественные или противозаконные увлечения сексуального характера (а зачем на опеннете через тор сидеть?); 2) собственно в плоскости Фрейда: несозревшие (в плане мировоззрения и созревания) мальчики боятся и ненавидят женщин, но триггерит именно на сишные дыры, сюда же идет ненависть к ограничивающей во всём мамке, которая во всём виновата, другое дело продукт тех, кто называет себя в т.ч. they, them.
     
     
  • 3.99, Аноним (-), 19:01, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, обратись к наркологу пока не поздно.
    В прошлой теме ты писал что просто троллишь, но это получается настолько уныло, что всё анонимное сообщенство опенька начинает беспокоиться за твое здоровье.
     

  • 1.67, Аноним (67), 17:11, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Непонятная фигня. Давай что-то про некрожелезо, хочу потроллить пенсичей с их 4 пнями. Сюда для этого только и захожу.
     
  • 1.74, Аноним (74), 17:58, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять растаманы понабежали со своими рекомендациями, что на си, что на расте если качество кода падает, то язык не спасёт. Машина, она тупая, на неё перекладывать безопасность не стОит!
     
     
  • 2.80, Советский инженер и пенсионер (?), 18:10, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У современных кодеров-самоучек квалификация не позволяет писать безопасные программы. При виде дебагера вообще наложить в штаны могут.
     
     
  • 3.81, Анонн (?), 18:14, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли диды которые раньше писали безопасные программы, напр. эм... ну... нужно будет повспоминать.
     
     
  • 4.91, Технопозор (?), 18:33, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем он собсна не прав?
     
     
  • 5.93, Анонн (?), 18:40, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что несовременные погромисты_выпускники_профильных_вузов делали такие же ошибки.
    Им было чуть проще, потому что кодовая база была в разы меньше и сложность программ тоже.
     

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